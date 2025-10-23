Brandgefährliche Eskalation: Trumps Plan könnte die Weltwirtschaft spalten

In einer beispiellosen Zuspitzung des Handelskriegs zwischen den USA und China plant die Trump-Administration, weltweit produzierte Exporte nach China zu beschränken, die US-Software enthalten oder damit hergestellt wurden.

TRUMP-REGIERUNG ERWÄGT PLAN ZUR BESCHRÄNKUNG VON WELTWEIT HERGESTELLTEN EXPORTEN NACH CHINA, DIE MIT US-SOFTWARE HERGESTELLT WURDEN ODER DIESE ENTHALTEN, SAGEN QUELLEN

🚨 TRUMP ADMINISTRATION CONSIDERING PLAN TO RESTRICT GLOBALLY PRODUCED EXPORTS TO CHINA MADE WITH OR CONTAINING U.S. SOFTWARE, SOURCES SAY — *Walter Bloomberg (@DeItaone) October 22, 2025

Die Nachricht, die am 22. Oktober 2025 von Walter Bloomberg auf X verbreitet wurde hat eine Flut von Reaktionen ausgelöst – und nicht ohne Grund. Der Kommentar von Arnaud Bertrand nennt die Idee „selbstmörderisch“ und warnt vor einer globalen Entkopplung der USA. Doch ist das nur der Anfang einer möglicherweise katastrophalen Entwicklung.

This is easily the most suicidal idea the Trump administration has cooked up in its trade war, and that's a high bar.



In effect, this would make American technology radioactive: any company touching US software (Microsoft, AWS, etc.) becomes ineligible to do business with the… https://t.co/YyGcWhazVr — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) October 23, 2025

Ein riskanter Schachzug

Die Pläne, die laut Reuters (22. Oktober 2025) noch in der Überprüfung sind, sollen eine Antwort auf Chinas neue Exportbeschränkungen für seltene Erden sein, die am 10. Oktober 2025 eingeführt wurden. China kontrolliert etwa 80 % der globalen Verarbeitung dieser für Technologie und Verteidigung essenziellen Materialien (BBC, 17. Oktober 2025). Präsident Trump drohte daraufhin mit 100 %-Tarifen und nun mit Software-Exportkontrollen – ein Schritt, der weit über bilaterale Spannungen hinausgeht. Bertrand argumentiert treffend, dass dies amerikanische Technologie „radioaktiv“ machen könnte: Ein deutscher Autozulieferer, der Windows nutzt, oder ein japanischer Hersteller mit AWS könnte den Zugang zum chinesischen Markt, der größte nach Kaufkraftparität ist, verlieren. Die Konsequenz? Globale Unternehmen könnten gezwungen sein, US-Software flächendeckend zu eliminieren.

Wirtschaftliche Selbstzerstörung?

Die Marktreaktion spricht Bände: Der S&P 500 fiel am 22. Oktober um 1,2 %, der Nasdaq um 1,8 % (Wall Street Journal). Investoren fürchten Lieferkettenstörungen und einen Rückgang der US-Technologieexporte. Doch die Gefahr geht tiefer. US-Unternehmen wie Microsoft oder Amazon könnten Milliarden verlieren, während China durch Zwang zur Eigenentwicklung gestärkt wird – ein Punkt, den X-Nutzer @facelessbuilds (23. Oktober 2025, 00:59 UTC) als „Anreiz für einen motivierten Konkurrenten“ beschreibt. @asdf_101 (01:06 UTC) vergleicht den Plan gar mit einem „eigenen Tor“: „Du ruinierst vielleicht die Grillparty der Nachbarn, aber jetzt bist du selbst obdachlos.“ Diese Selbstschädigung könnte die USA langfristig isolieren, wie Chinas Außenminister Wang Yi warnte: Eine US-Entkopplung von China werde nur eine Entkopplung der USA von der Welt bedeuten.

Geopolitische Sprengkraft

Die Politik trägt Züge eines neuen „Eisernen Vorhangs“, wie @MooBozo (01:38 UTC) bemerkt – diesmal errichtet vom Westen gegen den Rest der Welt. Vor dem Hintergrund des geplanten Trump-Xi-Gipfels Ende Oktober 2025 in Südkorea könnte dieser Schritt eine diplomatische Krise auslösen. Verbündete wie die EU oder Japan, die in globale Lieferketten eingebunden sind, könnten sich gegen die extraterritoriale Natur der Maßnahme wenden. US-Finanzminister Scott Bessent sprach von einer möglichen Abstimmung mit den G7, doch die Unsicherheit bleibt groß. Sollte China mit Gegensanktionen reagieren – etwa durch weitere Einschränkungen bei seltenen Erden –, könnten Industrien wie Luftfahrt oder Elektromobilität zum Erliegen kommen.

Demokratisches Defizit und Unsicherheit

Noch alarmierender ist die Frage der Legitimation. Wie @MichaelS (01:15 UTC) kritisch anmerkt, könnte die Politik ohne Kongressabstimmung umgesetzt werden – ein Zeichen dafür, dass die exekutive Macht zunehmend unkontrolliert agiert. Mit dem 1. November 2025 als möglichem Stichtag für Trumps Drohung (Reuters) und dem Gipfel in Sicht bleibt die Zeit knapp. X-Nutzer wie @54JohnBull (01:23 UTC) sehen in der Eskalation einen Grund, auf Gold zu setzen – ein deutliches Zeichen für wachsende Panik.

Fazit: Ein Feuer, das außer Kontrolle geraten könnte

Die Pläne der Trump-Administration sind ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Während sie kurzfristig Druck auf China ausüben sollen, drohen langfristige Folgen: eine geschwächte US-Wirtschaft, eine gestärkte chinesische Technologiebranche und eine fragmentierte Weltwirtschaft. Bertrand hat recht – dies könnte die „selbstmörderischste“ Idee im Handelskrieg sein. Ohne kluge Verhandlungen beim kommenden Gipfel riskiert die Welt einen Absturz in eine neue Ära der Isolation. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Flammen gelöscht oder zur Katastrophe geschürt werden. Die Zeit drängt – und die Verantwortung liegt bei den Entscheidungsträgern in Washington und Peking.