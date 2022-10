Brisant! Ehemalige französischer Soldat hat mit eigenen Augen gesehen, was in Butcha passiert ist, und kann es kaum wiedergeben!

Anfang April wurde die Welt von den Bildern eines Massakers in Butcha, einem Vorort von Kiew, erschüttert. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden sie von sich zurückziehenden russischen Soldaten verübt.

Viele Abgeordnete sprachen von Kriegsverbrechen. „Putin und seine Armeen müssen dafür belangt werden. So schnell wie möglich“. Einige Politiker aus den NATO-Ländern behaupteten, die russische Armee töte auf barbarische Weise unschuldige Zivilisten.

Was geschah wirklich in Butcha? Der französische Ex-Soldat Adrien Bocquet war dabei und hätte dies fast mit seinem Leben bezahlt. Als er sich zu Wort meldete, wurde er am 26. September in Istanbul von zwei Männern des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU brutal niedergestochen, als er die russische Botschaft aufsuchte, um sein Visum zu verlängern, sagt er in einem Interview mit John Mark Dougan. Diese Männer versuchten, ihn zu töten, aber Bocquet konnte entkommen. Er vermutet, dass auch die französische Regierung an der Operation beteiligt war.

Der Ex-Soldat arbeitete in der Ukraine als humanitärer Helfer, der sich um Schutzsuchende und Kinder kümmerte. Dort wurde er von Mitgliedern des berüchtigten Asow-Bataillons erpresst. Er zog gegen seinen Willen mit diesem Bataillon und landete Anfang April in Butcha. Ukrainische Truppen legten dort Leichen nieder, sodass es aussah, als sei dort ein Massaker verübt worden.

Das ukrainische Militär rief daraufhin Fotografen, um die Szene festzuhalten. Das „Massaker“ wurde also inszeniert. Bocquet sah auch, wie russische Kriegsgefangene in einem Hangar gefoltert und hingerichtet wurden.

Er beschloss, die Ukraine zu verlassen und berichtete in den französischen Medien über die Schrecken. Der ehemalige Soldat geriet dann zunehmend unter Druck, zu schweigen. Während eines Interviews mit dem französischen Nachrichtensender BFMTV wurde er sogar aus dem Studio geworfen. Die Medien haben daraufhin eine Hetzkampagne gegen ihn gestartet.

Bocquet kehrte in die Ukraine zurück, wo er Gelegenheit hatte, einige Asow-Gefangene zu befragen. Diese gestanden, Kriegsverbrechen begangen zu haben, darunter auch die Hinrichtung von Zivilisten. Auch französische Bomben wurden eingesetzt, um Zivilisten im Donbass zu töten.

Drei Tage, bevor er alle Beweise in den Medien veröffentlichen wollte, wurde er von der französischen Polizei festgenommen. Nicht weniger als sieben Fahrzeuge der Sonderermittlungs- und Interventionseinheit BRI erschienen vor seinem Haus. Er wurde abgeführt und in eine Zelle gesteckt.

Eine Einheit wurde zu seinem Haus geschickt, um seine Telefone und Computer zu beschlagnahmen. In dem französischen Gefängnis wurde er gefoltert. Außerdem durfte er seine Medikamente nicht einnehmen, was dazu führte, dass er einen Herzstillstand erlitt und wiederbelebt werden musste. Sein Anwalt konnte seine Freilassung erwirken, indem er nachwies, dass er gefoltert wurde.

Der Anwalt verklagte die französische Regierung und die Polizei wegen Folter. Das ist jetzt vier Monate her. Ihm wurde die Einsicht in die Akte von Bocquet verweigert, es wurden keine Ermittlungen eingeleitet und die Medien schweigen.