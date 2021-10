Bricht im Norden Syriens die Hölle los?

Im Norden Syriens, in Tel Rifaat und Manbij, scheint eine neue türkische Operation gegen die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nahezu unvermeidlich.

Seit dem 15. Oktober verlegt die Türkei zusätzliche Spezialkräfte und gepanzerte Fahrzeuge an die Grenze zu Syrien im Gebiet der Stadt Kobani, die unter kurdischer Kontrolle steht.

Die Türkei erklärte, dass ihre Stellvertreter in der syrischen Region Azaz am 17. Oktober von Tel Rifaat aus von den YPG (Volksschutzeinheiten, dem Kern der SDF) mit Lenkraketen angegriffen wurden.

Ankara hat mehr als einmal erklärt, dass es Zeit für eine Militäroperation sei, wenn die Diplomatie versage. Und Rechtfertigungen gibt es im Norden Syriens wie Sand am Meer.

Jeder zufällige Beobachter konnte sehen, dass es nicht einmal den Versuch einer wirklichen Diplomatie gegeben hat. Ankara hat mehrere Militäroperationen in Nordsyrien durchgeführt, die sich gegen die Kurden richteten und die meisten von ihnen als Terroristen und Kollaborateure der YPG bezeichneten, es gab keine Verhandlungen, sondern nur Artilleriegeschosse.

Die Operation gegen die Kurden war eine ausgemachte Sache, die nur auf den richtigen Moment gewartet hat.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte, Ankara sei entschlossen, die von den kurdisch kontrollierten Teilen Syriens ausgehenden Bedrohungen zu beseitigen, und der Angriff, bei dem zwei türkische Polizisten getötet wurden, sei „der letzte Tropfen“.

In der Zwischenzeit erklären die Kurden, dass die aggressiven Aktionen der Türkei den gesamten Nahen Osten instabil machen und dass Ankaras Truppen, wenn sie ihre jüngste Operation beginnen, auf „schweren Widerstand in der Bevölkerung“ stoßen werden. Sie sind „schockiert“ über die ständigen Anschuldigungen und das zunehmende Durchsetzungsvermögen von Erdogan und Co.

Nordsyrien ist eine Art Bienenstock, in dem vom Iran unterstützte Kämpfer, von der Türkei unterstützte Aufständische, Dschihadisten, US-Truppen, kurdische Truppen und Kräfte der Syrisch-Arabischen Armee (SAA) in einem Flickenteppich von Gebieten operieren. Russische Kampfflugzeuge, die über das Gebiet fliegen, tragen zum allgemeinen Chaos bei.

Später am 16. Oktober warfen Kampfflugzeuge der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte (VKS) Flugblätter über den türkisch besetzten syrischen Städten Marea und Azaz ab, um die von der Türkei unterstützten Kämpfer vor Angriffen im Norden Aleppos zu warnen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Warnung Wirkung zeigt, denn Ankara ist schon seit einiger Zeit auf einen Kampf aus, und es will eine mögliche Offensive der SAA im Großraum Idlib, wo es hauptsächlich die Interessen der mit Al-Qaida verbundenen so genannten „gemäßigten Opposition“ schützt, mit aller Macht verhindern.

Unterdessen wurden bei einem Terroranschlag mit zwei Sprengsätzen auf einen Bus in Jisr al-Rais in Damaskus vierzehn SAA-Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Es handelte sich um insgesamt drei Sprengsätze, von denen die Sappeure einen entschärfen konnten.

Gelegentliche Anschläge wie dieser sind keine Seltenheit, denn die Regierung von Baschar al-Assad hat viele Feinde, die versuchen, ihren Vormarsch auf den Großraum Idlib zu behindern und ihre jüngsten Erfolge in der südlichen Provinz Dara’a zu beschädigen.

Wenn die Türkei in Nordsyrien eine Operation gegen die kurdischen Gruppen beginnt, wäre es nicht völlig unerwartet, wenn die SAA auch ihre Operation gegen die Kämpfer im Großraum Idlib beginnt, um davon zu profitieren, dass Ankaras Fokus woanders liegt. In nur wenigen Tagen oder Wochen könnte im Norden Syriens die Hölle los sein.