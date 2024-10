Desinformation ist nicht das Problem. Vertuschung und Zensur durch die Regierung sind das Problem

Von John & Nisha Whitehead

„Was es einer totalitären oder einer anderen Diktatur ermöglicht zu herrschen, ist, dass die Menschen nicht informiert sind; wie kann man eine Meinung haben, wenn man nicht informiert ist? Wenn jeder einen immer anlügt, dann glaubt man den Lügen nicht, sondern niemand glaubt mehr irgendetwas. Und ein Volk, das nichts mehr glauben kann, kann sich nicht mehr entscheiden. Es ist nicht nur seiner Handlungsfähigkeit beraubt, sondern auch seiner Fähigkeit zu denken und zu urteilen. Und mit einem solchen Volk kann man dann machen, was man will.“

Hannah Arendt

Ein perfektes Beispiel für die Mentalität des Nanny-Staates bei der Arbeit: Hillary Clinton besteht darauf, dass die Mächtigen „totale Kontrolle“ brauchen, um das Internet zu einem sichereren Ort für die Nutzer zu machen und uns vor Schaden zu bewahren.

Clinton ist nicht die Einzige, die eine unregulierte, freie Meinungsäußerung im Internet ablehnt.

Ein parteiübergreifender Chor, dem auch die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump angehören, fordert seit langem, Abschnitt 230 des Communications Decency Act, der im Wesentlichen als Bollwerk gegen Online-Zensur fungiert, abzuschwächen oder ganz abzuschaffen.

Es handelt sich um eine komplizierte Rechtsfrage, die Debatten über Immunität, Haftung, Netzneutralität und die Frage, ob Internetseiten Verlage mit redaktioneller Verantwortung für die auf ihren Seiten veröffentlichten Inhalte sind oder nicht, beinhaltet. Letztendlich geht es jedoch um das Tauziehen darüber, wo die Zensur (durch Unternehmen und Regierung) beginnt und die Redefreiheit endet.

Wie Elizabeth Nolan Brown für Reason schreibt,

„Sowohl die rechten als auch die linken Angriffe auf die Bestimmung haben gemeinsam, dass sie bereit sind, alle möglichen Vorwände zu nutzen – Rettung von Kindern, Beendigung von Voreingenommenheit, Verhinderung von Terrorismus, Frauenfeindlichkeit und religiöser Intoleranz –, um eine zentralere Kontrolle der Online-Rede zu gewährleisten. Sie mögen dies in parteiischen Begriffen ausdrücken, die bei ihren jeweiligen Anhängern gut ankommen, aber ihr Ziel ist im Wesentlichen dasselbe.“

Mit anderen Worten: Die Regierung wird jede Ausrede nutzen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und die Berichterstattung zu kontrollieren.

Das Internet könnte durchaus die letzte Grenze sein, an der die Redefreiheit noch gedeiht, insbesondere für politisch inkorrekte Äußerungen und Desinformation, die die Grenzen unseres sogenannten egalitären Engagements für die aufgeschlossenen Prinzipien des Ersten Verfassungszusatzes auf die Probe stellen.

Im Internet gibt es Unwahrheiten und Lügen im Überfluss, Fehlleitungen und Fehlinformationen dominieren, und Verschwörungstheorien verbreiten sich wie ein Lauffeuer.

Dies ist zu erwarten, und die Antwort sollte mehr Rede sein, nicht weniger.

Wie Richter Brandeis vor fast einem Jahrhundert schrieb:

„Wenn es Zeit gibt, durch Diskussion die Unwahrheiten und Irrtümer aufzudecken, um das Böse durch Bildungsprozesse abzuwenden, dann ist das anzuwendende Mittel mehr Rede, nicht erzwungenes Schweigen.“

Für die Regierung stehen diese Formen der „Desinformation“ jedoch auf einer Stufe mit Terrorismus, Drogen, Gewalt und Krankheiten: gesellschaftliche Übel, die so bedrohlich sind, dass „wir, das Volk“, bereit sein sollten, ein wenig von unseren Freiheiten zugunsten der nationalen Sicherheit aufzugeben.

