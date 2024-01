Britische KI-Firma half bei der Zensur von Aktivisten und Journalisten und will die US-Wahlen 2024 beeinflussen

Lee Fang

Logically AI hat der britischen Regierung geholfen, Kritiker von Abschottung und Impfpässen zu zensieren. Neue vertrauliche Dokumente zeigen, dass auch das US-Militär und die Wahlbehörden die Firma nutzen.

Brian Murphy, ein ehemaliger FBI-Agent, der einst die Geheimdienstabteilung des Heimatschutzministeriums leitete, reflektierte im vergangenen Sommer über das Scheitern des Disinformation Governance Board – des eingerichteten Gremiums um Desinformation aktiv zu überwachen. Das Gremium, das im April 2022 nach seinem Ausscheiden aus dem DHS vorgeschlagen worden war, wurde innerhalb weniger Monate von der Biden-Administration auf Eis gelegt, nachdem es als staatlich gefördertes Wahrheitsministerium im Orwellschen Sinne kritisiert worden war.

In einem Podcast im Juli sagte Murphy, die Bedrohung durch staatlich geförderte Desinformation bedeute, dass die Exekutive eine „ethische Verantwortung“ habe, die Social-Media-Unternehmen zu zügeln. Die amerikanischen Bürger, so Murphy, müssten „einige der Freiheiten, die sie benötigen und verdienen, aufgeben, um Sicherheit zurückzugewinnen“.

Die rechtlichen Probleme und die öffentlichen Reaktionen auf das Disinformation Governance Board zeigten ihm auch, dass „die Regierung eine wichtige Rolle zu spielen hat, aber nicht an der Spitze stehen kann“.

Murphy, der in den letzten Jahren der Trump-Regierung wegen der illegalen Erstellung von Dossiers über Journalisten in die Schlagzeilen geraten war, hat die letzten Jahre damit verbracht, der Regierung dabei zu helfen, Wege zu finden, unliebsame Äußerungen zu unterdrücken und zu zensieren, ohne dabei so weit zu gehen, dass die Verfassung verletzt wird. Er schlug vor, dass Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste den Austausch von Informationen mit Akteuren des privaten Sektors formalisieren sollten – eine „hybride Konstellation“, die die Presse, die akademische Welt, Forscher, überparteiliche Organisationen und Social-Media-Unternehmen umfasst -, um „Desinformationskampagnen“ zu zerschlagen, bevor sie sich ausbreiten.

In jüngster Zeit hat Murphy daran gearbeitet, seine Vision von der Bekämpfung von Desinformation in die Tat umzusetzen, indem er sich dem britischen Technologieunternehmen Logically.AI anschloss, dessen gleichnamiges Produkt Inhalte in sozialen Medien identifiziert und entfernt. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen hat sich Murphy mit Militärs und anderen Regierungsvertretern in den USA getroffen, von denen viele die Plattform von Logically.AI in Auftrag gegeben oder getestet haben.

Logically verwendet nach eigenen Angaben künstliche Intelligenz, um mehr als eine Million Gespräche zu überwachen. Ebenso unterhält das Unternehmen ein öffentlichkeitswirksames Redaktionsteam, das virale Inhalte produziert und mit traditionellen Nachrichtenmedien in Kontakt steht. Das Unternehmen unterscheidet sich von anderen Akteuren der Branche, indem es aktiv sogenannte „Gegenmaßnahmen“ ergreift, um problematische Inhalte auf Social-Media-Plattformen anzufechten oder zu entfernen.

Laut einer Unternehmensmitteilung experimentiert das Unternehmen sogar mit natürlichen Sprachmodellen, „um effektive Gegenmaßnahmen zu generieren, die dazu verwendet werden können, neuartige Lösungen für die Moderation von Inhalten und die Überprüfung von Fakten bereitzustellen“. Mit anderen Worten: mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Bots, die in Echtzeit originelle Argumente produzieren, um Inhalte zu widerlegen, die als Fehlinformationen gekennzeichnet sind.

