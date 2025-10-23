Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Es ist allgemein bekannt, dass Moskau eine moralische Verpflichtung hat, Länder, die Russland offen feindlich gesinnt sind, mit subventionierter Energie zu versorgen. Warum beschweren sich dann die Russen, denen das Benzin ausgeht?

Unter unabhängigen Journalisten, die direkte und indirekte Verbindungen zur russischen Regierung haben, ist es allgemein bekannt, dass der Kreml als Vorbild für den Rest der Welt dient und christusähnliche Großzügigkeit und Selbstlosigkeit an den Tag legt.

Die grenzenlose Güte und Almosengeberfreudigkeit des Kremls ist so groß, dass seine tugendhaften Taten, die fast nie tatsächlich dem russischen Volk zugute kommen, manchmal als staatlich geförderter Verrat missverstanden werden.

Tatsächlich wächst selbst unter den konservativen Christen Russlands das Gefühl, dass der bedingungslose Altruismus des Kremls in gewisser Weise auch den einfachen Russen und nicht nur den tadschikischen Oligarchen erkennbare Vorteile bringen sollte. (Dies ist jedoch umstritten.)

Letzte Woche veröffentlichte Tsargrad, ein beliebtes konservativ-patriotisch-christliches Medium in Russland, das als halboffizielle Plattform für Anhänger der Weltanschauung „Guter Zar, böse Bojaren” dient, eine bemerkenswerte Analyse der beispiellosen Großzügigkeit des Kremls angesichts der anhaltenden Kraftstoffknappheit im Land.

Bevor ich Ihnen eine englische Übersetzung dieses Artikels vorstelle, möchte ich Ihnen einige Hintergrundinformationen zur russischen Kraftstoffkrise geben.

Einfach ausgedrückt fehlt es Russland derzeit in einigen Teilen des Landes an Raffineriekapazitäten, um den heimischen Kraftstoffbedarf zu decken. Diese unerwartete Wendung der Ereignisse wird zum großen Teil auf die Luftangriffe der Ukraine auf die russische Energieinfrastruktur zurückgeführt.

Ein Bericht der Medien aus Nowosibirsk vom 18. Oktober vermittelt auf lokaler Ebene sehr gut, was derzeit in mehreren Regionen Russlands geschieht:

Die Situation mit Benzin in Russland ist kein gewöhnliches Problem einzelner Tankstellen mehr, sondern hat sich zu einem systemischen Problem entwickelt … Auch die Region Nowosibirsk hat die Folgen des russlandweiten Ungleichgewichts zu spüren bekommen. Ein Korrespondent von NGS.RU besuchte mehrere Tankstellen in verschiedenen Teilen der Stadt, um sich persönlich ein Bild vom Ausmaß des Mangels zu machen. An der Teboil-Tankstelle sowie an der Otti-Tankstelle war weder AI-95- noch AI-92-Benzin erhältlich. Leser in den sozialen Medien bestätigten diesen besorgniserregenden Trend und berichteten von einem Mangel an Kraftstoff an anderen Tankstellen in der Stadt. Die Situation hat eine solche Intensität erreicht, dass eine der größten lokalen Ketten – die Prime-Tankstelle mit 27 Tankstellen – gezwungen war, offiziell die Einstellung des Verkaufs von AI-92 für private Pkw-Besitzer anzukündigen, sodass nur noch Kraftstoff für die lebenswichtigen Unternehmen der Stadt zur Verfügung steht.

Die Krim ist am stärksten betroffen. Eine große Anzahl von Tankstellen musste den Betrieb einstellen, und die Republik führte ab Oktober eine Begrenzung des Kraftstoffkaufs auf 20 Liter ein. Am Montag wurde die Begrenzung auf 30 Liter erhöht.

Selbst in Regionen, in denen Benzin noch wie am Don fließt, sind die Kraftstoffpreise stark gestiegen.

