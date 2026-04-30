Trump steckt die Amerikaner in ein digitales Gefängnis

Paul Craig Roberts

Das Trump-Regime hat gezeigt, dass seine wahre Agenda darin besteht, die Amerikaner in Gefangenschaft zu bringen. Trump und sein Finanzminister Scott Bessent, ein Lakai von George Soros, nutzen illegale Einwanderer als Vorwand, um amerikanische Bürger in eine vollständige digitale Überwachung zu zwingen.

„The Burning Platform“ erklärt:

„In einem Schritt, der die wahren Absichten hinter der ‚America First‘-Rhetorik offenbart, treibt die Trump-Regierung eine Verordnung voran, die jeden Amerikaner dazu zwingen wird, seine biometrischen Gesichtsdaten herauszugeben – oder vollständig vom Bankensystem ausgeschlossen zu werden. Finanzminister Scott Bessent, ein langjähriger Protegé von Soros, der 1992 am „Schwarzen Mittwoch“ zur Zerstörung der britischen Wirtschaft beitrug, hat bestätigt, dass die Maßnahme ‚in Arbeit‘ ist. Banken werden verpflichtet sein, die Staatsbürgerschaft jedes Kunden anhand eines US-Passes zu überprüfen, der eingebettete RFID-Chips und für behördliche Zwecke geeignete biometrische Gesichtserkennungsdaten enthält. Kein Reisepass? Kein Bankkonto. Punkt. Real-ID, Führerscheine und alle anderen gängigen Dokumente reichen nicht aus. Das ist keine Grenzsicherheit. Das ist der letzte Knoten in der digitalen Schlinge.

Die Sprache der Anordnung ist erschreckend eindeutig: Banken müssen ihre Kunden vollständig „kennen“, einschließlich ihres Einwanderungsstatus. Illegale Einwanderer „haben kein Recht, im Bankensystem zu sein“, erklärte Bessent. Doch das eigentliche Ziel ist jeder amerikanische Bürger. Millionen ohne Reisepass werden nun gezwungen sein, einen zu beantragen – mit hochauflösenden Gesichtsscans, die für die nahtlose Integration in zentrale Regierungsdatenbanken formatiert sind. Sobald dein Gesicht digitalisiert und dauerhaft mit deinem Geld verknüpft ist, ist die Infrastruktur eines bargeldlosen Überwachungsstaates vollständig. Nachverfolgen, einfrieren oder verweigern von Geldern nach Belieben – basierend auf Konformität, Sozialpunkten, politischem Dissens oder zukünftigen „Fehlinformations“-Kennzeichnungen. So bauen sie den Käfig: eine „Sicherheitsmaßnahme“ nach der anderen.“

Beachte, dass Trumps verfassungswidrige Executive Order vorgibt, sich gegen „illegale Einwanderer“ zu richten, von denen Bessent sagt, sie „hätten kein Recht, im Bankensystem zu sein“. Was für eine offensichtliche Lüge! Illegale Einwanderer haben das Recht zu arbeiten und werden über Schecks bezahlt, die auf Bankkonten gezogen sind. Die Bundesregierung stellt ihnen Ausweise aus und die Bundesstaaten geben ihnen Führerscheine. Sie erhalten Wohnraum, medizinische Versorgung, Lebensmittel und Bildungsleistungen. In einigen demokratisch regierten Bundesstaaten und Städten nehmen sie an US-Wahlen teil und arbeiten in staatlichen und lokalen Regierungen. Kalifornien hat ein Gesetz verabschiedet oder versucht, eines zu verabschieden, das es Einwanderern erlaubt, als Polizisten zu dienen. Einwanderern wurden die verfassungsmäßigen Rechte gewährt, die die US-Verfassung amerikanischen Bürgern zusichert. Was meint Bessent also damit, dass illegale Ausländer kein Bankkonto haben dürfen?

Ist das die beste Tarnung, die das Trump-Regime der Tyrannei geben kann?