In vielerlei Hinsicht erfüllt Logically die Rolle, die Murphy für eine umfassende öffentlich-private Partnerschaft bei der Entscheidungsfindung über Inhalte in sozialen Medien formuliert hat. Die Technologie von Logically hat sich bereits zu einem Hauptakteur in einer viel größeren Bewegung entwickelt, die versucht, das zu bekämpfen, was die Regierung und andere als Fehlinformation oder Desinformation bezeichnen. Eine Reihe sich entwickelnder Beweise – darunter die Twitter Files, die Moderna Reports, das vorgeschlagene Government Disinformation Panel und andere Berichte – haben gezeigt, wie Regierungen und die Industrie entschlossen sind, geschützte Sprache zu überwachen, zu delegitimieren und manchmal zu zensieren. Die Geschichte von Logically.AI zeigt, wie ausgeklügelt diese Bemühungen geworden sind und welche globale Reichweite sie haben. Der Einsatz seiner Technologie im Vereinigten Königreich und in Kanada gibt Anlass zur Sorge, da das Unternehmen versucht, in den Vereinigten Staaten stärker Fuß zu fassen.

Logically wurde 2017 von dem damals 22-jährigen britischen Unternehmer Lyric Jain gegründet, um die Lügen zu bekämpfen, die seiner Meinung nach die Briten dazu gebracht haben, für den Brexit, den Austritt aus der Europäischen Union, zu stimmen. Das einst kleine Start-up-Unternehmen hat heute große Verträge in ganz Europa und Indien und arbeitet eng mit Microsoft, Google, PwC, TikTok und anderen großen Unternehmen zusammen. Meta hat einen Vertrag mit Logically geschlossen, um das Unternehmen bei der Überprüfung von Inhalten auf all seinen Plattformen zu unterstützen: WhatsApp, Instagram und Facebook.

Die enge Verbindung zum Silicon Valley bietet eine ungewöhnliche Reichweite. „Wenn Logically einen Inhalt als falsch einstuft, wird Facebook seine Verbreitung deutlich reduzieren, sodass weniger Menschen ihn sehen, eine Warnung anzeigen, dass der Inhalt als falsch eingestuft wurde, und Personen benachrichtigen, die versuchen, ihn zu teilen“, kündigten Meta und Logically in einer Pressemitteilung von 2021 über die Partnerschaft an.

Meta und Logical reagierten nicht auf wiederholte Bitten um eine Stellungnahme.

Während der Kommunalwahlen in Großbritannien im Jahr 2021 überwachte Logically bis zu einer Million schädliche Inhalte“, von denen einige an Regierungsbeamte weitergeleitet wurden, wie aus Dokumenten hervorgeht, die das Unternehmen an seine Kunden schickte. Das Unternehmen behauptete, koordinierte Aktivitäten aufgedeckt zu haben, mit denen die Berichterstattung über die Wahl manipuliert werden sollte, und meldete diese Informationen den Technologiegiganten, damit sie entfernt werden konnten.

Im darauffolgenden Jahr verhandelte der Bundesstaat Oregon mit Logically über eine großangelegte Maßnahme zur Überwachung von Wahlkampfinhalten während der Zwischenwahlen 2022. In einem geschwärzten Vorschlag für das Projekt gab Logically an, dass es Behauptungen mit seiner auf Regierungsdaten basierenden „Single Source of Truth“-Datenbank abgleichen und auch gegen „Falschinformationen“ vorgehen würde – ein Kunstbegriff, der sich auf korrekte Informationen bezieht, die gefährliche Narrative schüren. Das Unternehmen überzeugte Oregon auch von seiner Fähigkeit, Druck auf Social-Media-Plattformen auszuüben, damit diese Inhalte entfernen.

