Trumps neue Exekutivanordnung „Genesis Mission“ hat die Nation vollständig den Technokraten übergeben, mit Haut und Haaren

Patrick Wood

Ein neues „Manhattan-Projekt“ wurde von Präsident Trump ausgerufen, um Amerika dringend und direkt in die Technokratie zu beschleunigen. Alle Bremsen wurden gelöst. Kein Winkel des amerikanischen Lebens bleibt verschont. Kein Bereich der Wissenschaft bleibt unberührt. Die Exekutivanordnung wurde zweifellos von Technokraten für Technokraten geschrieben. Sie wird künftig jeden technokratischen Impuls mit Billionen an Steuergeldern abstützen und Amerika in ein neues Zeitalter der Dunklen Aufklärung beschleunigen. DAS IST DER FINALE VERRAT!

Entweder verstaatlicht Trump die gesamte KI-Industrie, oder die Technokraten verstaatlichen die Bundesregierung. Ich denke Letzteres.

Ich werde versuchen, die Exekutivanordnung vom 24. November 2025 aufzuschlüsseln. Hervorhebungen sind von mir. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Kraft der mir als Präsident durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika übertragenen Befugnisse wird hiermit angeordnet:

Abschnitt 1. Zweck.

Seit der Gründung unserer Republik haben wissenschaftliche Entdeckungen und technologische Innovation den amerikanischen Fortschritt und Wohlstand vorangetrieben. Heute befindet sich Amerika im Wettlauf um globale Technologiedominanz bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI), einer wichtigen Grenze wissenschaftlicher Entdeckung und wirtschaftlichen Wachstums. Zu diesem Zweck hat meine Regierung bereits mehrere Maßnahmen ergriffen, um diesen Wettlauf zu gewinnen, darunter die Veröffentlichung mehrerer Exekutivanordnungen und die Umsetzung des amerikanischen KI-Aktionsplans, der die Notwendigkeit erkennt, KI-gestützte Wissenschaft zu fördern, um wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen. In diesem entscheidenden Moment erfordern die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, eine historische nationale Anstrengung, vergleichbar in Dringlichkeit und Ehrgeiz mit dem Manhattan-Projekt, das entscheidend zu unserem Sieg im Zweiten Weltkrieg beitrug und die Grundlage für das Energieministerium (DOE) und seine Nationalen Laboratorien bildete.

Hinweis des Herausgebers: Amerika steht im Wettlauf mit sich selbst, aber mit äußerster Dringlichkeit ausgerufen. Der amerikanische KI-Aktionsplan wurde geschrieben von Michael J. Kratsios, Assistent des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie, sowie David O. Sacks, Sonderberater für KI und Krypto. Die Executive Order wurde zweifellos ebenfalls von denselben zwei Arch-Technokraten verfasst. Der Ausdruck „wissenschaftlichen Fortschritt beschleunigen“ verweist auf „Accelerationism“, ein zentrales Element der Dark Enlightenment. Marc Andreessen schrieb in seinem Techno-Optimist Manifest: „Wir glauben an Accelerationism – den bewussten und absichtlichen Antrieb technologischer Entwicklung – um die Erfüllung des Gesetzes der Beschleunigenden Erträge sicherzustellen. Um die techno-kapitalistische Aufwärtsspirale für immer fortzusetzen.“ – Ende des Hinweises.

