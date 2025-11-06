BRICS vs. G7: Vergleich der BIP-Wachstumsprognosen für 2026

Heute repräsentieren die BRICS-Länder die Hälfte der Weltbevölkerung – ein Bündnis mit wachsender wirtschaftlicher Schlagkraft.

Im Gegensatz zu vielen westlichen Staaten verzeichnen zahlreiche BRICS-Länder ein rasantes BIP-Wachstum, angetrieben durch umfangreiche Investitionen, Handel und demografische Veränderungen. In einer zunehmend multipolaren Welt übt diese Gruppe mit ihrer Expansion immer mehr Einfluss aus.

Diese Grafik – erstellt von Dorothy Neufeld für Visual Capitalist – vergleicht die realen BIP-Wachstumsprognosen der BRICS- mit denen der G7-Staaten, basierend auf Daten aus dem IMF World Economic Outlook (Oktober-Update).

Reales BIP-Wachstum: BRICS vs. G7

Unten sind die Wachstumsprognosen für die BRICS-Staaten in den Jahren 2025 und 2026 aufgeführt:

Wie zu sehen ist, wird für Indien eines der schnellsten Wachstumsraten innerhalb des Blocks erwartet – 6,6 % im Jahr 2025 und 6,2 % im Jahr 2026.

Für China wird ein Wachstum von 4,8 % im Jahr 2025 prognostiziert, da das Land den Handel über Asien, Europa und Afrika weiter stärkt. Ähnlich wie in Indien soll das Wachstum 2026 leicht zurückgehen.

Im Durchschnitt wird das Wachstum der BRICS-Staaten in den Jahren 2025 und 2026 mehr als dreimal so hoch sein wie das der G7-Staaten – ein deutlicher Unterschied, der in der folgenden Tabelle sichtbar ist.

Mit einem durchschnittlichen Wachstum von nur 1 % stehen viele G7-Länder vor Herausforderungen wie alternden Bevölkerungen und Unsicherheiten im Welthandel.

Bemerkenswert ist, dass für Deutschland 2025 eines der langsamsten BIP-Wachstumsraten weltweit prognostiziert wird – lediglich 0,2 %. Allerdings soll das Wachstum 2026 auf 0,9 % steigen – ein Trend, der sich auch in mehreren anderen G7-Staaten widerspiegelt.

