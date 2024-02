Der „Selbstmordpakt“ droht EU mit 75 Millionen neuen Migranten zu überschwemmen

Die EU hat einen Migrationspakt verabschiedet, der als „Selbstmord Europas“ bezeichnet wird. Er könnte den Kontinent mit 75 Millionen neuen Migranten überschwemmen.

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) hat den Pakt am Mittwoch angenommen. Es handelt sich um eine Art europäisches Verteilungsgesetz: Migranten müssen auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden und Länder, die sich weigern, Migranten aufzunehmen, werden hart bestraft.

Die französische Politikerin Marine Le Pen hatte zuvor erklärt, der Pakt führe zum „Selbstmord Europas“. Er sei ein „Pakt mit dem Teufel“ und Teil eines bewussten Plans, Europa mit Migranten zu überschwemmen.

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Migranten aufzunehmen. Tun sie das nicht, droht ihnen eine Strafe von 25.000 Euro pro Migrant.

NOW – Violent clashes between Eritrean migrants and the police in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/hMco6UT6xQ

Die Frage ist, wie viel sie uns aufbürden. Das entscheiden sie jetzt. Sie erlassen Regeln, die Brüssel die Macht geben, zu bestimmen, wie viele Migranten sie verteilen, sagte der ungarische Premierminister Viktor Orban letztes Jahr. Ungarn und einige andere Länder wollen sich nicht an die Vereinbarungen des Paktes halten.

Hans Leijtens, der neue Direktor der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, sagte, es sei unmöglich, Migranten aufzuhalten. Nichts könne Menschen davon abhalten, eine Grenze zu überqueren, keine Mauer, kein Zaun, kein Meer, kein Fluss, sagte er der Welt am Sonntag. Eine bizarre Aussage, denn das ist sein einziger Job.

Einwanderermänner werfen in Paris eine hochschwangere Frau aus einem Bus und schlagen sie zu Boden, sodass sie sich qualvoll windet.

Migrant men throw heavily pregnant woman off a bus, slamming her to the ground in Paris- leaving her writhing in agony.



pic.twitter.com/ZkRiJ51Ezs