BRICS und das Pandemie-Abkommen

Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“)

Mitglieder des Büros des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) feiern nach der „Verabschiedung“ des Pandemie-Abkommens während der 78. Weltgesundheitsversammlung. Das INB, das die Verhandlungen über das Abkommen leitete, hat sechs Mitglieder – drei davon stammen aus BRICS-Staaten. (Bildnachweis: who.int)

Am 20. Mai hat die 78. Weltgesundheitsversammlung (WHA) das Pandemie-Abkommen „verabschiedet“. Verabschiedet steht in Anführungszeichen, weil die WHA ein unfertiges Abkommen absegnete. Mit anderen Worten, die WHO-Mitgliedstaaten stimmten per Konsens (ohne Abstimmung) zu, ein unvollständiges Dokument zu „verabschieden“.

Es war historisch (Quelle: WHO). Gavi, die von Bill Gates finanzierte Impfallianz, begrüßte die Fertigstellung des unvollständigen Pandemie-Abkommens als „kraftvolles Zeugnis für die Stärke des Multilateralismus und das gemeinsame Engagement für die globale Gesundheit“ und freute sich über „die Anerkennung der Impfung als lebenswichtiges Instrument zur Verhinderung von Pandemien und zur Rettung von Leben in diesem Abkommen.“

Quelle: who.int

Aber es gab ein paar Spielverderber. Einen Tag bevor das Abkommen ohne Abstimmung „verabschiedet“ wurde, wurde es dem ultimativen Test unterzogen: einer Abstimmung im Ausschuss, bei der nicht ein einziger Mitgliedstaat mit Nein stimmte: 124 Staaten waren dafür, mit 11 Enthaltungen (Bulgarien, Ägypten, Iran, Israel, Italien, Jamaika, die Niederlande, Paraguay, Polen, Russland und die Slowakei).

Wahrscheinlich sind Sie wie ich überrascht, dass dieses betrügerische Abkommen an der überwältigenden Mehrheit der BRICS-Staaten unbemerkt vorbeischlüpfen konnte und dass nicht ein einziges Mitglied der multipolaren Weltordnung dagegen gestimmt hat. Was könnte das bedeuten? Ich habe recherchiert, wie die ursprünglichen BRICS-Staaten sowie die neuen BRICS-Mitglieder, die sich enthalten haben (Ägypten und Iran), über dieses schreckliche Müll-Abkommen dachten.

Brasilien

Brasilien forderte die „vollständige und rechtzeitige Umsetzung“ des Pandemie-Abkommens und beschrieb das Abkommen als „historischen Meilenstein für die globale Gesundheit und eine kraftvolle Bestätigung des Multilateralismus in einer Zeit wachsender kulturell-politischer Spannungen und Fragmentierung“.

Die brasilianische Delegation fügte hinzu: „Präsident Lula, der 2024 auf der UN-Generalversammlung sprach, forderte ein dringendes Abschließen dieses Abkommens, und heute feiern wir nicht das Ende der Verhandlungen, sondern den Beginn eines neuen globalen Engagements für Kooperation, Gleichheit und gemeinsame Resilienz.“

Indien

Indien lobte die „Verabschiedung“ des Pandemie-Abkommens als „kollektive Bestätigung unserer gemeinsamen Verantwortung, die Menschheit vor zukünftigen Gesundheitskrisen zu schützen“.

Der BRICS-Staat hob seine eigenen Beiträge zum Abkommen hervor und betonte, dass er „die Vorbereitung der Artikel über Pandemieprävention und -überwachung sowie den One-Health-Ansatz für Pandemieprävention, -vorbereitung und -reaktion mitgestaltet hat“.

China

Die chinesische Delegation erklärte, Peking habe „eine wichtige Rolle dabei gespielt, einen Konsens zu erreichen“, der zur Verabschiedung des Abkommens führte.

