Brisante US-Senatsanhörung! Stanford-„Experte“ für mRNA-Technologie weiß nichts über deren Wirkung und Schädlichkeit

Die Illusion des Wissens – Wie vermeintliche Experten beim Thema mRNA versagen

Am 10. September 2025 kam es im US-Senat zu einer Szene, die beispielhaft zeigt, wie tief die Krise der Wissenschaftskommunikation mittlerweile reicht. Unter dem Vorsitz von Senator Ron Johnson fand die Anhörung „How the Corruption of Science has Impacted Public Perception and Policies Regarding Vaccines“ statt – und sie legte schonungslos offen, wie dünn die Wissensbasis vieler sogenannter Fachleute tatsächlich ist.

Der Fall Dr. Jake Scott: Selbstsicherheit trifft Realität

Im Mittelpunkt stand Dr. Jake Scott, Infektionsspezialist an der Stanford University. Er erklärte selbstbewusst: „Ich weiß eine ganze Menge über die mRNA-Impfstoffe.“ Doch genau hier entfaltete sich das, was Dr. Aseem Malhotra schon vor Jahren als „Illusion des Wissens“ bezeichnete – die gefährliche Mischung aus Überheblichkeit, falscher Sicherheit und blindem Vertrauen in ein fragiles Narrativ.

Auf Nachfragen von Senator Johnson offenbarte Scott Wissenslücken, die man einem Experten seiner Position kaum zutrauen würde:

Er behauptete, mRNA würde im Körper wie natürliche Boten-RNA schnell abgebaut. Ignoriert wurde, dass es sich bei den Impfstoffen um chemisch modifizierte mRNA handelt, die gerade dafür entwickelt wurde, im Körper länger aktiv zu bleiben.

handelt, die gerade dafür entwickelt wurde, im Körper länger aktiv zu bleiben. Er verteidigte die These, die Injektionen „blieben im Arm“. Doch bereits veröffentlichte Daten aus Japan (freigegeben durch eine FOIA-Anfrage) zeigen, dass sich die Lipid-Nanopartikel systemisch verteilen – bis in Eierstöcke, Nebennieren, die Blut-Hirn-Schranke und sogar die Plazenta.

Am gravierendsten: Scott schien die Grundlogik der Technologie selbst kaum zu reflektieren – dass die Impfstoffe Körperzellen in Spike-Protein-Fabriken verwandeln, deren Produkte im Verdacht stehen, entzündliche Prozesse wie Myokarditis auszulösen.

Die DNA-Kontaminationsfrage

Ein weiterer Punkt, den Senator Johnson aufgriff, war die Studie von Kevin McKernan sowie die Laborarbeiten von David Speicher. Beide zeigten, dass Pfizer-Chargen mit DNA-Plasmiden kontaminiert waren – und zwar 36- bis 627-mal über dem zulässigen Grenzwert (erlaubt: 10 Nanogramm pro Dosis).

Dr. Scott konnte oder wollte dazu nichts Substanzielles beitragen. Stattdessen wich er aus – ein Verhalten, das Zweifel nährt, ob er überhaupt mit den entsprechenden Daten vertraut war.

Wenn Experten Politik machen – ohne Wissen

Das Problem liegt nicht allein bei Dr. Scott. Vielmehr ist er ein Symbol für ein größeres Phänomen: Experten, die in politischen Gremien als Autoritäten auftreten, aber inhaltlich kaum sattelfest sind. Genau diese Stimmen prägen politische Entscheidungen, beeinflussen die öffentliche Meinung und wirken mit an der Legitimation von Maßnahmen, die Millionen Menschen betreffen.

Die Kluft zwischen Anspruch und Realität wird immer offensichtlicher:

Ärzte und Wissenschaftler, die sich als Verteidiger der „Wahrheit“ präsentieren, beherrschen oft nicht einmal die Grundlagen der Technologien, die sie verteidigen.

Medien transportieren deren Aussagen unkritisch weiter, ohne die offensichtlichen Widersprüche zu hinterfragen.

Kritische Stimmen, die auf Daten, Studien und Widersprüche hinweisen, werden marginalisiert – obwohl sie inhaltlich deutlich präziser arbeiten.

Fazit: Ein System im Blindflug

Die Senatsanhörung war mehr als nur ein Schlagabtausch zwischen einem Senator und einem Experten. Sie war ein Fenster in die tiefe Krise eines Systems, in dem Wissenschaft, Politik und Medien eine Allianz gebildet haben, die nicht auf Wahrheit, sondern auf Kontrolle basiert.

Das größte Risiko ist nicht das Nichtwissen – sondern das vorgebliche Wissen jener, die glauben, Experten zu sein, aber in Wirklichkeit Narrative wiederholen. Genau diese „Illusion des Wissens“ verhindert echte Aufklärung, blockiert wissenschaftlichen Fortschritt und setzt Millionen Menschen einer Technologie aus, deren Risiken nicht einmal die lautesten Befürworter wirklich verstehen.