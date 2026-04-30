Britische Wissenschaftler wollen Salzwasser in die Atmosphäre schießen, um den Klimawandel zu bekämpfen

„Wir beginnen, massive, massive Umweltauswirkungen zu sehen, die uns enorme Kosten in Form von Menschenleben und Geld verursachen. Das wird unerträglich“, sagte der leitende Wissenschaftler.

The WinePress

Der folgende Bericht stammt aus The Times (Auszüge):

Britische Wissenschaftler testen, ob das Einbringen von Salzwasser in Wolken helfen könnte, die Erde abzukühlen, als Teil eines 6-Millionen-Pfund-Projekts zur Bekämpfung der globalen Erwärmung.

Das Team von Hugh Coe führt Labortests in einer dreistöckigen Edelstahl-„Wolkenkammer“ an der Universität Manchester durch und untersucht dabei ein Konzept, das als marine Wolkenaufhellung bekannt ist.

Die Idee scheint einfach. Einen feinen Nebel aus Salzwasser in Wolken injizieren, um sie heller zu machen und mehr Sonnenenergie zurück ins All zu reflektieren. Wenn erfolgreich, könnte der erste Feldtest dieser Technologie im Vereinigten Königreich in zwei Jahren irgendwo an der britischen Küste stattfinden.

Coes Reflect-Projekt ist eines von 22 Projekten in einem 57-Millionen-Pfund-Programm zur Erforschung von „Geoengineering“ des Erdklimas, finanziert von der Advanced Research and Invention Agency (Aria). Diese risikoreiche, aber potenziell lohnende Forschungsorganisation wurde von Dominic Cummings, dem ehemaligen Berater von Boris Johnson, ins Leben gerufen, der darin eine Möglichkeit sah, das Vereinigte Königreich als „wissenschaftliche Supermacht“ zu etablieren.

Geoengineering kann umstritten sein und wird von Umweltschützern abgelehnt, die befürchten, es könne als Vorwand dienen, die treibenden CO₂-Emissionen nicht zu reduzieren. Reform-Abgeordnete haben zudem irreführende Behauptungen aufgestellt, dass Ed Miliband Pläne unterstütze, „den Sonnenschein auszublenden“, was der Energieminister als „völlig verrückte Verschwörungstheorien“ zurückwies. Der erste geplante britische Feldversuch zur solaren Geoengineering-Technologie wurde 2012 aufgrund „komplexer“ Fragen zu Governance und geistigem Eigentum abgesagt.

Heute sehen Wissenschaftler das Aria-Programm als entscheidend an, um Beweise für die Wirksamkeit und mögliche Nebenwirkungen von Geoengineering-Maßnahmen zu sammeln, falls diese künftig eingesetzt werden müssen, um den Klimawandel zu bremsen.

„Wir beginnen, massive, massive Umweltauswirkungen zu sehen, die uns enorme Kosten in Form von Menschenleben und Geld verursachen. Das wird unerträglich“, sagte Coe über die Auswirkungen des aktuellen Erwärmungsniveaus, bei dem die Erde bereits 1,4 °C wärmer ist als vor der industriellen Revolution.

Er sagte, es gebe „nicht den geringsten Zweifel“, dass die Reduzierung von CO₂-Emissionen Priorität haben müsse. Gleichzeitig müsse man jedoch die Unsicherheiten rund um Geoengineering erforschen, falls man es irgendwann einsetzen müsse. „Wir sollten verdammt noch mal verstehen, welche Risiken das sind, bevor wir es tun“, sagte er.

[…] Das Salz könnte eines Tages mit großen Wassernebelkanonen, wie sie bei Festivals eingesetzt werden, in die Wolken geschossen werden. Derzeit liegt der Fokus jedoch auf Labortests, um die ideale „Goldlöckchen“-Größe der Salzpartikel zu finden. Sind sie zu groß, riskieren sie, die gesamte Feuchtigkeit aufzunehmen, bevor kleinere Tröpfchen entstehen können. Sind sie zu klein, „aktivieren“ sie nicht richtig, sodass die Wolke nicht ausreichend aufgehellt wird.

Wenn alles gut verläuft, sollen die Tests im nächsten Jahr auf eine kontrollierte Umgebung wie ein Foliengewächshaus ausgeweitet werden, in dem das Salz leicht von den Wänden abgewaschen werden kann. Wenn Aria und ein unabhängiges Gremium grünes Licht geben, wird Coes Team 2028 und 2029 Feldversuche im Freien durchführen.

[…] Falls diese Tests stattfinden, würden sie nur wenige Minuten dauern und sich höchstens über einige Kilometer erstrecken. Drohnen und Lidar-Technologie werden eingesetzt, um sicherzustellen, dass sich die Salzwolke nicht weiter ausbreitet als beabsichtigt. „Im Grunde gerät das Experiment nicht außer Kontrolle“, sagte Coe.