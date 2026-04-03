Britische Regierung entwickelt Echtzeit-Kontaktverfolgungssystem für die nächste Pandemie

Die britische Regierung gibt mehr als eine Milliarde Euro für die Entwicklung eines Kontaktverfolgungssystems für die nächste Pandemie und für das Einlagern von Schutzausrüstung aus. Außerdem arbeitet sie an einem Pandemiegesetz, das flexible Maßnahmen je nach Art der Pandemie ermöglichen soll.

Diesen Plan hat das Gesundheitsministerium am 26. März vorgestellt

Die Regierung geht davon aus, dass eine neue Pandemie „mit Sicherheit“ eintreten wird. Sie werde sich aber ebenso sicher von