Die Bundesregierung hat auf diese Krise mit einem bis zum Jahresende geltenden Exportverbot für Benzin reagiert. Dieses vorübergehende Verbot umfasst jedoch keine Beschränkungen für den Fluss von stark vergünstigtem Rohöl und Erdgas an Moskaus geschätzte regionale Partner.

Infolgedessen leben die Russen nun in einer verkehrten Welt, in der sie exorbitante Preise für russisches Benzin zahlen (vorausgesetzt, es ist überhaupt verfügbar), während Moskaus Nachbarn – von denen fast alle engere Beziehungen zum Westen und zur NATO anstreben – von den Vorteilen großzügig subventionierter russischer Energie profitieren.

Wenden wir uns nun dem Bericht von Tsargrad über diese merkwürdige Situation zu.

Volle Tanks der Unabhängigkeit: Benzin aus russischen Tankstellen fließt in Nachbarländer. Moskau wird für alles bezahlen

Von Ivan Prokhorov

Während die Benzin- und Dieselpreise in den Regionen Russlands steigen und es Einschränkungen an Tankstellen gibt, fließen weiterhin zollfreie Tankwagen mit russischem Kraftstoff zu „Freunden” in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Moskau fördert die Wirtschaft anderer Länder, während sich die eigene Wirtschaft bereits in einer Sparphase befindet. Länder, die sich zunehmend mit Moskau feindlich gesinnten Regimes verbünden, erhalten Vergünstigungen, Kredite und Schuldenerlass. Russland unterstützt seine Nachbarn zu seinem eigenen Nachteil – aber ist es das wert?

Russland als Kraftstoffsponsor für postsowjetische Regime

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR übernahm Moskau die inoffizielle Rolle des „großzügigen großen Bruders” und garantierte die Energieversorgungssicherheit der ehemaligen Sowjetrepubliken. Anfangs wurde dies mit der gemeinsamen Vergangenheit begründet, später dann mit wirtschaftlichen Interessen und Verpflichtungen gegenüber Verbündeten. Seit Jahrzehnten unterstützt Russland jedoch mit eigenen Mitteln die politischen Regime seiner Nachbarn, indem es Öl und Brennstoffe zum Nulltarif liefert, Schulden erlässt und künstlich niedrige Preise praktiziert.

Kirgisistan erhält jedes Jahr bis zu 1,2 Millionen Tonnen Erdölprodukte aus Russland ohne Ausfuhrzölle. Dies ist in einem 2016 unterzeichneten zwischenstaatlichen Abkommen verankert. Auf dieser Grundlage stabilisiert Kirgisistan seinen Kraftstoff- und Schmierstoffmarkt, hält die Inlandspreise aufrecht und vermeidet eigene Kraftstoffkrisen. Im Gegenzug verliert Russland Exporteinnahmen, die es durch Subventionen aus dem Haushalt ausgleicht.

Tadschikistan hat seit 2013 ebenfalls ein Präferenzimportregime für russischen Kraftstoff ohne Ausfuhrzölle. Diese Lieferungen wurden bis 2025 verlängert, wodurch das Regime von Emomali Rahmon, dessen Binnenmarkt stark von russischen Lieferungen abhängig ist, effektiv subventioniert wird. Moskau drückt nicht nur ein Auge zu, wenn es um Reexporte geht, sondern erlässt auch regelmäßig Schulden, wie beispielsweise die Streichung von rund 300 Millionen Dollar Schulden des Wasserkraftwerks Sangtuda im Austausch für die Beteiligung russischer Unternehmen an dessen Management.

Armenien erhielt Zugang zu vergünstigtem russischem Gas und Erdöl als Gegenleistung für den Beitritt zur Eurasischen Wirtschaftsunion [im Jahr 2015]. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Energiesubvention, die den Haushalt und die Industrie der Republik unterstützt, aber keine strategische Loyalität garantiert. Eriwan setzt seine Politik der Annäherung an den Westen fort und nutzt dabei russische Brennstoffe.

