Britische Spitzenwissenschaftler in Verbindung mit Vertuschung im Covid-Labor

DAS Thema des Jahres war bisher Covid-19 und die Einführung von experimentellen Impfstoffen für immer jüngere Altersgruppen. TCW Defending Freedom hat sich an vorderster Front für die Kritik an der Regierungspolitik eingesetzt, insbesondere durch unsere Autoren Neville Hodgkinson und Sally Beck. Von heute bis zum Bank Holiday Monday wiederholen wir unsere zehn meistgelesenen Artikel von Ende 2020 in umgekehrter Reihenfolge. Heute geht es um Artikel Nr. 7 von Neville Hodgkinson, der erstmals am 4. Juni 2021 veröffentlicht wurde.

Zwei der Wissenschaftler, die Großbritanniens Reaktion auf die Covid-19-Pandemie leiteten, wurden in eine angebliche Vertuschung der Ursprünge des Virus verwickelt.

Sir Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust, und Sir Patrick Vallance, ehemaliger Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Pharmariesen GlaxoSmithKline (GSK) und seit März 2018 leitender wissenschaftlicher Berater der Regierung, tauchen beide in den „Fauci-Akten“ auf, einem brisanten Stapel von E-Mails, der diese Woche im Rahmen der Informationsfreiheitsgesetze in Amerika veröffentlicht wurde.

Der Wellcome Trust ist eine immens reiche Stiftung, die jährlich 1 Milliarde Pfund für die weltweite Gesundheitsforschung ausschüttet. Sie wurde 1936 nach dem Tod von Sir Henry Wellcome gegründet, der das Unternehmen gründete, aus dem später GlaxoSmithKline wurde. Farrar ist auch Mitglied der britischen Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) und gehört dem Vorstand der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations an, die 1 Milliarde Dollar für die Entwicklung des Impfstoffs Covid-19 zur Verfügung gestellt hat.

Vallance, der den Vorsitz des Beratungsgremiums der Regierung für Impfstoffe innehat, wurde im vergangenen Jahr vom Telegraph über eine Beteiligung von 600.000 Pfund an GSK informiert, was den Vorwurf eines Interessenkonflikts aufkommen ließ. Er hatte bereits Aktien im Wert von mehr als 5 Mio. Pfund eingelöst, die er während seiner Amtszeit von dem Unternehmen erhalten hatte.

Dr. Anthony Fauci leitet seit 40 Jahren das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten in den USA und war das öffentlichste Gesicht im Umgang der USA mit der Krise.

Trotz der Auseinandersetzungen mit Präsident Trump ist er für viele ein Held, und die E-Mails werden von einigen seiner Anhänger in den Medien als Beweis für den enormen Druck interpretiert, dem er ausgesetzt war.

Tucker Carlson, ein Moderator und politischer Kommentator von Fox News, der eine strafrechtliche Untersuchung von Faucis Verhalten gefordert hat, meint jedoch, dass die E-Mails zeigen, dass Fauci von Anfang an besorgt war, die Öffentlichkeit könnte zu dem Schluss kommen, dass Covid aus dem Wuhan Institute of Virology stammt.

Warum sollte Tony Fauci so besorgt sein, dass die Amerikaner zu diesem Schluss kommen könnten? Möglicherweise, weil Tony Fauci genau wusste, dass er in eben diesem Labor Experimente zur Funktionserweiterung finanziert hatte. Die E-Mails beweisen, dass Fauci unter Eid darüber gelogen hat.

Die erste E-Mail, die Carlson den Zuschauern zeigte, war auf den 31. Januar 2020 datiert – den Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation erklärte, dass Covid einen globalen Gesundheitsnotstand darstellt.

Sie wurde am späten Abend von dem Immunologen Kristian Anderson vom Scripps Research Institute in Kalifornien, das aufgrund seiner Rolle bei wissenschaftlichen Fortschritten als das einflussreichste der Welt gilt, an Fauci geschickt. Nur eine weitere Person – Jeremy Farrar – erhielt eine Kopie.

Anderson warnte davor, dass das Virus Merkmale aufweise, die den Anschein erwecken könnten, dass es aus einem Labor stammen könnte (wie der britische Impfstoffexperte Angus Dalgliesh seit über einem Jahr versucht, uns zu erklären).

In seiner E-Mail hieß es: „Die ungewöhnlichen Merkmale des Virus machen nur einen sehr kleinen Teil des Genoms aus (weniger als 0,1 Prozent), so dass man sich alle Sequenzen sehr genau ansehen muss, um zu erkennen, dass einige der Merkmale (möglicherweise) künstlich hergestellt wurden.

Am nächsten Tag schrieb Fauci zurück: „Danke, Kristian. Wir telefonieren bald.‘

Dann schickte er eine dringende E-Mail an seinen Stellvertreter Hugh Auchincloss mit dem Vermerk WICHTIG. Darin hieß es: „Hugh – wir müssen unbedingt heute Morgen sprechen. Lassen Sie Ihr Handy an… Lesen Sie dieses Papier sowie die E-Mail, die ich Ihnen jetzt weiterleiten werde. Du wirst heute Aufgaben haben, die erledigt werden müssen. Das Papier wurde in der E-Mail wie folgt beschrieben: „Baric, Shi et al – Nature Medicine – SARS gain of function“.

Der betreffende Artikel, der im November 2015 veröffentlicht wurde, wurde von Ralph Baric verfasst, einem in den USA ansässigen Immunologen und langjährigen Empfänger von Geldern aus Faucis Institut.