Xia Gang, stellvertretender Direktor der chinesischen Nationalen Verwaltung für Krankheitskontrolle und -prävention, sagte, er glaube, dass das Pandemie-Abkommen „die gerechte Verteilung von Technologie, Finanzmitteln und Ressourcen fördern und Entwicklungsländer dabei unterstützen wird, ihre Kapazitäten zur Erkennung und Reaktion auf Pandemien zu stärken“. Xia nannte „Chinas konstruktive Teilnahme an den Verhandlungen über das Pandemie-Abkommen“ als „maßgebliches Beispiel“ für Pekings aktive Beteiligung an der „globalen öffentlichen Gesundheitsführung“.

Quelle: chinadailyhk.com

In einer Rede vor der Plenarsitzung der WHA am 20. Mai forderte der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu Guozhong die WHO-Mitgliedstaaten auf, die führende Rolle der Weltgesundheitsorganisation bei der Koordinierung der „globalen öffentlichen Gesundheitsführung“ entschieden zu unterstützen und betonte, dass besonderes Augenmerk auf eine gerechte „Impfstoffverteilung“ gelegt werden sollte:

Vor fünf Jahren rief der chinesische Präsident Xi Jinping auf der 73. Weltgesundheitsversammlung alle Länder dazu auf, gemeinsam eine globale Gesundheitsgemeinschaft für alle zu schaffen, sagte Liu. China hat dieses Engagement mit konkretten Maßnahmen konsequent eingehalten, da die internationale Gemeinschaft Chinas Rolle und Beiträge bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie weithin anerkennt, fügte er hinzu.Angesichts der erheblichen Herausforderungen für die globale öffentliche Gesundheitssicherheit unter dem Einfluss von Unilateralismus und Machtpolitik betonte Liu, dass China stets die Menschen und ihr Leben an erste Stelle setzt, eine gesundheitsorientierte Strategie umsetzt, aktiv an der globalen Gesundheitsführung teilnimmt und den Aufbau einer globalen Gesundheitsgemeinschaft für alle fördert.Die internationale Gemeinschaft sollte den Multilateralismus hochhalten, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrer führenden und koordinierenden Rolle in der globalen öffentlichen Gesundheitsführung entschieden unterstützen, Fairness und Gerechtigkeit wahren und die legitimen Forderungen der Entwicklungsländer in Bereichen wie öffentliche Gesundheitsvorkehrungen, Impfstoffverteilung und Technologietransfer entschieden unterstützen, sagte er.

Er kündigte auch an, dass China in den nächsten fünf Jahren zusätzliche 500 Millionen Dollar an die Weltgesundheitsorganisation zusagen werde.

Chinesische Staatsmedien erklärten, das „historische“ Pandemie-Abkommen werde „schnelles Teilen von Daten über neue Krankheiten, die Verteilung von medizinischen Ressourcen an die WHO im Falle eines zukünftigen Ausbruchs und den Transfer von Gesundheitstechnologien an ärmere Nationen“ ermöglichen.

„Das System wird regeln, wie Länder – insbesondere unterentwickelte – vom Teilen von Pathogenen mit pandemischem Potenzial profitieren können, insbesondere im Austausch für pharmazeutische Produkte, falls solche von Pharmaunternehmen entwickelt werden“, schrieb China Daily.

Südafrika

Die südafrikanische Delegation argumentierte, dass die „COVID-19-Pandemie“ die „dringende Notwendigkeit für ein internationales Rahmenwerk zur Schaffung einer stärkeren und gerechteren globalen Gesundheitsarchitektur zur Verhinderung, Vorbereitung und Reaktion auf zukünftige Pandemien“ gezeigt habe. Südafrika plädierte für die „schnelle Umsetzung“ des „maßgeblichen“ Pandemie-Abkommens, das einen „entscheidenden Schritt zur Erreichung einer sichereren, gesünderen und widerstandsfähigeren Welt für alle“ darstelle.

