Neue Knochenmark-Studie entlarvt die Impfversprechen: Der langfristige Schutz war nie realistisch

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der U.S. National Institutes of Health (NIH) bringt neue Klarheit in eine Frage, die seit Beginn der Pandemie heftig diskutiert wird:

Warum verschwanden die COVID-19-Antikörper so schnell nach der mRNA-Impfung – trotz vollmundiger Versprechen von Politik, Medien und Pharmaindustrie?

Das Ergebnis ist brisant:

Im Knochenmark der Geimpften fanden die Forscher kaum langlebige Plasmazellen – jene Immunzellen, die für dauerhaften Schutz zuständig sind.

Diese Zellen sind das Fundament jeder lang anhaltenden Immunität.

Fehlen sie, fallen die Antikörper schnell ab.

Genau das ist passiert.

Und genau das wurde der Öffentlichkeit nicht ehrlich gesagt.

Die Studie: Kaum langlebige Immunzellen nach mRNA-Impfung

Die NIH-Forscher untersuchten Knochenmarkproben von Personen, die 2–5 Dosen eines mRNA-Impfstoffs erhalten hatten. Das Ergebnis:

Kurzlebige Antikörperzellen: zahlreich

Langlebige Plasmazellen gegen SARS-CoV-2: kaum vorhanden

Antikörper: fielen rasch ab, oft innerhalb weniger Monate

Zum Vergleich:

Bei Tetanus- oder Masernimpfungen findet man große Mengen langlebiger Plasmazellen.

Diese sorgen für Jahres- oder Jahrzehnte anhaltenden Schutz.

Bei den COVID-mRNA-Impfungen fehlte genau dieser Mechanismus.

Damit ist klar:

Ein langfristiger Schutz vor Infektion war biologisch praktisch ausgeschlossen.

Und trotzdem wurden genau solche Versprechen abgegeben.

Die Diskrepanz: Was man wusste – und was man sagte

Politik:

„Die Impfung schützt sicher vor Ansteckung.“

„Mit zwei Dosen ist die Pandemie vorbei.“

„Geimpfte geben das Virus nicht weiter.“

Pharmaindustrie:

„95–100 % Wirksamkeit gegen Infektion.“

„Langanhaltender Schutz.“

Medien:

„Durchimpfen und Corona verschwindet.“

„Wer geimpft ist, ist sicher.“

Die Realität laut Knochenmark-Studie:

Es bildeten sich kaum langlebige Schutz-Zellen .

. Der Antikörperschutz war kurzfristig .

. Eine dauerhafte Blockierung der Infektion war von Anfang an unwahrscheinlich.

Der Widerspruch zwischen den wissenschaftlichen Grundlagen und den politischen Versprechen könnte kaum größer sein.

War es Unwissen – oder bewusste Täuschung?

Die entscheidende Frage:

Wussten Entscheidungsträger, dass eine Atemwegsimpfung keine dauerhafte Steril-Immunität erzeugen kann?

Die Antwort:

Ja, das war in der Immunologie seit Jahrzehnten bekannt.

Influenzaviren, Coronaviren, RSV – all diese Erreger mutieren schnell und besiedeln Schleimhäute.

Ein Impfstoff, der dort eine sofortige Blockade erzeugt und über Jahre hält, ist kaum möglich.

Trotzdem wurde der Öffentlichkeit vermittelt:

Die Impfung stoppt Infektion.

Die Impfung stoppt Übertragung.

Die Impfung beendet die Pandemie – solange alle mitmachen.

Das war wissenschaftlich unhaltbar, und die neue Studie zeigt, warum.

Die Folgen: Gesellschaftlicher Druck, Spaltung und Zwang

Während diese unrealistischen Versprechen verbreitet wurden, geschahen:

Berufsverbote

2G-Regime

Ausschluss aus Restaurants, Sport und Kultur

Impfpflichten für Pflegepersonal

Reisedruck

Soziale und politische Ausgrenzung

All das basierte auf einer Annahme, die nun klar widerlegt ist:

Der mRNA-Impfstoff konnte keine dauerhafte Barriere gegen Ansteckung erzeugen.

Damit fällt ein zentraler Pfeiler der COVID-Politik.

Fazit: Eine weitere Studie bestätigt, dass zentrale Impfversprechen nicht haltbar waren

Die Knochenmark-Studie liefert ein wichtiges Teil im Puzzle, warum der Infektionsschutz der mRNA-Impfstoffe so schnell verpuffte.

Und sie unterstreicht:

Die Versprechen von langfristigem Schutz waren unrealistisch.

Die Politik baute Maßnahmen auf Annahmen, die wissenschaftlich nicht tragfähig waren.

Die Gesellschaft zahlte einen hohen Preis.

Eine ehrliche Aufarbeitung ist überfällig.

Quellen: