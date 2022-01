Boykott: Sagt „Nein“ zu Big Pharma, Großbanken und Kontrolle

Die Übernahme moralischer Verantwortung für unsere persönliche Ausübung der Kaufkraft und der Entzug der Unterstützung von Einrichtungen, die das Gemeinwohl beeinträchtigen, mag kurzfristig nicht ausreichen, um die Tyrannei zu stoppen, aber die Geschichte zeigt, dass sich solche Maßnahmen langfristig auszahlen können.

Nach fast zwei Jahren des Phänomens, das als COVID-19 bezeichnet wird, erkennen immer mehr Menschen, dass ein globaler Staatsstreich im Gange ist – ein Vorstoß von Zentralbankern und Technokraten zur „totalitären Kontrolle Ihres Transports, Ihres Bankkontos, Ihrer Bewegung, jedes Aspekts Ihres Lebens“, sagte der Vorsitzende von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy, Jr. in einer Rede, die er im November 2021 in Mailand hielt.

Die Daten über Impfschäden aus einem Jahr (auch wenn sie noch so unvollkommen sind) erzählen „eine sehr erschreckende Geschichte“ über die Gefahren der experimentellen COVID-Impfungen und zeigen die Unmoral der Verabreichung an Kinder auf.

Wie Kennedy kürzlich argumentierte: „Eine ganze Bevölkerung zu zwingen, einen willkürlichen und riskanten medizinischen Eingriff zu akzeptieren, ist die aufdringlichste und erniedrigendste Maßnahme, die jemals von der US-Regierung, vielleicht sogar von jeder Regierung, ergriffen wurde.“

Besorgt über einen rasch voranschreitenden Bio-Überwachungsstaat, der die Teilhabe an der Gesellschaft von Impfpässen und Wiederholungsinjektionen abhängig machen möchte, fragen sich viele Menschen, was sie tun können, um sich zu wehren.

Kennedy beschrieb eine Maßnahme, die naheliegend, wenn auch nicht unbedingt einfach ist: Sagen Sie Nein „zum Kauf von Produkten der Unternehmen, die uns in den Bankrott treiben und kontrollieren wollen.“

In diesem Fall bedeutet „Nein“, ein weites Netz auszuwerfen und nicht nur Big-Pharma-Sünder wie Pfizer und Johnson & Johnson (J&J) zu boykottieren – deren Produkte die Medizinschränke der meisten Amerikaner füllen -, sondern auch verbrecherische Großbanken, die im Verborgenen nach der vollständigen digitalen Kontrolle über private Ressourcen streben.

Boykotte sind nicht einfach, und Marktanalysten bestreiten manchmal ihre Wirksamkeit. Andererseits argumentiert der katholische Schriftsteller Dusty Gates: „Wenn wir uns über etwas mit unseren Lippen beschweren, aber weiterhin mit unserem Geldbeutel daran teilhaben, verliert unsere Beschwerde an Lautstärke und Klarheit.“

Die Übernahme moralischer Verantwortung „für unsere persönliche Ausübung der Kaufkraft“ und der Entzug der Unterstützung von Einrichtungen, die „das Gemeinwohl herabsetzen“, mag kurzfristig nicht ausreichen, um der Tyrannei Einhalt zu gebieten, aber die Geschichte zeigt, dass sich solche Maßnahmen langfristig auszahlen können.

Erinnern an die Ursprünge des Boykotts

Es ist ungewiss, wie viele Menschen die irischen Ursprünge des Boykotts im 19. Jahrhundert kennen oder sich daran erinnern, aber die Geschichte aus dem Jahr 1880 – eine Geschichte der entschlossenen Entschlossenheit in verzweifelten Zeiten – bietet aussagekräftige Lehren, die noch lange nicht veraltet sind.

Damals befanden sich die irischen Pächter in einer schweren Hungersnot und waren bei dem Versuch, die Pacht mit dem englischen Landvermittler Charles Cunningham Boycott neu auszuhandeln, an eine Mauer gestoßen.

Als der irische Nationalist Charles Stewart Parnell Pächter, Arbeiter und örtliche Ladenbesitzer dazu ermutigte, den unnachgiebigen Engländer „von allen wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen mit der übrigen Bevölkerung“ abzuschneiden, war die gewaltlose Aktion so erfolgreich – und so verheerend für Boycotts tägliche Existenz -, dass der Mann schließlich in Ungnade fiel und aus Irland floh.

In seinem Essay aus dem Jahr 2015 über die Frage, „warum wir Boykotte brauchen“, stellte Dusty Gates fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was ein Boykott „meistens ist“ und dem, was ein Boykott „sein sollte“.