Quelle: Südafrikanische Ständige Mission – UN-Büro, Genf (x.com)

Um das Engagement seines Landes für die Umsetzung des Abkommens zu demonstrieren, erklärte Präsident Cyril Ramaphosa den WHA-Mitgliedstaaten, dass Südafrika seine G20-Präsidentschaft nutzen werde, um „Pandemieprävention, -vorbereitung und -reaktion“ zu fördern.

Quelle: Südafrikanische Ständige Mission – UN-Büro, Genf (x.com)

Ägypten

Aufgrund von „undurchsichtigem Verhalten einiger Parteien vor der Entscheidung“ enthielt sich Ägypten bei der Abstimmung über das Pandemie-Abkommen im Ausschuss A.

Trotz seiner Bedenken über das Verfahren äußerte die ägyptische Delegation die Hoffnung, dass das Abkommen „zu einem Instrument der Ermächtigung, einem Schild der Gerechtigkeit und einem Symbol für das werden könnte, was Multilateralismus erreichen kann, wenn er auf Misstrauen basiert“.

Iran

Die iranische Delegation gab eine Erklärung ab, nachdem sie sich bei der Abstimmung enthalten hatte:

Während wir die Bemühungen der WHO und der INB-Co-Vorsitzenden schätzen, bleiben wir besorgt, dass zentrale Prioritäten der Entwicklungsländer nicht ausreichend berücksichtigt wurden.Artikel 12 und sein Anhang, die für die Umsetzung wesentlich sind, befinden sich noch in Verhandlung. Ohne sie kann das Abkommen nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Wir bedauern auch das Fehlen verbindlicher Zusagen für ungehinderten und gerechten Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen, Technologietransfer und Know-how sowie das anhaltende Schweigen über die negativen Auswirkungen unilateraler Zwangsmaßnahmen auf Gesundheitssysteme.

Obwohl der Iran die aktuelle Version des Abkommens als „unvollständig, unfertig und nicht abschließend“ ansah, bekundete er seine „Bereitschaft, sich konstruktiv an zukünftigen Verhandlungen zu beteiligen, die darauf abzielen, das Instrument zu finalisieren“.

Russland

Russland war das einzige Gründungsmitglied der BRICS, das sich bei der Abstimmung im Ausschuss A enthielt.

Der Grund für die Enthaltung variiert je nach Quelle.

Zum Beispiel erklärte der russische Ständige Vertreter beim UN-Büro in Genf, Botschafter Gennady Gatilov, in einem Interview einen Monat vor der WHA gegenüber TASS:

Es ist bereits bekannt, dass eine Reihe von Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, Argentinien und der Slowakei, nicht beabsichtigen, dem Abkommen beizutreten. Daher ist es schwierig, von der Bildung einer starken, allgemein akzeptierten Grundlage für multilaterale Zusammenarbeit bei der Pandemievorbereitung und -reaktion zu sprechen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine effektive Pandemiebekämpfung vor allem Einigkeit in der globalen Gemeinschaft und ein echtes Engagement aller Beteiligten, einschließlich des privaten Sektors, für eine konstruktive Zusammenarbeit auf der Grundlage der Prinzipien von Solidarität, Fairness und Respekt vor der nationalen Souveränität erfordert. Leider wurde dies noch nicht erreicht.

Hat Moskau also Vorbehalte, weil Mitglieder des kollektiven Westens kein „echtes Engagement“ für das Abkommen gezeigt haben? Nein! Moskau enthielt sich, weil der kollektive Westen versucht, das Pandemie-Abkommen für seine eigenen Interessen zu nutzen.

In Reaktion auf die Abstimmung im Ausschuss A über das Abkommen erklärte die russische Delegation, dass die COVID-19-Pandemie gezeigt habe, dass der Globale Süden „den Betrügereien des kollektiven Westens und seiner pharmazeutischen Riesen“ ausgesetzt sei, was die Notwendigkeit eines „gerechteren“ Instruments für die Pandemiebekämpfung verdeutliche.

