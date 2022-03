Brisant! Russland fordert nun die USA heraus

Wenn die Biolab-Dokumente gefälscht sind, dann fragen Sie die Leiterin des DTRA-Büros in der US-Botschaft in Kiew, Joanna Wintrol, warum sie diese Dokumente abgezeichnet hat?

Am Freitag, den 18. März, legte der ständige Vertreter Russlands im Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten, Wassili Nebensia, Beweise für ein US-Biowaffenprogramm in der Ukraine und in Georgien vor, die die russische Regierung als solche bezeichnet. Nebenzia behauptet, das Programm laufe seit 2005 und „die amerikanischen Kollegen unterstützten nicht, wie behauptet, das Gesundheitsministerium, sondern das Verteidigungsministerium der Ukraine“.

Laut Nebenzia hat das US-Verteidigungsministerium „in Zusammenarbeit mit den ukrainischen Behörden weitreichende Befugnisse an das mit ihm verbundene Unternehmen Black & Veatch delegiert.“ Die Experimente mit tödlichen Krankheitserregern in der Ukraine wurden nicht von Ukrainern, sondern von Pentagon-Mitarbeitern und ausländischen Forschern durchgeführt, behauptet Nebenzia.

„Die Defense Threat Reduction Agency (DTRA) vergab im Wettbewerb an Black & Veatch Special Projects Corp. (Black & Veatch) im Jahr 2008 (in der Ukraine) einen ihrer Biological Threat Reduction Integrating Contracts (BTRIC). Der IDIQ-Vertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren (mit einer 5-Jahres-Option) hat eine kollektive Obergrenze von 4 Milliarden US-Dollar für die fünf ausgewählten Auftragnehmer“, heißt es auf der Black & Veatch-Website.

„Einfach ausgedrückt: Die ukrainischen Behörden gaben dem Pentagon einen Freibrief und erlaubten ihm, gefährliche biologische Experimente auf ukrainischem Territorium durchzuführen. Dabei war der amerikanische Auftragnehmer nach ukrainischem Recht von jeglichen Steuern befreit“, so Nebenzia. Er bezeichnete die Programme als „eine zynische Nutzung des ukrainischen Territoriums und der ukrainischen Bevölkerung für gefährliche Forschungen, die Washington nicht im eigenen Land durchführen will, um die eigene Bevölkerung nicht zu gefährden.“

Auf die Behauptung, die russischen Vorwürfe seien lediglich „Desinfomation“, wies Nebenzia darauf hin, dass die russische Regierung Dokumente veröffentlicht habe, „die von echten US-Beamten unterzeichnet sind. Viele von ihnen wurden von der Leiterin des DTRA-Büros an der US-Botschaft in Kiew, Joanna Wintrol, unterzeichnet“, die er als „in Nichtverbreitungskreisen bekannt“ bezeichnete. Vor der Ukraine habe sich Wintrol mit der Beseitigung von Chemiewaffen in Libyen befasst, erklärte Nebenzia. „Wenn Journalisten Zweifel an der Echtheit der Dokumente haben, die wir ausgetauscht haben, schlage ich vor, dass sie sie direkt fragen, ob das wirklich ihre Unterschrift darauf ist.“

Wintrol verließ Kiew im August 2020, wie Russia Today berichtet: „In ihrem Abschiedsinterview bestand sie darauf, dass keine US-Wissenschaftler in ukrainischen Biolaboren arbeiteten und beschuldigte Russland, „falsche Informationen“ über das Programm zu verbreiten. „

Am Donnerstag, den 17. März, präsentierte der Leiter des russischen Amtes für Strahlen-, Chemie- und Biologieschutz, Igor Kirillow, in Moskau die Dokumente, die während der russischen Sonderoperation in der Ukraine beschlagnahmt wurden und angeblich ukrainischen und amerikanischen Ursprungs sind. Den Dokumenten zufolge hatten die USA „im Rahmen der Projekte P-382, P-444 und P-568 in der Ukraine Experimente mit Viren durchgeführt, und eine der Aufsichtspersonen dieser Forschung war die Leiterin des Büros der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) an der US-Botschaft in Kiew, Joanna Wintrol“, berichtet die türkische Nachrichtenagentur AA. „Bei den Experimenten wurden sechs Familien von Viren ausgewählt, darunter Coronaviren und drei Arten von pathogenen Bakterien – Erreger von Pest, Brucellose und Leptospirose“, so Kirillov unter Berufung auf die Dokumente.