Der Abgeordnete von Oregon, Ed Diehl, hat den Staat davon abgehalten, seine Zusammenarbeit mit Logically für die diesjährigen Wahlen zu erneuern. Das Unternehmen, so Diehl in einem Interview, verletze „unsere verfassungsmäßigen Rechte auf freie Meinungsäußerung und Privatsphäre“, indem es „wahre Informationen als falsch bezeichne, legitime abweichende Meinungen als Bedrohung darstelle und dann „Gegennarrative“ gegen gültige Formen der öffentlichen Debatte fördere.

In seiner Antwort behauptete das Büro des Staatssekretärs von Oregon, das den Vertrag mit Logically initiiert hatte, es habe „weder die Autorität noch die Fähigkeit oder den Wunsch, Sprache zu zensieren“. Diehl bestreitet dies. Er weist darauf hin, dass das ursprüngliche Angebot von Logically eindeutig besagt, dass der Dienst „die Möglichkeit für unbegrenzte Takedown-Versuche“ von angeblichen Fehlinformationen und die Möglichkeit für das Büro des Staatssekretärs von Oregon bietet, „problematische Erzählungen und Inhalte zur Entfernung zu markieren“. Das Vertragsdokument lobt Logically als „vertrauenswürdige Instanz innerhalb der Social-Media-Community“ und verleiht dem Unternehmen „einen privilegierten Status, der es uns ermöglicht, die Bedürfnisse unserer Kunden jederzeit zu unterstützen“.

Diehl, der mir eine Kopie des Vertrags mit Logically zur Verfügung stellte, bezeichnete die Angelegenheit als „wichtigen Kampf für die Bürgerrechte“ und merkte an, dass „die Arbeit des Staates zur Unterdrückung von Falschinformationen das Misstrauen in Wahlsysteme und Regierungsinstitutionen im Allgemeinen“ weiter schüre.

Die Reichweite von Logical auf dem US-amerikanischen Markt wächst schnell. Das Unternehmen hat Programme für die Polizei von Chicago getestet, um mithilfe künstlicher Intelligenz lokale Rap-Musik zu analysieren und Vorhersagen über Gewalt in der Gemeinde zu treffen, wie aus einem vertraulichen Angebot hervorgeht. Aufzeichnungen des Pentagon zeigen, dass das Unternehmen Unterauftragnehmer für ein Programm des Elitekommandos für Spezialoperationen der US-Armee ist, das in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt werden soll. Mit finanzieller Unterstützung des DHS forscht Logically auch zu Gamer-Kultur und Radikalisierung.

Das Unternehmen hat in seinen Ethikerklärungen erklärt, dass es keine Personen beschäftigen wird, die „eine bezahlte oder herausgehobene Position“ in der Regierung innehaben. Aufzeichnungen zeigen jedoch, dass der Einfluss der Regierung stark ist. So war beispielsweise Kevin Gross, Direktor der NAVAIR-Abteilung der US-Marine, während eines Stipendienprogramms im Jahr 2022 Teil des Teams von Logically. Das Austauschprogramm unterstützte die Bemühungen von Logically, der NATO bei der Analyse russischer sozialer Medien zu helfen.

Weitere Verträge in den USA sind möglicherweise geheim. Logically arbeitet mit ThunderCat Technologies zusammen, einer Vertragsfirma, die Technologieunternehmen bei der Bewerbung um Regierungsaufträge unterstützt. Solche Vereinbarungen haben in der Vergangenheit Technologiegiganten dabei geholfen, geheime Arbeit zu verschleiern. Google hat in der Vergangenheit versucht, seine Verträge mit dem Verteidigungsministerium über die Nutzung von Drohnen für künstliche Intelligenz durch einen ähnlichen Drittanbieter zu verbergen.

Es stellen sich jedoch Fragen zu den Methoden und der Reichweite des Unternehmens, das immer tiefer in das amerikanische Leben eindringt, insbesondere da es logischerweise eine wichtige Rolle bei den Präsidentschaftswahlen 2024 spielen möchte.