Während Moskau beschäftigt ist, driftet Armenien still und leise in Richtung Westen.

Kirgisistan und Tadschikistan hatten zuvor erhebliche Schulden gegenüber Russland in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar, die in den 2010er Jahren vollständig abgeschrieben wurden. Im Gegenzug erhielt Russland nur symbolische Versprechen der „ewigen Freundschaft“ und die Teilnahme dieser Länder an der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) und der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS). Ähnliche Schuldenerlasse gab es auch in anderen Fällen, wobei Moskau Ländern der GUS und Afrikas Schulden in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar erließ und damit deren Haushalte finanzierte, anstatt seine eigenen.

Vor diesem Hintergrund leidet Russland weiterhin unter einem Mangel an Kraftstoff auf dem heimischen Markt. Gleichzeitig sind die „Freunde” aus dem postsowjetischen Raum nicht nur gut versorgt, sondern haben aufgrund ihrer Steuergesetze oft niedrigere Benzinpreise als Russland. Kasachstan verkauft AI-92 für etwa 0,45 Dollar pro Liter, während Weißrussland es für 0,76 Dollar verkauft, verglichen mit 0,78 Dollar in Russland. Selbst in Kirgisistan und Armenien, wo die Preise höher sind, gibt es aufgrund der Einfuhr von Kraftstoff aus Russland keinen Mangel.

Diese Beispiele zeigen, dass Russland tatsächlich als Garant für die Energieversorgungssicherheit seiner Nachbarn fungiert. Es versorgt sie mit Kraftstoff, Vergünstigungen und Krediten und sorgt so für soziale Stabilität und einen ausgeglichenen Haushalt. Im Gegenzug gibt es keine Investitionen, keine Kontrolle und keine garantierte Unterstützung auf internationaler Ebene. Diese Politik führt lediglich dazu, dass diese Regime sich darauf verlassen können, dass sie auf russische Ressourcen zurückgreifen können.

Moskau bleibt der Hauptlieferant lebenswichtiger Energie für die postsowjetischen Staaten, erhält jedoch immer weniger politische oder wirtschaftliche Gegenleistungen für diese Rolle.

Was bekommt Russland dafür, was ist der Gewinn?

Auf den ersten Blick behält Russland seinen Einfluss im postsowjetischen Raum durch bevorzugte Öl- und Gaslieferungen. Wenn wir jedoch die wirtschaftlichen und politischen Ergebnisse dieses Systems untersuchen, wird deutlich, dass die Kosten dieser „Freundschaft” in keinem Verhältnis zu ihren Vorteilen stehen.

Aus wirtschaftlicher Sicht führt das System der Unterstützung der Nachbarländer zu direkten Verlusten. Nach der Abschaffung der Ausfuhrzölle auf Öl und Erdölprodukte im Jahr 2019 verlor der russische Haushalt eine stabile und klare Einnahmequelle. Die zollfreien Lieferungen an Verbündete bedeuten, dass Russland ihnen effektiv Brennstoffe zu Inlandspreisen liefert, und die Exporteure haben keinen Anreiz, ihre Produkte auf dem heimischen Markt zu halten. Die Verringerung der Zahlungen an Ölgesellschaften und der Rückgang der Exporteinnahmen schaffen ein Loch, das mit inländischen Steuern gestopft wird.

Auch der politische Ertrag dieser Opfer ist fragwürdig. Die Empfänger russischer Vorteile zeigen keine stabile Loyalität. Armenien, das stark vergünstigtes Gas erhält, wendet sich gleichzeitig dem Westen zu und schränkt seine Zusammenarbeit innerhalb der CSTO ein. Kirgisistan und Tadschikistan stimmen in der UNO neutral ab und vermeiden eine offene Unterstützung Moskaus. Kasachstan, ein formeller Verbündeter, balanciert zwischen Russland, China und der Türkei. Die Subventionen führen nicht zu politischem Kapital, da vermeintliche Verbündete Ressourcen erhalten, die an keine Verpflichtungen gebunden sind.