Obwohl die russische Delegation das Abkommen grundsätzlich unterstützt, kritisierte sie „Versuche, Ansätze und Standards aufzuzwingen, die nicht allgemein unterstützt werden, das Abkommen in ein Instrument der Zwang, externen Kontrolle und der Lobbyarbeit für die Interessen der Industrie einzelner Staaten zu verwandeln“.

Quelle: apps.who.int

Nach der formellen „Verabschiedung“ des Abkommens schrieb die russische Delegation:

In Erklärung unserer Position nach der Abstimmung betonten wir, dass die Russische Föderation ihre Notfall-Gesundheitsreaktion auf die Interessen des russischen Volkes, nationale Prioritäten im Gesundheitsschutz, inländische Gesetze, Regeln und Standards sowie in Übereinstimmung mit der Verfassung der Russischen Föderation stützt.Die Annahme der Resolution durch die WHA bedeutet nicht, dass Länder dem Abkommen beitreten – geschweige denn, dass seine Umsetzung begonnen hat.Das Abkommen wird nicht zur Unterzeichnung freigegeben, bis der Anhang über das „System für den Zugang zu Pathogenen und den Vorteilsausgleich“ entwickelt und von der WHA genehmigt wurde.

Moskau betonte sein Engagement für den „Aufbau eines multipolaren internationalen Systems“ und versprach, „die Unterstützung für die Staaten des Globalen Südens zu erhöhen, basierend auf ihren Bedürfnissen und ohne politische Bedingungen, mit dem Ziel, dass Partnerländer echte Unabhängigkeit und Souveränität beim Schutz der Gesundheit ihrer Bevölkerung vor der Bedrohung durch Infektionen erlangen“.

Ist dies derselbe „historische Meilenstein für die globale Gesundheit“ (Brasilien), die „kollektive Bestätigung unserer gemeinsamen Verantwortung, die Menschheit vor zukünftigen Gesundheitskrisen zu schützen“ (Indien), das „historische“ Abkommen, das „durch Konsens erreicht wurde“ (China), der „entscheidende Schritt zur Erreichung einer sichereren, gesünderen und widerstandsfähigeren Welt für alle“ (Südafrika)? Warum ist Russland so ein BRICS-Spielverderber?

Russland: Schutz des Globalen Südens vor „den Betrügereien des kollektiven Westens und seiner pharmazeutischen Riesen“?

Natürlich kann man eine Aussage wie „Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass der Globale Süden den Betrügereien des kollektiven Westens und seiner pharmazeutischen Riesen ausgesetzt ist“ nur applaudieren.

Aber der Aussage der russischen Delegation fehlt ein wichtiger Kontext: Moskau hat aktiv an den „Betrügereien des kollektiven Westens und seiner pharmazeutischen Riesen“ teilgenommen und davon profitiert, die während COVID gegen den Globalen Süden gerichtet waren. Putin selbst beschrieb Russlands Partnerschaft mit westlichen Pharma-Riesen als ein Beispiel für die „Vereinigung von Anstrengungen“, die von der Weltgesundheitsorganisation gefördert wird.

Am 21. Dezember 2020 hielt der Kreml eine Videokonferenz ab, um die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen dem Gamaleya-Zentrum (Entwickler von Sputnik V), AstraZeneca, dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF, Russlands Staatsfonds) und der russischen Pharmafirma R-Pharm zu feiern, um die Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsame Studien zu einem „Cocktail“ aus Sputnik V und AstraZeneca-COVID-Impfstoff durchzuführen.