Pandemische Polizeiarbeit

Als Großbritannien im März 2020 mit der Ausbreitung von COVID-19 konfrontiert wird, ruft die Regierung eine neue Task Force ins Leben, die Counter Disinformation Unit (CDU). Die geheimnisvolle Task Force wurde ohne großes Aufsehen ins Leben gerufen, aber als Maßnahme zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vor gefährlichen Falschinformationen beworben. Caroline Dinenage, die für Medienfragen zuständige Abgeordnete, erklärte später, dass das Ziel der Einheit darin bestehe, verlässliche Informationsquellen zur Verfügung zu stellen und „Maßnahmen zu ergreifen, um Fehlinformationen“ über „irreführende Darstellungen im Zusammenhang mit COVID-19“ zu beseitigen.

Später stellte sich heraus, dass die CDU einen Großteil ihrer Arbeit an private Auftragnehmer wie Logically ausgelagert hatte. Im Januar 2021 erhielt das Unternehmen seinen ersten Auftrag in Höhe von 400.000 Pfund von der CDU-Aufsichtsbehörde, um „potenziell schädliche Desinformation im Internet“ zu überwachen. Später folgten weitere Aufträge: Die britische Medienbehörde vergab schließlich Aufträge im Gesamtwert von 1,2 Millionen Pfund, das Gesundheitsministerium stellte weitere 1,3 Millionen Pfund zur Verfügung, sodass sich die Gesamtsumme auf rund 3,2 Millionen Dollar belief.

Dieses Geld wurde für eine umfassende Überwachung von Journalisten, Aktivisten und Gesetzgebern verwendet, die die Pandemiepolitik kritisierten. Laut einer Untersuchung des Telegraph im vergangenen Jahr zeichnete Logically in seinen „Mis/Disinformation“-Berichten Kommentare des Aktivisten Silkie Carlo auf, der die Impfpässe kritisierte.

Die Berichte von Logically enthielten auch Informationen über Dr. Alexandre de Figueiredo, einen Forscher an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Figueiredo hatte Berichte über die negativen Auswirkungen von Impfpässen auf das Vertrauen in Impfstoffe veröffentlicht und die Politik der Massenimpfungen von Kindern öffentlich kritisiert. Trotz seines Fachwissens reichte er seinen Tweet logischerweise in einem Bericht über Desinformation bei der Regierung ein. Während einige dieser Berichte als Beweise für Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen angesehen wurden, handelte es sich bei vielen in Wirklichkeit um routinemäßige Meinungsäußerungen prominenter britischer Persönlichkeiten zu politischen Maßnahmen, die von Experten heftig angefochten wurden.

Die Dokumente, die die Rolle von Logically belegen, wurden später von Carlos‘ Überwachungsgruppe Big Brother Watch aufgedeckt, die einen detaillierten Bericht über die Überwachungsmaßnahmen erstellte. Die CDU-Berichte richteten sich gegen einen ehemaligen Richter, der sich gegen Zwangsverfügungen als Verletzung der bürgerlichen Freiheiten ausgesprochen hatte, und gegen Journalisten, die die Korruption der Regierung kritisiert hatten. Einige der Überwachungsdokumente deuten auf eine schleichende Ausweitung der Aufgaben der Einheit hin, denn aus E-Mails zur Medienüberwachung geht hervor, dass die Behörde gezielt Antikriegsgruppen überwachte, die sich gegen die Politik der NATO aussprachen.

Carlo war überrascht, dass sein Name sogar in Beiträgen auftauchte, die von Logically überwacht und markiert worden waren. „Wir haben herausgefunden, dass das Unternehmen Millionen von Online-Beiträgen ausnutzt, um politische Meinungsverschiedenheiten im Internet zu überwachen, aufzuzeichnen und an die Zentralregierung weiterzuleiten, unter dem Vorwand, ‚Desinformation‘ zu bekämpfen“, schrieb sie in einer Erklärung.

