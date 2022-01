Dreifach geimpfte Whoopi Goldberg ist „schockiert“ über ihre COVID-Ansteckung

Sagt den Leuten, sie sollen sich impfen lassen.

The View“-Moderatorin Whoopi Goldberg äußerte sich „schockiert“ darüber, dass sie sich mit COVID-19 angesteckt hatte, obwohl sie dreifach geimpft worden war.

Die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin verpasste die erste Folge der Sendung und musste per Live-Schaltung von zu Hause aus zugeschaltet werden, nachdem sie sich über die Weihnachtsfeiertage mit dem Virus infiziert hatte.

Goldberg sagte, sie sei „vor ein paar Wochen, kurz vor der Pause, abgereist, weil jemand, mit dem ich zusammen war, positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

„Ich bin also gefühlt sehr lange weg gewesen“, fügte sie hinzu. „Und ich war ganz aufgeregt, und sie müssen uns testen, und so schickten sie Leute, um mich zu testen, und sie testeten mich, und es hieß: ‚Oh nein, du kommst nicht zurück. Wir schicken niemanden zu Ihnen nach Hause. Sie haben Corona“. Und dann hieß es: „Warte, was?“

