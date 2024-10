Bret Weinstein: Der Bann ist gebrochen: Trump-Unterstützung wächst trotz Deep State-Taktiken

Der „Deep State“ hat psychologische Kriegsführung auf militärischem Niveau genutzt, um es möglichst teuer zu machen, offen Trump zu unterstützen. Diese Taktik war seit 2016 erfolgreich, doch nun verliert sie rapide an Wirkung und scheitert auf dramatische Weise.

Der Grund ist das sogenannte positive Feedback: Je mehr Menschen sich öffentlich zu Trump bekennen, desto leichter wird es für andere, dasselbe zu tun. Der Bann ist gebrochen, und wir erleben einen regelrechten Schneeballeffekt. Die Hürde, Trump zu unterstützen, ist drastisch gesunken.

Die Strategen des blauen Lagers haben ein derart schwaches Kandidaten-Duo aufgestellt, dass es mittlerweile fast selbsterklärend ist, warum man sie nicht wählen sollte – von der Grenze über die Inflation bis hin zum Chaos in den Städten, den endlosen Kriegen und der Zensur. Heute wirkt es cool und mutig, öffentlich zu sagen, dass man gegen Harris/Waltz ist. Und wenn man Trump unterstützt, ist das kaum noch ein Aufreger.

Denken wir nur an all die schwarzen Männer in viralen Videos, die sich offen gegen Kamala Harris stellen und sich von der „demokratischen Plantage“ lossagen. Das schmerzt die Demokraten. Es ist inzwischen fast ein Ehrenzeichen, das blaue Team abzulehnen, und Kamala öffentlich zu kritisieren, gilt als Ausdruck unabhängigen Denkens und Zivilcourage.

Die Demokraten hätten diese Gefahr erkennen müssen. Warum also dieser Fehler? Kurz gesagt: Sie hatten keine andere Wahl. Auf der blauen Seite gibt es keine Schnittmenge zwischen Loyalität und Attraktivität. Die „guten“ Liberalen können die Korruption nicht mehr ertragen, und die, die geblieben sind, überzeugen einfach nicht.

Alle glaubwürdigen Demokraten wurden verjagt, weil eine gute Regierungsführung mit der aktuellen Mission der Partei unvereinbar ist. Was übrig bleibt, lässt sich den Wählern nicht verkaufen. Die gewohnten Tricks reichen nicht mehr aus, um den Gestank der Korruption zu überdecken. Die Demokratische Partei hat sich selbst zerstört, indem sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in allen Belangen verraten hat – ein Schaden, der sich nicht mehr reparieren lässt.