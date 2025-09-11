FDA führt „intensive Untersuchung“ von Todesfällen bei Kindern nach COVID-Spritze durch

Die Untersuchung wird Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sowie Autopsieberichte und Interviews mit Familien, die ein Kind verloren haben, verwenden, sagte Dr. Marty Makary, Leiter der FDA. Die VAERS-Daten zeigen bis zum 29. August 202 Todesfälle von Kindern im Alter von 17 Jahren und jünger nach der COVID-19-Impfung, aber einige vermuten, dass die Zahl viel höher ist.

Die FDA führt eine „intensive Untersuchung“ zu den Todesfällen bei jungen, gesunden Kindern nach der COVID-19-Impfung durch, bestätigte der Kommissar der Behörde in einem CNN-Interview letzte Woche.

„Wir werden in den kommenden Wochen einen Bericht veröffentlichen“, sagte Dr. Marty Makary, der Leiter der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA), gegenüber Jake Tapper von CNN. „Wir sprechen mit den primären Quellen, den Familienmitgliedern, die ein Kind verloren haben … wir überprüfen die Autopsieberichte, wir lassen Ärzte die Untersuchung durchführen,“ sagte er.

Die Untersuchung stützt sich auf Berichte des von der US-Regierung betriebenen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), so Makary.

„Wir haben uns die VAERS-Datenbank und Selbstberichte über Kinder angesehen, die durch den COVID-Impfstoff gestorben sind. Wir führen also eine gründliche Untersuchung durch“, sagte er.

Mary Holland, Geschäftsführerin von Children’s Health Defense, sagte, sie sei „erfreut“, von der Untersuchung zu hören, die ihrer Meinung nach „seit vielen Jahren überfällig ist“.

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough sagte, die Untersuchung komme „sehr spät“ und sollte auch Todesfälle bei Erwachsenen nach der Impfung untersuchen. Er fügte hinzu, dass die Verabreichung der COVID-19 Impfstoffe bis zum Ergebnis einer solchen Untersuchung gestoppt werden sollte.

Er sagte:

„Mit den pädiatrischen Todesfällen zu beginnen, ist ein schwacher Anfang, da wir erwarten, dass er alle … Fälle und die Dutzenden von begutachteten Manuskripten, die diese Fälle analysiert haben, überprüfen wird. Eine solche Untersuchung sollte erfolgen, nachdem alle weiteren Impfungen gestoppt wurden, damit es unter der neuen FDA-Verwaltung nicht zu weiteren Todesfällen kommt.“

Der Epidemiologe Nicolas Hulscher stimmte dem zu. Er bezeichnete die Untersuchung als „frischen Wind“, sagte aber, dass sie „schon vor langer Zeit – im Jahr 2021 – hätte eingeleitet werden müssen“.

VAERS zeigt 202 Todesfälle bei Kindern nach COVID-Impfung – die tatsächliche Zahl könnte höher sein

VAERS-Daten (Stand: 29. August) zeigen 202 Berichte über Todesfälle bei Kindern im Alter von 17 Jahren und jünger nach einer COVID-19-Impfung.

However, that number isn’t necessarily accurate, for several reasons.

VAERS, co-managed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the FDA, is a “passive reporting system.” That means the system relies on medical professionals or people who believe they, or their child, were injured to submit a report — and that doesn’t always happen.

Ein 2011 Harvard-Bericht ergab, dass weniger als 1 % aller unerwünschten Ereignisse an VAERS gemeldet werden.

Und selbst wenn eine Verletzung oder ein Todesfall gemeldet wird, haben Untersuchungen ergeben, dass die Meldung im System möglicherweise nicht öffentlich sichtbar ist.

Eine Überprüfung von React19, einer Organisation, die sich für COVID-19-Impfstoffopfer und deren Familien einsetzt, ergab, dass 1 von 3 COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungsmeldungen in VAERS nicht veröffentlicht oder gelöscht wurden.

Und im Jahr 2023 deckte eine Untersuchung von The BMJ auf, dass die FDA und die CDC zwei getrennte VAERS-Datenbanken unterhalten – eine für die Öffentlichkeit zugängliche, die nur Erstmeldungen enthält, und ein privates Back-End-System, das Aktualisierungen der ursprünglichen Meldungen enthält.

Das ist insofern von Bedeutung, als Meldungen von Verletzungen oder Todesfällen an VAERS überprüft werden müssen, bevor sie als impfstoffbedingte Verletzungen oder Todesfälle bestätigt werden können – diese Informationen sind jedoch nur in den aktualisierten Berichten zu finden.

Erschwerend bei der Schätzung von Todesfällen und Verletzungen bei Kindern kommt hinzu, dass es unmöglich ist, eine genaue Suche nach Verletzungen oder Todesfällen nach Alter durchzuführen, wenn die Person, die die Verletzung meldet, es versäumt, das Altersfeld auszufüllen.

Laut dem Analysten Albert Benavides, dem Gründer von VAERSAware.com, enthalten die Zusammenfassungen, die den Berichten beigefügt sind, oft das Alter des Opfers, aber diese Information wird bei der Suche nach Berichten nach Alter in VAERS nicht angezeigt, wenn das Altersfeld im Bericht leer ist.

„Hier verstecken sich eindeutig die meisten toten Kinder in VAERS“, sagte der Analyst Albert Benavides, Gründer von VAERSAware.com. Benavides sagte, dass die Zusammenfassungen der Meldungen, in denen ein „unbekanntes“ Alter aufgeführt ist, „dreimal so viele tote Kinder in VAERS ‚verstecken'“, wie die offizielle Zahl.