Natürlich funktioniert das nie so.

Der Krieg gegen den Terror, der Krieg gegen Drogen, der Krieg gegen illegale Einwanderung, der Krieg gegen COVID-19: All diese Programme begannen als legitime Antworten auf dringende Anliegen, wurden dann aber zu Waffen der Regierung, um sich Gehorsam und Kontrolle zu verschaffen.

Angesichts der autoritären Machtübernahme, Vertuschungen und Verschwörungen der Regierung könnte ein relativ uneingeschränktes Internet unsere einzige Hoffnung sein, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen.

Das Recht, die Regierung zu kritisieren und sich gegen Fehlverhalten der Regierung auszusprechen, ist die Quintessenz der Freiheit.

Sie sehen, Desinformation ist nicht das Problem. Vertuschung und Zensur durch die Regierung sind das Problem.

Leider reagiert die Regierung zunehmend intolerant auf Äußerungen, die ihre Macht in Frage stellen, ihre Korruption aufdecken, ihre Lügen entlarven und die Bürger dazu ermutigen, sich gegen die vielen Ungerechtigkeiten der Regierung zu wehren. Jeden Tag werden in diesem Land diejenigen, die es wagen, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen, zensiert, zum Schweigen gebracht oder gefeuert.

Während heutzutage alle möglichen Bezeichnungen für sogenannte „inakzeptable“ Äußerungen verwendet werden, ist die eigentliche Botschaft der Machthaber, dass Amerikaner kein Recht haben, sich zu äußern, wenn das, was sie sagen, unpopulär, umstritten oder im Widerspruch zu dem steht, was die Regierung als akzeptabel erachtet.

Das Problem entsteht, wenn man die Macht, zu bestimmen, wer eine potenzielle Gefahr darstellt, in die Hände von Regierungsbehörden, Gerichten und der Polizei legt.

Denken Sie daran, dass es sich um dieselbe Regierung handelt, die die Wörter „regierungsfeindlich“, „extremistisch“ und „terroristisch“ austauschbar verwendet.

Dies ist dieselbe Regierung, deren Agenten ein klebriges Spinnennetz aus Bedrohungsanalysen, verhaltenssensorischen Warnungen, markierten „Wörtern“ und Berichten über „verdächtige“ Aktivitäten spinnen, wobei sie automatisierte Augen und Ohren, soziale Medien, verhaltenssensorische Software und Bürger als Spione einsetzen, um potenzielle Bedrohungen zu identifizieren.

Dies ist dieselbe Regierung, die das National Defense Authorization Act (NDAA) immer wieder verlängert, das es dem Militär erlaubt, amerikanische Bürger ohne Zugang zu Freunden, Familie oder Gerichten festzuhalten, wenn die Regierung sie als Bedrohung einstuft.

Dies ist dieselbe Regierung, die eine wachsende Liste von Ideologien, Verhaltensweisen, Zugehörigkeiten und anderen Merkmalen hat – die mit Fusion Centers und Strafverfolgungsbehörden geteilt wird –, die jemanden als verdächtig kennzeichnen und dazu führen könnten, dass er als potenzieller Staatsfeind eingestuft wird.

Wenn Sie beispielsweise an Ihre verfassungsmäßigen Rechte glauben und diese ausüben (d. h. Ihr Recht, frei zu sprechen, frei zu beten, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, die Ihre politischen Ansichten teilen, die Regierung zu kritisieren, eine Waffe zu besitzen, einen Durchsuchungsbefehl zu verlangen, bevor Sie befragt oder durchsucht werden, oder jede andere Aktivität, die als potenziell regierungsfeindlich, rassistisch, bigott, anarchisch oder souverän angesehen wird), könnten Sie ganz oben auf der Terrorismus-Beobachtungsliste der Regierung stehen.