Die Infrastruktur der Tyrannei „wird genau jetzt aufgebaut, unter dem Deckmantel von ‚Grenzsicherung‘ und ‚Know Your Customer‘.“

Trump trägt weiter zum Aufbau der Tyrannei bei, indem er den Kongress drängt, ein inländisches Überwachungsprogramm gemäß FISA zu genehmigen. Trump sagt, er sei bereit, seine verfassungsmäßig geschützten Bürgerrechte für die nationale Sicherheit und die Bedürfnisse des Militärs aufzugeben.

Stelle sicher, dass du verstehst, was hier geschieht. Die Bundesregierung ließ Millionen illegaler Einwanderer ins Land, darunter Kriminelle und möglicherweise Terroristen. Um sich gegen diese Bedrohung zu schützen, will die Bundesregierung die verfassungsmäßig geschützten Bürgerrechte der US-Bürger abschaffen. Trumps Plan lässt die Amerikaner völlig schutzlos gegenüber der Regierung zurück, so wie die amerikanischen Kolonisten gegenüber der britischen Regierung schutzlos waren – außer durch Waffengewalt.

Der Kongress wird für „nationale Sicherheit“ und „für das Militär“ stimmen. Gegen den Militär- und Sicherheitskomplex zu stimmen, ist genauso gefährlich wie gegen Israel zu stimmen.

Die US-Verfassung ist seit langem Stück für Stück zerstört worden. Heute ist kaum noch ein Rest übrig. Präsident Lincoln zerstörte während 1861–1865 die Rechte der Bundesstaaten und beseitigte damit die Grenzen der Bundesmacht. 1913, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, wurde das verfassungsmäßige Verbot einer Einkommenssteuer aufgehoben und eine zentrale Kontrolle über das Bankensystem eingeführt, gegen die sich die Amerikaner lange gewehrt hatten. Präsident George W. Bush setzte das Habeas-Corpus-Recht außer Kraft und beanspruchte die Macht, Bürger allein aufgrund von Verdacht ohne Beweise auf unbestimmte Zeit festzuhalten. Obama beanspruchte das Recht, amerikanische Bürger allein auf Verdacht ohne rechtliches Verfahren zu töten. Das Biden-Regime nutzte seine Macht, um Bürger auf Grundlage falscher Anschuldigungen zu inhaftieren. Und nun vollendet Trump – selbst ein Opfer einer politisierten Justiz – den Aufbau der Tyrannei der Bundesregierung über das amerikanische Volk.

Das amerikanische Volk, so sorglos wie es sich immer wieder gezeigt hat, begreift kaum, dass die Zeit Amerikas als freie Gesellschaft zu Ende gegangen ist. Der kommende 4. Juli wird das letzte Mal sein, dass Amerikaner von der unvergleichlichen Freiheit Amerikas und den Männern hören, die ihr Leben dafür gegeben haben. Eine solche Freiheit wird nicht länger existieren.

Die Agenden organisierter Interessengruppen haben die Agenden des amerikanischen Volkes – Familie, Moral, Wohlwollen gegenüber anderen – überlagert. Amerika verschwendet seine Ressourcen und Leben in Kriegen für Israels Agenda eines Groß-Israel und für die Profite des militärisch-industriellen Komplexes.

Die amerikanischen Liberalen und die Zionisten haben ihr Ziel erreicht. Heute sind die Amerikaner so gespalten, dass es unmöglich ist, dass ein Führer entsteht. Trump hat bewiesen, dass er ein Werkzeug der zionistischen Agenda und des autoritären Staates ist. Wenn die Demokraten wieder an die Macht kommen, werden sie sich darauf konzentrieren, Trump und seine Unterstützer einzusperren – nicht darauf, die amerikanische Republik wiederherzustellen, die von den Gründervätern geschaffen wurde.

Amerikas 15 Minuten im Rampenlicht sind vorbei.