Das von Logically veröffentlichte Marketingmaterial lässt darauf schließen, dass die Vision von COVID-19 weit über die Überprüfung von Fakten hinausgeht und zur Unterdrückung abweichender Meinungen tendiert. In einer von der Firma veröffentlichten Fallstudie wurde behauptet, der Hashtag #KBF, der sich auf Keep Britain Free bezieht, eine Aktivistengruppe, die gegen die Schließung von Schulen und Geschäften kämpft, sei eine gefährliche „Anti-Impf“-Erzählung. In der Fallstudie wurde auch behauptet, dass die Behauptung, „das Virus sei in einem chinesischen Labor entstanden“, eine der „Verschwörungstheorien“ sei, die in den USA „von der Regierung unterstützt“ würden – trotz der Tatsache, dass ein Großteil der Beweise nun auf ein wahrscheinliches Laborleck im Wuhan Institute of Virology als Ursprung der Pandemie hindeute.

Logically war auch an Arbeiten zur Pandemie beteiligt, bei denen die Grenzen zur traditionellen Faktenprüfung fließend waren. In Indien half das Unternehmen, Patienten aktiv davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. In einem Interview mit einer indischen Nachrichtenagentur sagte Jain, der Gründer und CEO des Unternehmens, im Jahr 2021, dass sein Unternehmen „eng mit Gemeinschaften zusammengearbeitet hat, die heute noch zögern, sich impfen zu lassen“. Das Unternehmen habe „Fürsprecher und Evangelisten“ rekrutiert, um die öffentliche Meinung vor Ort zu beeinflussen.

Fragwürdiger Faktencheck

Im Jahr 2022 setzte Logically seine Technologie im Auftrag der kanadischen Strafverfolgungsbehörden ein, um den von Truckern angeführten „Freedom Convoy“ gegen COVID-19-Mandate ins Visier zu nehmen, wie aus Regierungsdokumenten hervorgeht. Das Team von Logically stellte die Theorie auf, dass die Trucker „wahrscheinlich von ausländischen Gegnern beeinflusst wurden“, eine weitverbreitete Behauptung, die dazu diente, die Proteste als unauthentisch zu verunglimpfen.

Der Versuch, die kanadischen Proteste zu diskreditieren, zeigte die sich überschneidende Macht der verschiedenen Zweige von Logically. Während die Social-Media-Beobachtungsabteilung die kanadische Regierung mit Berichten versorgte, versuchte das Redaktionsteam, die Meinung der Nachrichtenmedien zu beeinflussen. Als die Financial Times über das Protestphänomen berichtete, zitierte sie Murphy, einen ehemaligen FBI-Agenten, der jetzt für Logically arbeitet, mit der Behauptung, die Trucker seien von koordinierten „Verschwörungsgruppen“ in den USA und Kanada beeinflusst worden. Vice zitierte in ähnlicher Weise Joe Ondrak, den Leiter der Ermittlungen von Logically, der berichtete, dass der „Freedom Convoy“ weltweit für Aufregung unter Verschwörungstheoretikern gesorgt habe. Keine der beiden Firmen gab bekannt, dass Logically für die kanadischen Strafverfolgungsbehörden arbeitet.

Andere Adressaten von Logically weisen schnell darauf hin, dass das Unternehmen sich die Freiheit genommen hat, Informationen zu verbreiten, die es als Fehlinformationen ansieht.

Will Jones, Herausgeber des Daily Sceptic, einem libertären britischen Nachrichtenmagazin, beschrieb einen ungewöhnlichen Faktencheck auf Logically Facts, der redaktionellen Website des Unternehmens. Jones sagte, die Website habe ihn ins Visier genommen, weil er darauf hingewiesen habe, dass im Jahr 2022 71 % der Patienten, die wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert würden, geimpft seien. Der Faktencheck von Logically Facts bestätigte, dass Jones die Statistiken der britischen Gesundheitsbehörde korrekt verwendet hatte, versuchte aber, ihn zu untergraben, indem er behauptete, dass er immer noch irreführend sei, indem er behaupte, dass „Impfstoffe unwirksam sind“.

