Brief von Aldous Huxley an George Orwell

Von Aldous Huxley

Übersetzung©: Andreas Ungerer

Am 21. Oktober 1949 schrieb Aldous Huxley die folgenden Zeilen an Eric Blair, alias George Orwell. Aldous Huxley arbeitete, ebenso wie sein Bruder Julian, für das Londoner Tavistock Institute of Human Relations, dem wohl bedeutendsten, dem Royal Institute for National Affairs unterstellten Think Tank für Social Engineering und Mind Kontrol. Er war, ebenso wie Blair, Mitglied der Fabian Gesellschaft und gründete 1949, gemeinsam mit Robert Maynhard Hutchins, das Aspen Institute.

Wrightwood. California.

21 October, 1949

Sehr geehrter Mr. Orwell,

Es war sehr nett von Ihnen ihren Verleger zu bitten mir eine Kopie ihres Buches zu schicken.

Es erreichte mich als ich mitten in einer Arbeit war, die viel Zeit zum Lesen und dem Studium von Literaturquellen in Anspruch nahm; und seit mein schlechtes Sehvermögen es erfordert meine Lesezeit einzuteilen, mußte ich lange warten bevor ich mit 1984 beginnen konnte.

In Übereinstimmung mit all den Kritiken, die darüber verfaßt worden sind, brauche ich Ihnen nicht noch einmal zu erklären, wie überaus wichtig das Buch ist.

Darf ich statt dessen über die Thematik des Buches reden – die ultimative Revolution?

Die ersten Hinweise auf eine Philosophie der ultimativen Revolution – einer Revolution die jenseits von