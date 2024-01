Technokratie: „Wissenschaft der Sozialtechnik“ ist Gehirnwäsche

Im Jahr 1937 definierte die Zeitschrift The Technocrat Technokratie als „die Wissenschaft des Social Engineering“ und beschrieb das Ergebnis als ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, in dem alle Entscheidungen von Technokraten getroffen werden. Zurückgewiesen und lächerlich gemacht, wandten sie sich der Täuschung und der psychologischen Kriegsführung zu. In Goudsmits Buch „Der Weltraum ist nicht mehr die letzte Grenze – die Realität ist es“ heißt das zweite Kapitel „Die Kunst der psychologischen Kriegsführung“. Seit der Geburt der Technokratie sind 100 Jahre vergangen, und ihre Strategie hat sich nicht geändert. Kein denkender Mensch würde diesen verrückten Technokraten auch nur einen zweiten Gedanken schenken, es sei denn, er würde durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht werden. Denken Sie einmal darüber nach:

Wir haben eine Energiekrise, obwohl wir Energie im Überfluss haben.

Es gibt eine Nahrungsmittelkrise, obwohl es genug Nahrungsmittel gibt, um die Welt zu ernähren.

Es gibt eine Wasserkrise, obwohl 71 % der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind.

Es gibt eine Luftkrise, in der CO2 zum Gräuel erklärt wird, obwohl es für die Existenz des Lebens auf der Erde notwendig ist.

Es gibt eine Ressourcenkrise, obwohl es genug Ressourcen gibt, um alle zu versorgen.

Diese Krisen werden uns durchgehend als „zwingende“ Gründe präsentiert, um die totale Kontrolle über alles zu erlangen und uns in eine wissenschaftliche Diktatur zu verwandeln. Die Amerikaner der 1940er-Jahre haben diesen Wahnsinn durchschaut und die Technokratie von Grund auf abgelehnt. Sie müssen ihn jetzt durchschauen oder die Konsequenzen tragen. ⁃ TN-Redakteur

Der Globalismus ist eine Ersatzideologie, die darauf abzielt, die Welt in einen einzigen planetarischen Einheitsstaat zu verwandeln, der von der globalistischen Elite selbst regiert wird. Der Krieg der Globalisten gegen die Nationalstaaten kann nicht erfolgreich sein, ohne die Vereinigten Staaten von Amerika zu zerstören. Der langfristige strategische Angriffsplan führt Amerika schrittweise von der konstitutionellen Republik zum Sozialismus, zum Globalismus und zum Feudalismus. Der taktische Angriffsplan nutzt psychologische, informationelle und asymmetrische Kriegsführung, um die Amerikaner zu destabilisieren und die Gesellschaft von der objektiven Realität in den Wahnsinn der subjektiven Realität zu treiben. Das Hauptziel der globalistischen Räuber sind die Kinder Amerikas.

Eltern müssen eine Kriegsmentalität annehmen, um die gefährliche Regierungspolitik, die ihre Kinder betrifft, zu verstehen und infrage zu stellen. Die Strategen der Globalisten haben ihre taktischen und operativen Pläne für ihren Krieg gegen Amerika auf die „Kunst des Krieges“ des chinesischen Militärstrategen Sun Tzu gestützt. Der Unterschied zwischen Sun Tzus Strategien aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. und der psychologischen/Informationskriegsführung der Globalisten im 21. Jahrhundert liegt in den Fortschritten in Wissenschaft und Technologie, die heute für den Einsatz von Massenwaffen des Social Engineering und der psychologischen Massenvernichtung zur Verfügung stehen.

Moderne psychologische Kriegsführung (PSYWAR) und psychologische Operationen (PSYOPS) nutzen das digitale Umfeld des 21. Jahrhunderts und seine integrierte Kommunikationslandschaft, um Zensur, Desinformation und Fehlinformation zu kommunizieren und zu koordinieren. Jahrhunderts und seiner integrierten Kommunikationslandschaft, um Zensur, Desinformation und Fehlinformation zu kommunizieren und zu koordinieren. Die Herzen und Köpfe ahnungsloser Zuschauer werden über Websites, Cloud-Server, Suchmaschinen, soziale Medien, mobile Anwendungen, Audio- und Videodateien, Podcasts, Webinare und sogar immersive digitale Umgebungen mit künstlichen, interaktiven, computergenerierten Szenen manipuliert. Informationskriege sind die Propagandakriege des 21. Jahrhunderts, die für PSYWAR und PSYOPS von grundlegender Bedeutung sind, da die dargebotenen Informationen sozial manipuliert werden, um eine gewünschte politische Wirkung zu erzielen.