Der russische Präsident Wladimir Putin lobte das Projekt als ein glänzendes Beispiel für die „Umsetzung der Empfehlungen der WHO“ im Kampf gegen COVID:

Heute freue ich mich festzustellen, dass es russische Wissenschaftler, unsere Investitionsstrukturen und Vertreter des Partnerunternehmens AstraZeneca sind, die die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation praktisch umsetzen. Heute tun Sie, was bereits viele Male von Vertretern der WHO wiederholt wurde – der Weltgesundheitsorganisation. Sie haben zur Vereinigung von Anstrengungen aufgerufen und tun dies weiterhin. Und Sie, liebe Kollegen und Freunde, zeigen ein Beispiel für Führung bei der Vereinigung internationaler Anstrengungen und bringen damit den Sieg über dieses gefährliche Virus näher. […]Ich möchte anmerken, dass AstraZeneca seit mehreren Jahren auf dem russischen Markt tätig ist, eine Reihe von Investitionsprojekten erfolgreich umsetzt, ich weiß, dass sie sogar eine Fabrik gebaut haben, in gemeinsame Forschung und Personalschulung investiert haben. […]Ich bin zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen russischen Kollegen und AstraZeneca es uns ermöglichen wird, nicht nur bei der Arbeit an Impfstoffen, sondern auch bei einer ganzen Reihe anderer lebenswichtiger Medikamente einen Durchbruch zu erzielen.

An den CEO von AstraZeneca, Pascal Soriot, gerichtet, fügte Putin hinzu:

Ich möchte Ihnen Erfolg nicht nur auf dem russischen Markt, sondern auch auf den globalen Märkten wünschen und die Hoffnung ausdrücken, dass das neue Jahr für Ihr Unternehmen und für die Lösung der Probleme, über die wir jetzt sprechen, günstig sein wird.

Die Partnerschaft zwischen der russischen Regierung und AstraZeneca begann im Juli 2020, fast einen Monat bevor Russland Sputnik V, „den weltweit ersten registrierten COVID-Impfstoff“, vorstellte. In einer Pressemitteilung vom 17. Juli 2020 gab R-Pharm bekannt, dass es eine „Zelllinie und einen adenoviralen Vektor“ von AstraZeneca erhalten habe, die zur Herstellung des britisch-schwedischen Impfstoffs in Russland verwendet werden sollten:

Russland wird einer der Knotenpunkte für die Produktion und Lieferung des Impfstoffs auf internationale Märkte sein. Es wird erwartet, dass Exporte in mehr als 30 Länder weltweit organisiert werden, einschließlich des Nahen Ostens, der Balkanregion und der GUS-Länder.AstraZeneca ist zuversichtlich, dass es zusammen mit R-Pharm den Impfstoff Millionen von Menschen auf die effektivste Weise zur Verfügung stellen kann.

Zu diesem Zeitpunkt hatte R-Pharm bereits mit dem RDIF zusammengearbeitet, um das zu produzieren, was später als Sputnik V bekannt wurde.

Russland begann im September 2021 mit dem Export des AstraZeneca-Impfstoffs in Länder des Globalen Südens, sechs Monate nachdem europäische Staaten die Verwendung des Impfstoffs aufgrund von Sicherheitsbedenken eingestellt hatten. R-Pharm setzte den Export des britisch-schwedischen Impfstoffs bis September 2022 fort, als die Produktion aufgrund „mangelnder Nachfrage“ eingestellt wurde.

Quelle: tass.ru / tass.ru

Als der AstraZeneca-Impfstoff zunehmend unter die Kritik westlicher Medien und Regierungen geriet, eilte Russlands Staatsfonds seinem Partner zu Hilfe.

„Das britische Medien- und Regierungswesen muss bessere Arbeit leisten, um den Ruf von AstraZeneca, einem sicheren und wirksamen Impfstoff, zu schützen, der von seinen Konkurrenten ständig durch die Medien mit aus dem Zusammenhang gerissenen Fakten angegriffen wird“, erklärte der Russische Direktinvestitionsfonds in einer Erklärung vom 11. Oktober 2021.

