Britische Regierung enthüllt ihre Pläne, wie sie ihre überzähligen Toten verbergen

Man kann die Leichen nicht verstecken.

Das ist kriminell. Das britische Office for National Statistics (ONS) ändert seine Methode, um überzählige Todesfälle zu vergraben.

Diese neue Methode erweckt oft den Eindruck, dass weniger Menschen sterben als erwartet, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist.

Dr. John Campbell erklärt in dem Video, wie diese neue Methodik die Zahlen für 2023 verändert:

Woche 21

Alte Methode: 1066 zusätzliche Todesfälle

Neue Methode: 662 zusätzliche Todesfälle

Reduktion der überzähligen Todesfälle um 404

Woche 24

Alte Methode: 1172 überzählige Sterbefälle

Neue Methode: 645 zusätzliche Sterbefälle

Reduktion der überzähligen Sterbefälle um 527

Woche 32

Alte Methode: 427 Sterbefälle MEHR als normal

Neue Methode: 89 Sterbefälle WENIGER als normal

Reduktion der zusätzlichen Sterbefälle um 516

Woche

Alte Methode: 484 zusätzliche Todesfälle

Neue Methode: 144 Sterbefälle mehr

Reduktion der überzähligen Sterbefälle um 340

Woche 46

Alte Methode: 378 Sterbefälle zu viel

Neue Methode: 525 Sterbefälle weniger als erwartet

Reduktion um 903 zusätzliche Sterbefälle

Woche 51

Alte Methode: 647 Sterbefälle zu viel

Neue Methode: 260 weniger Sterbefälle als erwartet

Reduktion der überzähligen Sterbefälle um 907

„Wir sind also von einer Situation, in der es in dieser Woche 647 überzählige Todesfälle gab, also mehr als wir erwartet hatten, zu einer Situation gekommen, in der es 260 Todesfälle weniger gab, als wir erwartet hatten“, stellte Dr. Campbell skeptisch fest. „Es sterben also tatsächlich weniger Menschen, als wir erwarten würden.“

„Man kann die Leichen nicht verstecken“

Der Datenanalytiker Edward Dowd sagte in Ron Johnsons letzter Podiumsdiskussion am Montag, er „vermute“, dass die Regierungen anfangen würden, ihre Methoden zu ändern, um die überschüssigen Todesfälle zu begraben. Er fügte jedoch hinzu: „Die von den Versicherungsgesellschaften verwendeten versicherungsmathematischen Tabellen haben sich nicht geändert.

Ed Dowd erwähnte, dass Scott Davison, CEO von One America, bei einer Veranstaltung der Handelskammer einen alarmierenden Anstieg der Übersterblichkeitsrate um 40 % bei den 25- bis 64-Jährigen bekannt gegeben habe. Davison wies darauf hin, dass selbst ein Anstieg dieser Zahlen um 10 % ein seltenes Ereignis sei, vergleichbar mit einer Überschwemmung, die nur einmal in 200 Jahren vorkomme, oder einem Ereignis mit drei Standardabweichungen, sodass ein Anstieg um 40 % „aus dem Rahmen“ falle.

Dowd erklärt: „Die Versicherungsgesellschaften stellen die gleiche Übersterblichkeit fest, vorwiegend bei der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Diese Todesfälle sind also nicht zu leugnen. Leider kann man die Leichen nicht verstecken.