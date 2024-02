Bret Weinstein bekräftigt die Entvölkerungsagenda: „Sie brauchen uns nicht“.

„Was auch immer am Steuer sitzt, es kümmert sich nicht darum, dass es Menschen tötet, die ein langes Leben mit potenziell wichtigen Beiträgen vor sich haben“.

Während die ganze Welt am Sonntagabend den Super Bowl verfolgte, führten der Evolutionsbiologe und Darkhorse-Podcast-Moderator Bret Weinstein und Alex Jones eine zweistündige Diskussion über das Schicksal der Menschheit.

Alex Jones hob die aus seiner Sicht zentralen Probleme hervor und erwähnte Themen wie offene Grenzen, Geldentwertung und die allgemeine Destabilisierung der Gesellschaft.

Jones kommentierte: „Sie [die Mächtigen] können eigentlich nie etwas wirklich aufbauen. Also sitzen sie da und sagen: ‚Schaut her, was für ein großartiger Künstler ich bin‘, zerstören Dinge und dann sieht die Gesellschaft aus wie ein Jackson Pollock. Aber wie sollen sie jemals ein Rembrandt malen?“

„Das tun sie nicht“, antwortete Weinstein. „Was sie begriffen haben, ist, dass sie keine Verwendung für uns haben. Und ich wünschte, das wäre eine Übertreibung, aber man sieht es so deutlich an dem, was sie der Öffentlichkeit wegen COVID angetan haben“.

Es folgt eine kurze Auflistung der destruktiven COVID-Maßnahmen, die anscheinend darauf abzielen, zu töten und Schaden anzurichten, anstatt Leben zu retten:

Nr. 1 – Frühbehandlung wurde verleumdet und unterdrückt. Ärzten wurden schwere Strafen angedroht, wenn sie HCQ und Ivermectin verschrieben/empfohlen.

Nr. 2 – Krankenhäuser zwangen COVID-Patienten zu Remdesivir und Beatmungsgeräten, zwei Therapien, die nicht nur sehr lukrativ waren, sondern sich auch extrem negativ auf die Ergebnisse der Patienten auswirkten. Laut Dr. Joseph Mercola starben in den ersten Wochen des COVID-Ausbruchs „76,4% der COVID-19-Patienten (im Alter von 18 bis 65 Jahren) in New York City, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen waren“.

Nr. 3 – „Es gab nie ein vernünftiges Argument für die Verabreichung dieser Impfstoffe an gesunde junge Menschen.“

Nr. 4 – Die Impfungen wurden schnell auf Schwangere, Kleinkinder und Babys ausgeweitet – die letzten Menschen, denen man eine Spritze geben möchte, ohne die langfristigen Folgen zu kennen.

Nr. 5 – Als sich herausstellte, dass die Impfungen keine Krankheiten bekämpften, gab es kein Argument mehr für die Impfung von Jugendlichen, aber die Behörden setzten sie trotzdem fort.

Nr. 6 – Medien und Behörden haben sich während der COVID-Kampagne so sehr bemüht, „Leben zu retten“. Aber jetzt, wo COVID vorbei ist und die Zahl der Todesfälle weiterhin hoch ist, kümmert sich niemand in den Behörden darum, die Ursachen zu untersuchen.

Nr. 7 „Bis heute scheint Harvard die Impfpflicht für seine eigenen Studenten wieder eingeführt zu haben“.

Nachdem er über das große Ganze nachgedacht hatte, bemerkte Weinstein: „Was auch immer die Ursache ist, es kümmert sich niemand darum, dass es Menschen tötet, die ein langes Leben mit potenziell wichtigen Beiträgen vor sich haben“.