Diese Anordnung startet die „Genesis Mission“ als gezielten, koordinierten nationalen Einsatz zur Entfesselung eines neuen Zeitalters KI-beschleunigter Innovation und Entdeckung, die die schwierigsten Probleme dieses Jahrhunderts lösen kann. Die Genesis Mission wird eine integrierte KI-Plattform aufbauen, um föderale wissenschaftliche Datensätze – die weltweit größte Sammlung solcher Datensätze, entstanden über Jahrzehnte staatlicher Investitionen – zu nutzen, um wissenschaftliche Foundation-Modelle zu trainieren und KI-Agenten zu entwickeln, die neue Hypothesen testen, Forschungsabläufe automatisieren und wissenschaftliche Durchbrüche beschleunigen. Die Genesis Mission wird die Forschungs- und Entwicklungsressourcen unserer Nation vereinen – die Arbeit brillanter amerikanischer Wissenschaftler, einschließlich jener in Nationalen Laboren, mit führenden amerikanischen Unternehmen, weltweit renommierten Universitäten und bestehender Forschungsinfrastruktur, Datenbeständen, Produktionsanlagen und Standorten der nationalen Sicherheit – um dramatische Beschleunigung in KI-Entwicklung und Nutzung zu erreichen. Wir werden die Revolution in der Computertechnologie zum Vorteil unserer Nation nutzen und auf Jahrzehnten der Innovation in Halbleitern und Hochleistungsrechnern aufbauen. Die Genesis Mission wird wissenschaftliche Entdeckungen dramatisch beschleunigen, die nationale Sicherheit stärken, Energiehoheit sichern, Arbeitsproduktivität steigern und den Ertrag aus staatlicher Forschungs- und Entwicklungsförderung vervielfachen – und so Amerikas technologische Dominanz und globale Führungsrolle weiter festigen.

Hinweis des Herausgebers: Was sind „federale wissenschaftliche Datensätze“? Unter anderem jene, die durch DOGE in die Cloud verlagert wurden, wo Palantir alles in ein digitales Panoptikum integrieren kann. Technokraten gieren nach Daten. Nach allen Daten. Vollständigen Daten. Verborgenen Daten. Das Netzwerk der Nationalen Labore fällt unter das Energieministerium, also ergibt „Energiedominanz sichern“ Sinn – aber für wen? KI-Rechenzentren? Am 25. Januar 2025 prognostizierte Andreessen „Eine Welt, in der menschliche Löhne durch KI abstürzen“ – als Folge des Accelerationism. So viel zu Make America Great Again. – Ende des Hinweises.

Abschnitt 2. Etablierung der Genesis Mission.

(a) Hiermit wird die Genesis Mission (Mission) als nationale Initiative gegründet, um den Einsatz von KI zur transformativen wissenschaftlichen Entdeckung angesichts dringender nationaler Herausforderungen zu beschleunigen.

Hinweis des Herausgebers: Das Wort „beschleunigen“ kommt sechsmal in der Anordnung vor. Erkennt man den Accelerationism? – Ende des Hinweises.

(b) Der Energieminister (Secretary) ist verantwortlich für die Umsetzung der Mission im DOE entsprechend dieser Anordnung, einschließlich – soweit gesetzlich zulässig – der Festlegung von Prioritäten und Sicherstellung, dass alle DOE-Ressourcen zu einer sicheren, einheitlichen Plattform integriert werden. Der Secretary kann einen politischen leitenden Mitarbeiter ernennen, der den täglichen Betrieb überwacht.

Hinweis des Herausgebers: Aktueller Energieminister ist Chris Wright, ein Technokrat, Unternehmer und Ingenieur. Er wird hier zum Arch-Technokraten erhoben. – Ende des Hinweises.

(c) Der Assistent des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie (APST) wird die Gesamtleitung der Mission übernehmen, einschließlich der Koordinierung der teilnehmenden Behörden über den National Scientific and Technological Council (NSTC) und der Herausgabe von Richtlinien zur Ausrichtung an nationalen Zielen.

Hinweis des Herausgebers: APST ist kein anderer als Arch-Technokrat Michael Kratsios, Mitautor des KI-Aktionsplans. – Ende des Hinweises.

Abschnitt 3. Betrieb der American Science and Security Platform.

(a) Der Secretary richtet die American Science and Security Platform (Platform) als Infrastruktur der Mission ein, um – soweit rechtlich möglich und praktikabel – Folgendes integriert bereitzustellen:

(i) Hochleistungsrechnerressourcen, inklusive DOE-Supercomputer und sichere cloudbasierte KI-Rechenumgebungen, geeignet für großskaliges Modelltraining, Simulation und Inferenz;

(ii) KI-Modellierungs- und Analyseframeworks, einschließlich KI-Agenten zur Erkundung von Designs, Bewertung von Experimenten und Automatisierung von Abläufen;

(iii) Rechnerwerkzeuge, darunter KI-gestützte Vorhersagemodelle, Simulationsmodelle und Optimierungswerkzeuge;

Hinweis des Herausgebers: Simulation ist die digitale Nachbildung eines realen oder hypothetischen Systems, um Szenarien ohne reale Auswirkungen zu testen. – Ende des Hinweises.

