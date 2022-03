Der Ausnahmezustand: Die Weltbevölkerung unter Kontrolle halten

Dieses Buch ist eine brillante und umfassende Analyse der Covid-19-Krise und der unter ihrem Deckmantel errichteten weltweiten Ausnahmezustand. Bei der Lektüre kann man nicht anders, als empört den Kopf zu schütteln über die von langer Hand geplante Machtergreifung der reichen globalen Elite unter dem Deckmantel eines Keim-Notstands und die dadurch ausgelöste revolutionäre Krise.

Ich sage das nicht nur, weil ich der These des Autors zustimme, sondern weil er seine Argumente mit einer überwältigenden Dokumentation untermauert, die akribisch recherchiert und notiert ist. Dies ist ein echtes wissenschaftliches Werk auf höchstem Niveau, und wenn man es aufmerksam und unvoreingenommen liest, kann man nicht anders, als von seiner grundlegenden Wahrheit überzeugt zu sein.

Kees van der Pijl, der Autor von The Making of an Atlantic Ruling Class und Gewinner des Deutschen Preises 2008 für Nomads, Empires, States: Modes of Foreign Relations and Political Economy, leitet seine Studie mit diesen Worten ein:

Der psychologische Schock, der mit der Ausrufung einer Pandemie einhergeht, zielt ebenso wie der Zweck der Folter darauf ab, die Akzeptanz einer „neuen Normalität“ zu erreichen und das kritische Urteilsvermögen auszuschalten. Dieser Zustand wird durch das Vorenthalten von Informationen über die tatsächlichen Vorgänge erreicht, und zwar durch extrem einseitige Informationen seitens der Politiker und der Mainstream-Medien. Abweichende Meinungen von oft hochqualifizierten Experten werden nicht erwähnt oder als „Verschwörungstheorien“ abgetan. Dies ist vergleichbar mit der sensorischen Deprivation bei der psychologischen Folter. Wir haben es mit einer biopolitischen Machtergreifung zu tun, die auf der Ebene der Global Governance beginnt und tief in die Souveränität des Einzelnen eingreift, eine Machtergreifung, die eine ganze Reihe von Formen der Gewalt beinhaltet. [meine Hervorhebung]

Der Grund, warum van der Pijls Analyse so aussagekräftig ist, liegt darin, dass er den historischen Kontext der Covid-Krise klar erkennt, wie sie mit geo- und wirtschaftspolitischen Fragen verknüpft ist, die fünfunddreißig Jahre oder mehr zurückreichen und im Wirtschaftscrash von 2008 gipfelten, der die jahrelange kapitalistische Spekulation beendete. Als dann Präsident Barack Obama, der als Frontmann der großen Spekulanten, Banken und Schattenbanken fungierte, diese Unternehmen rettete und eine neue Finanzordnung schuf, brachen in den folgenden Jahren weltweit Volksaufstände aus, wie sie sich am Vorabend des New Deal in den 1930er Jahren zusammenbrauten, und mussten niedergeschlagen werden. „Streiks, Unruhen und regierungsfeindliche Demonstrationen haben in diesem Zeitraum [seit 2008] in jeder Kategorie bestehende Rekorde gebrochen.“

Die Eliten wussten, dass solche Aufstände einer unkontrollierbaren Weltbevölkerung unter Kontrolle gehalten werden mussten, und dass die wachsende Zahl der Menschen, die sich den 8 Milliarden nähert, auch ausgemerzt werden musste. Aber van der Pijls Untertitel deutet mit seiner Doppeldeutigkeit zwar beides an, führt aber dazu, dass er sich auf das Erstere konzentriert, das er für „viel wichtiger“ hält. Während Unruhe und Wut in der Bevölkerung seit 2020 mehr oder weniger unterdrückt wurden und die Covid-Krise effektiv genutzt wurde, um die letzten Anzeichen eines Ausbruchs zu unterdrücken und durch ein permanentes Gefühl der Angst zu ersetzen, wurde Angst und Zittern erst mit den Anschlägen vom 11. September 2001, den damit verbundenen Insider-Anschlägen mit Milzbrand, dem Patriot Act und den propagandistischen Notfallmaßnahmen, mit denen der Krieg gegen den Terror, der kein Ende hat, angeheizt wurde, in großem Umfang eingeführt. Diese Terrorisierung der Welt hat mit einer Reihe von US-Kriegen gegen andere Länder – Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien usw., ganz zu schweigen von den Stellvertreterkriegen – vielfältige Formen angenommen, die durch massive digitale Propaganda unterstützt werden, um die Bevölkerung als Geisel der Lügen zu nehmen.

