Die wahnsinnigen europäischen Verlierer wollen ihre politische Haut mit einem Dritten Weltkrieg retten

Der diese Woche gemeldete Tod eines britischen Fallschirmjägers war das erste öffentliche Eingeständnis der britischen Behörden, dass ein aktives Mitglied seiner Streitkräfte in der Ukraine getötet wurde.

🇬🇧🇺🇦 🔥Erster britischer Soldat in der Ukraine gefallen



Premierminister Starmer musste nun erstmals den Tod eines britischen Soldaten in der Ukraine eingestehen.

Die Formulierung: „tragischer Unfall außerhalb der Frontlinie“.



Doch die eigentlichen Fragen bleiben unbeantwortet:… pic.twitter.com/We2nehoisK — Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025

Der Zeitpunkt der offiziellen Bekanntgabe und ihr sehr öffentlicher, emotionalisierender Charakter werfen Fragen nach den Motiven der britischen Behörden auf. Die Nachricht vom Tod kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da London und andere europäische Hauptstädte verzweifelt versuchen, die Bemühungen von US-Präsident Trump um eine friedliche Beilegung des fast vierjährigen Konflikts zu sabotieren.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer führte am Mittwoch im britischen Parlament die Würdigungen für Lance Corporal George Hooley an, der als „Held“ beschrieben wurde, der „unserem Land im Dienste von Freiheit und Demokratie gedient hat“.

Die britischen Medien waren übersät mit liebevollen Fotos und sentimentalen Lobeshymnen auf den toten Fallschirmjäger.

Großbritanniens Verteidigungsminister John Healey fügte hinzu: „Georges tragischer Tod erinnert uns an den Mut und das Engagement, mit dem unsere herausragenden Streitkräfte täglich dienen, um unsere Nation zu schützen.“

Wie genau britische Soldaten in der Ukraine Großbritannien „schützen“, wird nicht erklärt.

Die Zeitung The Sun ging noch weiter, um antirussische Gefühle anzustacheln, als sie anschließend berichtete, der Kreml habe „widerliche“ Kommentare zum Tod des Soldaten abgegeben. Moskau hatte es lediglich gewagt, zu fragen, was der britische Soldat überhaupt in der Ukraine tat, und wies darauf hin, dass britisches Personal zusammen mit ukrainischen Militäreinheiten an „terroristischen“ Angriffen auf russische Zivilzentren teilgenommen habe. Das ist Fakt. Ukrainische Streitkräfte haben in den letzten zwei Jahren von Großbritannien gelieferte Storm-Shadow-Marschflugkörper auf russisches Gebiet abgefeuert. Diese Raketen könnten ohne britisches Personal vor Ort nicht betrieben werden. Ähnlich verhält es sich mit den US-amerikanischen HIMARS- und ATACMS-Raketenwerfern, die ebenfalls russisches Gebiet ins Visier genommen haben und notwendigerweise US-Personal für ihren Betrieb erfordern.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass britische, französische, amerikanische, polnische, deutsche und andere NATO-Truppen in der Ukraine eingesetzt wurden, um gegen das russische Militär zu kämpfen. Bislang haben die NATO-Behörden über ihre Beteiligung ein zynisches Schweigen bewahrt und so getan, als ob die schätzungsweise 30.000 ausländischen Soldaten in der Ukraine „private Söldner“ ohne offizielle Zugehörigkeit seien. Russlands Warnungen, dass die NATO ein direkter Kriegsteilnehmer sei, wurden als „Kreml-Propaganda“ abgetan.

Aber Moskaus Behauptungen wurden bereits früher bestätigt. 2023 geleakte, als geheim eingestufte Pentagon-Dokumente deuteten darauf hin, dass 50 britische Spezialkräfte in der Ukraine stationiert waren – der größte Kontingent an NATO-Kommandoeinheiten im Kampf mit Russland.

Im März 2024 wurde eine geleakte Audioaufzeichnung des deutschen Luftwaffenkommandeurs, Generalleutnant Ingo Gerhartz, veröffentlicht, in der er anderen hochrangigen Beamten mitteilte, dass britische Streitkräfte vor Ort die Storm-Shadow-Marschflugkörper bedienten.

Von britischen Eliteeinheiten der SAS und SBS (Special Boat Service), die zusammen mit den Fallschirmjägerregimentern arbeiten, ist bekannt, dass sie im Schwarzen Meer Unterwasserdrohnen zur Zielbekämpfung auf der Krim einsetzen.

