Gaza entsteht als erstes kontrolliertes Experiment für Technokratie

Patrick Wood

Im Kern der Technokratie steht ein Prinzip, formuliert von ihren ursprünglichen Architekten an der Columbia University in den 1930er Jahren und über Jahrzehnte dokumentiert: die Ersetzung politischer Regierungsführung durch wissenschaftlich-technisches Management, ausgeübt von einer sich selbst auswählenden Expertenelite.

Technokratie kündigt sich nicht als Tyrannei an. Sie kündigt sich als Effizienz an. Sie erscheint mit Klemmbrettern, Algorithmen und Bauplänen für eine bessere Zukunft. Gaza wird nicht wiederaufgebaut. Es wird gestaltet – von Grund auf, auf geräumtem Land, durch eine Managementklasse, die bereits entschieden hat, welche Art von Gesellschaft dort entstehen soll, wer sie regieren wird, welche Währung sie nutzen wird und wie ihre Bewohner überwacht werden.

Der 32-seitige „Project Sunrise“-Plan, entworfen von Jared Kushner und Steve Witkoff und Ende 2025 formell von der Trump-Regierung geprüft, schlägt die „freiwillige“ Umsiedlung der 2,3 Millionen Einwohner Gazas vor, den Abriss der bestehenden städtischen Strukturen und den Bau von sechs bis acht KI-gestützten Smart Cities auf freigeräumtem Gelände. Der Plan umfasst biometrische Kontrollpunkte zur Steuerung der Bevölkerungsbewegungen zwischen Stadtzonen, ein Produktionszentrum und eine Hafenwirtschaft. Das ist keine Hilfe. Das ist keine Entwicklung. Das ist Sozialengineering im territorialen Maßstab, umgesetzt von einer Managementklasse, die sich selbst die Autorität zuschreibt, zu bestimmen, wie das Leben von 2,3 Millionen Menschen aussehen soll – ohne deren Mitwirkung am Entwurf.

Die Währungsebene macht die technokratische Architektur vollständig sichtbar. Der „Board of Peace“ – ein privat geführtes Wiederaufbauorgan unter Trump, das eine Milliarde Dollar pro dauerhaftem Sitz verlangt, von Trump auf Lebenszeit geleitet wird und mit Vetorecht ausgestattet ist – prüft aktiv eine dollargebundene Stablecoin für das Nachkriegssystem Gazas. Die in Betracht gezogene Stablecoin ist strukturell und institutionell identisch mit USD1, ausgegeben von World Liberty Financial, mitgegründet von Steve Witkoff – derselbe Mann, der zugleich Trumps Nahostgesandter und operativer Leiter des Boards ist. Der Interessenkonflikt ist kein Zufall. Er ist Teil der Architektur. Der Diplomat, der die politischen Rahmenbedingungen Gazas gestaltet, ist Mitinhaber der Finanzinfrastruktur, die Gazas Währung ersetzen soll.

USD1 ist programmierbares Geld: durch Smart Contracts gesteuert, auf Transaktionsebene digital überwacht vom privaten Emittenten und operativ abhängig von einer digitalen Wallet-Infrastruktur, die Identitätsprüfung voraussetzt. In einem Gebiet ohne alternatives Geldsystem – ohne funktionierende Banken, ohne Bargeldwirtschaft, ohne Korrespondenzbankbeziehungen – ist ein programmierbarer privater Dollar für die Menschen in Gaza keine angebotene Wahl. Er ist die einzige verfügbare Option. Das ist das definierende Merkmal technokratischer Kontrolle: Alternativen werden nicht verboten; sie fehlen einfach. Die verwaltete Umgebung macht die verwaltete Option zur einzig rationalen.

Die Überwachungsinfrastruktur, die dieses Management durchsetzt, wird bereits benannt. Palantir Technologies und Oracle sind in das zivil-militärische Koordinationszentrum integriert, das den Wiederaufbaurahmen Gazas überwacht, wobei Palantir KI-gestützte biometrische Identifikationsplattformen liefert und Oracle militärtaugliche Cloud-Infrastruktur bereitstellt. Starlink stellt die Konnektivität im gesamten Gebiet sicher. Bewohner der geplanten Smart Cities würden biometrische Kontrollpunkte passieren, die Sicherheitsfreigaben prüfen, bevor sie Zugang zu bestimmten Zonen erhalten. Ein Korrespondent von Al Jazeera bezeichnete die Pläne als das, was sie seien: „Ein Labor für staatliche Überwachung“. Die Labor-Metapher ist nicht rhetorisch. Sie beschreibt präzise, was ein von Grund auf neu errichteter, vollständig überwachter Stadtstaat sein soll.