(iv) domänenspezifische Foundation-Modelle über das gesamte Spektrum wissenschaftlicher Bereiche;

(v) gesicherter Zugriff auf geeignete Datensätze – proprietär, staatlich kuratiert, offen – sowie künstlich erzeugte Datensätze per DOE-Rechenleistung, gemäß Gesetz, Geheimhaltungs-, Datenschutz- und IP-Regeln;

Hinweis des Herausgebers: Hier also alle Daten: streng geheim, laufend erhoben, plus synthetische. – Ende des Hinweises.

(vi) experimentelle und produktive Werkzeuge zur autonomen und KI-augmentierten Forschung und Produktion in Schlüsselbereichen.

(b) Der Secretary sorgt für sicheren Betrieb, gemäß nationaler Sicherheits- und Wettbewerbsanforderungen, inklusive Klassifizierung, Lieferkettenschutz und Cybersecurity-Standards.

(c) Innerhalb von 90 Tagen identifiziert der Secretary verfügbare Föderalressourcen für Rechenleistung, Speicher, Netzwerke (DOE-intern & cloud-basiert) plus Industrie-Partnerstrukturen.

Hinweis des Herausgebers: Das bedeutet: gesamte KI-Infrastruktur Amerikas wird unter staatliche Verwaltung gestellt. Eine faktische Verstaatlichung. – Ende des Hinweises.

(d) Innerhalb von 120 Tagen:

(i) Identifizierung erster Daten- und Modellbestände inkl. Digitalisierung, Standardisierung, Metadaten u. Herkunftsverwaltung;

Hinweis des Herausgebers: Digitalisierung = komplette digitale Umwandlung staatlicher Archive. – Ende des Hinweises.

(ii) Plan zur Einbindung weiterer Datensätze aus Forschung, Behörden, Universitäten und Unternehmen.

Hinweis des Herausgebers: Datenabsaugung aus allen Quellen, einschließlich privat. – Ende des Hinweises.

(e) Innerhalb 240 Tagen prüft der Secretary Fähigkeiten der Nationalen Labore und anderer Einrichtungen für robotische Labore & KI-gesteuerte Produktion.

Hinweis des Herausgebers: Robolabore = Experimente von autonomen Robotern, kaum Menschenbedarf. – Ende des Hinweises.

(f) Innerhalb 270 Tagen Demonstration einer ersten funktionalen Plattform-Fähigkeit.

Abschnitt 4. Identifikation nationaler Technologie- und Wissenschaftsprobleme.

(a) Innerhalb 60 Tagen legt der Secretary eine Liste von mindestens 20 national relevanten Aufgaben vor, in Übereinstimmung mit Memorandum 2 (23. Sept 2025), darunter:

(i) fortgeschrittene Fertigung

(ii) Biotechnologie

(iii) kritische Materialien

(iv) Atomfission & -fusion

(v) Quantenwissenschaft

(vi) Halbleiter & Mikroelektronik

Hinweis des Herausgebers: Das umfasst alle NBIC-Sektoren: Nano-Bio-Info-Cogno. KI ist das Nervensystem. – Ende des Hinweises.

(b) Binnen 30 Tagen erweitert APST diese Liste, gemeinsam mit dem NSTC und anderen Behörden.

Hinweis des Herausgebers: Eine offene Projektmatrix ohne Grenzen. – Ende des Hinweises.

(c) Behörden nutzen dann die Plattform für Forschung, abhängig von Finanzierung.

Hinweis des Herausgebers: Kosten = vermutlich Billionen. Der Begriff „angemessen“ erscheint 9x, aber undefiniert. – Ende des Hinweises.

(d) Jährliche Aktualisierung.

Abschnitt 5. Behörden-Koordination & externe Beteiligung.

