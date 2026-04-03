Trump, die NATO und der Weltfrieden

Egon W. Kreutzer

In zwei Tagen wird die NATO 77 Jahre alt. Deutschland ist erst seit 71 Jahren dabei. Seit 35 Jahren ist die NATO als Verteidigungsbündnis gegen den Ostblock obsolet, denn die UdSSR ist 1991 in ihre Bestandteile zerfallen, von denen keine ernstzunehmende militärische Bedrohung mehr ausgegangen ist.

Die NATO ist nicht zerfallen, hat allerdings ihren Zweck neu definiert. Begonnen hat das damit, dass man sich ein UN-Mandat verschaffte, um