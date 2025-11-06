Mehrere Ex-Geheimdienstler warnen eindringlich: USA steuern blind auf den Dritten Weltkrieg zu – wegen Venezuela

VIPS MEMO: Was ein ausgedehnter Krieg in Venezuela bringen würde

ALARMIRENDES-MEMORANDUM FÜR: Den Präsidenten

VON: VETERAN INTELLIGENCE PROFESSIONALS FOR SANITY (VIPS)

BETREFF: Was ein ausgedehnter Krieg in Venezuela bringen würde

Sehr geehrter Präsident Trump,

Wir sind zutiefst besorgt darüber, wohin die Vereinigten Staaten in ihrer Venezuela-Politik zu steuern scheinen, und wir drängen Sie darauf, von der Intelligence Community klare, ungefilterte, „wahrheitssagende“ Analysen sowie Optionen für verdeckte Aktionen in Venezuela zu verlangen.

Unprovozierte Kriegshandlungen gegen eine lateinamerikanische Regierung, selbst eine durch jahrelange US-„Maximaldruck“-Sanktionen geschwächte, auf gut Glück zu beginnen, riskiert einen Flächenbrand, der Russland in den Konflikt hineinziehen könnte und bietet eine Null-Wahrscheinlichkeit, eine legitime, pro-amerikanische Nachfolgeregierung zu etablieren.

Wir sehen sich ein klassisches Unwetter der Politisierung in der Intelligence Community, der wir unsere Karrieren gewidmet haben, zusammenbrauen, als Folge offensichtlicher Druckausübungen, Ihnen die „richtige“ Antwort zu liefern – indem ein Vorwand für ein direktes militärisches Eingreifen in Venezuela fabriziert oder übertrieben wird.

Das Abbestellen von Ansichten im Außenministerium, die nicht mit den eigenen übereinstimmen, und die Entlassung leitender Analysten durch die Führung der Geheimdienste, deren klassifizierte, ehrliche Analyse die unbelegten Behauptungen der Regierung widerlegte, dass der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die Tren de Aragua-Bande kontrolliere und sie benutze, um die Vereinigten Staaten anzugreifen, haben die Bereitschaft von Sammlern und Analysten gekühlt, Ihnen unvoreingenommene, neutrale und genaue Geheimdienstinformationen zu liefern.

Das haben wir schon einmal erlebt – während zahlreicher Geheimdienst- und außenpolitischer Debakel, einschließlich der gefälschten Behauptungen über Massenvernichtungswaffen im Irak. Und wir erinnern uns an die desaströsen Konsequenzen für das Land und seine Führer.

Es gibt Raum für Debatten über die Begründung einiger Sanktionen gegen Venezuela. Maduros Umgang mit Wahlen wurde zu Recht in Frage gestellt, zum Beispiel. Aber der amerikanische Widerstand gegen die Veränderungen, die die Wahl des verstorbenen Präsidenten Chávez 1999 mit sich brachte, war in den meisten dieser 26 Jahre unnachgiebig.

Die US-Regierung unter Präsidenten beider Parteien hat Sanktionen verhängt, um die Wirtschaft des Landes zu lähmen; Gegner identifiziert, ausgebildet und finanziert, einschließlich solcher, die zu ähnlicher Gewalt gegriffen haben, wie wir sie der Regierung vorwerfen; und – noch wichtiger – mehrere gescheiterte Versuche unterstützt, die Regierungen von Chávez und Maduro zu stürzen (mit unterschiedlichem Grad an Beteiligung), einschließlich eines offensichtlichen Attentatsversuchs auf Maduro am helllichten Tag.

Die Ergebnisse waren für US-Interessen verheerend.

Maduro war besser darin, Unterstützung auf der Straße zu mobilisieren, als die Wirtschaft zu managen, aber US-Sanktionen – die darauf abzielten, eine Ölindustrie zu zerstören, die 90 Prozent der Staatseinnahmen ausmacht – waren der überwältigende Treiber für die Auswanderung von Millionen Venezolaner in Nachbarländer und die Vereinigten Staaten.

Die allgemeine Erschöpfung durch US-Sanktionen und, mehr noch recently, die Angst vor US-Militärangriffen haben tatsächlich Verzweiflung unter einigen venezolanischen Bürgern geschürt – die Frieden sogar auf Kosten eines Putsches begrüßen würden – aber die Politik Washingtons hat Maduros Führungsteam tatsächlich geeint.

Die Militäroffiziere, auf die die USA offenbar zählen, dass sie sich erheben, fürchten, was die US-Justiz und eine Nachfolgeregierung ihnen antun werden. Die Einstufung der Regierung von Maduro als Capo des „Cartel de los Soles“, dessen Existenz unbewiesen ist, und als „Narcoterrorist“ als Präsident eines Landes, das keine Drogen produziert und keine direkte Hand im Transport hat, ist für das Militär ein Beweis dafür, dass Washington sich letztendlich beliebige „Tatsachen“ ausdenken könnte, um auch sie zu jagen.

Eine Oppositionskoalition schnitt bei den letzten nationalen Wahlen gut ab, aber die von den USA bevorzugte Fraktion und ihre Führer haben sie so schwer gespalten, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass sie in der Lage sein werden, die Nation und Regierung zu einen. Ihre Rhetorik zeichnet sich durch pro-Demokratie-Slogans aus, aber fast alle seriösen Analysten sehen wenig Beweise dafür, dass sie die Disziplin hätten, starken Versuchungen zu ungezügelter Macht – und Rache – zu widerstehen.