(a) APST koordiniert über NSTC:

(i) Angleichung der KI-Programme der Behörden, Vermeidung von Doppelarbeit, Förderung von Interoperabilität;

(ii) Identifikation relevanter Datenquellen;

Hinweis des Herausgebers: DOGE saugte Unmengen Regierungsdaten in die Cloud. Nun unbegrenzte Lizenz dazu. – Ende des Hinweises.

(iii) Integration von Daten & Infrastruktur in Missionsarchitektur;

(iv) Wettbewerbe & Förderprogramme zur Einbindung privater KI-Akteure;

Hinweis des Herausgebers: Private Konzerne werden effektiv verstaatlicht einbezogen: OpenAI, Anthropic, X, Google, Amazon. Stargate war erst Vorgeschmack. – Ende des Hinweises.

(v) Mechanismen zur behördenübergreifenden Nutzung von Ressourcen.

(b) APST initiiert Programme für Stipendien & Forschungsstellen, auch mit Einsatz an DOE-Laboren.

(c) Secretary + APST + Special Advisor AI/Crypto (David Sacks) organisieren Strukturen zur Zusammenarbeit mit externen Partnern.

Hinweis des Herausgebers: Die Machtstruktur umfasst 3 Personen: Wright, Kratsios, Sacks. Sonderberater-Posten ist unbefugt, zeitlich abgelaufen, dennoch im Zentrum. – Ende des Hinweises.

(i) Standardisierte Partnerschaftsrahmen;

(ii) Regeln zu Eigentum, Lizenzierung, Kommerzialisierung;

Hinweis des Herausgebers: Gewinne privat, Kosten Steuerzahler. – Ende des Hinweises.

(iii) Einhaltung von Datenschutz, Klassifizierung, Exportkontrolle;

Hinweis des Herausgebers: Staat überwacht nun auch privaten Datenzugang. – Ende des Hinweises.

(iv) härteste Zugangskontrollen für Nutzer & Partner.

(d) Internationale Kooperationen möglich.

Abschnitt 6. Bewertung & Berichterstattung.

(a) Jährlicher Bericht an Präsidenten, inkl.:

(i) Status & Fähigkeiten der Plattform;

(ii) Fortschritte bei Integration der Nationalen Labore;

Hinweis des Herausgebers: Ziel: Öffnung nationaler Labore & Datenreservoirs. – Ende des Hinweises.

(iii) Nutzungsstatistik, Studenteneinbindung;

(iv) Forschungsergebnisse & Prototypen;

(v) Ergebnisse öffentlich-privater Kooperationen;

(vi) Bedarf an zusätzlichen Befugnissen & Budget.

Abschnitt 7. Allgemeine Bestimmungen.

(a) Diese Anordnung beeinträchtigt nicht:

(i) gesetzliche Befugnisse von Behörden;

(ii) Budgetfunktionen des OMB.

(b) Umsetzung unter Berücksichtigung gesetzlicher Rahmen & Haushaltsmittel.

(c) Diese Anordnung schafft keine einklagbaren Rechtsansprüche.

(d) Veröffentlichungskosten trägt das Energieministerium.

DONALD J. TRUMP

WEISSES HAUS, 24. November 2025

Schlussbemerkung des Herausgebers:

Trump und seine Arch-Technokraten werden den Kongress zweifellos um Finanzierung bitten. Der Kongress wird nachgeben: Gelder für KI-Rechenzentren, Energienetze, Datenkonsolidierung. Schlimmer noch – dies gewährt Technokratie einen Blankoscheck zur endgültigen Zerstörung unserer Nation.

Courtenay und ich hatten die Genesis Mission nicht vorhergesehen, aber sie ist das passende Finale unseres neuen Buches The Final Betrayal. Wenn Sie bis hier gelesen haben, schulden Sie sich selbst die Lektüre – und weitere Exemplare zum Verschenken. Dies ist ein existenzielles Risiko für Amerika.

Trump bricht keine spezifischen Wahlversprechen – außer dass er Amerika nicht „wieder groß macht“. Stattdessen: Totaler Bruch. Niemand, den ich kenne, hat das gewählt. Kein Hinweis darauf im Wahljahr. Jetzt droht vollständige Verschlingung durch dieses Albtraumsystem. – Ende des Schlusses.