Van der Pijl zeigt überzeugend auf, dass die offizielle Darstellung der Covid-Krisenangstkampagne unwahr ist; dass es sich um einen politischen und nicht um einen medizinischen Notfall handelt; und dass sie zusammenbrechen wird, wie sie es zumindest vorübergehend getan hat, aber dass ihr tieferer Zweck darin besteht, eine permanente autoritäre, überwachende Gesellschaftsordnung zu schaffen, die von transnationalen Eliten durch globale digitale IDs etc. kontrolliert wird. Diese „neue Normalität“ stützt sich auf die Massenmedien, um die Propaganda von Angst und Lügen zu verbreiten, und so betont er zu Recht die zentrale Bedeutung der IT-Revolution und des komplexen Dreiecks aus Geheimdiensten, IT und Medien, die im Grunde eine Einheit bilden. Die Informationskriegsführung zur Gedankenkontrolle der herrschenden Klasse ist von grundlegender Bedeutung, wie er schreibt:

Dies ist der Kern, um den sich die herrschende Klasse im Westen nach 2008 neu zu gruppieren begann und der nun mittels des Covid-Notstandes den Informationskrieg gegen die Weltbevölkerung führt.

Er sieht die Machtergreifung der Eliten als Versuch, eine demokratische Transformation durch die Revolution der Informationstechnologie (IT) zu verhindern, die er mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert vergleicht und die als solche potenziell als befreiende Kraft dienen könnte. Jahrhundert vergleicht, die als solche eine potenziell befreiende Kraft darstellen könnte. Allerdings sieht er IT, Digitalisierung und das Internet von Anfang an als grundlegend für die repressive Kontrolle der Eliten an. Diese zweischneidige Perspektive (auf die ich später zurückkommen werde) wirft wichtige Fragen auf.

Der Hauptteil des Buches ist jedoch all den Methoden gewidmet, mit denen das Dreieck aus Geheimdiensten, IT und Medien seine Informationskriegskampagne geführt hat, die sich auf Techniken stützt, die vor Jahren bei den Aufstandsbekämpfungsoperationen der CIA in Vietnam – der Operation Phoenix – und den Operationen der Strategie der Spannung in Italien und Europa in den 1970er Jahren sowie im Libanon und in Mittelamerika in den 1980er Jahren entwickelt wurden.

Er zeigt, wie diese Operationen, die so viele Jahrzehnte zurückreichen, mit den heutigen Ereignissen verbunden sind, die durch die digitalen Geräte – insbesondere das Mobiltelefon – erheblich verbessert wurden.

Er zeigt, wie Barack Obamas 2012 eingeleitete aggressive globale Cyber-Operationen – Total Information Awareness – deren Details Edward Snowden öffentlich machte, den Krieg gegen die Bevölkerung durch Cyber-Pazifizierungstechniken ausweiteten.

Er erzählt dem Leser, wie die Methoden dieser Kriegsführung, die in Afghanistan und im Irak eingesetzt wurden, mit der Rückkehr des JSOC-Kommandeurs Stanley McChrystal nach Hause gebracht wurden, der zufälligerweise eine Beratergruppe, die McChrystal Group, leitet, die eine zentrale Rolle in der Covid-Krise spielt, indem sie angeblich Desinformationen entgegenwirkt und die Regierungsversion der Covid-Wahrheit fördert.

Er erinnert die Leser an McChrystals journalistischen Feind, Michael Hastings, der, nachdem er einen Artikel über McChrystal geschrieben hatte, der zu seinem Rückruf aus Afghanistan und seiner Entlassung führte, ein paar Jahre später zufällig ums Leben kam, als sein Mercedes in Los Angeles „gehackt und bei einem Zusammenstoß ferngesteuert zur Explosion gebracht wurde“.

Van der Pijl zeigt, wie es dazu kam, dass die neuen digitalen Technologien im Verteidigungs- und Geheimdienstbereich privatisiert wurden, um „Private-Public Partnerships“ zu bilden, und wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) die Vision 2030 der UNO mit all ihren vielfältigen Verbindungen zur Auferlegung der Covid-Krise von oben beherbergte.

Er zeigt die Verbindungen zwischen dem WEF, Bill Gates, den US-Geheimdiensten, den Impfstoffen, den Rockefeller- und Ford-Stiftungen, den Carnegie-Institutionen, Journalisten auf der Gehaltsliste der CIA, In-Q-Tel (dem Risikokapitalarm der CIA), Bloomberg, Jeff Bezos, Black Rock und vielen anderen Personen und Gruppen auf, die das Ziel haben, den Großen Reset zu etablieren, bei dem die Eliten versuchen werden, die totale elektronische Kontrolle über das Leben der Menschen durch eine digitale Weltwirtschaft, künstliche Intelligenz usw. auszuüben.