Die Solidarität des RDIF mit westlichen Pharma-Riesen beschränkte sich nicht auf die Verteidigung von AstraZeneca. Am 13. Oktober 2021 kündigte Russlands Staatsfonds an, gemeinsame Forschungen mit Pfizer durchzuführen, in der Hoffnung, weitere Sputnik V/Big-Pharma-Kombi-Impfstoffe zu entwickeln.

Quelle: tass.ru

„Wir haben bereits eine gemeinsame Studie mit Moderna in Argentinien, und Argentinien untersucht jetzt die Kombination von Sputnik und Moderna. Es gibt auch zwei weitere Länder, die jetzt die Kombination von Pfizer und Sputnik untersuchen, und wir glauben, dass dies eine sehr erfolgreiche Kombination sein wird“, sagte Kirill Dmitriev, CEO des RDIF.

Quelle: weforum.org (Biografie von Dmitriev auf der Website des Weltwirtschaftsforums)

Ist Moskau wirklich besorgt über die Betrügereien westlicher Pharma-Riesen, oder befürchtet es, dass seine vertrauten westlichen Partner bei der nächsten „Pandemie“ nicht so großzügig mit der Beute sein werden? Ist die russische Regierung gegen anti-humane medizinische Tyrannei und Biosicherheits-Theater, oder ist sie verärgert, dass ein konkurrierender Drogenkartell auf ihrem beanspruchten Terrain Thrombose-Impfstoffe verkauft? Angesichts Moskaus aktiver Teilnahme an den Betrügereien des kollektiven Westens während COVID ist es unvernünftig, Beschwerden darüber, dass das Pandemie-Abkommen als Mechanismus für „externe Kontrolle und Lobbyarbeit für die Interessen der Industrie einzelner Staaten“ verwendet wird, so zu interpretieren: Wo ist unser Anteil?

Um diese Fragen zu beantworten, werfen wir einen Blick auf die „Notfall-Gesundheitsreaktion der russischen Regierung, die auf den Interessen des russischen Volkes basiert“.

„Die Interessen des russischen Volkes“

Bitte senden Sie mir eine E-Mail, wenn Sie Beweise dafür haben, dass, wie die russische Delegation bei der WHA behauptete, „die Russische Föderation ihre Notfall-Gesundheitsreaktion auf die Interessen des russischen Volkes, nationale Prioritäten im Gesundheitsschutz, inländische Gesetze, Regeln und Standards sowie in Übereinstimmung mit der Verfassung der Russischen Föderation stützt“.

Ein paar Punkte zur Überlegung (entnommen aus der Entstehungsgeschichte dieses Blogs, die Sie lesen sollten):

In einem Land, in dem 90 % der Bevölkerung digitale Viehmarken ablehnten, führten fast alle Regionen in Russland digitale Viehmarken ein.

In einem Land, in dem nur wenige Menschen von Sputnik V begeistert waren, führten alle 85 föderalen Subjekte Zwangsimpfungsverordnungen ein, die zig Millionen Russen dazu zwangen, sich mit unbewiesenen genetischen Mischungen spritzen zu lassen.

In russischen Medien weit verbreitet. Stillschweigen von den „pro-russischen“ englischsprachigen „unabhängigen“ Medien. (Quelle)

In russischen Medien weit verbreitet. Stillschweigen von den „pro-russischen“ englischsprachigen „unabhängigen“ Medien. (Quelle) In einem Land, das bereits unter den gesundheitsschädigenden Auswirkungen der „Gesundheitsoptimierung“ litt, setzte das russische Gesundheitsministerium routinemäßige medizinische Versorgung aus, um Krankenhausbetten für „COVID“-Patienten zu reservieren – die mit toxischen Leberpillen und HIV-Medikamenten „behandelt“ wurden.

