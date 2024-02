Krokodilstränen über Nawalny und Ignoranz gegenüber Assange

Wenn man in einem Land lebt, dessen Regierung an der Verfolgung von Julian Assange beteiligt war, kann man über Navalny ruhig den Mund halten.

❖

Die gesamte westliche politische Medienklasse zerreißt sich derzeit über den Gefängnistod des russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny, und die propagandaverwöhnten Bürger des westlichen Imperiums stimmen mit ein. Währenddessen wird Julian Assanges letzter Versuch, gegen seine Auslieferung an die USA Berufung einzulegen, in wenigen Tagen nur noch einen Bruchteil der Aufmerksamkeit erhalten.

Ich könnte wirklich keine schlechtere Meinung von Menschen haben, die lieber über die Verfolgung von Navalny in einem fernen Land reden, das nichts mit ihnen zu tun hat, als über die Verfolgung von Julian Assange durch ihre eigene Regierung. Das ist das erbärmlichste, stiefelleckenste Verhalten, das man sich vorstellen kann.

Oh ja, du bist so mutig und schüttelst selbstgerecht deine Faust gegen ein Land auf der anderen Seite des Planeten, das keine Macht über dein eigenes Land hat, während du dich weigerst, dich der Machtstruktur zu widersetzen, unter der du tatsächlich lebst, während sie langsam einen Journalisten tötet, weil er ihre Kriegsverbrechen aufdeckt. Kriechende, machtverliebte Stiefellecker. Absolut widerwärtig.

Wenn man in einem Land lebt, dessen Regierung an der Verfolgung von Julian Assange beteiligt war, dann kann man über Nawalny ruhig den Mund halten. Jedes Mal, wenn ich Menschen sehe, die über die Verfolgung von Journalisten und politischen Gefangenen in anderen Ländern schreien, während sie selbst in einem Land leben, dessen Regierung Julian Assange verfolgt, muss ich an Matthäus 7,4-5 denken,

„Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: ‚Lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen‘, wenn du permanent einen Balken in deinem eigenen Auge hast? Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen“.

Am 20. und 21. Februar findet in London der vielleicht letzte Versuch Assanges statt, sich gegen seine Auslieferung an die USA zu wehren. Lasst Julian Assange frei.

❖

Ägypten hat Berichten zufolge mit dem Bau eines ummauerten Lagers in der Wüste Sinai südlich der Grenze zum Gazastreifen begonnen, um Palästinenser aufzunehmen, die durch den israelischen Angriff auf den Gazastreifen vertrieben wurden.

Es ist ein verrückter Zufall, dass jeder einzelne Schritt der israelischen „Reaktion auf den 7. Oktober“ genau so aussieht, wie er aussehen würde, wenn Israel einfach die Pläne umsetzen würde, die es seit vielen Jahren verfolgt.

❖

Die australische Regierung setzt neue autoritäre Gesetze durch, weil jemand den Inhalt einer WhatsApp-Gruppe durchsickern ließ, in der Zionisten planten, das Leben von pro-palästinensischen Stimmen zu ruinieren, und die nun fälschlicherweise als „Judenliste“ der Hitleristen dargestellt wird. Oscar Grenfell von der World Socialist Website hat weitere Informationen.

❖

Mein Lieblingssatz der Israel-Apologeten ist der, in dem sie andeuten, dass man ein Antisemit sein muss, weil man sich in den vergangenen vier Monaten ausschließlich auf Israels Verbrechen konzentriert hat, als ob Israels Angriff auf Gaza nicht offensichtlich das Schlimmste wäre, was gerade in der Welt passiert.

❖

Der aktive Völkermord in Gaza ist ein viel, viel, viel, VIEL dringenderes und unmittelbareres Problem als Antisemitismus und sollte als solches behandelt werden. Das ist eine Selbstverständlichkeit und sollte nicht kontrovers diskutiert werden.

❖

Ich bin früher vielen Lehrern gefolgt, die über Erleuchtung und spirituelle Praxis sprachen, und es ist verrückt, wie viele von ihnen jetzt nichts zu Gaza zu sagen haben oder sich direkt auf die Seite Israels stellen.

Es ist, als hätte all die innere Arbeit nichts gebracht, wenn sie dazu führt, dass man stillschweigend oder explizit einen aktiven Völkermord gutheißt. Was nützen alle Einsichten und Erkenntnisse, wenn sie nur dazu führen, dass man sich innerlich gut fühlt, aber keine positiven Auswirkungen auf die Welt außerhalb des eigenen Schädels haben? Wen kümmert es, wenn du eine Bewusstseinsveränderung und ein Kundalini-Feuerwerk erlebt hast, wenn du immer noch ein beschissener Mensch bist, der zur Krankheit und Dysfunktion deiner Spezies beiträgt?

Wenn deine Spiritualität nicht zu positiven Veränderungen in dir und deiner Umgebung führt, ist sie nichts weiter als glorifizierte Selbstbefriedigung. Wenn du dich jahrzehntelang mit Selbstverwirklichung und nondualem Erwachen beschäftigt hast und dich nicht einmal gegen Völkermord und ethnische Säuberungen wehren kannst, dann hast du dein Leben mit wertlosen Unternehmungen vergeudet. Du wärst besser dran gewesen, wenn du dich immerzu in Internetpornos oder in eine schöne, gesunde Opiatabhängigkeit gestürzt hättest.