Die Labors des ukrainischen Verteidigungsministeriums in Kiew, Odessa, Lemberg und Charkow erhielten laut Kirillow 32 Millionen Dollar von den USA: „Ich weise Sie darauf hin, dass das Abkommen über die gemeinsame biologische Tätigkeit zwischen dem US-Militärministerium und dem Gesundheitsministerium der Ukraine unterzeichnet wurde. Die eigentlichen Empfänger der Mittel waren jedoch Labors des ukrainischen Verteidigungsministeriums in Kiew, Odessa, Lwow und Charkow. Der Gesamtbetrag der Finanzierung belief sich auf 32 Millionen Dollar“, sagte er. Kirillov zufolge wurden diese Labors von der US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) und ihrem Auftragnehmer Black & Veatch für die Durchführung des Projekts UP-8 ausgewählt, das auf die Erforschung des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fiebers (CCHF), der Leptospirose und der Hantaviren abzielt, wie TASS berichtete.

„Die Vereinten Nationen haben keine Kenntnis von biologischen Waffenprogrammen in der Ukraine“, sagte der Hohe Vertreter für Abrüstungsfragen der UNO, Izumi Nakamitsu, vor dem Sicherheitsrat. „Es gibt keine ukrainischen Biowaffenlabors, die von den Vereinigten Staaten unterstützt werden – weder in der Nähe der russischen Grenze noch sonst wo“, erklärte die US-Vertreterin bei den Vereinten Nationen Linda Thomas-Greenfield.

Da sie von den Medien weitgehend ignoriert wurde, dokumentieren wir erneut die gesamte Rede von Vassily Nebenzia vor dem Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten:

Übersetzung:

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

wie wir bereits sagten, haben wir während der militärischen Sonderoperation in der Ukraine Tatsachen aufgedeckt, dass ukrainische Behörden, die vom US-Verteidigungsministerium unterstützt und direkt gesponsert wurden, gefährliche Projekte im Rahmen eines militärischen biologischen Programms durchführten. Diese Aktivitäten wurden auf ukrainischem Territorium durchgeführt, mitten in Osteuropa und nahe der russischen Westgrenze, was eine echte Bedrohung für die biologische Sicherheit unseres Landes und der Region darstellte.

Vor einer Woche hielt der UN-Sicherheitsrat auf unser Ersuchen hin seine erste Sitzung zu diesem Thema ab, auf der wir unseren westlichen Kollegen einige Fragen stellten, jedoch keine Antworten erhielten.

US-Beamte behaupten, dass es in der Ukraine keine von den USA kontrollierten Biolabore gibt, aber der Ständige Vertreter der Vereinigten Staaten konnte nicht erklären, wie diese Aussagen mit der Tatsache vereinbar sind, dass es Dokumente gibt, die diese Art der „Zusammenarbeit“ zwischen Kiew und Washington belegen. Ich beziehe mich auf das Abkommen zwischen dem US-Verteidigungsministerium und dem ukrainischen Gesundheitsministerium aus dem Jahr 2005, in dem die Unterstützung des Pentagons für die „kooperative biologische Forschung“ in Bezug auf „gefährliche Krankheitserreger, die sich in den Einrichtungen in der Ukraine befinden“, festgelegt ist.

Obwohl die amerikanische Delegation nicht in der Lage oder willens ist, unsere Fragen zu beantworten, kommen die Antworten ans Licht, wenn unser Verteidigungsministerium die von den Mitarbeitern ukrainischer Biolabors erhaltenen Materialien studiert, die sich mit den biologischen Militärprogrammen der USA und der NATO in der Ukraine befassen.

In der vergangenen Woche haben wir neue Details entdeckt, die darauf hindeuten, dass in der Ukraine Komponenten von biologischen Waffen entwickelt wurden.

