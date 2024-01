Escobar: Fünf Variablen bestimmen unsere Zukunft

Pepe Escobar

Ende der 1930er-Jahre, als der Zweite Weltkrieg in vollem Gange war, und nur wenige Monate vor seiner Ermordung, hatte Leo Trotzki bereits eine Vision des zukünftigen Imperiums des Chaos.

„Für Deutschland ging es darum, ‚Europa zu organisieren‘. Die Vereinigten Staaten müssen die Welt ‚organisieren‘. Die Geschichte stellt die Menschheit vor den vulkanischen Ausbruch des amerikanischen Imperialismus … Unter diesem oder jenem Vorwand und unter diesem oder jenem Schlagwort werden die Vereinigten Staaten in den gewaltigen Kampf um die Aufrechterhaltung ihrer Weltherrschaft eingreifen“.

Wir alle wissen, was dann geschah. Heute haben wir es mit einem neuen Vulkan zu tun, den selbst Trotzki nicht hätte vorhersehen können: Die im Niedergang begriffenen Vereinigten Staaten sehen sich der „Bedrohung“ durch Russland und China gegenüber. Wieder einmal ist der ganze Planet von den großen Zügen auf dem geopolitischen Schachbrett betroffen.

Die für die US-Außenpolitik verantwortlichen Neokonservativen à la Strauss könnten niemals akzeptieren, dass Russland und China den Weg zu einer multipolaren Welt weisen. Gegenwärtig haben wir den anhaltenden Expansionismus der NATO als ihre Strategie, Russland zu schwächen, und Taiwan als ihre Strategie, China zu schwächen.

Aber in den vergangenen zwei Jahren hat der bösartige Stellvertreterkrieg in der Ukraine den Übergang zu einer multipolaren, eurasisch geprägten Weltordnung nur beschleunigt.

Mit der wertvollen Hilfe von Prof. Michael Hudson lassen Sie uns kurz die fünf Schlüsselvariablen rekapitulieren, die den derzeitigen Übergang bedingen.

Verlierer diktieren nicht die Bedingungen

1: die Pattsituation

Das ist das neue, zwanghafte US-Narrativ zur Ukraine – auf Steroiden. Angesichts der drohenden kosmischen Demütigung der NATO auf dem Schlachtfeld mussten das Weiße Haus und das Außenministerium – buchstäblich – improvisieren.

Moskau dagegen bleibt unbeeindruckt. Der Kreml hat seine Bedingungen längst gestellt: totale Kapitulation und keine Ukraine in der NATO. Verhandeln“ heißt aus russischer Sicht, diese Bedingungen zu akzeptieren.

Und wenn die Entscheidungsträger in Washington beschließen, die Aufrüstung Kiews zu beschleunigen oder „die abscheulichsten Provokationen zu entfesseln, um den Lauf der Dinge zu ändern“, wie SVR-Chef Sergej Naryschkin diese Woche erklärte, dann ist das in Ordnung.

Der Weg dahin wird blutig sein. Wenn die üblichen Verdächtigen den populären Zaluzhny aus dem Weg räumen und Budanow an die Spitze der ukrainischen Streitkräfte setzen, wird die AFU vollständig von der CIA kontrolliert – und nicht mehr von NATO-Generälen, wie es jetzt noch der Fall ist.

Das könnte einen Militärputsch gegen die verschwitzte Sweatshirt-Marionette in Kiew verhindern. Aber es wird noch hässlicher. Die Ukraine wird einen totalen Guerillakrieg führen, der nur zwei Ziele hat: russische Zivilisten und zivile Infrastruktur anzugreifen. Moskau ist sich dieser Gefahr natürlich voll bewusst.

Inzwischen wird in verschiedenen Breitengraden gemunkelt, die NATO bereite sich möglicherweise sogar auf eine Teilung der Ukraine vor. Wie dem auch sei, es sind nicht die Verlierer, die die Bedingungen diktieren: Das ist Russland.

