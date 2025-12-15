Brisant! Europol prognostiziert einen „Krieg zwischen Menschen und Robotern“ in Europa bis 2035

Tyler Durden

Wenn die Schätzungen von Goldman Sachs über eine teilweise oder vollständige Verdrängung von bis zu 300 Millionen Arbeitsplätzen in der westlichen Welt durch die Verbreitung von künstlicher Intelligenz und Automatisierung auch nur annähernd zutreffen, deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass die Gesellschaft bis 2035 mit weitverbreitetem öffentlichen Groll, Protesten und sogar Sabotageakten gegen robotische Systeme konfrontiert sein könnte.

Ein neuer Bericht von Europol, der zentralen EU-Behörde für Nachrichtendienst-Koordination im Bereich schwerer Kriminalität und Terrorismus, identifiziert etwa das Jahr 2035 als möglichen Wendepunkt, an dem sich eine menschliche Widerstandsbewegung gegen KI zu formieren beginnen könnte – ein Szenario, das an den Widerstand gegen Skynet aus der Terminator-Filmreihe erinnert.

Europol warnt vor sogenannten „Bot-Bashing“-Vorfällen und Sabotageakten gegen robotische Systeme Mitte des nächsten Jahrzehnts, da die Ausbreitung von KI und Robotik eine populistische Gegenreaktion gegen Technologien auslösen könnte, die Teile der westlichen Wirtschaft ausgehöhlt und Millionen Menschen arbeitslos gemacht haben.

Hier ein Abschnitt aus dem Bericht:

Bis 2035 sind Serviceroboter zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens in ganz Europa geworden. Sie gleiten lautlos durch Einkaufszentren, liefern Pakete in Wohnungen im fünften Stock und reinigen nachts Bahnsteige des öffentlichen Nahverkehrs. Während sich viele Bürger an ihre Präsenz gewöhnt haben – sie nicken automatisierten Schülerlotsen höflich zu oder erhalten Medikamente von Apotheken-Bots –, brodelt unter der Oberfläche Frustration. In wirtschaftlich angeschlagenen Regionen protestieren verdrängte Arbeitskräfte vor automatisierten Lagerhäusern und skandieren Parolen gegen unermüdliche Maschinen hinter verstärktem Glas. Eine Reihe von „Bot-Bashing“-Vorfällen in Stadtzentren, die von Graffiti bis zu gezielter Brandstiftung reichen, hat Debatten über „Roboterrechte“ und die psychologischen Folgen umfassender Automatisierung ausgelöst. In diesem angespannten Klima werden selbst kleinere Fehlfunktionen – etwa wenn ein Pflegeroboter im Krankenhaus das falsche Medikament verabreicht – zu nationalen Skandalen aufgebauscht und befeuern populistische Forderungen, „den Menschen an erste Stelle zu setzen“.

Die Strafverfolgungsbehörden befinden sich inzwischen an der Schnittstelle zwischen technologischer Anpassung und sozialer Spannung. Polizeibeamte untersuchen Verbrechen durch Roboter – etwa Drohnen, die als Werkzeuge bei Diebstählen eingesetzt werden, oder autonome Fahrzeuge, die Fußgänger verletzen – ebenso wie Verbrechen gegen sie, darunter Sabotage, Manipulation oder hassmotivierte Zerstörung. Da KI und Robotik routinemäßige Polizeiaufgaben wie Patrouillen oder Verkehrsmanagement ersetzen, sehen sich einige Behörden mit internem Widerstand von Beamten konfrontiert, die Obsoleszenz oder einen Bedeutungsverlust ihres Berufs befürchten. Gleichzeitig hat die durch Automatisierung verursachte wirtschaftliche Verdrängung zu einem Anstieg von Cyberkriminalität, Vandalismus und organisierter Kriminalität beigetragen, die sich häufig gegen robotische Infrastruktur richtet. Die Behörden stehen unter Druck, sich sowohl zu modernisieren als auch zu humanisieren – sie müssen die Effizienz unbemannter Systeme mit öffentlichem Vertrauen in Einklang bringen und Beamte nicht nur mit neuen Werkzeugen, sondern mit neuen Rollen ausstatten, in einer Gesellschaft, in der „schützen und dienen“ zunehmend sowohl für Menschen als auch für Maschinen gilt.

Schon heute führt die zunehmende Einführung von Robotik in verschiedenen Branchen und Sektoren dazu, dass immer mehr Mitglieder der Gesellschaft dieser Technologie ausgesetzt sind und mit ihr interagieren. Während eine höhere Begegnungsfrequenz mit unterschiedlichen Robotertypen im Alltag zu größerer Vertrautheit und Akzeptanz führen kann, besteht das Risiko gesellschaftlicher Entfremdung, Frustration und Widerstandes gegenüber Robotern. Diese Reaktionen können aus Fehlfunktionen resultieren, die unbeabsichtigten Schaden verursachen (z. B. verunglückte autonome Taxis oder Serviceroboter in Krankenhäusern), oder schlicht aus der Ablehnung ihrer bloßen Existenz (z. B. Belästigungen durch Drohnenflüge oder Überwachungsbedenken im Zusammenhang mit polizeilichen Patrouillenrobotern).

Unsere Einschätzung ist, dass Europols Prognose eines „Bot-Bashings“ im Jahr 2035 bereits nach vorne gezogen wurde. Man könnte argumentieren, dass ein frühes Beispiel bereits 2023 auf X zu sehen war, als Gruppen in San Francisco fahrerlose Autos angriffen. Und warum sollte es bei der Beschädigung automatisierter Systeme bleiben? Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt hat bereits vor den Risiken von Sabotageakten gegen Rechenzentren gewarnt.

Zum Wohle der Menschheit bleibt zu hoffen, dass Goldmans Bericht aus dem Jahr 2023, der 300 Millionen Entlassungen in der westlichen Welt prognostiziert, niemals Realität wird. Andernfalls werden menschliche Widerstandsbewegungen gegen Roboter entstehen. Um einen solchen populistischen Aufstand abzufedern, vermuten wir, dass Zentralbanken und Regierungen mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens reagieren würden. Es erscheint wahrscheinlich unausweichlich.

Die 2030er-Jahre klingen nicht besonders verlockend.