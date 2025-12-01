Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Ein weiterer Nagel im Sarg der unipolaren Weltordnung

Während sich die Mainstream-Medien auf einen Brand konzentrieren, der bei der COP30 ausgebrochen ist, wurde über einen anderen brasilianischen Brand – einen metaphorischen, den Zoomer verwenden, um auszudrücken, dass etwas sehr cool (multipolar) ist, d. h. „das ist Feuer“ – kaum berichtet: Der BRICS-Mitbegründer Brasilien und die Europäische Union haben die Nationen der Welt aufgefordert, ihre nationalen Kohlenstoffmärkte zu integrieren.

Brasilien und die EU erklärten, ihre neu gegründete Open Coalition on Compliance Carbon Markets werde „Kohlenstoffmärkte als einen der Treiber für Klimaschutzmaßnahmen“ fördern und gleichzeitig „die langfristige Interoperabilität der Compliance-Kohlenstoffmärkte“ anstreben.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, lobte die Allianz mit Brasilien, einem BRICS-Staat, im Bereich des Kohlenstoffmarktes und erklärte:

Die Bepreisung von Kohlenstoff ist zu einem zentralen Instrument zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen geworden, das sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bevölkerung große Vorteile mit sich bringt. Ich freue mich, die Unterstützung der Europäischen Union für die Erklärung zur Offenen Koalition für einen konformen Kohlenstoffmarkt bestätigen zu können. Wir möchten eng mit Brasilien und vielen gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um einen Preis für Kohlenstoff festzulegen.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva unterstützte ebenfalls die Mission der Koalition, internationale Standards für Kohlenstoffmärkte zu schaffen.

„Kohlenstoffmärkte können zu wichtigen Quellen öffentlicher Einnahmen werden, aber sie werden nur dann an Bedeutung gewinnen, wenn die Länder sich auf gemeinsame Parameter einigen“, erklärte Lula.

Die Kohlenstoffmarkt-Allianz zählt bereits 18 Mitglieder, darunter auch China, die multipolare Großmacht der BRICS-Staaten.

Russland, Südafrika und Indien, die alle nationale Kohlenstoffmärkte entwickeln, haben sich noch nicht ihren BRICS-Partnern in der neu gegründeten Allianz angeschlossen.

Aber nicht jeder ist so begeistert wie die BRICS-Staaten vom Kauf und Verkauf von Kohlenstoff.

„Kohlenstoffmärkte sind eine neue Möglichkeit für Milliardäre und Unternehmen, mehr Reichtum aus unseren Gebieten zu schöpfen“, sagte Anderson Amaro, Mitglied der brasilianischen Kleinbauernbewegung und der lateinamerikanischen Koordinierungsstelle für ländliche Organisationen.

Manche mögen es seltsam finden, dass die EU (der satanische Westen) und die BRICS-Mitglieder (unsere multipolaren Retter) zusammenarbeiten, um ihre Kohlenstoffmärkte zu integrieren.

Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das gar nicht so seltsam.

Die Umwandlung von Kohlenstoff, einem für alles Leben auf der Erde unverzichtbaren Element, in eine handelbare Ware wird wahrscheinlich weder die Umwelt schützen noch Hurrikane der Kategorie 5 verhindern, aber für Goldman Sachs ist das sehr profitabel, und ist das nicht letztendlich das, was wirklich zählt?

Daher ist es nur logisch, dass die BRICS-Mitglieder sich mit der EU zusammentun, um „Kohlenstoff einen Preis zu geben”.

Schließlich ist BRICS ein von Goldman Sachs geprägter Akronym – glauben Sie etwa, das wäre schlecht fürs Geschäft?