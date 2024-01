Es geht darum, dieses geostrategische Projekt zu nutzen, um Russland im Ukraine-Konflikt zu unbequemen Kompromissen zu zwingen und gleichzeitig den “Pivot (back) to Asia” der USA zu erleichtern. Das erste Ziel könnte jedoch scheitern, das zweite wird es wahrscheinlich nicht.

Mehrere miteinander verknüpfte Entwicklungen deuten stark darauf hin, dass Deutschlands Plan, die Kontrolle über den Kontinent zu erlangen, ohne einen Schuss abzufeuern, vor dem im Juli und Dezember 2022 in den vorangegangenen verlinkten Analysen gewarnt wurde, endlich vor der Verwirklichung steht. Der Auslöser war die Rückkehr von Donald Tusk als polnischer Ministerpräsident, der seine konservativ-nationalistischen Gegner aus dem Weg räumte, die diesem Plan im Wege standen und versuchten, ihre eigene “Einflusssphäre” in Mittel- und Osteuropa zu erlangen.

Als klar war, dass er an die Macht zurückkehren würde, schlug der deutsche NATO-Logistikchef Alexander Sollfrank Ende November das “militärische Schengen” vor, das darauf abzielte, Bürokratie und Logistik zu optimieren, um den Block in einen einzigen militärischen Raum zu verwandeln. Den Anstoß dazu gab Berlin, als es weniger als einen Monat später, Mitte Dezember, eine lang erwartete Vereinbarung mit Litauen über die Stationierung einer Panzerbrigade und 5.000 Soldaten in diesem geostrategisch günstig gelegenen Land, das sowohl an Weißrussland als auch an Kaliningrad grenzt, abschloss.

Der neue stellvertretende polnische Außenminister Andrzej Szejn stimmte diesem Vorhaben erst am vergangenen Wochenende grundsätzlich zu, nachdem er gegenüber der Rzeczpospolita erklärt hatte: “Wenn sich der Krieg jenseits unserer Ostgrenze abspielt, ist jede Hilfe und Zusammenarbeit unserer Verbündeten höchst willkommen. Wenn die Deutschen also die Ostflanke der NATO in Polen stärken wollen, wie sie es in Litauen getan haben, herzlich willkommen!” Dies geschah am selben Tag, an dem Bild die detaillierte Szenarioplanung des deutschen Verteidigungsministeriums für einen Krieg gegen Russland veröffentlichte.

In dem als geheim eingestuften Dokument wird vorausgesagt, dass Russland seine Volksgenossen in den baltischen Staaten irgendwann in diesem Sommer zu Unruhen anstiften wird, die dann eine größere Krise mit der NATO auslösen werden. Dann wurde argumentiert, dass “Lettlands geplante Abschiebung einiger Russen das von Bild prognostizierte Szenario in Gang setzen” und die Spannungszone angesichts der neu gewonnenen Mitgliedschaft Finnlands in der NATO und der Solidarität, die es gegenüber seinen estnischen Verwandten zeigen könnte, wenn diese ebenfalls in die Sache hineingezogen werden, bis zur Arktis ausweiten könnte.

Das “militärische Schengen” könnte dann unter dem falschen Vorwand, dass diese fabrizierte Krise diesem Plan eine erhöhte Dringlichkeit verleiht, beschleunigt umgesetzt werden, was dazu führen würde, dass zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg deutsche Truppen entlang der gesamten Westgrenze Russlands stationiert würden. Parallel dazu wird die “Moldau-Autobahn”, die von Rumänien im “Notfall” gebaut wird, die militärischen Bewegungen vom Mittelmeer in die Ukraine nach dem oben erwähnten Mechanismus optimieren.

Wenn all diese Teile auf diese Weise zusammenkommen und einige unerwartete Hindernisse auftauchen, um sie zu behindern, dann hätte Deutschland wohl eine moderne Version der “Festung Europa” mit der Unterstützung der USA wieder aufgebaut. Der faktische Führer des Westens hat ein Interesse daran, dieses geostrategische Projekt zu unterstützen, damit Deutschland Russland in Europa eindämmen kann, während Amerika sich schnell nach Asien verlagert, um China in der kommenden Zukunft stärker einzudämmen.

Die USA sammeln Verbündete vor einem möglichen Krieg mit China”, unterstützt durch das NATO-ähnliche AUKUS+-Bündnissystem, das sie in Asien mit Japan und den Philippinen entlang der nordöstlichen bzw. südöstlichen Front aufbauen. Obwohl das Gipfeltreffen zwischen Xi und Biden dazu beitragen könnte, die Rivalität zwischen China und den USA besser in den Griff zu bekommen”, nachdem sich die beiden Staatsoberhäupter während des APEC-Gipfels im November in San Francisco getroffen haben, ist kein dauerhafter Frieden zwischen ihnen zu erwarten.

Vielmehr scheinen beide Seiten daran interessiert zu sein, pragmatisch Zeit zu gewinnen, um sich im Vorfeld einer möglicherweise unvermeidlichen Konfrontation über Taiwan besser positionieren zu können. Die USA distanzieren sich politisch von Indien, wie hier, hier und hier erklärt wird, während China sich finanziell von Russland distanziert, wie hier erklärt wird und wie der jüngste Bloomberg-Bericht hier bestätigt.