„Laut dem Leiter des Gesundheitsministeriums stellen alle Ärzte fest, dass die Impfung nicht nur die Krankheit vermeidet, sondern auch schwerwiegende Folgen nach der COVID-Behandlung beseitigt.“ (Quelle)

Es war für jeden, der aufmerksam war, offensichtlich. (Quelle)

Die Entscheidung der russischen Regierung, die routinemäßige medizinische Versorgung auszusetzen, um sich auf die „Bekämpfung des Coronavirus“ zu konzentrieren, hatte vorhersehbare Ergebnisse:

Die Behörden hielten [COVID] zurück, was kaum Auswirkungen auf die Zunahme der Sterblichkeit hatte, und ließen diejenigen, die es wirklich brauchten, ohne planmäßige medizinische Versorgung. Dies war der Grund für den enormen Anstieg der Sterblichkeit, mindestens 200.000 „zusätzliche“ Todesfälle. Wir können jetzt davon als bewiesene statistische Tatsache sprechen.

Im Jahr 2021, auf dem Höhepunkt der Zwangsmaßnahmen im Bereich „öffentliche Gesundheit“ in Russland, verzeichnete die Russische Föderation einen natürlichen Bevölkerungsrückgang von über 1,04 Millionen Menschen – ein „Anti-Rekord“, der die schlimmsten Jahre der sozioökonomischen Zerstörung der 90er Jahre übertraf; eine Zahl, die so undenkbar war, dass sie seit dem Ende des Großen Vaterländischen Krieges nicht mehr gesehen wurde.

Natürlicher Bevölkerungsrückgang in Russland (in Tausend): 2021 war schlimmer als die 90er. (Quelle: RBK)

Aber hier sind einige neuere Entwicklungen bezüglich Moskaus unermüdlicher Bemühungen, „die Interessen des russischen Volkes zu schützen“:

Im Februar dieses Jahres bestätigte das Verfassungsgericht Russlands die Rechtmäßigkeit der im Herbst 2021 eingeführten verpflichtenden COVID-Impfpolitiken, die Millionen von Russen zwangen, sich zwischen Impfung und „unbefristeter Suspendierung“ von der Arbeit zu entscheiden.

Quelle: vedomosti.ru

Während die verpflichtenden Impfverordnungen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 aufgehoben wurden, bleibt der rechtliche Rahmen für zwangsweise medizinische Eingriffe intakt. Das Gesetz „Über das sanitäre und epidemiologische Wohlergehen der Bevölkerung“ verpflichtet russische Bürger, sich impfen zu lassen, wenn dies von den medizinischen Behörden des Landes angeordnet wird.

Unglaublich, es gibt immer noch Russen, die nach ihrer Weigerung, sich 2021 impfen zu lassen, nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Ein Bericht vom Februar in Moskovskij Komsomolets beschrieb den Fall eines 39-jährigen Moskauers, der seit drei Jahren für die Wiedereinstellung kämpft, nachdem er seinen Job aufgrund seines ungeimpften Status verloren hatte.

Quelle: MK.ru

Das Pandemie-Abkommen ist eine Büchse der Pandora, die darauf ausgelegt ist, einen „One Health“-Ansatz für „Pandemien“ einzuleiten. In seiner derzeitigen Form gibt das Abkommen der WHO jedoch „keine Befugnis, nationale Gesetze oder Politiken anzuweisen, zu ändern oder vorzuschreiben oder Staaten zu bestimmten Maßnahmen wie Impfvorschriften zu verpflichten“.

Mit anderen Worten, die russische Delegation schießt mit Nebelkerzen, wenn sie betont, dass Moskau von „inländischen Gesetzen, Regeln und Standards“ geleitet wird. Vielsagend ist, dass diese einheimischen Gesundheitspolitiken weitaus extremer sind als alles, was die WHO Russland aufzwingen könnte.

Aber bitte missverstehen Sie mich nicht: Moskaus Engagement für die Achtung nationaler Souveränität hat es nicht davon abgehalten, für ein internationales System für permanentes Biosicherheits-Theater zu plädieren.

