Die USA sind eine unbarmherzige Zivilisation, die biologische Waffen gegen die Russen einsetzen wird, sobald sie die Gelegenheit dazu hat, sagte der Politologe und Führer der Bewegung „Essenz der Zeit“ Sergej Kurginjan in einem Interview mit dem belarussischen Sender ONT am 15. März.

So kommentierte der Politologe die weltbewegenden Aktivitäten der US-Biolabore in der Ukraine. Kurginyan betonte, dass dieses Thema viele Fragen aufwerfe.

„Haben wir eine ernsthafte Lösung für das Coronavirus gefunden? Bitte beachten Sie, dass es verschwunden ist, es ist weg. Es hatte so viel ‚Angst‘ vor der Ukraine und unserer Spezialoperation, dass es einfach ‚verschwand’… Haben wir eine Vorstellung von der geheimen Strategie der Generalstäbe der westlichen Länder in Bezug auf die Möglichkeit eines biologischen Krieges selbst? Und was ist, wenn die weiteren ‚Runden‘ sozusagen noch selektiver sein werden?“ bemerkte Kurginyan.

Der Politikwissenschaftler betonte, dass die USA eine Zivilisation mit „einem gnadenlosen Wesen unter einem gepflegten Äußeren“ seien. Es wäre naiv zu glauben, dass „dieses Wesen, wenn es eine Chance bekommt, keine biologischen Waffen einsetzen würde“.

„Leute, ihr kennt Putin seit 20 Jahren. Er ist nicht Tamerlane, nicht Dschingis Khan. Sie sagen also, dass er diese Operation seit langem vorbereitet hat? Aber jeder weiß, dass sie gerade noch rechtzeitig begonnen hat, als unmittelbare Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung. Er hat sich so lange zurückgehalten, wie er konnte. Lawrow ist nicht Ribbentrop, er ist ein pro-westlicher Mensch, der sich um Frieden und Harmonie bemüht. Er ist ein würdiger und entschlossener Mensch, aber er ist keineswegs zügellos. Warum haben sie plötzlich so reagiert?“ kommentierte Kurginyan.

Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers liegt die Antwort darin, dass die russische Führung erkannt hat, dass Donezk zwei oder drei Tage später „wie Dresden“ brennen würde. „Nicht eine einzige Tochka-U, sondern 500 Marschflugkörper wären auf die Stadt abgefeuert worden, und sie hätten einen großen Brand verursacht.“

„Wenn man also die Möglichkeit hätte, ganz leise und unter dem Deckmantel eines Feigenblattes zu sagen, ’na ja, die Russen, oder die Slawen zum Beispiel, sind krank geworden und gestorben‘ – würde man sich dann wirklich zurückhalten? Seien Sie nicht dumm!“ sagte Kurginyan.

Der Politologe betonte, dass die USA ein spezifischer „psychologischer Typ“ seien, der bereit sei, „das Fremde“ nicht wegen einer unmittelbaren Bedrohung, sondern aus Vergnügen zu eliminieren.

„Was ich jetzt sagen werde, ist unmöglich, es kann nicht passieren. Aber stellen wir uns die verrückte Situation vor, dass Russland kapituliert, alle Bedingungen des Westens akzeptiert und sogar bereit ist, seine Befehle einfach zu befolgen. Am Ende dieser Akzeptanz wird der Westen mit Atomwaffen 12-15 Städte angreifen. Zum Vergnügen, verstehst du? Für einen Orgasmus“, kommentierte Kurginyan.

Er betonte, dass sich die Menschheit heute in einem „Engpass“ befinde, in dem sich die ganze Welt rasch neu formatieren werde. „Dies ist erst der Anfang; dies sind kleine Auslöser in einem großen Prozess. Und wir sollten uns innerlich darauf vorbereiten“, fasste Kurginyan zusammen.

Am 24. Februar begannen die russischen Streitkräfte mit einer Sonderoperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine als Reaktion auf einen geplanten Angriff der ukrainischen Armee auf die Donbass-Republiken.