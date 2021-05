Mal eben die Zentralisierung biometrischer Daten durchwinken

Biometrische Fotos sind in Deutschland zum Standard geworden, weil es der Gesetzgeber so wollte. Das Versprechen, diese biometrischen Daten auf dem Chip in den Ausweisdokumenten und nur dezentral zu speichern, will die Regierungskoalition nun kassieren. Ein Kommentar.

Das Ziel des neuen eID-Gesetzes ist einfach erklärt: Mit Hilfe des Smartphones oder ähnlichen Mobilgeräten soll es möglich werden, sich künftig online rechtssicher auszuweisen. Doch jenseits der Frage des mobilen Identitätsnachweises soll im Rahmen dieser Gesetzgebung ein Vorhaben erlaubt werden, das es in sich hat: Die schwarz-schwarz-rote Koalition will den Bundesländern ermöglichen,