Unter Bezugnahme auf die Ereignisse von 1880 betonte Gates, dass der Grund für die Aktionen der irischen Pächter und für den durchschlagenden Erfolg des Boykotts darin lag, dass die Menschen ungerecht behandelt wurden und ihre Lebensgrundlage verloren.

Da so viel auf dem Spiel stand, war der Boykott „für die Menschen, nicht für die Öffentlichkeit“.

Gründe für den Boykott von Pfizer

Allem Anschein nach haben nur wenige der Amerikaner, die sich im vergangenen Jahr mit neuartigen Coronavirus-Injektionen impfen ließen, den Unternehmen, die diese Impfungen herstellen, viel Aufmerksamkeit geschenkt und stattdessen naiv den „Spitzenreiter“-Status der Unternehmen als Garantie für Vertrauenswürdigkeit akzeptiert.

Aber während man den Amerikanern verzeihen könnte, wenn sie wenig über den geheimnisvollen Emporkömmling Moderna wissen, ist die Bereitschaft der Öffentlichkeit, die bekannten und veröffentlichten Vergehen von Giganten wie Pfizer und J&J zu übersehen, schon etwas überraschender.

Wie die Anwaltskanzlei Matthews & Associates im November 2020, kurz vor der Einführung der experimentellen Injektion von Pfizer, feststellte, „erscheint es vernünftig, alle verfügbaren Informationen über ein Unternehmen weiterzugeben, dem Millionen von Menschen ihre Gesundheit, vielleicht sogar ihr Leben, anvertrauen sollen“.

Die Firma skizzierte dann Schlüsselelemente der wechselvollen Geschichte von Pfizer und beschrieb sie als „voll von … Ausweichmanövern und Geschäften unter dem Tisch“.

Im Jahr 2010 fasste der kanadische Gesundheitsökonom und Politikanalyst Robert G. Evans in einem veröffentlichten Papier die Bilanz von Pfizer als ein „anhaltend kriminelles Verhalten“ zusammen.

In einer ähnlichen Einschätzung erklärte ein Pfizer-Whistleblower: „Die gesamte Kultur von Pfizer ist auf den Verkauf ausgerichtet, und wenn man nicht illegal Medikamente verkaufte, wurde man nicht als Teamplayer angesehen.“

Eine kleine Auswahl der unappetitlichen Erfolgsbilanz von Pfizer umfasst:

Ein Vergleich in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar wegen betrügerischer Marketingpraktiken im Jahr 2009 – damals „der größte Vergleich in der Geschichte des Justizministeriums in Sachen Betrug im Gesundheitswesen.“

Eine lange Geschichte von gefährlichen Produkten, darunter Zantac, Lipitor und viele andere.

Weitere Vergleiche, die mutmaßliche Erpressungsmuster und das Verschweigen wichtiger Informationen über Arzneimittelrisiken, manchmal über Jahrzehnte, aufdecken.

Eine „illegale Erprobung eines nicht zugelassenen Medikaments“ an Säuglingen und Kindern in Nigeria, die zum Tod von 11 Kindern und zu Hirnschäden und Lähmungen bei anderen führte und letztlich zu einem Vergleich in Höhe von 75 Millionen Dollar führte; Pfizer testete das Medikament an den Kindern ohne die Einwilligung der Eltern.

Wiederholte Probleme mit Verunreinigungen und Qualitätskontrollen, einschließlich beunruhigender Berichte von Informanten, die in den Werken arbeiten, die COVID-Impfstoffe herstellen.

Vor vier Jahren belegte Pfizer in einer Reputationsbewertung von Pharmaunternehmen den letzten Platz und wurde als eines der Unternehmen angesehen, das „am meisten mit Arroganz und Gier in Verbindung gebracht wird“.

Aber die COVID-Impfungen waren sehr gut für das Geschäft. Im Jahr 2020, vor der Notfallzulassung des Impfstoffs von Pfizer, machten zwei Produkte (der Blutverdünner Eliquis und der Impfstoff Prevnar-13) mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.

Im Jahr 2021 wurden die COVID-Injektionen von Pfizer nicht nur zum weltweit umsatzstärksten Medikament des Jahres, sondern der leitende Angestellte Albert Bourla wurde auch von CNN zum CEO des Jahres gekürt.