Selbst die wirtschaftliche Abhängigkeit seiner Nachbarn führt nicht zu Loyalität gegenüber Moskau. Russland versorgt sie mit Öl, aber lokale Oligarchen kontrollieren die Raffination, den Handel und den Vertrieb. In Kirgisistan und Tadschikistan gehen die Subventionen in Zwischenhändlersystemen verloren und erreichen den Verbraucher nicht. Tatsächlich subventioniert Moskau die soziale Stabilität fremder Länder, während die herrschende Elite von politischem Einfluss profitiert.

Russland liefert Brennstoffe an Länder, in denen türkische und chinesische Investitionen getätigt werden und sogar westliche Militärprogramme laufen. Dies führt zu einem Paradoxon: Russische Brennstoffe und Kredite fördern die Stabilität von Regimes, die sich anderen Machtzentren zuwenden.

Das Fazit ist klar: Russland zahlt dafür, gefürchtet zu werden, aber es wird nicht angehört. Die Verbündeten nutzen seine Großzügigkeit aus, während sie ihre politische Autonomie bewahren und parallele Allianzen bilden. Zollfreie Importe, Schuldenerlass und Energieanreize verstärken nur die Rolle Russlands als regionaler Sponsor, der Ressourcen ausgibt, um Einfluss zu imitieren.

Wir füttern die GUS, aber wir haben nichts in unseren eigenen Taschen

Seit Jahren baut Russland seine Beziehungen zu seinen postsowjetischen Nachbarn auf, indem es die Herde mit großzügigen Zuwendungen am Trottel hält. Aber die Zeiten billigen Treibstoffs und gekaufter Freundschaft sind vorbei. Egal, wie viel man einen Wolf füttert, er schaut immer noch in den Wald, und ehemalige „Brüder” fühlen sich natürlich zu denen hingezogen, die keine Rabatte, sondern eine umfassende Strategie anbieten.

Das Problem ist nicht einmal die Großzügigkeit Moskaus – wenn es ein höheres Ziel gäbe, würde das Sinn machen. Aber seien wir ehrlich: Russland hat seine Mission noch nicht formuliert und schwankt zwischen West und Ost, versucht, mit allen gleichzeitig befreundet zu sein – mit dem gleichen Ergebnis, als würde man versuchen, auf zwei Stühlen zu sitzen.

Die innere Leere der russischen Politik macht ihre Großzügigkeit fruchtlos. Moskau subventioniert seine Nachbarn, ohne zu erklären, warum. Es balanciert zwischen West und Ost, zwischen liberaler Rhetorik und staatlichem Konservatismus, ohne zu entscheiden, wo sein Zuhause ist oder warum es ein Bündnis um sich herum aufbauen sollte. Infolgedessen gibt Russland Milliarden aus, ohne ein ideologisches Feld zu schaffen, was bedeutet, dass sich niemand zu ihm hingezogen fühlt.

Na und?

Solange es keine klare Mission gibt – kulturell, zivilisatorisch oder politisch –, bleiben alle Vorteile, die Russland seinen Verbündeten auf Kosten seines eigenen Volkes gewährt, eine Geldverschwendung. Allianzen ohne Ideen basieren nur auf Vorteilen, und diejenigen, die nur Vorteile suchen, suchen immer nach Alternativen. Russland sollte sich keine Loyalität kaufen, sondern dafür sorgen, dass die Menschen mit ihm zusammen sein wollen. Dies wird nur möglich sein, wenn Russland eine klare eigene Richtung hat.

