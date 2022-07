Neueste Daten von VAERS zufolge starb ein 9-Jähriger ohne Vorerkrankungen 2 Wochen nach seinem ersten Pfizer-Impfstoff und weitere Todesfälle durch die Covid-Impfung

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben am Freitag neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 22. Juli 2022 insgesamt 1.357.940 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg von 6 990 unerwünschten Ereignissen gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 29.790 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg um 155 gegenüber der Vorwoche – und 247.686 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 1.010 gegenüber der Vorwoche.

Von den 29.790 gemeldeten Todesfällen werden 19.236 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer zugeschrieben, 7.917 Fälle Moderna, 2.584 Fälle Johnson & Johnson (J&J), und für Novavax wurden noch keine Fälle gemeldet.

Ohne die „ausländischen Meldungen“ an VAERS wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 22. Juli 2022 in den USA 848.094 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 13.805 Todesfälle und 86.604 schwere Verletzungen.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes und nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführtes Ereignis beschreibt, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 22. Juli gemeldeten 13.805 Todesfällen in den USA traten 7 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 54 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 20. Juli 601 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 355 Millionen Dosen von Pfizer, 227 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 22. Juli 2022 für 6 Monate alte bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

2.429 unerwünschte Ereignisse, darunter 81 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 3 gemeldete Todesfälle.

4 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

15 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

23 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 22. Juli 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

12.232 unerwünschte Ereignisse, darunter 313, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 9 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste gemeldete Todesfall betrifft ein 9-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 2377304) aus Kalifornien, das zwei Wochen nach der Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer starb. Dem VAERS-Bericht zufolge litt das Kind in den zwei bis drei Tagen vor seinem Tod unter Bauchschmerzen, Halsschmerzen und Schmerzen in der Brust, ohne dass eine Vorerkrankung vorlag.

24 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

47 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

101 Berichte über Krampfanfälle.

Die VAERS-Daten für 12- bis 17-Jährige in den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 22. Juli 2022 zeigen:

32.835 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.849 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle.

62 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 97 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren.

657 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 645 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

165 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

20 Fälle von posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS), wobei alle Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 22. Juli 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 22. Juli meldeten 5.670 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 1.772 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.623 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

900 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 27 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.293 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.743 Berichte über Myokardinfarkte.

14.254 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.378 Berichte Pfizer, 5.112 Berichte Moderna und 2.718 Berichte J&J zugeschrieben.

4.273 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.619 Fälle Pfizer, 1.450 Fälle Moderna und 188 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

14 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wobei 8 Fälle Pfizer, 5 Fälle Moderna und 1 Fall J&J zugeschrieben werden.

270 Fälle von POTS, wobei 165 Fälle Pfizer, 87 Fälle Moderna und 17 Fälle J&J zugeschrieben werden.

Frau entwickelt seltenes akutes Nierenversagen nach erster Pfizer-Dosis

Bei einer Frau trat wenige Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech ein seltener Fall von akutem Nierenversagen auf, das mit einer antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörper (ANCA)-assoziierten Vaskulitis (AAV) in Verbindung gebracht wird.

Laut einer Fallstudie, die am 18. Juli in der Zeitschrift Nephron veröffentlicht wurde, stellte sich eine zuvor gesunde 47-jährige Frau wegen beidseitiger Flankenschmerzen, allgemeiner Schwäche und beidseitiger Schwellungen der unteren Extremitäten, die drei Tage nach ihrer ersten Pfizer-Impfung begannen, in einer Klinik für Allgemeinmedizin vor.

AAV ist eine Gruppe von Krankheiten, die durch die Zerstörung und Entzündung kleiner Gefäße gekennzeichnet sind. Die Erkrankung tritt auf, wenn Neutrophile kleine und mittlere Gefäße des Körpers angreifen, was verschiedene Organe wie Niere, Magen, Darm und Lunge betreffen kann.

Dieser Fall ergänzt frühere Berichte, die darauf hindeuten, dass COVID-19-Impfstoffe in seltenen Fällen die Entwicklung oder Verschlimmerung von Autoimmunkrankheiten wie AAV aus ihrem Ruhezustand heraus fördern können, so Patricia Inacio, Ph.D., die den Bericht für ANCA Vasculitis News zusammenfasste.

„Selten sind Autoimmunprozesse nach einer Impfung beschrieben worden. AAV ist ein Beispiel für eine Autoimmunerkrankung, die durch COVID-19-Impfstoffe ausgelöst werden oder aus einem stillen Zustand aufflammen kann“, so die Autoren. „Ein hoher Verdachtsindex hinsichtlich des Vorliegens eines autoimmunen Nierenprozesses ist immer dann erforderlich, wenn eine kürzlich mit COVID-19 geimpfte Person wegen einer akuten Nierenverletzung vorstellig wird“.