Erinnern wir uns an die folgenden Zitate aus Sun Tzus Die Kunst des Krieges und daran, dass COVID-19 ein medizinischer PSYOP mit realen und tödlichen Folgen war.

Beschäftigen Sie die Menschen mit dem, was sie erwarten, was sie sehen können und was ihre Projektionen bestätigt. Es bringt sie in vorhersehbare Reaktionsmuster und beschäftigt sie, während Sie auf den außergewöhnlichen Moment warten – den, den sie nicht vorhersehen können.

Die Amerikaner haben ihren Ärzten immer vertraut und von ihnen erwartet, dass sie den hippokratischen Eid einhalten, der jeden Patienten schützt. Im Spätherbst 2019, als das Wuhan-Virus zum ersten Mal auftauchte, war es für die amerikanische Öffentlichkeit einfach unvorstellbar, dass die Ärzte, denen sie vertrauten, und die staatlichen medizinischen Einrichtungen, auf deren Informationen sich die Ärzte verließen, wissentlich in eine politische Medizin verwickelt waren, bei der es nicht um die öffentliche Gesundheit ging und nie gegangen war. Die Öffentlichkeit erwartete Aufrichtigkeit und Schutz.

Als immer mehr Informationen über die Fehlinformationen, Desinformationen und vollkommen übertriebenen Prognosen über die Gefahren von COVID-19 ans Licht kamen, klammerten sich die Amerikaner an die Fiktion, dass ihre Ärzte, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die National Institutes of Health (NIH), das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ehrliche Ärzte und Behörden seien.

Am 11. März 2020 erklärte die WHO COVID-19 zur Pandemie. Dies war der außergewöhnliche Moment, in dem die Amerikaner, einschließlich des damaligen Präsidenten Donald J. Trump, davon überzeugt wurden, dass politische Medizin ehrliche medizinische Wissenschaft sei. Präsident Trump leitete die Operation Warp Speed ein und traf unter dem Einfluss von Dr. Anthony Fauci, Deborah Birx und Robert Redfield die katastrophale Entscheidung, Amerikas boomende Wirtschaft lahmzulegen. Die Amerikaner glaubten weiterhin an die größte Lüge der politischen Medizin, dass die experimentellen mRNA-Impfstoffe tatsächlich Impfstoffe seien, die gegen COVID-19 immunisieren und die Übertragung des Virus verhindern würden. Die Amerikaner standen Schlange, um sich und ihre Kinder impfen zu lassen, trugen Mundschutz, blieben zu Hause und waren weiterhin davon überzeugt, dass diese Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit gedacht und notwendig seien.

Die Lügen begannen Anfang 2021 aufzufliegen, aber die Öffentlichkeit blieb gefügig. Ehrliche Ärzte und Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchten, die Menschen zu warnen, dass die COVID-19-Maßnahmen und -Protokolle politische Medizin und nicht ehrliche medizinische Wissenschaft waren. Sie warnten vor den Gefahren der experimentellen mRNA-Impfstoffe und wurden öffentlich verunglimpft, entlassen und manchmal ins Gefängnis geworfen. Schließlich wurde ihnen Recht gegeben, als sich herausstellte, dass die mRNA-Impfstoffe im rechtlichen Sinne nie Impfstoffe waren, da sie weder Immunität verliehen noch eine Übertragung verhinderten. Tatsächlich beeinträchtigten die Impfstoffe das Immunsystem der Menschen, die sie schützen sollten, aber der Schaden der politischen Medizin war bereits angerichtet.

Als die katastrophalen Folgen der Impfungen allmählich bekannt wurden, waren viele Menschen verständlicherweise wütend. Aber viele andere hielten an der Illusion fest, dass Maskierung, soziale Distanzierung und weitere mRNA-Impfungen sie schützen würden. Menschen starben in Krankenhäusern, nachdem sie geimpft worden waren. Junge, gesunde Sportler fielen nach der Impfung tot um. Dennoch hielten die Menschen an der subjektiven Realität und an den Lügen fest, die CDC, NIH, NIAID und ihre eigenen Ärzte weiterhin verbreiteten. Der COVID-19-Propagandakrieg war sehr effektiv. Er täuschte eine ganze Nation.

Die höchste Kunst des Krieges besteht darin, den Feind kampflos zu unterwerfen.

Das gesamte COVID-19-Debakel mit seinen Einschränkungen, Protokollen und der unerbittlichen, koordinierten Panikmache war eine psychologische Kriegsführung, um die öffentliche Nachfrage nach einem Impfstoff zu wecken, der kein Impfstoff war. Die Globalisierungsstrategen wussten, dass die Öffentlichkeit niemals bereit sein würde, sich und ihre Kinder mit ungetesteten, experimentellen, genverändernden mRNA-Injektionen impfen zu lassen. Die Bevölkerung musste in eine subjektive Realität gezwungen werden, in der sie sich ruhig für die Impfung anstellen würde, von der sie glaubte, dass sie sie und ihre Familien vor dem gefürchteten Coronavirus schützen würde. So wurde eine terrorisierte Zivilbevölkerung kampflos gefügig gemacht.