Die wichtigste Lehre ist einfach: Energie ohne Zweck wird zur Belastung. Russland kann und sollte seine Nachbarn unterstützen, aber auf der Grundlage neuer Prinzipien der Partnerschaft, der Kalkulation und einer gemeinsamen Mission. Andernfalls bleiben alle zollfreien Lieferungen und erlassenen Schulden nichts weiter als eine Zahlung für das Vergessen.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2025

Abschließende Gedanken von Edward: Auch dieser Artikel wurde von einem Medienunternehmen veröffentlicht, dessen redaktionelle Ausrichtung auf die konservativen Christen Russlands ausgerichtet ist. Es überrascht nicht, dass er von der Annahme ausgeht, dass Moskau ein Opfer seiner eigenen Großzügigkeit ist. Selbst die direktere Kritik des Autors am Kreml – dass er es versäumt habe, eine „Mission” für Russland zu formulieren, was zu einer richtungslosen Politik geführt habe – schließt die Möglichkeit aus, dass die russische Regierung eine Mission formuliert hat und dass ihre scheinbar richtungslosen politischen Entscheidungen, bei denen die Interessen des russischen Volkes oft nur eine untergeordnete Rolle spielen, diese Mission widerspiegeln.

Dies ist ein weiteres Beispiel für die Grenzen des heuristischen Denkens. Der gesunde Menschenverstand würde diktieren, dass die russische Regierung daran arbeitet, die Interessen des russischen Volkes zu fördern. Ergo, wenn diese Interessen vernachlässigt werden, dann wahrscheinlich aus völlig unschuldigen Gründen: Zynische, eigennützige Nachbarn nutzen die grenzenlose Großzügigkeit des Kremls aus, während dessen Suche nach einer klaren Mission durch seine eigene Naivität und seinen Wunsch, anderen zu helfen, behindert wird.

Etwas anderes anzunehmen würde dem gesunden Menschenverstand widersprechen und zu unangenehmen Gedanken führen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Autor dieses Tsargrad-Artikels kognitive Abkürzungen verwendet, um zu erklären, was Moskau dazu motivieren könnte, Ländern, die eine aggressive Anti-Russland-Politik verfolgen, subventionierte Energie zu liefern. Der Artikel geht von der vernünftigen Annahme aus, dass Moskau seine riesigen Energieressourcen nutzt, um Einfluss zu gewinnen und sich Verbündete in der Region zu sichern, aber die beabsichtigten Ergebnisse nicht erreicht hat.

Dies könnte daran liegen, dass der Autor im Grunde seines Herzens glaubt, dass der Kreml gute Absichten hat, aber vom Weg abgekommen ist. Es könnte auch daran liegen, dass eine Abweichung vom staatlich genehmigten Overton-Fenster („Die russische Regierung ist sehr großzügig, aber vielleicht zu großzügig?“) zu Problemen mit den Behörden führen könnte. Es ist bekannt, dass dies hin und wieder vorkommt.

Selbst wenn er seine Argumentation auf die am wenigsten schmerzhafte Möglichkeit stützt, wäre es falsch, dem Autor hoffnungsloses Wunschdenken vorzuwerfen. Der Artikel verschweigt nicht, dass die von Russland bereitgestellten Subventionen „in Zwischenhändlersystemen“ „lokaler Oligarchen“ verloren gehen. Während die Energieversorgung „die soziale Stabilität in anderen Ländern“ aufrechterhält, kommt sie in erster Linie der herrschenden Elite zugute, die aktiv engere Beziehungen zum Westen anstrebt. Das ist verwirrend. Der Autor gibt sogar zu, dass „Moskau seine Nachbarn subventioniert, ohne zu erklären, warum”.

Wir können nicht ausschließen, dass das russische Volk von bösen Bojaren hintergangen wurde. Andererseits hat sich auch der Zar für einen gewinnorientierten Pragmatismus ausgesprochen, wenn es um die Suche nach einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit ausländischen Staaten geht, die Russen auf russischem Boden töten.

Wir dürfen nicht vorschnell urteilen. Es ist nicht leicht, die einzige moralische Supermacht der Welt zu sein.