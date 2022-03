Australien wird zur zweiten Heimat für amerikanische und britische Atom-U-Boote und wird zu einem nuklearen Aufmarschgebiet, das gegen China gerichtet ist

Paul Antonopoulos, unabhängiger geopolitischer Analyst

AUKUS verstärkt die Kampffähigkeiten der Atom-U-Boot-Flotte, um China herauszufordern

Australien wird zur zweiten Heimat für US-amerikanische und britische Atom-U-Boote, was bedeutet, dass der Inselstaat effektiv zu einem nuklearen Aufmarschgebiet wird, um China in der asiatisch-pazifischen Region herauszufordern. Auf diese Weise provoziert AUKUS – ein trilateraler Sicherheitspakt zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten – eine verstärkte Konfrontation mit China.

Der australische Premierminister Scott Morrison kündigte am 15. März an, dass die Atomschiffe der Anglo-Allianz zunächst im dünn besiedelten Bundesstaat Westaustralien stationiert werden sollen. Er fügte jedoch hinzu, dass die Infrastruktur an der Ostküste „unglaublich wichtig für die Verteidigung unserer Nation“ sei. Morrison erklärte, dass über den Standort eines neuen Stützpunktes nach den bevorstehenden Bundeswahlen, die am oder vor dem 21. Mai stattfinden sollen, entschieden werde. Die östlichen Bundesstaaten machen zwar nur 37 % der Gesamtfläche des Landes aus, beherbergen aber über 80 % der Bevölkerung und die wichtigsten Städte Australiens – Sydney, Melbourne, Canberra und Brisbane.

Anfang dieser Woche gab der Premierminister in einer virtuellen Rede vor dem Lowy Institute seine Entscheidung bekannt, einen neuen Stützpunkt im Osten zu errichten, um die Stationierung der künftigen australischen Atom-U-Boot-Flotte zu unterstützen, die im Rahmen des Militärbündnisses AUKUS vereinbart wurde. Drei Standorte für den neuen Stützpunkt im Osten werden in Betracht gezogen: Brisbane im Nordosten des Bundesstaates Queensland sowie Newcastle und Port Kembla nördlich bzw. südlich von Sydney.

„Die Möglichkeit, dass US-amerikanische und britische Atom-U-Boote hier an der Westküste stationiert werden können und letztendlich auch an der Ostküste, ist Teil unseres Plans, unsere AUKUS-Partnerschaft weiter voranzutreiben“, so der australische Premierminister.

Auf diese Weise nutzen die USA und das Vereinigte Königreich Australien als Juniorpartner, um die Kampffähigkeiten der nuklearen U-Boot-Flotte des Blocks im indischen und südpazifischen Raum zu stärken, während die Konfrontation mit Russland und China eskaliert. Durch die Stationierung von Atomkriegsschiffen in Australien werden die Fähigkeiten der US-amerikanischen und britischen Marineflotten zur Durchführung von Operationen fernab der Heimat erheblich verbessert. Es handelt sich jedoch wahrscheinlich nicht nur um U-Boote, und wir können vielleicht erwarten, dass auch amerikanische und britische Flugzeugträger in Australien stationiert werden.

Im Allgemeinen verbot Australien lange Zeit Atomschiffen den Zugang zu seiner Basis. Aber für diejenigen, die mit der australischen Politik nicht vertraut sind, sei gesagt, dass die regierende Liberale Partei, die traditionell die Partei des britischen Erbes und der konservativen Ideologie Australiens ist, AUKUS enthusiastisch als den Beginn einer Anglo-Allianz bezeichnet hat. Dies unterscheidet sich deutlich von der oppositionellen Labor Party, die sich traditionell gegen eine Militarisierung ausspricht und ein Gleichgewicht zwischen den USA und China anstrebt.

Es sei darauf hingewiesen, dass der frühere Labor-Premierminister Kevin Rudd, der von Dezember 2007 bis Juni 2010 und erneut von Juni 2013 bis September 2013 Premierminister war, fließend Mandarin sprach und dies als Druckmittel nutzte, um eine Verständigung mit Peking herbeizuführen, auch wenn es in Menschenrechtsfragen Differenzen gab.

Die Dominanz der Liberalen Partei in der australischen Politik über mehr als 30 Jahre, mit nur kurzen Unterbrechungen der Labor-Führung, führte jedoch dazu, dass sich das Land an den Invasionen in Afghanistan und im Irak beteiligte, Luftangriffe gegen Syrien durchführte und die extrem feindselige AUKUS-Allianz bildete, nachdem es Frankreich brüskiert hatte.

Für das Ziel, China im asiatisch-pazifischen Raum einzudämmen, ist Australien für die USA und das Vereinigte Königreich inzwischen von entscheidender Bedeutung. So muss beispielsweise ein US-Flugzeugträger nach einem 5-7-tägigen Konflikt mit einem potenziellen Feind die Munition für die Flugzeuge auf dem Träger auffüllen, während Reparaturen und zusätzlicher Treibstoff für die Flugzeuge normalerweise im Hafen durchgeführt werden. Australien kann nun diese Lücke füllen, da die britischen und amerikanischen Schiffe, die in und um Südostasien operieren, ganz offensichtlich weit von zu Hause entfernt sind.

Dieser hohe Stellenwert, den Großbritannien und die USA Australien einräumen, hat bereits zu einer stärkeren militärischen Konfrontation mit China geführt. Das ostasiatische Land beschwerte sich darüber, dass ein australisches Überwachungsflugzeug in „böswilliger“ und „unprofessioneller“ Weise in der Nähe seiner Kriegsschiffe flog, als das Flugzeug von einer Laserwaffe erfasst wurde.

Obwohl China im Februar von der australischen Regierung beschuldigt wurde, Menschenleben zu gefährden, als ein Laser auf ein P-8 Poseidon-Flugzeug der RAAF gerichtet wurde, das zwei Kriegsschiffe der Volksbefreiungsarmee (People’s Liberation Army-Navy, PLA-N) in der Arafura-See überwachte, veröffentlichte das chinesische Verteidigungsministerium einen kurzen Videoclip, der auf einem Kriegsschiff aufgenommen wurde und zeigt, wie das australische Flugzeug in „böswilliger“ Weise in der Nähe fliegt.

„Aus dem von dem chinesischen Kriegsschiff aufgenommenen Video geht hervor, dass das australische Militärflugzeug Aufklärungsflüge im Nahbereich chinesischer Marineschiffe durchführte“, sagte Oberst Tan Kefei. „Das Verhalten des australischen Militärflugzeugs war böswillig und unprofessionell und stellte eine Bedrohung für die Sicherheit von Schiffen, Flugzeugen und Personal beider Seiten dar.“

Da sich das chinesische und das australische Militär bereits auf diese Weise bekriegen, wird das Einlaufen US-amerikanischer und britischer Atom-U-Boote in australische Häfen die Situation nur noch weiter destabilisieren. Es sei daran erinnert, dass Australiens Entscheidung, seine Flotte im Rahmen von AUKUS mit Atom-U-Booten auszurüsten, in der gesamten Region auf Misstrauen stieß, insbesondere bei südostasiatischen Partnern wie Malaysia und Indonesien.

Nun wird berichtet, dass Australien tatsächlich zu einer „zweiten Heimat“ für US-amerikanische und britische Atom-U-Boote wird. Vor dem Hintergrund der wachsenden Konfrontation zwischen den USA und China, einschließlich der Taiwan-Frage, verschärft AUKUS die Spannungen in der Region, indem es die zunehmende Nuklearisierung der Region fördert.