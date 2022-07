Die rücksichtslose Missachtung der Wahrheit durch die WHO – so führt sie die Öffentlichkeit und die Medien in die Irre

Die öffentliche Gesundheit ist auf Vertrauen angewiesen. Werbung beruht auf der Verdrehung der Wahrheit, ja sogar auf der Täuschung der Menschen, um sie zum Kauf eines Produkts zu bewegen, das sie vielleicht gar nicht brauchen. Vertrauen erhält man, indem man die Wahrheit sagt und anderen genaue Informationen und gute Ratschläge gibt. Wenn man dazu geneigt ist, kann man die Richtung ändern und das Vertrauen, das man aufgebaut hat, ausnutzen, um effektiver zu täuschen.

Das funktioniert so lange, bis die Zuhörer merken, dass Sie zu lügen begonnen haben. Das ist die schlimmste Art der Täuschung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat diesen letzten Weg eingeschlagen und nutzt ihren früheren Status, um die Öffentlichkeit zu täuschen, um die weltweite Akzeptanz von Covid-19-Impfstoffen zu erhöhen.

Letzte Woche gab das Medienbüro der WHO eine Pressemitteilung heraus, in der eine Aktualisierung der globalen Covid-19-Impfstrategie zusammengefasst wurde. Diese Strategie erfordert das höchste Jahresbudget für ein einzelnes Programm in der Geschichte der WHO: 10,1 Milliarden Dollar wurden für 2021 veranschlagt, etwa das Dreifache der bisherigen jährlichen Gesamtausgaben der gesamten Organisation.

Mit 3 Mrd. Dollar will die WHO den Fehlbetrag auffangen und bis 2022 aufstocken. Diese Rechnung wird hauptsächlich von den Steuerzahlern in den kränkelnden westlichen Volkswirtschaften beglichen. Covid-19 stellt in den Empfängerländern nach wie vor eine geringe gesundheitliche Belastung dar, während Unterernährung und andere Infektionskrankheiten zunehmen. Die Strategie ist daher für beide Seiten wichtig, da sie beiden schaden wird.

Der Trugschluss der Notwendigkeit

Die in der Pressemitteilung skizzierte Strategie sieht vor, dass 70 % der Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen geimpft werden, „um eine dauerhafte, breit schützende Immunität zu erreichen“. Dies macht nur Sinn, wenn die Bevölkerung, die geimpft werden soll, nicht bereits immun ist. Um dies zu behaupten, muss die WHO ihre eigenen Arbeiten ignorieren, die zeigen, dass in Ländern mit niedrigem Einkommen hohe Raten von Immunität nach der Infektion bestehen.

Eine Studie von WHO-Mitarbeitern schätzte, dass eine große Mehrheit der Afrikaner bis September 2021 Antikörper gegen Covid-19 hatte, was bedeutet, dass die tatsächliche Immunität, die hauptsächlich durch T-Zellen vermittelt wird, viel höher sein wird. Diese Studie wurde durchgeführt, bevor die hoch übertragbare Omikron-Varianten zu dieser Zahl hinzukam. Die Daten aus Indien sind ähnlich.

Die postinfektiöse („natürliche“) Immunität erzeugt einen klinischen Schutz gegen Covid-19, der mindestens so breit und nachhaltig ist wie der durch die Impfung erzeugte Schutz. Die WHO ist sich auch bewusst, dass eine Impfung, die zur natürlichen Immunität hinzukommt, nur einen minimalen klinischen Nutzen bringt (wie aus der nachstehenden CDC-Tabelle hervorgeht). Wenn die WHO feststellt, dass nur „28 % der alten Menschen und 37 % des Gesundheitspersonals“ in Ländern mit niedrigem Einkommen Covid-19-Impfstoffe erhalten haben, und noch weniger in der Allgemeinbevölkerung, dann weiß sie, dass fast alle Ungeimpften ebenfalls eine wirksame Immunität besitzen. Die WHO möchte dieses beispiellose Budget für die Massenimpfung einer immunen Bevölkerung ausgeben.

Falsche Behauptungen zur Wirkung

In der Pressemitteilung wird behauptet, dass „im ersten Jahr der Einführung von Covid-19-Impfstoffen schätzungsweise 19,8 Millionen Menschenleben gerettet wurden“. Diese Zahl ergibt keinen Sinn. Die WHO hat zuvor veröffentlicht, dass in den zwei Jahren des Covid-19-Ausbruchs von 2020-2021 nur 14,9 Millionen überzählige Todesfälle aufgetreten sind. Darin enthalten sind Todesfälle aufgrund von SARS-CoV-2-Infektionen sowie Todesfälle aufgrund von Abriegelungen und anderen Maßnahmen. Covid-19 war Ende 2020 auf allen Kontinenten endemisch, ohne dass es eine Impfung gab. Die WHO ignoriert ihre eigenen Daten und leitet ihre „19,8 Millionen Geretteten“ aus einer fehlerhaften Modellierung des Imperial College London ab.

