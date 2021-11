BRD will sich vom instrumentalisierten Plagegeist „Covid-19“ nicht loslösen. Winter is coming! (Op-Ed)

„Im besten Deutschland in dem wir je lebten“, will man sich schier nicht von dem „epidemischen“ Plagegeist loslösen, da dessen heraufbeschworene „Gegenwart“ eine lang ersehnte technokratische Transformation der Weltordnung in Aussicht stellt.

Und jeder der dem Great-Reset Tenor nicht beistimmt, läuft in Gefahr von den politischen und medialen Aasgeiern vor den Augen der Öffentlichkeit in der Luft zerpflückt zu werden. Wie schäbig es um den öffentlichen Diskurs hierzulande bestellt ist, hat die Causa Kimmich einmal mehr bravourös unter Beweis gestellt.

Im Land der Dichter und Denker, hat die Letztere Tugend längst ausgedient. Wohingegen die Erstere noch ein wenig Wiedererkennungswert ausstrahlt. Reimen sich doch die hiesigen Pandemie-Betreiber allerhand zusammen, um die fortwährende Umerziehung des Volkes zu gewährleisten.

Nun „steigen“ in good old Germany die „Inzidenzen“ wieder steil an und liefern rein zufälligerweise natürlich den notwendigen Gesprächsstoff, den es bedarf, um die auslaufende „epidemische Lage“ verklausuliert irgendwie doch noch