Mit Stand vom 29. August enthält VAERS 13.457 Berichte über Todesfälle nach einer COVID-19-Impfung, in denen ein „unbekanntes“ Alter angegeben ist, und 73.176 Berichte über COVID-19-Impfstoffverletzungen, an denen Personen unter 18 Jahren beteiligt waren.

Zurückgetretene CDC-Beamte machten der FDA das Leben schwer wegen der Untersuchung

Makary zufolge hat die CDC die Untersuchung der FDA abgewürgt und damit zur Unsicherheit über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe beigetragen.

Er sagte:

„Seit wir unser Amt angetreten haben, in den ersten Monaten, wurden wir blockiert und man hat uns verschiedene Ausreden genannt und gesagt, wir sollen warten und ‚wir können es nicht tun‘. Es waren die Personen, die von der CDC zurückgetreten sind, die in der Führung waren, die uns das Leben schwer gemacht haben, um die Daten zu bekommen.“

Holland sagte, es sei „entsetzlich, dass CDC-Beamte in der Vergangenheit die Untersuchung von Todesfällen bei Kindern durch staatlich empfohlene medizinische Eingriffe behindert haben.“

Während einer Anhörung im US-Senat in der vergangenen Woche sagte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., dass die COVID-19-Impfstoffe zwar einigen zufolge „Leben gerettet“ und auch Todesfälle verursacht haben, die Zahlen für beide Kategorien aber aufgrund des „Datenchaos, das von der CDC ausgeht, unklar sind.“

Am 27. August bestätigte das Weiße Haus die Entlassung der CDC-Direktorin Susan Monarez, nachdem sie sich im Streit mit Kennedy geweigert hatte, zurückzutreten.

In den letzten Monaten sind mehrere CDC-Beamte und Wissenschaftler, die mit der Impfstoffpolitik der Behörde zu tun haben, zurückgetreten, darunter der ehemalige CDC-Impfstoffchef Dr. Demetre Daskalakis, der Experte für pädiatrische Infektionskrankheiten Dr. Lakshmi Panagiotakopoulos und die leitende CDC-Wissenschaftlerin Dr. Fiona Havers.

In einem Interview am Sonntag in der Fox-Nachrichtensendung „Fox & Friends“ sagte Kennedy, Daskalakis habe kritische Daten zur Impfstoffsicherheit zurückgehalten.

„Sieben Monate lang hat er uns hingehalten, so dass wir diese Daten nicht bekommen konnten“, sagte Kennedy.

Letzte Woche behauptete Präsident Donald Trump, dass die CDC und Big Pharma die Daten zur Sicherheit des Impfstoffs COVID-19 nicht vollständig offengelegt haben. Trump forderte sie auf, „diesen Schlamassel aufzuklären.“

Nach Angaben der The Epoch Times haben die USA keine offizielle Zahl der Todesfälle veröffentlicht, die mit der COVID-19-Impfung in Verbindung stehen.

Gesundheitspersonal, das COVID-Impfungen scheut, „zeigt, was der wirkliche Konsens ist“

Die Nachricht von der FDA-Untersuchung kommt wenige Tage nachdem Kennedy bekannt gegeben hatte, dass die FDA die Notfallzulassung für die COVID-19-Impfstoffe beendet und die Impfungen auf Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Erkrankungen beschränkt hat.

In Erwartung neuer Empfehlungen des CDC-Beratungsausschusses für Impfpraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices) für die kommende Erkältungs- und Grippesaison werden die Impfstoffe jedoch weiterhin für alle Menschen in Absprache mit ihren Ärzten zur Verfügung stehen.

Der Ausschuss wird voraussichtlich am 18. September zusammentreten, um über die neuen Empfehlungen abzustimmen.

Makary stellte die Notwendigkeit der COVID-19-Impfung für gesunde Menschen in Frage.

„Die Menschen fragen heute zu Recht: ‚Wenn ich gesund bin, muss ich dann eine weitere Auffrischungsimpfung erhalten?'“ Makary wies darauf hin, dass die meisten Beschäftigten im Gesundheitswesen während der letzten Erkältungs- und Grippesaison keine COVID-19-Auffrischungsimpfung erhalten haben.

„Fünfundachtzig Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen haben sich im letzten Herbst nicht mit COVID auffrischen lassen, das zeigt, wie groß der Konsens wirklich ist“, so Makary.

Makary stellte auch einen neuen „evidenzbasierten Impfplan“ in Frage, den die American Academy of Pediatrics (AAP) letzten Monat veröffentlicht hat. Der Plan widerspricht den CDC-Richtlinien, indem er die COVID-19-Impfung für alle Kinder im Alter von 6 bis 23 Monaten empfiehlt, „um sie vor schweren Krankheiten zu schützen.“

Die AAP empfiehlt eine Einzeldosis des COVID-19-Impfstoffs für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 2 bis 18 Jahren, die zu einer Hochrisikogruppe gehören, sowie für Kinder derselben Altersgruppe, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte die Impfung wünschen.

Makary sagte, dass es der AAP freistehe, ihre eigenen Empfehlungen herauszugeben und begrüßte einen „zivilen Diskurs“ mit der Organisation – fügte aber hinzu, dass die AAP „dieselbe Gruppe ist, die darauf besteht, dass Schulen geschlossen bleiben“.

Die AAP vertritt 67.000 Kinderärzte und erhält erhebliche Mittel von der Bundesregierung und von Big Pharma – einschließlich Impfstoffherstellern.