Daher können wohlwollende Pläne in den richtigen (oder falschen) Händen leicht für böswillige Zwecke missbraucht werden, ganz gleich, wie gut gemeint diese Eingriffe in unsere Rechte von den Politikern dargestellt werden.

Selbst das wohlmeinendste Regierungsgesetz oder -programm kann – und wurde – pervertiert, korrumpiert und zur Förderung illegitimer Zwecke eingesetzt werden, sobald Profit und Macht ins Spiel kommen. So werden beispielsweise dieselben Massenüberwachungstechnologien, die angeblich so notwendig waren, um die Ausbreitung von COVID-19 zu bekämpfen, jetzt dazu verwendet, abweichende Meinungen zu unterdrücken, Aktivisten zu verfolgen, marginalisierte Gemeinschaften zu schikanieren und Gesundheitsinformationen von Menschen mit anderen Überwachungs- und Strafverfolgungsinstrumenten zu verknüpfen.

Wir bewegen uns schnell auf diesem schlüpfrigen Pfad hin zu einer autoritären Gesellschaft, in der nur die von der Regierung und ihren Verbündeten in der Wirtschaft zugelassenen Meinungen, Ideen und Reden geäußert werden dürfen.

Die nächste Phase des Krieges der Regierung gegen regierungsfeindliche Reden und sogenannte Gedankenverbrechen könnte durchaus in Razzien im Bereich der psychischen Gesundheit und unfreiwilligen Inhaftierungen bestehen.

Unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit könnte die Regierung die psychische Gesundheitsfürsorge als Vorwand nutzen, um Dissidenten, Aktivisten und alle, die das Pech haben, auf eine Beobachtungsliste der Regierung gesetzt zu werden, ins Visier zu nehmen und einzusperren.

So fängt es an.

In Gemeinden im ganzen Land ist die Polizei bereits befugt, Personen, die ihrer Meinung nach psychisch krank sein könnten, allein aufgrund ihres eigenen Urteils gewaltsam festzunehmen, selbst wenn diese Personen keine Gefahr für andere darstellen.

In New York City beispielsweise könnten Sie wegen des Verdachts auf psychische Erkrankungen zwangsweise in ein Krankenhaus eingewiesen werden, wenn Sie „festgefügte Überzeugungen haben, die nicht mit kulturellen Vorstellungen übereinstimmen“, eine „Bereitschaft zu einer sinnvollen Diskussion“ zeigen, „übermäßige Ängste vor bestimmten Reizen“ haben oder „freiwillige Behandlungsempfehlungen“ ablehnen.

Diese Programme zielen zwar vordergründig darauf ab, Obdachlose von der Straße zu holen, doch in Kombination mit Fortschritten in der Massenüberwachungstechnologie, Programmen, die auf künstlicher Intelligenz basieren und Menschen anhand ihrer biometrischen Daten und ihres Verhaltens verfolgen können, Sensordaten zur psychischen Gesundheit (die von tragbaren Geräten erfasst und von Regierungsbehörden wie HARPA überwacht werden), Bedrohungsanalysen, Verhaltenserkennungswarnungen, Initiativen zur Verbrechensprävention, Waffengesetze mit Warnhinweisen und Erste-Hilfe-Programme für psychische Gesundheit, die darauf abzielen, Gatekeeper darin zu schulen, Personen zu identifizieren, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen könnten, könnten durchaus einen Wendepunkt in den Bemühungen der Regierung darstellen, diejenigen zu bestrafen, die sich sogenannter „Gedankenverbrechen“ schuldig machen.

Wie die Associated Press berichtet, prüfen Bundesbeamte bereits, wie sie „identifizierbare Patientendaten, wie Informationen zur psychischen Gesundheit, zum Substanzkonsum und zum Verhalten in Wohngruppen, Notunterkünften, Gefängnissen, Entzugseinrichtungen und Schulen“ in ihr Überwachungsinstrumentarium aufnehmen können.