Er beschreibt detailliert die Verbindungen zwischen den USA und den Nazis, die bis zum Zweiten Weltkrieg zurückreichen, sowie die US-Forschung und -Kriegsführung mit biologischen Waffen, die auf China und Russland abzielen, einschließlich der Biolabore in der Ukraine. Er erzählt uns, wie:

Dies geht auf eine Vereinbarung aus dem Jahr 2005 zwischen dem Pentagon und dem ukrainischen Gesundheitsministerium zurück. Es verbietet der Regierung in Kiew die Weitergabe sensibler Informationen über das Programm; die Ukraine ist verpflichtet, die dort produzierten gefährlichen Krankheitserreger dem US-Verteidigungsministerium zur weiteren biologischen Forschung zu übergeben. . . . Eines der Labore des Pentagons befindet sich in Charkow, wo 2016 mindestens 20 ukrainische Soldaten innerhalb von zwei Tagen an einem grippeähnlichen Virus erkrankten . . . Im Jahr 2014 brach in Moskau eine neue, hochvirulente Variante des Cholera-Erregers Vibrio Cholera aus, die mit der in der Ukraine identifizierten Art verwandt ist.

Er bringt Anthony Fauci, den Direktor der EcoHealth Alliance Dr. Peter Daszak, Christian Drosen von PCR, Fort Detrick, Wuhan, die World Military Games, die vom 18. bis 27. Oktober 2019 in Wuhan stattfinden, usw. in Verbindung.

Er erklärt, wie die Covid-Pandemie und die Abriegelungen eine Form des Katastrophen-Kapitalismus sind, der ein globales Projekt ist, dessen Tentakel sich weit ausdehnen, von der Gates Foundation über das Poynter Institute, die McChrystal Group und Philip Zelikow bis hin zu den Pharmaunternehmen und ihrer „Impfstoff“-Propaganda und der DARPA … bis … bis … Er schreibt:

Es zeigt sich immer wieder, dass sowohl hinter dem biopolitischen als auch hinter dem IT-Medien-Machtblock die Strategie des amerikanischen nationalen Sicherheitskomplexes steht. . . Einer der alarmierendsten Aspekte des Übergangs von der mechanischen zur psychologischen Kriegsführung gegen die Bevölkerung ist, dass die Behörden nun auch den menschlichen genetischen Code ins Visier genommen haben.

In sieben dicht gepackten Kapiteln webt und dokumentiert van der Pijl ein riesiges Geflecht von hinterhältigen konspirativen Kräften, die hinter den auf die Weltkontrolle abzielenden Ausnahmezuständen stehen. Wenn man sie liest und seinen Quellen folgt, muss man schon hirntot sein, um nicht zu erkennen, dass das, was jetzt auf der ganzen Welt geschieht, kein Unfall ist oder das Ergebnis von Dingen, die einfach so passieren, sondern eine von langer Hand geplante Operation ist, die von sehr raffinierten Kräften durchgeführt wird, die in der Gruppe vernetzt sind, die er das „Geheimdienst-IT-Dreieck“ nennt, das einen Krieg der Gedankenkontrolle führt, um die Wahrheit über ihre tödlichen Bio-/Bakterienwaffen, ihre Militärkriege auf der ganzen Welt und ihre wirtschaftlichen Angriffe auf normale Menschen zu verschleiern. Es ist ein an mehreren Fronten geführter Weltkrieg, dessen Ziel die Kontrolle der Eliten, die Auslöschung der Demokratie und die Reduzierung des Menschen auf Anhängsel der Megamaschine ist.

Aber ich wäre nachlässig, wenn ich nicht sagen würde, dass ich seine Schlussfolgerung für zu optimistisch halte. Denn obwohl er argumentiert, dass die Revolution der Informationstechnologie für die Propaganda und Kontrolle der Eliten von zentraler Bedeutung ist, glaubt er, dass die IT – dieses „soziale Gehirn“ – ein revolutionäres demokratisches Potenzial birgt, wenn es von der Dominanz der Eliten befreit werden kann. Ich sehe nicht, wie das geschehen kann, obwohl ich wünschte, er hätte Recht. Ein dezentralisiertes, demokratisches Internet scheint mir ein Wunschtraum zu sein. Ein Traum, der dem so vieler anderer nicht unähnlich ist, die von der Wohltat und Unvermeidbarkeit der Technologie ausgehen, obwohl sie ihre heimtückischen, zerstörerischen Fähigkeiten spüren.

Er hat Recht, wenn er sagt, dass sich „alles um die eine universelle Währung, die Information, dreht“ und dass die digitale Infrastruktur heute im Zentrum der sozialen Organisation steht. Dies ist unbestritten. Allerdings werden die geheimdienstlichen/militärischen/IT-Kräfte, die das Internet und die digitalen Technologien geschaffen haben und kontrollieren, diese Kontrolle nicht freiwillig aufgeben. Sie werden damit einen Informationskrieg führen, es zensieren, Menschen und Websites aus dem WEb entfernen usw. Ich glaube, dass diese Technologie von Natur aus antidemokratisch ist. Nichtsdestotrotz ist sein abschließendes Kapitel zu diesem Thema sehr wichtig, um dieses Dilemma zu thematisieren und die Menschen dazu zu bringen, es zu diskutieren.

Dieses Buch sollte von jedem gelesen werden, dem unsere Welt am Herzen liegt. Es ist brillant und äußerst zeitgemäß.