In einer Antwort wies Jones jedoch darauf hin, dass er dieses Argument nie vorgebracht habe und er logischerweise einen Strohmann angreife. Sein ursprünglicher Artikel bezog sich auf einen Artikel des Guardian, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, dass „COVID-19 weitgehend zu einer Krankheit der Ungeimpften geworden ist“.

Andere Faktenchecks von Logically nahmen auf bizarre Weise den Daily Sceptic ins Visier, der über eine mögliche Aufhebung der Impfpflicht im Januar 2022 berichtet hatte. Die Website kritisierte den Daily Sceptic, weil er die Evidenz für die Impfpolitik in Frage stellte und behauptete: „Die COVID-19-Impfstoffe haben sich bei der Bekämpfung der Pandemie als wirksam erwiesen“. Dennoch wurde die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen Ende des Monats aufgehoben, und im darauffolgenden Monat wurden alle anderen Pandemieeinschränkungen aufgehoben, wie Daily Sceptic berichtete.

„Soweit ich das beurteilen kann, handelt es sich um einen Betrug“, sagte der Gründer von Daily Sceptic, Toby Young von Logically. „Eine Gruppe von Rechtsverdrehern bietet der Regierung an, ihr bei der Zensur von Kritik an ihrer Politik zu helfen, unter dem Vorwand, dass sie keine abweichenden Meinungen zum Schweigen bringen wollen – Gott bewahre! – sondern lediglich die sozialen Medien von Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden ’säubern'“.

Ähnlich ablehnend äußerte sich Jones über die Gesellschaft, die seiner Meinung nach alles ablehne, was dem allgemeinen Konsens widerspreche. „Der Konsens ist natürlich der, der von den Leuten definiert wird, die Logically für seine Dienste bezahlen“, fügte Jones hinzu. Das Unternehmen gibt vor, die demokratische Debatte zu schützen, indem es Zugang zu „verlässlichen Informationen“ bietet, aber in Wirklichkeit wird es dafür bezahlt, auf Befehl zu bellen und zu wüten, wenn echte Meinungsfreiheit unbequem wird.

In einigen Fällen hat sich Logically auf Nachrichtenberichte gestürzt, um zu helfen, abweichende Stimmen zu diskreditieren. Im vergangenen September trat die Anti-Missinformations-Website in Aktion, nachdem britische Nachrichtenagenturen Berichte über Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens im Kontext des Komikers und Online-Moderator Russell Brand veröffentlicht hatten – einem der freimütigsten Kritiker der britischen Regierungspolitik, der wegen seiner heterodoxen Ansichten und seines großen Publikums mit Joe Rogan verglichen wurde.

Brand, ein lautstarker Gegner der Pandemiepolitik, war in der Vergangenheit von Logically ins Visier genommen worden, weil er die Reaktion der USA und Großbritanniens auf den Ausbruch des Virus kritisiert hatte.

Doch als die sexuellen Anschuldigungen, von denen keiner gerichtlich bewiesen werden konnte, in den Medien veröffentlicht wurden, ergriff die Website drastische Maßnahmen. Ondrak, der die Ermittlungen von Logically leitete, lieferte verschiedene Zitate an fast ein halbes Dutzend Nachrichtenagenturen – darunter Vice, Wired, die BBC und zwei separate Artikel in der Times -, die Brand als gefährlichen Verbreiter von Fehlinformationen darstellten, der schließlich zur Rechenschaft gezogen wurde.