Täuschen Sie sich nicht: Dies sind die Bausteine für einen amerikanischen Gulag, der nicht weniger unheimlich ist als die Gulags der Sowjetunion in der Zeit des Kalten Krieges.

Das Wort „Gulag“ bezieht sich auf ein Arbeits- oder Konzentrationslager, in dem Gefangene (oftmals politische Gefangene oder sogenannte „Staatsfeinde“, echte oder eingebildete) als Strafe für ihre Verbrechen gegen den Staat inhaftiert wurden.

Laut der Historikerin Anne Applebaum wurde der Gulag als eine Form des „administrativen Exils – das kein Gerichtsverfahren und keine Verurteilung erforderte – nicht nur als ideale Bestrafung für Unruhestifter an sich, sondern auch für politische Gegner des Regimes eingesetzt.“

Diese uralte Praxis, mit der despotische Regime ihre Kritiker oder potenziellen Gegner beseitigen, indem sie sie verschwinden lassen – oder zur Flucht zwingen – oder sie buchstäblich, im übertragenen Sinne oder virtuell von ihren Mitbürgern verbannen, kommt in Amerika immer häufiger vor.

Durch den Einsatz von Gesetzen zur Überwachung von Personen, die als Gefahr gelten, Verhaltensbedrohungsanalysen und Präventionsprogrammen für die Polizeiarbeit vor der Straftat wird nun der Grundstein dafür gelegt, dass die Regierung das Etikett der psychischen Erkrankung als Waffe einsetzen kann, um jene Whistleblower, Dissidenten und Freiheitskämpfer ins Exil zu schicken, die sich weigern, im Gleichschritt mit ihren Diktaten zu marschieren.

Jeder Staat hat seine eigenen Gesetze über zivilrechtliche oder unfreiwillige Verpflichtungen. Diese Gesetze sind Erweiterungen von zwei Rechtsgrundsätzen: parens patriae (lateinisch für „Eltern des Landes“), der es der Regierung erlaubt, im Namen von Bürgern einzugreifen, die nicht in ihrem eigenen Interesse handeln können, und Polizeigewalt, die einen Staat verpflichtet, die Interessen seiner Bürger zu schützen.

Die Verschmelzung dieser beiden Prinzipien, gepaart mit einer Verlagerung hin zu einem Gefährlichkeitsstandard, hat zu einer Nanny-State-Mentalität geführt, die mit der militanten Gewalt des Polizeistaats durchgesetzt wird.

Das Problem ist natürlich, dass die Diagnose einer psychischen Erkrankung, die für einige Amerikaner zwar ein berechtigtes Anliegen ist, im Laufe der Zeit zu einem bequemen Mittel geworden ist, mit dem die Regierung und ihre Partnerunternehmen bestimmte „inakzeptable“ soziale Verhaltensweisen bestrafen können.

Tatsächlich haben wir in den letzten Jahren erlebt, wie Menschen, die sich Autorität widersetzen, als an einer oppositionellen Trotzstörung (ODD) leidend pathologisiert wurden, definiert als „ein Muster ungehorsamen, feindseligen und trotzigen Verhaltens gegenüber Autoritätspersonen“.

Nach dieser Definition könnte jeder namhafte Aktivist unserer Geschichte – von Mahatma Gandhi über Martin Luther King Jr. bis hin zu John Lennon – als an einer ODD-psychischen Störung leidend eingestuft werden.

Natürlich ist dies alles Teil eines größeren Trends in der amerikanischen Regierungsführung, bei dem Dissens kriminalisiert und pathologisiert wird und Andersdenkende zensiert, zum Schweigen gebracht, für gesellschaftsunfähig erklärt, als gefährlich oder extremistisch abgestempelt oder zu Ausgestoßenen und Verbannten gemacht werden.

Wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, ist dies die Art und Weise, wie man eine Bevölkerung unterwirft.

Das darauf folgende Schweigen angesichts der von der Regierung geförderten Tyrannei, des Terrors, der Brutalität und der Ungerechtigkeit ist ohrenbetäubend.