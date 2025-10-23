Japanische CMRR-Daten-Website zeigt klaren Anstieg der Sterblichkeit durch die COVID-Impfung

Von Steve Kirsch

Der japanische Stadtrat Kenji Fujikawa hat eine beeindruckende Website mit den neuesten japanischen Datensätzen auf Rekordniveau erstellt. Sie verwendet eine standardisierte epidemiologische Methode, CMRR: cumulative mortality rate ratio (kumulative Sterblichkeitsratenquote).

Sie zeigt, dass jedes Mal, wenn Menschen eine weitere Impfung erhalten, ihre Sterblichkeitsrate im Verhältnis zu denen, die die zusätzliche Impfung nicht erhalten haben, nach oben abweicht (mehr Schaden).

Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die Übersterblichkeit in Japan seit Beginn der COVID-Impfkampagne unaufhörlich steigt. Kein Zufall. Es stimmt jedes Mal mit dem Zeitpunkt der Impfungen überein, wie man unten selbst sehen kann.

Verwendung der Website

Website: https://medicalfacts.info/kcor.rb

Ersteller: Kenji Fujikawa

Dies sind Fixkohorten-Analysen, die Daten aus mehreren Städten in Japan verwenden.

Das angegebene Datum ist das Einschreibedatum für die festen Kohorten.

So verwendet man die Seite:

Wähle ein Einschreibedatum, für das Daten zur gewünschten Dosis vorhanden sind. Wähle die Dosen N und N-1. Passe den Schieberegler so an, dass sich die Kurven der Todesfälle pro Woche an der Basislinie und kurz danach angleichen (gleiche Sterblichkeitsraten).

Dann wirst du – zur Überraschung der Impf-Befürworter – feststellen, dass beim Vergleich von Dosis N mit Dosis N-1 die Sterblichkeit nach oben ausbricht, was bedeutet, dass der Impfstoff dein Sterberisiko erhöht… oder es ist nur ein seltsamer Zufall (meiner Meinung nach keine Chance darauf).

CMRR-Methode

Das Verhältnis der kumulativen Todesfälle pro Woche ist eine sehr legitime Methode. Epidemiologen mögen sie nicht, weil die Daten zeigen, dass sie sich in Bezug auf die COVID-Impfstoffe vollständig geirrt haben, wie man leicht selbst nachweisen kann.

Dosis 3 gegenüber Dosis 2. Das ist NICHT normal. Bei Dosis 3 sterben „plötzlich” mehr Menschen.

Dosis 4 vs. 3. Gleiche Anmerkung und gleicher relativer Zeitpunkt.

Jedes Mal, wenn man zwei Kohorten vergleicht, zeigt die stärker geimpfte Gruppe eine höhere Sterblichkeit, obwohl sie zu Beginn gleichauf lag. Das ist nicht normal. Wenn sie zu Beginn gleichauf sind, sollten sie es auch bleiben.

Wenn die Impfstoffe wirken würden, müsste die stärker geimpfte Gruppe eine niedrigere Sterblichkeit zeigen – nicht eine höhere.

Die Impfstoffe tun genau das Gegenteil von dem, was versprochen wurde.

Sie töten Menschen, statt ihr Leben zu retten.

Zusammenfassung

Es ist so offensichtlich, was passiert… außer für diejenigen, die sich öffentlich festgelegt haben, dass die Impfstoffe sicher sind.

Es gibt keine Datenmenge, die ihre Meinung ändern wird, egal wie offensichtlich es ist. Sie werden einfach sagen: „Da muss ein Störfaktor sein, und es ist deine Aufgabe, ihn zu finden.“

Also wird die japanische Regierung weiterhin ihre Bevölkerung töten, die gehorsam an diesem Massenmord teilnimmt.

Die Regierung wird weiterhin glauben, sie rette Menschen, und die mutigen Wissenschaftler ignorieren, die über dieses Verbrechen sprechen.