„Er reiht sich ein in eine lange Liste von angeblich gesundheitsbewussten, antikapitalistischen Persönlichkeiten, die sich von der Covidien-Skepsis, der Covidien-Verleugnung und der Anti-Impf-Bewegung einspannen ließen und am anderen Ende des Great Reset wieder ausgespuckt wurden“, sagte Ondrak gegenüber Wired. In einem von der Times veröffentlichten Artikel äußerte sich Ondrak frustriert über die Hindernisse bei der Demonetarisierung von Brand aus dem Streaming-Netzwerk Rumble. In einem Interview mit der BBC äußerte Ondrak eine merkwürdige Verurteilung, indem er sagte, dass Brand zwar keine wirklichen Verschwörungstheorien oder Unwahrheiten verbreite, aber dem Publikum „die Zutaten liefere, um selbst Desinformation zu produzieren“.

Dinenage, der Abgeordnete, der zusammen mit Logically die Anti-Desinformationskampagne der CDU während der Pandemie leitete, trat ebenfalls in Aktion. Unmittelbar nach dem Skandal schickte sie fast identische Briefe an Rumble, TikTok und Meta und forderte die Plattformen auf, dem Beispiel von YouTube zu folgen und Brand zu löschen. Dinenage formulierte ihre offizielle Forderung, Brand zu zensieren, als Teil einer Untersuchung im öffentlichen Interesse, um das „Wohlergehen der Opfer unangemessenen und möglicherweise illegalen Verhaltens“ zu schützen.

Die Redaktion von Logically ging noch einen Schritt weiter. In ihrem Bericht über die Anschuldigungen gegen Brand, der auf Logically Facts veröffentlicht wurde, behauptete sie, dass Social-Media-Konten, die den Komiker als „unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist“ darstellten, zu denen gehörten, die „allgemeine Mythen über sexuelle Übergriffe“ verbreiteten. Die Website veröffentlichte ein Folgevideo, in dem die Behauptung wiederholt wurde, dass diejenigen, die die Unschuldsvermutung für Brand forderten, ein Prinzip, das auf die Magna Carta zurückgeht, einen gefährlichen „Mythos“ verbreiteten.

Die ungewöhnliche Advocacy-Kampagne gegen Brand war ein typisches Vorgehen für ein Unternehmen, das sich lange Zeit damit brüstete, ein Hammer gegen die Verbreiter von Fehlinformationen zu sein. Die Gelegenheit, Brand aus dem Medienökosystem zu entfernen, bedeutete, ihm so viel wie möglich vorzuwerfen, obwohl die Vorwürfe der sexuellen Nötigung eindeutig auf Fehlinformation oder Desinformation beruhten. Vielmehr war er ein führender Kritiker der staatlichen Zensur und Pandemiepolitik, sodass der Skandal eine Schwäche darstellte, die es auszunutzen galt.

Derartige Taktiken könnten die amerikanischen Wähler zu spüren bekommen. Das Unternehmen ist nun Mitglied des U.S. Election Infrastructure Information Sharing & Analysis Center, einer vom Center for Internet Security geleiteten Gruppe, die im Auftrag von Wahlbehörden im ganzen Land die Meldung von Fehlinformationen erleichtert. Logically hat Gespräche mit Oregon und anderen Bundesstaaten sowie mit dem DHS geführt, um seine Rolle bei der Überwachung sozialer Medien für die Präsidentschaftswahlen später in diesem Jahr zu erweitern.

Ehemalige Zielpersonen des Unternehmens warnen jedoch.

„Es sieht so aus, als ob Logicallys lukratives und offen gesagt beunruhigendes Geschäft tatsächlich Fehlinformationen in Millionenhöhe für die Regierung produziert hat, die eine Rolle bei der Zensur legitimer Äußerungen von Bürgern gespielt haben könnten“, sagte Carlo von Big Brother Watch U.K..

Politiker und hochrangige Beamte sind bereit, diesen Betrügern Millionen von Pfund zu zahlen, damit sie den Rotstift ansetzen und sich einreden, dass sie die Demokratie „schützen“, anstatt sie zu untergraben“, sagte Young von Daily Sceptic. „Das ist Betrug und sollte illegal sein.