Das von mir erwähnte Abkommen zwischen den USA und der Ukraine aus dem Jahr 2005, zu dem wir immer noch eine Stellungnahme des US-Vertreters erwarten, war all die Jahre in Kraft. Wie wir den Dokumenten entnehmen, unterstützten die amerikanischen Kollegen nicht, wie sie behaupteten, das Gesundheitsministerium, sondern das Verteidigungsministerium der Ukraine. Heute Morgen haben wir als UNSC-Dokument eine Reihe von Materialien in Umlauf gebracht, in denen Sie den „Plan für technische Hilfe für bestimmte Empfänger des Verteidigungsministeriums der Ukraine“ finden. Ich schlage vor, dass Sie ihn sorgfältig studieren. Darin wird bestätigt, dass die Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des Pentagon militärische biologische Projekte in der Ukraine direkt finanziert und überwacht hat. Die Gesamtfinanzierung belief sich auf 32 Millionen USD, und die Empfänger dieser Mittel waren die folgenden Labors des Verteidigungsministeriums der Ukraine:

In Kiew – 10. regionale sanitäre und epidemiologische Abteilung der zentralen sanitären und epidemiologischen Abteilung des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

in Odessa – 27. regionale sanitäre und epidemiologische Abteilung der zentralen sanitären und epidemiologischen Abteilung des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

in Lvov – 28. regionale sanitäre und epidemiologische Abteilung der zentralen sanitären und epidemiologischen Abteilung des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

in Charkow – 108. regionale sanitäre und epidemiologische Abteilung der zentralen sanitären und epidemiologischen Abteilung des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Lassen Sie mich auf einen weiteren kritischen Aspekt hinweisen. Vertreter des US-Außenministeriums sind immer noch verwirrt, wenn sie danach gefragt werden, und versichern, dass die Vereinigten Staaten angeblich nicht am Betrieb von Biolabors in der Ukraine beteiligt sind. Die Fakten sprechen jedoch für das Gegenteil.

Im Rahmen des von mir erwähnten Plans für technische Hilfe legte der „Geber“ (das US-Verteidigungsministerium) die Ziele fest, bestimmte den Umfang der in der Ukraine durchgeführten Projekte, billigte die Listen der benötigten Ausrüstung und übertrug dem ihm angeschlossenen Auftragnehmer „Black & Veatch“ in Zusammenarbeit mit den ukrainischen staatlichen Behörden weitreichende Befugnisse. Der Empfänger der amerikanischen Hilfe (das ukrainische Verteidigungsministerium) musste „rechtzeitig Personal“ des Pentagons und seines Auftragnehmers in die Labors auf ukrainischem Hoheitsgebiet „zum Zwecke der Durchführung von Arbeiten“ im Rahmen der Projekte einweisen. Neben dem Pentagon-Personal mussten sie auch einigen „ausländischen Forschern“ Zugang zu den Einrichtungen gewähren. Die Projekte sollten nicht von ukrainischen Forschern, sondern „unter deren Beteiligung“ durchgeführt werden.

Einfach ausgedrückt: Die ukrainischen Behörden gaben dem Pentagon einen Freibrief für die Durchführung gefährlicher biologischer Experimente auf ukrainischem Staatsgebiet. Dabei war der amerikanische Auftragnehmer nach ukrainischem Recht von allen Steuern befreit.

Was bekamen die ukrainischen Wissenschaftler und die Bevölkerung des Landes im Gegenzug? Kostenlose Reisen zu internationalen Konferenzen „auf der Grundlage der Tarife für Verpflegung und Unterkunft, die für offizielle Reisen von US-Regierungsbeamten genehmigt wurden“. Eine nette „Entschädigung“ dafür, dass die gefährlichsten Forschungen direkt vor der eigenen Haustür durchgeführt werden.

Das ist nicht die „noble“ Hilfe für die Ukraine, von der amerikanische Vertreter schwärmen. Das ist die zynische Nutzung des ukrainischen Territoriums und der ukrainischen Bevölkerung für gefährliche Forschungen, die Washington nicht im eigenen Land durchführen lassen will, um die eigene Bevölkerung nicht zu gefährden.