Bourla stimmte Forbes zu: „Man kann Geld verdienen und Einfluss gewinnen, wenn die Leute positiv über einen denken“, sagte er freudig zu CNN, „wir genießen gerade ein hohes Maß an Unternehmensreputation. Die Leute mögen uns.“

Damit das so bleibt, setzt sich Pfizer nun dafür ein, Gesetze zu blockieren, die Whistleblowern die Möglichkeit geben würden, Unternehmensbetrug aufzudecken. Laut Pharmaphorum ist Pfizer die sechstgrößte Lobbyorganisation in Washington.

Wie in The Intercept berichtet wird, würde das Whistleblower-Gesetz im Falle seiner Verabschiedung den Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen verstärken „und es Unternehmen, die des Betrugs beschuldigt werden, erschweren, Fälle aus verfahrenstechnischen Gründen abzuweisen“.

Unterstützt von einer Flotte hochkarätiger Anwälte und Lobbyisten arbeiten Pfizer und andere Big-Pharma-Unternehmen wie Merck, AstraZeneca, Amgen und Genentech – die alle in der Vergangenheit hohe Entschädigungen für Betrug im Gesundheitswesen gezahlt haben – daran, dass das Gesetz nicht verabschiedet wird.

Sie könnten durchaus Erfolg haben, denn die Pfizer-Aktie ist eine der beliebtesten Aktien der US-Gesetzgeber.

Gründe für einen Boykott von J&J

Gemessen am Umsatz war J&J im Jahr 2020 das größte Gesundheitsunternehmen der Welt. Seit Mitte der 2000er Jahre verzeichnete der Konzern mit seinen Sparten Konsumgüter, Pharmazeutika und Medizinprodukte ein stetiges Wachstum, wobei der Jahresumsatz im Jahr 2020 im Vergleich zu 2006 um 55 % stieg.

J&J gehört zusammen mit Pfizer zu den Top-Aktienbeständen der US-Gesetzgeber.

Das Wachstum von J&J erfolgte vor dem Hintergrund einer offensiven Geschichte (die von The Defender mehrfach beschrieben wurde) von zivil- und strafrechtlichen Geldstrafen und Vergleichen im Zusammenhang mit Risperdal, Opioiden, chirurgischen Netzprodukten, asbestverseuchtem Babypuder sowie zahlreichen anderen Skandalen, die vor der COVID-Initiative endlich begonnen hatten, eine Delle in die Marke und den Ruf des Unternehmens zu schlagen.

Im Oktober 2021 gründete J&J in dem Bestreben, sich seiner Talkverbindlichkeiten zu entledigen, eine Tochtergesellschaft und beantragte dann umgehend Konkursschutz. Im November kündigte J&J Pläne an – die von Reuters als „die größte Umstrukturierung in der 135-jährigen Geschichte des US-Unternehmens“ bezeichnet wurden -, seine Consumer-Health-Sparte auszugliedern, um sich auf den Bereich Pharmazeutika und medizinische Geräte zu konzentrieren.

J&J setzt außerdem stark auf „neuartige Lösungen“ und Technologien wie Robotik und künstliche Intelligenz (KI). Im Jahr 2015 kündigte J&J eine Partnerschaft mit Google an, um KI-Chirurgieroboter zu entwickeln.

Vor COVID hatte J&J so gut wie keine Erfahrung in der Entwicklung von Impfstoffen, aber die COVID-Impfungen haben sich für J&J ebenso positiv ausgewirkt wie für Pfizer.

Trotz der Flut von Negativschlagzeilen über Blutgerinnsel im Zusammenhang mit Impfstoffen und anderen unerwünschten Ereignissen, die J&J das ganze Jahr 2021 hindurch plagten, meldete das Unternehmen für die 12 Monate bis zum 30. September 2021 einen Umsatzanstieg von 13,1 % im Vergleich zum Vorjahr sowie einen stetig steigenden Aktienwert.

Die finanziellen Aussichten für J&Js COVID-Spritze könnten sich jedoch 2022 ändern. Mitte Dezember teilten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) der Öffentlichkeit mit, dass sie eine Injektion von Pfizer oder Moderna der von J&J „vorziehen“, obwohl alle drei Impfungen ähnlich besorgniserregende Risiken für Blutgerinnungsstörungen bergen.

Die CDC befürwortet weiterhin die J&J-Spritze für gefährdete Gefängnisinsassen und Obdachlose (oder wenn die beiden anderen nicht verfügbar sind), aber eine CDC-Beraterin sagte der Presse, sie „würde [ihrer] eigenen Familie die J&J-Spritze nicht empfehlen“.