Was die EU-Politiker betrifft, so sind sie vorhersehbar in Panik, weil sie glauben, dass Russland nach der Zerschlagung der Ukraine eine noch größere „Bedrohung“ für Europa darstellen wird. Das ist Unsinn. Nicht nur, dass es Moskau herzlich egal sein dürfte, was Europa „denkt“; das Letzte, was Russland will und benötigt, ist eine baltische oder osteuropäische Hysterie. Zudem hat selbst Jens Stoltenberg zugegeben, dass die NATO keine Bedrohung durch Russland in einem ihrer Gebiete sieht.

2: BRICS

Ab Anfang 2024 geht es um das große Ganze: die russische Präsidentschaft von BRICS+ – was man als Teilchenbeschleuniger in Richtung Multipolarität übersetzen kann. Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China wird die reale Produktion in mehreren Bereichen steigern, während Europa in eine Depression stürzt, ausgelöst durch den perfekten Sanktionssturm gegen Russland und die deutsche Deindustrialisierung. Und das ist bisher nicht alles, denn Washington weist auch Brüssel an, China in allen Bereichen zu sanktionieren.

Wie Prof. Michael Hudson es formuliert, befinden wir uns inmitten der „ganzen Spaltung der Welt und der Hinwendung zu China, Russland, dem Iran und den BRICS“, vereint in dem „Versuch, die gesamte koloniale Expansion der letzten fünf Jahrhunderte rückgängig zu machen und umzukehren“.

Oder, wie Außenminister Sergei Lawrow vor dem UN-Sicherheitsrat diesen Prozess, in dem die BRICS die westlichen Tyrannen hinter sich lassen, beschrieb: Die sich verändernde Weltordnung ist wie „eine Schlägerei auf dem Spielplatz – die der Westen verliert.

Auf Wiedersehen, Soft Power

3: der einsame Kaiser

Das „Patt“ – das Verlieren eines Krieges – steht in direktem Zusammenhang mit seiner Kompensation: Das Imperium drückt und schrumpft ein vasallisiertes Europa. Aber selbst wenn man die fast vollständige Kontrolle über alle diese relativ wohlhabenden Vasallen gewinnt, verliert man den globalen Süden für immer: wenn nicht alle seine Führer, so doch die überwältigende Mehrheit der öffentlichen Meinung. Das Sahnehäubchen ist die Unterstützung eines Völkermords, der von der ganzen Welt in Echtzeit verfolgt wird. Auf Wiedersehen, Soft Power.

4: Die Entdollarisierung

Überall im globalen Süden wird gerechnet: Wenn das Imperium und seine EU-Vasallen über 300 Milliarden Dollar an russischen Devisenreserven einfach stehlen können – von einer Top-Atom-/Militärmacht – dann können sie das mit jedem machen, und sie werden es tun.

Der Hauptgrund dafür, dass Saudi-Arabien, das jetzt zu den BRICS 10 gehört, auf den Völkermord in Gaza so zurückhaltend reagiert, ist, dass seine beträchtlichen Dollarreserven eine Geisel des Hegemons sind.

Und doch wird die Karawane, die sich vom US-Dollar wegbewegt, bis 2024 nur noch größer werden: Das hängt von den entscheidenden Überlegungen innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) und der BRICS 10 ab.

5: Garten und Dschungel

Was Putin und Xi dem globalen Süden – einschließlich der energiereichen arabischen Welt – im Wesentlichen gesagt haben, ist sehr einfach. Wenn ihr mehr Handel und Wirtschaftswachstum wollt, mit wem wollt ihr euch dann verbünden?

Damit sind wir wieder beim „Garten und Dschungel“-Syndrom, das zuerst von dem britischen Orientalisten Rudyard Kipling geprägt wurde. Sowohl das britische Konzept der „white man’s burden“ als auch das amerikanische Konzept der „Manifest Destiny“ gehen auf die Metapher von „Garten und Dschungel“ zurück.