Die US-„Maximaldruck“-Politik und Säbelrasseln in der Karibik lassen uns in ganz Lateinamerika, wenn nicht der Welt, wie Tyrannen aussehen – wie einen Hegemon, der verzweifelt zeigen will, dass er in dem, was er als seinen Hinterhof betrachtet, rücksichtslos und straflos handeln kann.

Die Regierung hat keine Beweise dafür geliefert, dass die Schnellboote, die sie zerstört hat, Drogen in die Vereinigten Staaten transportierten, während die meisten Beweise auf den Schluss hindeuten, dass sie es nicht taten. Obwohl einige lateinamerikanische Regierungen ihre Abneigung gegen Maduro nicht verborgen haben, sind sie beschämt, dass die Vereinigten Staaten nur auf Stöcke zurückgreifen, einschließlich Drohungen mit Militärangriffen, ohne glaubwürdige Aussicht auf Verhandlungen oder Zuckerbrote. Sie kennen die Geschichte besser als wir: Was wir ihren Nachbarn antun, ist früher oder später in unserem Arsenal gegen sie – falls sie es jemals wagen sollten, uns zu widersprechen. Diese Angst schafft falsche Verbündete.

Drohungen mit Putschen und militärischen Interventionen sind die kontraproduktivsten.

Vielleicht sagen Ihnen US-Geheimdienstoffiziere, dass sie Leute vor Ort hätten, die Maduro in einem Blitzunternehmen entführen oder ermorden können, aber wir schlagen vor, dass Sie Beweise fordern.

Der C.I.A. hat damals offenbar den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton überzeugt, dass Leute im Militär startbereit seien, als der von den USA designierte Präsident Juan Guaidó sie im April 2019 aufrief, sich zu erheben, um die „letzte Phase“ des Sturzes von Maduro zu vollenden. Es war ein massiver Fehlschlag.

Caracas und jedes Militärkommando ist Maduros Territorium, also muss jeder, der behauptet, direkt unter seiner Nase saubere Anwerbungen zu machen, demonstrieren, dass er das tatsächlich getan hat.

Die US-Geschichte in Lateinamerika zeigt zudem, dass von den USA angestiftete und unterstützte Putsche nicht zu Stabilität, Demokratie oder Menschenrechten führen. Dasselbe erscheint offensichtlich, wenn der Sturz durch US-Spezialeinheiten bewirkt und eine Marionette installiert wird.

Am gefährlichsten ist natürlich die Aussicht auf Krieg – einen ausgedehnteren und/oder „ewigen“ Krieg – mit Venezuela und seinen ausländischen Unterstützern. Wir glauben, dass Russland und möglicherweise sogar China sich verpflichtet fühlen würden, ihre militärische Unterstützung als Reaktion auf einen Raketen-, Luft- oder sogar Drohnenangriff auf souveränes venezolanisches Territorium und militärische sowie zivile Einrichtungen zu verstärken. Eine Eskalation wäre fast unvermeidlich.

US-Kriegsschiffe vor der Küste sind nicht immun gegen schiffsabwehrfähige Küstenraketen. Wenn nur eine die formidable Luftabwehr der Navy durchdringen würde, müssten Sie möglicherweise entscheiden, ob Sie eine weitere unkluge, verblendete Operation vom Typ Schweinebucht starten wollen.

Trotz dem, was Ihnen andere sagen mögen, dies wäre eine ausgesprochen schlechte Idee. Wir hoffen, Sie wissen, dass 1961 C.I.A.-Analysten nicht genau um die Art von Geheimdienstbewertung gebeten wurden, die wir Ihrer Meinung nach jetzt von der Intelligence Community zu Venezuela verlangen sollten.

Indem er C.I.A.-Analysten im Dunklen ließ, täuschte der damalige C.I.A.-Direktor Allen Dulles Präsident Kennedy, indem er behauptete, das kubanische Volk würde Castro stürzen, sobald Dulles‘ Kraut-und-Rüben-Truppen den Strand erreichten. Vierzig Jahre später sagte einer von George W. Bushs Beratern zum Irak voraus, der Krieg würde ein „Spaziergang“ sein.

US-Bodentruppen würden US-Männer und -Frauen in eine unsichere Umgebung bringen, mit bewaffnetem Volkswiderstand, und in einen weiteren fundamental politischen Krieg, für den sie schlecht vorbereitet sind. US-Streitkräfte sind gut darin, Regierungen und Strukturen zu zerstören, aber nicht darin, neue aufzubauen. Unsere Truppen würden blutige Verluste erleiden und gedemütigt werden – und unserer Ansicht nach erneut scheitern.

Wir verstehen, dass Einzelpersonen in Ihrer Regierung für Sie „einen gewinnen“ wollen und dabei ihre eigene politische Glaubwürdigkeit stärken möchten.

Aber 26 Jahre gescheiterter Politik gegenüber Venezuela sind kein solides Fundament, um noch größere Fehler zu begehen.

FÜR DIE STEUERUNGSGRUPPE

VETERAN INTELLIGENCE PROFESSIONALS FOR SANITY (VIPS)

[Unterzeichnet von der Liste der aufgeführten Personen]