Die Zulassung der experimentellen mRNA-Impfstoffe für Säuglinge und Kleinkinder durch die CDC war die ultimative Missachtung der Beteiligung der politischen Medizin am Krieg des Globalismus gegen Kinder. Am 5. Juli 2022 verschickte Medicare.gov eine E-Mail an Senioren, in der es hieß: „Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Impfung von Kleinkindern. Falls Sie es verpasst haben: Die CDC empfiehlt jetzt COVID-19-Impfungen für alle Kinder ab 6 Monaten und Auffrischungsimpfungen für alle Kinder ab 5 Jahren. COVID-19-Impfstoffe sind sicher und verhindern wirksam, dass Kinder ernsthaft erkranken. Medicare und CDC haben wissentlich und absichtlich die bekannten Fakten falsch dargestellt und Senioren geraten, ihre erwachsenen Kinder zu überreden, ihre Enkelkinder impfen zu lassen!

Die ungetesteten, tödlichen Impfstoffe wurden weiterhin empfohlen, Auffrischungsimpfungen wurden empfohlen, jährliche Impfungen wurden diskutiert und dann geschah das, was Sun Tzu nicht vorhersehen konnte. Am 21. Oktober 2022 stimmte das CDC Advisory Committee on Vaccines (ACIP) einstimmig dafür, den COVID-19-Impfstoff von Pfizer und Moderna mRNA in die aufgeblähten Impfpläne für Kinder und Jugendliche aufzunehmen, die öffentliche Schulen besuchen. Damit wurde die COVID-19-Impfung für jedes Kind in Amerika, das eine öffentliche Schule besucht, obligatorisch.

Die Hauptverantwortung der Eltern besteht darin, ihre Kinder zu schützen und ihr Überleben zu sichern. Im 21. Jahrhundert müssen Eltern ihre Kinder vor der Bösartigkeit betrügerischer Globalisten schützen, die sie physisch vernichten wollen.

Die gesamte Kriegsführung basiert auf Täuschung.

Das Biden-Regime ist ein globalistischer Staatsfeind, der versucht, die amerikanische Souveränität zu zerstören und unsere konstitutionelle Republik durch den globalen Einheitsstaat des Globalismus zu ersetzen. Der Feind im Innern ist immer am gefährlichsten, weil ein großer Teil der Öffentlichkeit in einer subjektiven Realität lebt und nicht glauben kann oder will, dass unsere eigene Regierung unsere amerikanische Gesellschaft absichtlich zum Einsturz bringt.

Das ganze Geheimnis liegt darin, den Feind so zu verwirren, dass er unsere wahren Absichten nicht erkennen kann.

Die Öffentlichkeit mag verwirrt sein, aber die Strategen der Globalisten leben in der objektiven Realität und sind nicht verwirrt. Das Ziel des Globalismus ist es, das gegenwärtige System unabhängiger souveräner Nationen durch einen Eine-Welt-Staat und eine Weltregierung zu ersetzen. Die Eine-Welt-Regierung, die oft als „Great Reset“ und „Neue Weltordnung“ bezeichnet wird, ist ein totalitärer Staat, der alle denkbaren Grenzen überschreitet. Die Singularität, die sich die globalistischen Technokraten vorstellen, verschmilzt die Menschheit zu einer Nation, einer Rasse, einer Sprache, einer Kultur, einer Religion, einer digitalen Währung, einem digitalen Ausweis, einem Bildungsplan und sogar einem Geschlecht.

Eltern müssen ihre Hauptverantwortung wahrnehmen und ihre Kinder vor den gierigen Globalisten schützen. Sie müssen die subjektive Realität ablehnen und die objektive Realität akzeptieren, um die Bedrohung ihrer Kinder durch den Globalismus zu erkennen. Großeltern müssen mit Stolz die Freiheit und die geordnete Freiheit in unserer konstitutionellen Republik verteidigen. Wenn Eltern und Großeltern sich nicht rigoros gegen die Übernahme durch die Globalisten wehren, werden die Kinder unserer Nation zu Sklaven des 21. Jahrhunderts in der planetarischen Feudalordnung der Globalisten, in der es nur noch Herrscher und Beherrschte gibt. Die Globalisten leben in der objektiven Realität, und im Leben setzt sich die objektive Realität immer durch.