Die NATO, und nicht nur sie, soll der Garten sein. Der globale Süden der Dschungel. Noch einmal Michael Hudson: Im Moment wächst der Dschungel, aber der Garten wächst nicht, „weil seine Philosophie nicht die Industrialisierung ist. Seine Philosophie ist es, Monopolrenten zu erwirtschaften, Renten, die man im Schlaf verdient, ohne Werte zu produzieren. Man hat nur das Privileg, für eine Monopoltechnologie, die man besitzt, Geld zu kassieren“.

Der Unterschied zu all den Jahrzehnten, in denen es ein imperiales kostenloses Mittagessen gab, ist jetzt „eine immense Verlagerung des technologischen Fortschritts“, weg von Nordamerika und den USA, hin zu China, Russland und ausgewählten Knotenpunkten in Asien.

Ewige Kriege. Und kein Plan B

Kombiniert man all diese Varianten – Patt, BRICS, der einsame Kaiser, Entdollarisierung, Garten und Dschungel – auf der Suche nach dem wahrscheinlichsten Szenario für die Zukunft, ist leicht zu erkennen, dass der einzige „Ausweg“ für ein in die Enge getriebenes Imperium der Standardmodus ist: ewige Kriege.

Und damit sind wir bei der aktuellen, völlig außer Kontrolle geratenen, aber immer noch vom Hegemon unterstützten US-Flugzeugträgeroperation in Westasien, die auf einen Mehrfrontenkrieg gegen die gesamte Achse des Widerstands abzielt: Palästina, Hisbollah, Syrien, irakische Milizen, Ansarullah im Jemen und Iran.

In gewisser Weise befinden wir uns wieder in der Zeit unmittelbar nach dem 11. September, als die Neokonservativen nicht in Afghanistan, sondern in den Irak einmarschieren wollten – nicht nur, um das Öl zu kontrollieren (was ihnen letztlich nicht gelang), sondern, wie Michael Hudson analysiert, „um im Wesentlichen Amerikas Fremdenlegion in Form von ISIS und al-Qaida im Irak zu schaffen“. Jetzt „hat Amerika zwei Armeen, mit denen es im Nahen Osten kämpft, die ISIS/al-Qaida-Fremdenlegion (arabischsprachige Fremdenlegion) und die Israelis“.

Hudsons Intuition, dass ISIS und Israel parallele Armeen sind, ist von unschätzbarem Wert: Sie kämpfen beide gegen die Achse des Widerstandes, aber niemals (Hervorhebung von mir) gegeneinander. Der Strauß-Plan der Neokonservativen, so geschmacklos er auch sein mag, ist im Grunde eine Variante des „Kampfes bis zum letzten Ukrainer“: „Kampf bis zum letzten Israeli“ auf dem Weg zum Heiligen Gral, der darin besteht, den Iran zu bombardieren, zu bombardieren, zu bombardieren (Copyright John McCain) und einen Regimewechsel herbeizuführen.

So wie der „Plan“ im Irak oder in der Ukraine nicht funktioniert hat, wird er auch gegen die Achse des Widerstands nicht funktionieren.

Was Putin, Xi und Raisi dem globalen Süden explizit oder eher subtil erklärt haben, ist, dass wir uns mitten in einem Krieg der Zivilisationen befinden.

Michael Hudson hat viel dazu beigetragen, diesen epischen Kampf in praktische Begriffe zu fassen. Bewegen wir uns auf das zu, was ich als Techno-Feudalismus bezeichnet habe – die KI-Variante des renditehungrigen Turbo-Neoliberalismus? Oder bewegen wir uns auf etwas zu, das den Ursprüngen des Industriekapitalismus ähnelt?

Michael Hudson charakterisiert einen vielversprechenden Horizont als „Anhebung des Lebensstandards, anstatt dem Dollar-Block die finanzielle Austerität des IWF aufzuzwingen“: ein System zu entwickeln, das die Großfinanz, die Großbanken, die Großpharmazie und das, was Ray McGovern einprägsam als MICIMATT (Militär-Industrie-Kongress-Intelligenz-Medien-Akademie-Think-Tank-Komplex) bezeichnet hat, nicht kontrollieren können. Alea jacta est (Die Würfel sind gefallen).