Um es klar zu sagen: Es wird kein Abbruch der indisch-amerikanischen oder chinesisch-russischen Beziehungen erwartet, und jeder entsprechende Schritt weg vom jeweils anderen ist lediglich dazu gedacht, den Rivalen als vorübergehende vertrauensbildende Maßnahme zu beschwichtigen, um Zeit zu gewinnen, damit sie sich im Vorfeld einer möglichen Taiwan-Krise vorteilhafter positionieren können. Dieses strategische Kalkül ist im Zusammenhang mit dem deutschen Wiederaufbau der “Festung Europa” von Bedeutung, da dieses geostrategische Projekt die militärischen Ressourcen der USA für eine Verlagerung nach Asien freisetzen wird.

Es dient auch dazu, den Westen in eine vorteilhaftere Position zu bringen, um Russland unbequeme Kompromisse für das Einfrieren des Ukraine-Konflikts zu entlocken, nachdem dieser Ende letzten Jahres nach dem Scheitern der Gegenoffensive im Sommer und dem Rückstand der NATO im “Wettlauf der Logistik” endlich zu kippen begann. Präsident Putin hat signalisiert, dass die Ukraine entmilitarisiert, entnazifiziert und verfassungsmäßig wieder neutral sein muss, damit dies geschehen kann, aber die “Festung Europa” könnte ihn zwingen, seine Forderungen zu überdenken.

Der Westen ist daran interessiert, die Kontaktlinie (LOC) gemäß dem koreanisch anmutenden “Land-für-Frieden”-Waffenstillstandsvorschlag des ehemaligen NATO-Oberbefehlshabers James Stavridis vom letzten November einzufrieren, um das oben erwähnte geopolitische Projekt zu festigen und die Verlagerung der militärischen Ressourcen der USA nach Asien zu erleichtern. Die vom russischen Staatschef geforderten Sicherheitsgarantien sind ihm jedoch unangenehm, weshalb der Westen die “Festung Europa” als Druckmittel einsetzen will, um ihn zu Stavridis’ Kompromiss zu bewegen.

Wenn die Kettenreaktion, die weiter oben in dieser Analyse beschrieben wurde, eintritt und es zu einer größeren Krise zwischen der NATO und Russland an der arktisch-baltischen Front kommt, könnte der Westen anbieten, von dort aus zu deeskalieren, wenn Russland im Gegenzug dasselbe in der Ukraine tut und folglich auf seine zuvor genannten Forderungen verzichtet. Das Narrativ, die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen als vermeintliche Schwäche Russlands darzustellen, damit das westliche Publikum das Szenario von Stavridis akzeptiert, wurde bereits wie hier erläutert eingeführt.

Für den Fall, dass Präsident Putin nicht von seiner prinzipiellen Position abrückt, die drei miteinander verknüpften Sicherheitsgarantien seines Landes in vollem Umfang zu gewährleisten, könnte es zu den belgorod-ähnlichen terroristischen Übergriffen aus Polen kommen, auf die sich Weißrussland nach eigenen Angaben im letzten Monat vorbereitet hat. Sie würden darauf abzielen, ihn maximal unter Druck zu setzen, damit er ihrem koreanischen “Land-für-Frieden”-Waffenstillstandsvorschlag zustimmt, indem er trotz der Gefahr noch weiter eskaliert, um dann zu diesen Bedingungen zu deeskalieren.

Es ist jedoch möglich, dass er dem geostrategischen Zwang trotzdem nicht nachgibt, zumal das kürzlich unterzeichnete “britisch-ukrainische Abkommen über Sicherheitskooperation” im Wesentlichen darauf abzielt, die Art und Weise zu optimieren, in der der Westen seine Stellvertreterkriege im Vorfeld eines wahrscheinlichen Fortsetzungskonflikts in der Ukraine irgendwann nach einem Waffenstillstand führt. Der estnische Ministerpräsident Kaja Kallas sagte jedoch, dass die NATO noch fünf Jahre Zeit habe, um sich vorzubereiten, was sich auch mit einem Zeitplan für die Taiwan-Krise deckt.

Andere gehen bereits vom nächsten Jahr aus, was sich mit der Szenarioprognose des deutschen Verteidigungsministeriums deckt, während eine andere Prognose von 2027 ausgeht und wieder eine andere von 2035. Wenn man davon ausgeht, dass die USA jeden Konflikt durch Provokation Russlands und Chinas auslösen würden, es sei denn, einer der beiden überrascht sie wie bei der ersten Spezialoperation, ist es am sinnvollsten, wenn beide nicht gleichzeitig stattfinden und der Konflikt eher später als früher beginnt, um bis dahin so viel wie möglich aufzurüsten.

Da Russland den Westen schon einmal überrascht hat, ist es für Deutschland zwingend notwendig, die “Festung Europa” mit Unterstützung der USA sofort wieder aufzubauen, um für den Fall eines erneuten Angriffs besser gerüstet zu sein, z. B. wenn Russland in diesem Frühjahr ein Durchbruch über die LOC gelingt, wie die Bild-Zeitung ebenfalls vorhersagt. Es geht darum, dieses geostrategische Projekt zu nutzen, um Russland zu unbequemen Kompromissen zu zwingen und gleichzeitig den “Pivot (back) to Asia” der USA zu erleichtern. Das erste Ziel könnte scheitern, aber das zweite wird es wahrscheinlich nicht.