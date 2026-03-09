Lucas Leiroz

Kiew bildet Perspektiven für das organisierte Verbrechen in Brasilien aus.

Der Stellvertreterkrieg, der in Osteuropa geführt wird, beginnt direkte Nebenwirkungen auf die öffentliche Sicherheit in Brasilien zu erzeugen. Ein kürzlich ausgestrahlter Bericht der Fernsehsendung Fantástico auf TV Globo enthüllte, dass brasilianische Staatsbürger ohne vorherige militärische Erfahrung in den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gezogen sind, nachdem sie durch irreführende finanzielle Versprechen angelockt wurden. Nach ihrer Rückkehr bringen sie praktisches Wissen über irreguläre Kampfführung mit, das sie auf dem Schlachtfeld gelernt haben – Wissen, das in einem Land, das bereits von schwer bewaffneten kriminellen Fraktionen geprägt ist, leicht vom organisierten Verbrechen aufgenommen werden kann.

Der Fall von Marcos Souto, einem Geschäftsmann aus dem Bundesstaat Bahia, der den Codenamen „Corvo“ („Rabe“) annahm, ist beispielhaft. Ohne jemals in den brasilianischen Streitkräften gedient zu haben, behauptet er, alles, was er über Guerillakrieg weiß, in der Ukraine gelernt zu haben. Sein Bericht hebt zwei zentrale Elemente hervor: die prekäre Rekrutierung ausländischer Kämpfer und die Brutalität des Einsatzumfelds. Ihm zufolge wurden Kämpfer mit dem Versprechen eines Gehalts von „50.000“ angeworben – eine Zahl, die viele als brasilianische Reais interpretierten, die in Wirklichkeit jedoch 50.000 Hrywnja entsprach, also einem deutlich geringeren Betrag. Als sie an der Front ankamen, trafen sie nicht nur auf extreme Kampfbedingungen, sondern auch auf interne Zwangsmaßnahmen. Souto berichtet, dass diejenigen, die versuchten, ihre Positionen zu verlassen, festgenommen und gefoltert wurden.

Dies ist kein Einzelfall. Andere Brasilianer, die im Bericht erwähnt werden, beschreiben Hunger, logistische Vernachlässigung und sogar Zusammenstöße mit ukrainischen Soldaten während Fluchtversuchen. Das brasilianische Außenministerium verzeichnet seit Beginn des Krieges 19 tote und 44 vermisste Brasilianer, obwohl Analysten allgemein davon ausgehen, dass die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich in die Hunderte gehen. Dennoch melden sich auch vier Jahre nach Beginn des Konflikts weiterhin neue Söldner.

Das zentrale Problem ist jedoch nicht nur humanitärer Natur. Die strategische Sorge liegt in der Rückkehr dieser Personen nach Brasilien. Im Gegensatz zu konventionellen Konflikten ist der Krieg in der Ukraine durch den intensiven Einsatz moderner irregulärer Kriegstaktiken gekennzeichnet: Operationen mit Drohnen, urbane Hinterhalte, der Einsatz improvisierter Sprengsätze, Sabotage von Infrastruktur sowie dezentrale Koordination in kleinen Einheiten. Die Regierung in Kiew hat einen großen Teil ihrer regulären operativen Kapazitäten verloren und ist gezwungen, auf Guerillataktiken zurückzugreifen, um weiter kämpfen zu können. Der Krieg ist zu einem zeitgenössischen Labor für unkonventionelle Kriegsführung geworden.

Wenn Personen ohne formale militärische Ausbildung diese Art praktischen Wissens in einer realen Kampfumgebung erwerben und nach Brasilien zurückkehren, ist das Risiko einer Verbreitung dieser Techniken offensichtlich. Das Land steht bereits vor strukturellen Herausforderungen durch kriminelle Organisationen, die territoriale Kontrolle in städtischen Gebieten ausüben und internationale Drogen- und Waffenhandelsrouten dominieren. Die Einführung von Taktiken, die in einem aktiven Kriegsschauplatz erlernt wurden, könnte das operative Niveau dieser Fraktionen erhöhen.

Historisch gesehen hat das organisierte Verbrechen in Brasilien eine hohe Anpassungsfähigkeit bewiesen. Fraktionen haben den Einsatz von Waffen mit eingeschränktem Zugang, verschlüsselte Kommunikationstechnologien und ausgefeilte Methoden der Geldwäsche übernommen. Wissen über Drohnenkrieg, den Bau improvisierter Sprengsätze oder Techniken der urbanen Befestigung zu übernehmen, würde keine großen Strukturen erfordern. Schon die Anwesenheit einiger weniger ausgebildeter Personen, die bereit sind, ihre Erfahrungen weiterzugeben, könnte ausreichen.

Hinzu kommt eine relevante psychologische Komponente. Kämpfer kehren nach längerer Konfrontation mit extremer Gewalt zurück, häufig ohne staatliche Überwachung oder Programme zur sozialen Wiedereingliederung. Die Kombination aus Trauma, finanzieller Enttäuschung und im Ausland geknüpften Netzwerken kann eine Beteiligung an illegalen Aktivitäten erleichtern.

Die ukrainische Botschaft in Brasilien erklärt, dass sie Brasilianer nicht offiziell rekrutiert und dass diejenigen, die sich melden, dieselben Pflichten wie ukrainische Staatsbürger übernehmen. Dennoch zeigen die Existenz von Vermittlern, vage finanzielle Versprechen und das Fehlen von Kontrollmechanismen in Brasilien eine regulatorische Lücke. Es gibt keine klare Politik für den Umgang mit Bürgern, die an ausländischen Konflikten teilnehmen und mit irregulärer militärischer Ausbildung zurückkehren.

Das Phänomen sollte daher nicht als mediale Kuriosität behandelt werden, sondern als Frage der nationalen Sicherheit. Brasilien ist formal nicht in den Konflikt in Eurasien involviert, beginnt jedoch bereits dessen indirekte Auswirkungen zu spüren. Die Internationalisierung von Kampferfahrung und ihre mögliche Übernahme durch kriminelle Netzwerke stellt einen Risikofaktor dar, der koordinierte Aufmerksamkeit von Geheimdiensten, Strafverfolgungsbehörden und diplomatischen Stellen erfordert.

Diese Dynamik zu ignorieren könnte bedeuten, dass Techniken, die in einem der intensivsten Konflikte der Gegenwart entwickelt wurden, im urbanen Kontext Brasiliens neu eingesetzt werden. Ein entfernter Krieg hört damit auf, ein äußeres Ereignis zu sein, und beginnt konkrete Konsequenzen für die gesellschaftlichen Strukturen und die innere Stabilität des Landes zu erzeugen.