43 % der Eltern wollen ihre Kinder „auf keinen Fall“ gegen COVID impfen

Laut den am Dienstag veröffentlichten Umfrageergebnissen werden 43 % der US-amerikanischen Eltern von Kindern unter 5 Jahren ihr Kind „auf keinen Fall“ gegen COVID-19 impfen lassen, da sie befürchten, dass der Impfstoff ein größeres Risiko für Kinder darstellt als das Virus.

Die von der Kaiser Family Foundation veröffentlichte Umfrage ergab, dass 27 % der Eltern abwarten wollen, und weitere 13 % gaben an, dass sie ihre Kinder nur dann impfen lassen würden, wenn dies für die Schule oder die Kinderbetreuung erforderlich wäre.

Selbst Eltern, die gegen COVID-19 geimpft wurden, gaben an, dass sie ihre jüngsten Kinder nicht impfen lassen würden.

Auf die Frage, warum sie ihr anspruchsberechtigtes Kind unter 5 Jahren nicht „sofort“ impfen lassen würden, nannten die Eltern „Bedenken wegen der Neuheit des Impfstoffs und der unzureichenden Erprobung oder Erforschung, Bedenken wegen der Nebenwirkungen und Sorgen über die allgemeine Sicherheit der Impfstoffe“.

CDC verwendet fehlerhafte Daten, um die Zulassung von COVID-19-Impfstoffen für Kinder zu rechtfertigen

Eine CDC-Beamtin verwendete Daten aus einer fehlerhaften Vorabdruckstudie, die das Todesrisiko für Kinder durch COVID-19 übertrieben darstellte, in ihren Präsentationen vor CDC- und FDA-Beratern, die für die Empfehlung der Impfstoffe von Pfizer und Moderna für Säuglinge und Kleinkinder verantwortlich waren.

Die Studie, die erstmals am 25. Mai auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, wurde von einer Gruppe britischer Forscher verfasst. Am 28. Juni veröffentlichten die Autoren eine überarbeitete Version der Studie, nachdem Kritiker einige ihrer ursprünglichen Ergebnisse in Frage gestellt hatten.

„Es ist wirklich beunruhigend, dass derart mangelhafte Daten ihren Weg in die Sitzungen zur Diskussion über COVID im Kindesalter gefunden haben und dass ich weniger als ein paar Minuten brauchte, um einen großen Fehler zu finden (und dann noch viele weitere, als ich genauer hinsah)“, sagte Kelley K, die als Erste auf ihrer Website COVID-Georgia.com auf einige Mängel der Studie hingewiesen hatte.

Nach Bekanntwerden von Kelleys Analyse überprüfte The Defender den ursprünglichen Vorabdruck, bestätigte Kelleys Ergebnisse und deckte weitere Fehler im ursprünglichen Vorabdruck und auch in der überarbeiteten Version vom 28. Juni auf.

CHD fordert Schulen in Washington auf, das COVID-Impfmandat zurückzunehmen

Robert F. Kennedy, Jr., Vorsitzender und Chefsyndikus von CHD, drohte in einem Brief an den Superintendenten des Schulsystems des District of Columbia damit, den Schulbezirk zu verklagen, falls dieser seine kürzlich angekündigte COVID-19-Impfpflicht für Schüler ab 12 Jahren nicht zurücknimmt.

Die Bildungsministerin Christina Grant kündigte am 19. Juli an, dass die Impfpflicht für das kommende Schuljahr 2022-2023 den Impfstoff COVID-19 für alle Schüler in einem Alter umfassen wird, für das es einen von der FDA vollständig zugelassenen Impfstoff gibt, nachdem die FDA den Impfstoff von Pfizer-BioNTech für 12- bis 15-Jährige vollständig zugelassen hat.

Das Gesetz von Washington verlangt, dass die Schüler aller Schulen in der Region, einschließlich privater, kirchlicher und unabhängiger Schulen, die vorgeschriebenen Impfungen in vollem Umfang durchführen, es sei denn, sie haben eine genehmigte Ausnahmegenehmigung. Das Gesetz verlangt außerdem, dass die Schulen die Impfbescheinigung für alle Schüler überprüfen.

Diese Vorschrift wurde in einem Gesetz festgelegt, das der Stadtrat von Washington im vergangenen Jahr verabschiedet hat, und ist das erste Gesetz dieser Art in der Region.

Obwohl die Gerichte viele Impfvorschriften für lizenzierte und zugelassene Impfstoffe für Kinder bestätigt haben, hat kein Gericht jemals ein Mandat für Schulkinder für einen Impfstoff mit Notfallzulassung bestätigt, so Kennedy.