Zusätzlich zu den unerwünschten Ereignissen sind die COVID-Spritzen von J&J wegen „Mängeln“ in der Produktionsanlage in Baltimore aufgefallen, wo der notorisch schlechte Auftragnehmer „versehentlich“ Zutaten verwechselt und Dosen ruiniert hat.

Die Herstellungsprobleme von J&J sind jedoch weder neu noch einzigartig in der Impfstoffproduktion. Bereits 2013 kritisierte ein Reporter, der „mohnsamengroße Plastikstücke“ in Motrin für Säuglinge und von Schimmel befallene injizierbare Medikamente beschrieb, J&Js heuchlerisches „warmes und kuscheliges“ Marketing und kam zu dem Schluss, dass das „außer Kontrolle geratene“ Unternehmen „zu viele Tochtergesellschaften und die Auslagerung von Produkten an Drittanbieter hat, um eine verantwortungsvolle Aufsicht zu gewährleisten.“

Gründe für den Boykott verbrecherischer Banken

In der neuen wöchentlichen Serie „Financial Rebellion“ von CHD.TV erklärt die ehemalige Investmentbankerin und Solari Inc. die ehemalige Investmentbankerin und Präsidentin von Solari Inc. Catherine Austin Fitts, wie wichtig es ist, die finanzielle Unabhängigkeit vom „monopolisierenden Griff der Zentralbanken und der Titanen der digitalen Währung“ zurückzuerobern.

Fitts argumentierte, dass die Zentralbanken die Pandemie nutzen, um ein vollständig digitales Kontrollsystem zu entwickeln, „das es ihnen ermöglicht, Steuern ohne Vertretung zu erheben“, während sie rund um die Uhr die Kontrolle über unsere Fähigkeit, Transaktionen durchzuführen, ausüben.

Fitts erläuterte, wie die Bürger ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung haben, um die Pläne der Zentralbanker zu durchkreuzen: Die Menschen können aufhören, ihre Bankgeschäfte mit den Molochs zu machen, die die größten Anteilseigner der New Yorker Fed sind – zum Beispiel JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of New York Mellon (sowie andere Megabanken wie Bank of America, Wells Fargo und State Street) – und stattdessen gut geführte lokale Banken und Kreditgenossenschaften mit ihren Geschäften belohnen.

Die New Yorker Fed ist Teil des Federal Reserve System, einer der 12 Federal Reserve Banks, die vom Kongress im Rahmen des Federal Reserve Act von 1913 gegründet wurden.

Im Gegensatz zu den anderen Zentralbanken hat sie „einzigartige Aufgaben“, zu denen der Kauf und Verkauf von US-Schatzpapieren auf dem offenen Markt zur Regulierung des Geldangebots und Interventionen auf den Devisenmärkten gehören.

Die New Yorker Fed hat seit der Finanzkrise von 2008 „noch nie dagewesene Befugnisse“ ausgeübt und die Pandemie als Vorwand genutzt, um diese Befugnisse ständig zu erweitern.

Die führende Bank der New Yorker Fed, JPMorgan Chase, ist die größte US-Bank (gemessen an der Bilanzsumme), besitzt 62 % aller Aktienderivate (im Wert von 3,3 Billionen Dollar), die von staatlich versicherten US-Banken gehalten werden, und gehört zu den zehn größten Aktienbesitzern der US-Gesetzgeber.

Aber wie Pfizer und J&J ist auch JPMorgan Chase ein „krimineller Wiederholungstäter“. Die Bank, die in fünf Fällen als Schwerverbrecher verurteilt wurde, hat „das größte Schneeballsystem der Geschichte“ (das Madoff-System) ermöglicht und zwischen 2002 und 2019 zivil- und strafrechtliche Strafen in Höhe von 42 Milliarden Dollar kassiert. Die jüngsten Anschuldigungen von Whistleblowern beschreiben eine Kultur des Betrugs.

Auch unter den Mitgliedsbanken der New Yorker Fed ist JPMorgan Chase nicht der einzige bekannte Straftäter. Im Jahr 2015 bekannte sich die Citigroup zusammen mit JPMorgan Chase schuldig, Devisenmärkte manipuliert zu haben. Im Jahr 2020 wurde Goldman Sachs in zwei Fällen von Kapitalverbrechen angeklagt.

Jede Maßnahme zählt

Akademische Studien zeigen, dass Boykotte vor allem dann Wirkung zeigen, wenn die betreffenden Unternehmen bereits einen schlechten Ruf haben und in der Vergangenheit häufig in Skandale verwickelt waren.