Schätzungsweise 40 britische Staatsbürger wurden zusammen mit anderen NATO-Angehörigen im Kampf in der Ukraine getötet. Die amerikanischen, britischen, französischen und anderen Behörden haben jedoch eisern über die Identitäten und Umstände geschwiegen, was impliziert, dass es sich bei den Opfern um private Söldner und „Glücksritter“ handele.

Logischerweise wollen die NATO-Mächte das Ausmaß ihrer Verwicklung in den Konflikt leugnen. Sie sollen die Ukraine angeblich „nur“ mit Waffenlieferungen unterstützen, um sich gegen „russische Aggression“ zu verteidigen. Das Eingeständnis von NATO-Streitkräften vor Ort ist ein Anerkennen der Realität, dass das von den USA geführte Militärbündnis mit Russland im Krieg ist. Natürlich wissen das viele unabhängige Beobachter bereits als Tatsache, ebenso wie Russland. Dennoch ist es für die NATO-Staaten angebracht, die Wahrheit zu unterdrücken und glaubhafte Abstreitbarkeit aufrechtzuerhalten.

Russland hat zu Recht gesagt, dass alle Kombattanten in der Ukraine legitime Ziele sind. Dazu gehören auch Angehörige von Streitkräften, die behaupten, „Friedenstruppen“ zu sein oder als „Militärberater“ zu agieren.

Angesichts der Geheimhaltung, die Großbritannien und andere NATO-Nationen über den Einsatz in der Ukraine und frühere militärische Verluste gewahrt haben, erscheint es tatsächlich seltsam, dass es diese Woche zu einer solch öffentlichen Ankündigung über den Tod des Fallschirmjägers kam.

Die britischen Behörden behaupteten, Lance Corporal Hooley sei bei einem Unfall „weit entfernt von den Frontlinien“ getötet worden, während er die Erprobung eines „Luftverteidigungssystems“ überwachte.

Diese Enthüllung schien darauf abzuzielen, den Soldaten in einer minimalen Rolle bei der Arbeit an der „Verteidigung“ darzustellen. Zusammen mit überschwänglichen Nachrufen in den britischen Medien auf den Fallschirmjäger als ehrenhaften Menschen sollte die beabsichtigte Wirkung sein, öffentliches Mitgefühl und Wut gegen Russland zu mobilisieren.

Großbritanniens Starmer war neben Frankreichs Macron und Deutschlands Merz eine führende Stimme für die Entsendung sogenannter Friedenstruppen in die Ukraine als Sicherheitsgarantie für die Ukraine im Falle einer Friedensregelung. Die wahre Agenda ist jedoch, jedes Friedensabkommen zu sabotieren, weil die Europäer genau wissen, dass Russland eine solche Präsenz niemals akzeptieren würde, da es sie als Hintertür für eine Eskalation der NATO-Beteiligung am Konflikt ansieht.

US-Präsident Trump hat verspätet erkannt, dass der Stellvertreterkrieg für die NATO eine Sackgasse ist, zumal die russischen Streitkräfte nach der Einnahme wichtiger Bastionen, darunter Seversk, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) und Kupyansk, ihre Fortschritte beschleunigen. Die Briten und Europäer sind im Panikmodus, um den Stellvertreterkrieg wegen ihrer Eigeninteressen am Laufen zu halten. Sie können eine Niederlage nicht akzeptieren, wegen des fatalen Verlusts ihres politischen Images und der Folgen aus der Falschdarstellung, die sie von sich gegeben haben, um einen verbrecherischen Stellvertreterkrieg zu rechtfertigen.

Man kann verschiedene Provokationen und Manöver erwarten, um den Konflikt zu eskalieren und Frieden zu vermeiden. Die Erklärung des Todes eines britischen Soldaten müsste ein vernichtendes Eingeständnis sein, dass die NATO hinter dem Rücken der Öffentlichkeit der NATO-Staaten im Krieg ist. Aber statt eines Schuldeingeständnisses versuchen die britischen Behörden, wie andere europäische NATO-Führer auch, die öffentliche Unterstützung für eine Eskalation zu wecken. Der zivile NATO-Chef, der ehemalige niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, hielt diese Woche in Berlin eine Rede, in der er erklärte, europäische Nationen müssten wie „unsere Großväter“ bereit sein für einen großangelegten Krieg mit Russland. Die wahnsinnigen europäischen Verlierer wollen ihre politische Haut mit einem Dritten Weltkrieg retten.