Jared Kushners 70-Milliarden-Dollar-Wiederaufbauvision – 180 Wolkenkratzer, Rechenzentren, moderne Fertigung, tokenisierte Immobilien-Investitionsvehikel – ist kein Entwicklungsplan für die Menschen in Gaza. Es ist eine Investitionsthese, die Gazas Geografie und geräumtes Land als Rohmaterial nutzt und seine Bevölkerung als gebundene Arbeitskraft und Konsumentenbasis für ein System, das über ihren zerstörten Häusern errichtet wird. Globale Investoren, die WLF-Asset-Tokens erwerben, die Baukrediteinnahmen in Gaza repräsentieren – abgewickelt in USD1, geprüft von BitGo Bank & Trust, konform mit dem GENIUS Act und dem Clarity Act – sind die eigentlichen wirtschaftlichen Nutznießer. Die Bewohner Gazas sind nicht die Klienten des Wiederaufbaus. Sie sind dessen verwaltete Subjekte.

Dies ist die Machtstruktur, die Technokratie immer benötigt hat: eine kleine, technisch kompetente, finanziell vernetzte Managementklasse, die Ressourcenentscheidungen für eine größere Bevölkerung trifft, der die Mittel, das Kapital und der institutionelle Zugang fehlen, um diese Entscheidungen anzufechten. Die Mitgliederliste des Board of Peace bestätigt diese Klasse: Kushner, Witkoff, das Staatsvermögen der VAE durch Scheich Tahnoon (49 % Eigentümer von WLF), Tony Blair sowie Staaten mit einer Milliarde Dollar pro Sitz. Die verwaltete Bevölkerung – 2,3 Millionen vertriebene, verarmte und monetär abhängige Menschen in Gaza – hat keinen Sitz, keine Stimme und kein Veto.

Die messianische Rahmung, die in Leo Hohmanns jüngstem Beitrag „Is Donald Trump a ‘Prince of Peace’ or a usurper?“ dokumentiert wurde, schützt diese Architektur vor herkömmlicher politischer Kritik. Trump wurde von der Israel Heritage Foundation zum „Prince of Peace“ ernannt, bevor der Board of Peace seinen Namen erhielt. Die Satzung des Boards beruft sich auf Frieden als Mandat, enthält jedoch keinerlei Rechenschaftsmechanismus. Kritiker des Boards opponieren gegen Frieden. Kritiker von USD1 in Gaza opponieren gegen wirtschaftliche Erholung für ein zerstörtes Volk. Die Sprache der Wohltätigkeit ist die politische Rüstung des technokratischen Projekts – so war es stets, vom „Scientific Management“ des New Deal über die „Entwicklungsrahmen“ der Weltbank bis zum „Stakeholder-Kapitalismus“ des Weltwirtschaftsforums.

Neu an Gaza ist die Vollständigkeit des Experiments. Keine frühere technokratische Initiative kontrollierte gleichzeitig die Währungsebene (USD1), die Investitionsebene (WLF-Asset-Tokens), die Regierungsebene (Board of Peace), die Überwachungsebene (Palantir/Oracle-Biometrie), die Konnektivitätsebene (Starlink), die diplomatische Ebene (Witkoff als Gesandter) und die physische Gestaltungsebene (Project Sunrise Smart Cities) innerhalb eines abgegrenzten Territoriums, verwaltet von einem verflochtenen Netzwerk finanziell verbundener privater Akteure unter religiöser und politischer Autorität eines einzelnen Mannes.

Die Gründer der Technokratie träumten von einem nordamerikanischen Energienetz, verwaltet von Wissenschaftlern und Ingenieuren, frei von den Ineffizienzen demokratischer Politik. Sie hätten sich kaum vorstellen können, dass die erste vollständige Umsetzung ihres Systems im Nahen Osten stattfinden würde, auf 365 Quadratkilometern Trümmern, gekleidet in die Sprache des Friedens.

Gaza ist nicht die Zukunft des Wiederaufbaus. Es ist der Prototyp für globale Technokratie.