Es würde uns nicht überraschen, wenn ähnliche Tatsachen über die Tätigkeit von durch die USA gesponserten Labors in anderen Teilen der Welt ans Licht kämen. Wir fordern die Staaten, die dem Pentagon ihre Gebiete für solche Experimente zur Verfügung stellen, auf, die Vertragsdokumente über ihre Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten im biologischen Bereich sorgfältig zu lesen. Wir unterstützen voll und ganz die Forderung Chinas an die Vereinigten Staaten, Informationen über die Aktivitäten von 360 US-kontrollierten Labors in der Welt offen zu legen.

Zurück zur Ukraine. Es ist kein Zufall, dass die US Defense Threat Reduction Agency die Biolabors in Kiew, Odessa, Lwow und Charkow ausgewählt hat. Sie waren die Ausführenden des UP-8-Projekts zur Erforschung der Erreger des hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers, der Leptospirose und der Hantaviren. Aus unserer Sicht hängt das Interesse der US-Militärbiologen an diesen Erregern mit der Tatsache zusammen, dass sie sowohl auf dem Gebiet der Ukraine als auch in Russland natürliche Herde haben und ihr Einsatz als natürliche Krankheitsausbrüche getarnt werden kann.

Das Labor in Charkow beherbergte auch das Projekt P-781 zur Untersuchung der Möglichkeiten der Übertragung von Krankheiten auf den Menschen durch Fledermäuse. Diese Arbeit wurde gemeinsam mit dem berüchtigten R. Lugar Center in Tiflis durchgeführt.

In diesem Zusammenhang sollte das Unternehmen „Black & Veatch“, das vom Pentagon als Auftragnehmer für die Ukraine ausgewählt wurde, besonders erwähnt werden. Es handelt sich dabei nicht um ein gewöhnliches Unternehmen. Seit über 100 Jahren arbeitet es für die US-Streitkräfte und baut Militärbasen und -einrichtungen, darunter die Labors in Los Alamos, wo Atomwaffen entwickelt wurden.

Die Forschung im Bereich der Übertragung von Krankheiten auf den Menschen durch Fledermäuse ist systematisch und wird seit mindestens 2009 in ukrainischen Labors unter direkter Aufsicht von Spezialisten aus den Vereinigten Staaten durchgeführt. Bei der Durchführung dieser Projekte wurden sechs Familien von Viren (einschließlich Coronaviren) und drei Arten von pathogenen Bakterien (Erreger von Pest, Brucellose und Leptospirose) identifiziert. Diese Erreger sind für die Ansteckung am günstigsten, da sie sich durch Medikamentenresistenz und schnelle Ausbreitung vom Tier auf den Menschen auszeichnen.

Im Rahmen des FLU-FLYWAY-Projekts untersuchte das Charkower Institut für Veterinärmedizin Wildvögel als Vektoren für die Verbreitung der Vogelgrippe. Gleichzeitig wurden die Bedingungen untersucht, unter denen Ausbreitungsprozesse unbeherrschbar werden, wirtschaftliche Schäden verursachen und Risiken für die Lebensmittelsicherheit darstellen können. Es wurden Dokumente entdeckt, die die Beteiligung des Charkower Instituts an der Sammlung von Vogelgrippevirenstämmen mit hohem epidemischen Potenzial und der Fähigkeit zur Überwindung der interspezifischen Barriere bestätigen.

Das russische Verteidigungsministerium erhält immer mehr Dokumente, die die Weitergabe von Blutserumproben ukrainischer Bürger an Drittländer, darunter Großbritannien, Georgien und Deutschland, belegen. Nach der Analyse dieser Daten können wir sagen, dass sich die ukrainischen Experten der potenziellen Risiken der Weitergabe von biologischen Proben nicht bewusst waren. Sie mussten blindlings handeln und waren sich der tatsächlichen Ziele der durchgeführten Forschung nicht bewusst. Dies ist nicht verwunderlich, wenn wir uns daran erinnern, dass sie gemäß den von mir erwähnten Vertragsdokumenten eine untergeordnete Rolle zu spielen hatten.

Nach wie vor gibt es Informationen über Versuche, Biomaterialien und Dokumentationen in ukrainischen Labors zu zerstören, um die Spuren eines militärischen biologischen Programms zu verwischen“.

Wir wissen, dass während der Liquidierungsmaßnahmen im Labor für Veterinärmedizin in Chlebodarskoje die Mitarbeiter (ukrainische Staatsbürger) nicht einmal in das Gebäude gelassen wurden. Dieses Labor arbeitet mit dem nach Mechnikov benannten Anti-Pest-Forschungsinstitut in Odessa zusammen, das mit Erregern von Pest, Milzbrand, Cholera und Tularämie forscht.

