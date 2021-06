Brisante Enthüllung: 25’000 ungeklärte Todesfälle seit Einführung des Corona-Impfstoffs

infowars.com: Im folgenden Video spricht der erfolgreiche Unternehmer Steve Kirsch, Gründer des Covid-19 Early Treatment Fund, über Daten der CDC, der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde, die zeigen, dass seit der Einführung der Corona-Impfung mehr als 25’000 ungeklärte Todesfälle aufgetreten sind.

Er bezieht sich auf einen Artikel von Austin G. Walters, der die Daten der CDC zur Sterblichkeit untersucht hat. Er untersuchte speziell zwei Gruppen: „Grippe und Lungenentzündung“ (J09-J18) und „Symptome, Anzeichen und abnorme klinische und Laborbefunde, die nicht anderweitig klassifiziert sind (R00-R99), oder ungeklärte Todesfälle.

Seit der Einführung der Impfstoffe ist die Zahl der Todesfälle in der letztgenannten Gruppe sprunghaft angestiegen. Allein in den Kategorien R00-R94 gab es seit Februar 25’800 mehr Todesfälle, als in diesem Zeitraum normalerweise zu erwarten wären.

Nach Angaben der VAERS, die unerwünschte Reaktionen auf Impfstoffe in den Vereinigten Staaten verfolgt, sind etwa 5000 Menschen nach einer Corona-Impfung gestorben. Es scheint, dass es mehr Todesfälle gab als berichtet – wie erwartet – oder die CDC hat einige Definitionen geändert, sagte Walters.