Dies legt nahe, dass ein Boykott von Big Pharma, das vor COVID lange Zeit den Ruf hatte, „die meistgehasste Industrie des Landes“ zu sein, ein leichtes Unterfangen sein sollte.

Auch wenn Unternehmen wie Pfizer und J&J von einem kurzzeitigen „impfstoffbedingten Imagegewinn“ profitieren, werden die nicht unerheblichen Gefahren ihrer COVID-Injektionen so offensichtlich, dass selbst die Selbstgefälligen Schwierigkeiten haben könnten, die Risiken zu ignorieren.

Dr. Peter McCullough bezeichnete die Impfungen als die „gefährlichste Einführung eines biologischen Arzneimittels in der Geschichte der Menschheit“.

Für einige Mitglieder der Öffentlichkeit ist es schwieriger, die Verbindung zu privaten Zentralbanken herzustellen.

Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, den sich entfaltenden globalen Coup als eine Anstrengung zu erkennen, die über mehrere Sektoren hinweg koordiniert wird, nicht zuletzt über den Finanzsektor. Und während die Zentralbanker aus ihren Finanzsilos heraustreten und der Welt dreist Vorträge über Impfungen halten, wird ihre Rolle bei der Entwicklung der Tyrannei immer deutlicher.

Um der Tyrannei ein Ende zu setzen, muss jeder von uns aktiv werden, angefangen damit, „Nein“ zu den katastrophalen COVID-Impfungen zu sagen.

Zugegeben, es mag schwieriger sein, auf die heutigen Megakonzerne und milliardenschweren Tyrannen so unmittelbar einzuwirken, wie es gelang, als Wäscherinnen, Postboten und Schmiede im 19. Jahrhundert den Charles Cunningham Boykott so wirkungsvoll mieden.

Aber unsere finanziellen – und energetischen – Verbindungen zu den Pharma- und Bankunternehmen, die uns schaden, zu kappen, ist immer noch ein guter Anfang.

Boykotte können, wenn sie von einem starken „moralischen Impetus“ getragen werden, durchaus Wirkung zeigen.

Produkte und Tochtergesellschaften, die Sie boykottieren können

Im Folgenden finden Sie eine unvollständige Liste von Produkten, die von Pfizer und J&J hergestellt werden, sowie eine ausgewählte Liste ihrer zahlreichen Übernahmen und Tochtergesellschaften, die Sie boykottieren können.

Führende Marken von Pfizer:

Advil, Bextra, Celebrex, Chantix, Depo-Testosteron, Diflucan, Effexor, Eliquis, EpiPen, Ibrance, Lipitor, Lyrica, Nexium, Norvasc, Prempro, Prevnar 13, Protonix, Viagra, Xanax, Xeljanz, Xtandi, Zithromax, Zoloft

Ausgewählte Übernahmen und Tochtergesellschaften von Pfizer:

1968: Quigley Company

2000: Warner-Lambert

2003: Pharmacia & Upjohn

2008: Serenex

2009: ViiV Healthcare (joint venture with GSK), Wyeth

2010: King Pharmaceuticals, Meridian Medical Technologies (sold to Altaris in Nov. 2021)

2014: InnoPharma, Redvax GmbH (controlling interest)

2015: Hospira

2016: Anacor, Medivation, Treerly

2018: GSK Consumer Healthcare (joint venture with GSK)

2019: Array Biopharma, Viatris (merger of Upjohn and Mylan)

2021: Amplyx Pharmaceuticals, Arena Pharmaceuticals, Trillium Therapeutics

Führende Marken von Johnson & Johnson:

Aveeno, Band-Aids, Concerta, Darzalex, Geräte für Hüft- und Knieprothesen, Elmiron, Erleada, Imbruvica, Immodium, Invega, Invokana, Levaquin, Listerine, Opsumit, Pepcid, Remicaid, Reminyl, Risperdal, Stelara, chirurgische Netzprodukte, Symtuza, Topamax, Tremfya, Tylenol, Uptravi, Augenpflegeprodukte, Xarelto, Zyrtec, Zytiga

Ausgewählte J&J-Akquisitionen und Tochtergesellschaften:

1947: Ethicon

1959: Cilag, McNeil

1961: Janssen Pharmaceuticals

1994: Neutrogena

1996: Cordis

1997: Biosense

1998: DePuy

2006: Animas Corporation, Pfizer Consumer Healthcare

2009: Acclarent

2010: Crucell, Micrus Endovascular

2012: Synthes

2017: Abbott Medical Optics, Actelion, TearScience

2019: Auris Health

2020: Momenta Pharmaceuticals, Verb Surgical