Um die Spuren zu verwischen, wurden biologische Abfälle aus dem Labor in Chlebodarskoje 120 km weit in Richtung der Westgrenze der Ukraine in das Gebiet der Siedlungen Tarutino und Berezino verbracht. Das russische Verteidigungsministerium führt über all diese Fakten Buch, um sie später rechtlich bewerten zu können.

Zu erwähnen ist auch die Notvernichtung von Dokumenten im biologischen Labor von Cherson. Einer der Gründe für diese Eile könnte die Notwendigkeit sein, die Informationen über einen Ausbruch der Dirofilariose, einer durch Mücken übertragenen Krankheit, die 2019 in Cherson auftrat, vor russischen Experten zu verbergen. Im Februar wurden vier Infektionsfälle festgestellt, was für den Lebenszyklus dieser Insekten ungewöhnlich ist, selbst wenn man die Inkubationszeit der Krankheit berücksichtigt. Wir wissen auch, dass Vertreter des Pentagons im April 2018 lokale Gesundheitseinrichtungen besuchten, wo sie sich mit den Ergebnissen der epidemiologischen Untersuchung vertraut machten und medizinische Unterlagen kopierten.

Westliche Medien, die jede Fälschung, die von ukrainischen Behörden mit Unterstützung ihrer westlichen Sponsoren präsentiert wird, leicht erkennen, bezweifeln die Echtheit der von unserem Verteidigungsministerium veröffentlichten Materialien. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf die folgende Tatsache aufmerksam machen. Alle von uns veröffentlichten Dokumente wurden von echten US-Beamten unterzeichnet. Viele von ihnen wurden von der Leiterin des DTRA-Büros an der US-Botschaft in Kiew, Joanna Wintrall, unterzeichnet. Diese Vertreterin des Pentagon ist in Nichtverbreitungskreisen gut bekannt. Vor der Ukraine befasste sie sich mit der Beseitigung von Chemiewaffen in Libyen. Wenn Journalisten Zweifel an der Echtheit der Dokumente haben, die wir weitergegeben haben, schlage ich vor, dass sie sie direkt fragen, ob dies wirklich ihre Unterschrift ist.

Ich wiederhole, dass es nicht nur um die Ukraine und die Vereinigten Staaten geht, die das BWÜ verletzen. Es geht um Beweise für hochriskante militärische biologische Aktivitäten, die bis vor kurzem mitten in Osteuropa im Gange waren. Die Auswirkungen dieser Aktivitäten hätten jederzeit über die Grenzen der Ukraine und sogar der gesamten Region hinausgehen können. Es ist schwer vorstellbar, welchen Tribut sie u.a. für die europäischen Staaten gefordert hätte. Vielleicht hätte sie sogar die COVID-19-Pandemie übertroffen.

Wir sehen bereits alarmierende Anzeichen für eine solche Bedrohung. So wurde beispielsweise 2018 ein starker Anstieg der durch neue multiresistente Stämme verursachten Tuberkulosefälle bei Bürgern in den Volksrepubliken Lugansk und Donezk festgestellt. Bei einem Massenausbruch im Gebiet der Siedlung Peski wurden mehr als 70 Fälle der Krankheit festgestellt, die schnell tödlich endeten. Dies scheint kein Zufall zu sein.

Abschließend möchte ich mich zu den Äußerungen von Vertretern des UN-Sekretariats äußern, die behaupten, keine Beweise für die Durchführung von biologischen Programmen zu militärischen Zwecken in der Ukraine zu haben.

Im Rahmen des BWÜ übermitteln die Mitgliedstaaten den Vereinten Nationen Daten über biologische Einrichtungen und damit verbundene Aktivitäten. Es handelt sich dabei um vertrauensbildende Maßnahmen, die zur Überwachung der Umsetzung des Übereinkommens veröffentlicht werden. Seit 2016, dem Zeitpunkt, an dem die Ukraine die genannten Projekte, darunter UP-4, UP-8 und Р-781, in Angriff genommen hat, haben sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Ukraine diese Projekte wissentlich aus ihren Überprüfungen ausgeklammert, obwohl sie eindeutig militärisch-biologisch ausgerichtet sind.