Die Abriegelungen haben Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen von Menschen getötet. UNICEF schätzt, dass allein in 6 südasiatischen Ländern im Jahr 2020 fast eine Viertelmillion Kinder aufgrund von Impfverboten (nicht Covid-19) sterben werden. Um zu verstehen, wie viele Menschen vor der Impfung wirklich an Covid-19 gestorben sind, müssen diese 14,9 Millionen zusätzlichen Todesfälle, die nicht auf Covid-19 zurückzuführen sind, auf Afrika hochgerechnet werden und die steigende Zahl der Todesfälle durch Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und Unterernährung einschließen.

Viele Todesfälle, die vor der Impfung auftraten, waren daher wahrscheinlich auf die Reaktion und nicht auf die Krankheit zurückzuführen. Die WHO will uns glauben machen, dass der Impfstoff im Jahr 2021 ein Vielfaches der Menschenleben gerettet hat, die möglicherweise an Covid-19 gestorben wären, als die Immunität im Jahr 2020 am niedrigsten war. Wir müssen dies glauben, obwohl die meisten asiatischen und afrikanischen Länder erst Mitte bis Ende 2021 signifikante Impfraten erreichten, als die meisten Menschen bereits infiziert waren.

Unplausible Modellierungsergebnisse als Tatsachen darzustellen, obwohl sie durch die eigenen Daten der WHO widerlegt werden, ist keine Nuance. Es handelt sich um eine absichtliche Falschdarstellung der potenziellen Auswirkungen des Programms. Es ist ein Versuch, die Gesundheitsbehörden, die Öffentlichkeit und die Medien in die Irre zu führen. Die WHO sollte erklären, warum.

Eine unbegründete Strategie

„Die Impfung der am stärksten gefährdeten Personen ist der beste Weg, um Leben zu retten, Gesundheitssysteme zu schützen und Gesellschaften und Volkswirtschaften offen zu halten“. Die WHO-Medienabteilung gibt dies als Grundlage für Massenimpfungen an, während sie gleichzeitig zugibt, dass Covid-19-Impfstoffe „die Übertragung nicht wesentlich reduziert haben“.

Tatsächlich gehören die Länder mit den derzeit höchsten Übertragungsraten, wie Neuseeland, zu den am häufigsten geimpften Ländern. Wenn ein Impfstoff die Übertragung nicht verringert und schweres Covid-19 sich auf einen kleinen Teil der Kranken und Älteren konzentriert (was der Fall ist), dann kann die Massenimpfung von bereits immunen Menschen keinen Einfluss darauf haben, die Gesellschaft „offen zu halten“. Dies wird dadurch erreicht, dass sie nicht geschlossen wird.

In ihrer Strategieaktualisierung rechtfertigt die WHO ihr gesamtes Massenimpfprogramm mit der Fähigkeit, „…eine dauerhafte, breit schützende Immunität zu erreichen und die Übertragung zu reduzieren.“ Nach ihren eigenen Angaben ist eine dauerhafte, schützende Immunität bereits vorhanden, und das von ihr beworbene Produkt verhindert die Übertragung nicht. Dies ähnelt eher einer falschen Werbung für eine Ware, für die eine Werbeagentur bezahlt wird, als einer begründeten Erklärung einer öffentlichen Gesundheitsstrategie.

Ehrlichkeit ist in der öffentlichen Gesundheit wichtig

Bedeutende Geldgeber der WHO werden sich an diesem Programm durch die Beschaffung von Milliarden von Impfstoffdosen bereichern, sodass nicht alle verlieren. Die „untergeimpften“ Zielgruppen in Afrika und Asien verzeichnen weniger, nicht mehr Todesfälle durch Covid-19. Sie sind jünger, weniger fettleibig und daher weniger anfällig. Sie sterben an anderen Krankheiten und sehen sich derzeit mit einer kollabierenden Nahrungsmittelversorgung und wachsender Armut konfrontiert, was zum großen Teil auf die von der WHO weiterhin unterstützte Abschottungspolitik zurückzuführen ist. Die WHO muss erklären, warum gesundheitliche Chancengleichheit weniger wichtig geworden ist als die Erzielung gleicher Injektionsraten bei den Arzneimitteln, in die die großen WHO-Sponsoren investiert haben.

Die Daten, die der WHO vorliegen, zeigen, dass dieses beispiellos teure Programm kaum positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Indem die WHO Aufmerksamkeit und Ressourcen von Bereichen ablenkt, in denen ein echter Gesundheitsbedarf besteht, wird sie die Sterblichkeit weiter erhöhen. Dies zu tun, indem sie die Öffentlichkeit täuscht und ihre eigenen Daten ignoriert, ist eine schlechte Strategie.

Es ist an der Zeit, dass die WHO erklärt, was sie tut. Indem sie sich um größere Befugnisse zur Erklärung und Bewältigung künftiger Krankheitsausbrüche bemüht, beweist sie, dass die Organisation für diesen Zweck ungeeignet ist. Diese Untauglichkeit lässt sich nicht durch mehr Finanzmittel oder Fachwissen beheben, denn sie rührt daher, dass die WHO ihre Kernwählerschaft im Stich lässt und sich rücksichtslos über die Wahrheit hinwegsetzt.