Im April 2021 stellte Russland Pläne für die Schaffung eines „Sanitärschildes“ vor, um sein Land vor der Bedrohung durch positive PCR-Tests zu schützen. Bis 2030 werden Dutzende von Bio-Kontrollpunkten ungeeignete PCR-Tests an Bio-Gefahren (Menschen), die in die Russische Föderation einreisen, durchführen. Der Schild wird es Russland auch ermöglichen, die Entwicklung unbewiesener genetischer Injektionen zu beschleunigen, um die Verbreitung positiver PCR-Tests zu bekämpfen.

Im Einklang mit seinem tiefen Engagement, die Zahl positiver PCR-Tests zu reduzieren, möchte Moskau, dass die ganze Welt seinen sehr wissenschaftlichen, gesundheitserhaltenden Schild nutzt. TASS hat die Details:

Der russische Finanzminister Anton Siluanov glaubt, dass es möglich ist, einen globalen Sanitärschild zu schaffen, um Bedrohungen im Gesundheitssektor zu bekämpfen. Diese Meinung äußerte er auf einem gemeinsamen Treffen der Finanz- und Gesundheitsminister der G20-Länder.Wie der Pressedienst des Finanzministeriums am Samstag berichtete, teilte der Minister während des Treffens seine Erfahrungen bei der Schaffung eines schnellen Reaktionssystems auf Pandemien in Russland im Rahmen des föderalen Projekts „Sanitärschild“, das die Schaffung eines Systems für die schnelle Diagnose von Infektionskrankheiten, die beschleunigte Entwicklung von Tests und Impfstoffen bei neuen epidemiologischen Bedrohungen umfasst. „Wir glauben, dass ein ähnlicher Sanitärschild auf globaler Ebene aufgebaut werden könnte“, bemerkte Siluanov.Der Chef des Finanzministeriums betonte auch die Notwendigkeit, die Fragmentierung des globalen Gesundheitssystems zu verhindern und die zentrale Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) darin zu wahren.

Quelle: tass.ru

Ich habe eine Frage…

Wenn BRICS für einen souveränen und unabhängigen Globalen Süden eintritt und als Bollwerk gegen die Machenschaften des kollektiven Westens dient, warum haben die BRICS-Nationen nahezu einhellige Unterstützung für das Pandemie-Abkommen bekundet?

Es ist eine einfache Frage: Warum gehören Mitglieder des Globalen Südens (einschließlich BRICS-Mitgliedern) zu den eifrigsten Unterstützern des Abkommens?

In einer gemeinsamen Erklärung nach der Abstimmung im Ausschuss A erklärten Mitglieder der WHO-Afrika-Region, dass sie die Verabschiedung des Pandemie-Abkommens „sehnsüchtig erwarteten“, das sie gemäß der WHO-Verfassung als rechtlich bindend betrachteten – eine radikale Position, selbst für viele westliche Staaten, die für das Abkommen stimmten:

[Das Pandemie-Abkommen] stellt das erste rechtlich bindende Rahmenwerk dar, um kritische Lücken zu schließen, die die Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) nicht vollständig abdecken konnten … Wir glauben, dass die Umsetzung beider Instrumente die Fähigkeit der Staaten stärken wird, zukünftige Gesundheitsnotfälle und Pandemien zu bewältigen.[…]Schließlich ist die Afrika-Region der Ansicht, dass dieses Instrument [das Pandemie-Abkommen] gemäß Artikel 19 der WHO-Verfassung rechtlich bindend sein sollte. Wir stellen uns einen robusten Rahmen vor, der in der Lage ist, eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordination zur Stärkung der globalen Vorbereitungs- und Reaktionskapazitäten zu fördern.

(Die Erklärung wurde von BRICS-Staat Südafrika im Namen von über 40 Ländern des Globalen Südens eingereicht.)