Darin wird Zhengli-Li Shi vom Wuhan Institute of Virology bescheinigt, genetische Sequenzen von chinesischen Fledermäusen zur Verfügung gestellt zu haben, die zur Konstruktion eines Chimärenvirus verwendet wurden – einer gentechnisch veränderten Laborkreation, von der die Forscher dann zeigten, dass sie menschliches Gewebe infizieren und schädigen kann.

Die Schlussfolgerung der Studie lautet: Auf der Grundlage dieser Ergebnisse könnten wissenschaftliche Prüfgremien ähnliche Studien, bei denen chimäre Viren auf der Grundlage zirkulierender Stämme konstruiert werden, als zu riskant einstufen. Zusammengenommen stellen diese Daten und Einschränkungen eine Kreuzung von GOF (gain of function)-Forschungsbedenken dar: Das Potenzial, sich auf künftige Ausbrüche vorzubereiten und diese einzudämmen, muss gegen das Risiko abgewogen werden, noch gefährlichere Krankheitserreger zu schaffen“.

Carlson kommentierte: „Wir wissen, dass Anfang letzten Jahres viele Leute an den National Institutes of Health besorgt waren, dass Covid nicht auf natürliche Weise entstanden war. Sie waren besorgt, dass es stattdessen in einem Labor in China manipuliert worden war. Und dennoch schienen sie entschlossen, diese Fakten vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Und warum?

Am Nachmittag des 1. Februar letzten Jahres hielt Fauci eine Telefonkonferenz mit mehreren führenden Virologen ab. Die meisten Details dieser Telefonkonferenz bleiben der Öffentlichkeit verborgen – sie wurden geschwärzt. Wir wissen, dass sich die Telefonkonferenz auf ein Dokument mit dem Titel „Coronavirus-Sequenzvergleich“ bezog.

Jeremy Farrar, ein britischer Arzt, der eine große gemeinnützige Forschungseinrichtung leitet, erinnerte alle Teilnehmer der Telefonkonferenz daran, dass das, was sie sagten, streng geheim sei.

Eine E-Mail über die Telefonkonferenz wurde von Farrar am selben Nachmittag an Fauci und Patrick Vallance geschickt, mit Kopie an sechs weitere Personen, darunter Paul Schreier, Chief Operating Officer bei Wellcome, der deutsche Virologe Christian Drosten, die niederländische Virologin Marion Koopmans und Kristian Anderson.

Sie enthielt die Warnung: „Informationen und Diskussionen werden absolut vertraulich geteilt und dürfen nicht weitergegeben werden, bis man sich über die nächsten Schritte geeinigt hat.

In anderen E-Mails leitete Farrar, der öffentlich die Theorie vertritt, dass sich das Virus auf natürliche Weise entwickelt hat, einen Artikel der Website ZeroHedge weiter, der nahelegt, dass das Virus als Biowaffe geschaffen worden sein könnte.

Carlson kommentierte: „Wir wissen jetzt, dass dies eine plausiblere Erklärung ist als die, die wir zuerst glaubten und die uns von den Medien erzählt wurde, nämlich dass das Coronavirus von einem Schuppentier stammt. Doch für das Verbrechen, dies laut zu sagen, wurde ZeroHedge von den Plattformen der sozialen Medien verbannt. Bis vor kurzem durften Sie nicht andeuten, dass Covid von Menschen verursacht sein könnte. Warum durften Sie das nicht andeuten? Die Faktenprüfer würden es nicht zulassen. Warum nicht? Weil Tony Fauci den Technologiemonopolen versichert hat, dass das Coronavirus nicht von Menschen verursacht worden sein kann. Und so haben die Technologiemonopole das Thema abgeschaltet“.

Carlson spielte dann einen Ausschnitt aus einer Pressekonferenz des Weißen Hauses vom 17. April 2020 ab, in dem Fauci erklärte: „Eine Gruppe hochqualifizierter Evolutionsbiologen hat sich die Sequenzen dort und die Sequenzen bei Fledermäusen im Laufe ihrer Entwicklung angesehen, und die Mutation, die nötig war, um an den Punkt zu gelangen, an dem es jetzt ist, ist völlig vereinbar mit einem Sprung einer Spezies von einem Tier zu einem Menschen.

Zwei Tage später schrieb der britische Wissenschaftler Peter Daszak, einer derjenigen, denen Fauci die Durchführung der Experimente in Wuhan finanziert hatte, um ihm für seine Hilfe bei der Feststellung zu danken, „dass die wissenschaftlichen Beweise für einen natürlichen Ursprung von Covid-19 aus einem Spillover von Fledermäusen auf den Menschen sprechen und nicht für eine Freisetzung im Labor des Wuhan Institute of Virology“.

Daszak, Präsident der EcoHealth-Allianz, die zig Millionen Dollar von US-Steuerzahlern für die Erforschung von Coronaviren erhalten hat, ist ein führendes Mitglied eines Teams der Weltgesundheitsorganisation, dessen Untersuchung über die Ursprünge der Pandemie bei ihrer Veröffentlichung am 30. März weithin als Schönfärberei angesehen wurde. Er leitet einen Lancet-Ausschuss mit demselben Auftrag.

Es heißt, dass der britische Geheimdienst nun mit den amerikanischen Kollegen zusammenarbeitet, nachdem Präsident Biden letzte Woche eine Untersuchung der Theorie des Laborlecks angeordnet hat, deren Ergebnisse ihm innerhalb von 90 Tagen vorgelegt werden sollen.

Werden wir endlich einen Hauch von Wahrheit in all dem hören? Oder werden die britische Öffentlichkeit und andere Nationen weltweit weiterhin von Wissenschaftlern in die Irre geführt, denen es zu peinlich ist, zu ihrer Rolle im Covid-Fiasko zu stehen?

Sie können die Sendung von Tucker Carlson hier sehen.