Aus diesem Grund fordert Russland seit vielen Jahren, das BWÜ-Regime zu stärken und ein rechtsverbindliches Protokoll zum Übereinkommen zu verabschieden, das die Schaffung eines wirksamen Verifikationsmechanismus ermöglichen und die Mitgliedstaaten verpflichten würde, über ihre militärischen biologischen Aktivitäten im Ausland zu berichten. Die Vereinigten Staaten lehnen diese Arbeit seit fast 20 Jahren ab und weigern sich, solche Daten zu liefern. Dies ist übrigens eine weitere Frage, deren Beantwortung sich die US-Vertreter entziehen.

Die Fakten, die wir heute und am 11. März mitgeteilt haben, sind nur die Spitze des Eisbergs. Unser Verteidigungsministerium erhält weiterhin neues Material und analysiert es. Wir werden die Weltgemeinschaft in der Frage der illegalen Aktivitäten des Pentagons in der Ukraine auf dem Laufenden halten.

Ich danke Ihnen.

Recht auf Antwort:

Herr Präsident!

Propaganda, Desinformation, Dilettantismus, unbegründete Anschuldigungen, Operationen unter falscher Flagge – das war es, was wir heute gehört haben. In einigen Erklärungen wurde das, was am 11. März gesagt wurde, fast wortwörtlich wiederholt. Wenn Sie in unserer heutigen Erklärung nichts Neues gefunden haben, haben Sie entweder nicht zugehört oder nicht verstanden, was wir gesagt haben. Was wir präsentiert haben, waren nicht die Verschwörungstheorien, die wir aus den tiefen Abgründen des Internets herausgeholt haben. Es waren neue Materialien und Dokumente, die wir unter den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates in Umlauf gebracht hatten. In diesen Dokumenten wird die biologische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten näher erläutert. Ich bitte Sie, diese Materialien zu lesen. Wenn Sie sie widerlegen können, tun Sie es bitte. Aber tun Sie es, indem Sie unsere Fragen beantworten und nicht, indem Sie unbegründete Behauptungen über russische Propaganda aufstellen. Sie weigern sich, dies zu tun, weil Sie nichts zu sagen haben. Stattdessen versuchen Sie, uns zu beschuldigen, dass wir den Einsatz biologischer und chemischer Waffen in der Ukraine planen. Das ist der Gipfel des Zynismus. Wir haben Sie bereits gewarnt, dass wir Informationen darüber haben, dass ukrainische Nationalisten giftige chemische Kampfstoffe in einige Gebiete der Ukraine geliefert haben, um eine Provokation durchzuführen und Russland die Schuld zu geben. Das ist es, was Sie eine Operation unter falscher Flagge nennen.

Wie ich bereits sagte, haben Sie, insbesondere die Vereinigten Staaten, uns nicht aufmerksam zugehört. Wir haben nicht gesagt (wie es der US-Vertreter interpretieren würde), dass die Ukraine ein eigenes biologisches Militärprogramm hat. Wir haben gesagt, dass die Vereinigten Staaten ein solches Programm haben, bei dem die Ukraine blindlings benutzt wurde. Wir haben Fakten über das zunehmende Auftreten gefährlicher Krankheiten in der Ukraine angeführt, die sich nicht durch einfachere Faktoren erklären lassen, sondern mit dieser Art von Aktivitäten in Verbindung gebracht werden können.

Wir haben erneut gehört, dass das beste Argument, das Sie haben, um zu beweisen, dass in der Ukraine keine militärischen biologischen Aktivitäten durchgeführt wurden, die Stellungnahme des UN-Sekretariats ist. Aber wie bereits erwähnt, können die Vereinten Nationen keine Kenntnis von geheimen militärischen biologischen Programmen haben. Diejenigen, die sie durchführen, melden sie nicht an die UN oder wen auch immer.

Wir werden dieses Thema nicht von der Tagesordnung nehmen. Wir werden sicherlich bald weitere Fakten erhalten und den Sicherheitsrat und die Weltgemeinschaft auf dem Laufenden halten.

Wir danken Ihnen.