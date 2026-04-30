Joaquin Flores

Die jüngste Offensive von Al-Qaida und der ALF in Mali zwingt uns, einen Blick auf die Region zu werfen, um den tatsächlichen Stand der Dinge zu verstehen.

Der Kampf um Selbstbestimmung in Subsahara-Afrika wird in den westlichen Finanzmedien und im akademischen Diskurs oft in der Vergangenheitsform beschrieben, doch die Offensive von Al-Qaida und der ALF vom 25. April in Mali, die von erheblichem Ausmaß und Koordination war, zwingt uns, die Region zu betrachten, um den tatsächlichen Stand der Dinge zu verstehen. Es handelt sich hier um eine breitere, sich langsam entzündende Alternative in einem kritischen Kriegsschauplatz zu dem, was ansonsten ein globaler Dritter Weltkrieg sein könnte; einer, in dem Aufstandsbewegung, Ressourcenwettbewerb und verankerte externe finanzielle Interessen gegen Befreiung mit zunehmender Intensität aufeinandertreffen. Und dies alles im breiteren Kontext mehrerer regionaler Kriege, an denen dieselben Länder, Partnerschaften und Allianzen beteiligt sind. Der Kampf um nationale Befreiung in Zentral- und Westafrika ist keine bloße Geschichte, sondern ein lebendiger und sich abmühender Kampf, jetzt und heute. Die Realität zeigt, dass das gesamte ehemals französische koloniale Zentral- und Westafrika bis vor wenigen Jahren innerhalb fortbestehender Strukturen des französischen Wirtschafts- und politischen Imperialismus operierte, mit nur einer theatralischen Art von Unabhängigkeit, bevor eine Reihe von Staaten schließlich in eine Phase des offenen Aufruhrs gegen Paris eintrat und langjährige Abkommen externer Abhängigkeit und regionaler Ausrichtung in Frage stellte.

Ein wenig Hintergrund ist angebracht. Der US-Krieg gegen Libyen im Jahr 2011, als die USA Al-Qaida-Strukturen und Söldnergruppen unterstützten, um die Libysche Arabische Dschamahirija zu stürzen, schuf eine sich immer weiter vertiefende Zone der Instabilität (bis heute ungelöst), eine salafistische ideologische Drift und Waffenschmuggel durch die Sahara nach Zentral- und Westafrika. Es scheint, dass Frankreich dann ein ähnliches Drehbuch anwendete, das zuvor die USA in Syrien verwendet hatten: den Vorwand von Aktivitäten vom Typ Al-Qaida operationalisieren, um französische Streitkräfte in jene zentral- und westafrikanischen Länder zu entsenden, in denen Al-Qaida und/oder der Islamische Staat präsent waren. Souveränitätsorientierte Führungsbewegungen in Mali, Burkina Faso und Niger beklagten zunehmend, dass die französische Militärpräsenz im Rahmen von Operationen wie Barkhane, obwohl formal auf bilateraler Zusammenarbeit beruhend, in der Praxis die Ausübung souveräner Autonomie einschränkte, insofern Sicherheitsprioritäten, operative Gestaltung und strategische Zielauswahl die einheimische Entscheidungsfindung ignorierten. Die Anti-Terror-Doktrin wurde weithin als extern formuliert wahrgenommen und dann durch asymmetrische Koordinationsmechanismen umgesetzt, in denen der lokale Staat nur als Partner bei der Ausführung fungierte.

Französische Soldaten des 126. Infanterieregiments und malische Soldaten, 17. März 2016 – CC BY-SA 4.0

Die fortgesetzte Präsenz französischer Streitkräfte auf nationalem Territorium wurde daher von diesen aufstrebenden Führungsgruppen als Beweis für neokoloniale Hybris im Großen und Ganzen interpretiert, insbesondere da nationale Streitkräfte keine vollständige Kontrolle über ganze Landesteile hatten. Dieses Argument wurde anschließend auf Währungsvereinbarungen wie den CFA-Rahmen (Colonies Françaises d’Afrique) ausgedehnt, gekoppelt mit anhaltendem externem militärischem Engagement, was nach Ansicht dieser Regierungen zu einer Souveränität führte, die nur dem Namen nach, aber nicht in voll funktionierender strategischer Praxis bestand.

Diese Souveränitätsbewegungen, insbesondere im Militär, gingen über frühere diplomatische Kritiken hinaus und argumentierten in viel schärferen Tönen, dass französische Streitkräfte die Bedrohung durch Dschihadisten, zu deren Bekämpfung sie formal entsandt worden waren, in der Praxis nicht lösten und dass die fortgesetzte Präsenz von Operationen wie Barkhane stattdessen in ein breiteres Sicherheitsumfeld gesteuerter Instabilität eingebettet worden sei. Das Fortbestehen von Gruppen wie Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin wurde nicht als operatives Versagen betrachtet, sondern als Beweis dafür, dass die Terrorismusbekämpfungsintervention nur ein Deckmantel für ein verlängertes externes militärisches Engagement sei, und die anhaltende regionale Unsicherheit verstärkten sich gegenseitig. Kurz gesagt, Frankreich unterstützte de facto in gewissem Maße, oder war verbündet mit den westlichen Kräften, die genau jene Al-Qaida- und umgekehrt IS-Gruppen unterstützten, die sie nominell zu neutralisieren dort waren. Der eigentliche Zweck schien es zu sein, Instabilität zu gewährleisten und die französische Militärbesatzung auszudehnen, um diese Länder an wirtschaftlicher Entwicklung und multilateraler, souveräner Diplomatie zu hindern. Schließlich begannen national gesinnte Souveränitätsführer im Militär einen Plan zu schmieden, während die nominell zivilen Regierungen nur als Sprachrohr für das fungierten, was einfach zu einer erneuten französischen Besatzung geworden war. Diese Offiziere hatten schließlich genug, und der Geist von Thomas Sankara materialisierte sich.

Infolgedessen übernahmen diese souveränen Führungsgruppen, insbesondere im Militär selbst, in Mali (2020–2021), Burkina Faso (2022) und Niger (2023) die Kontrolle über die Reste der nationalen Regierungen und lösten sich schrittweise von den ECOWAS-Institutionen, einschließlich Sanktionen, Suspendierung und erklärter Absicht, die Allianz der Sahel-Staaten (Alliance des États du Sahel; AES) zu bilden. Parallel dazu verlagerten dieselben Regierungen ihre Sicherheitspartnerschaften weg von der Operation Barkhane und zunehmend hin zu russisch unterstützter Sicherheitshilfe, am sichtbarsten durch die Wagner-Gruppe und später durch den Afrika-Korps-Rahmen des russischen Verteidigungsministeriums.

Was sich in den letzten Tagen in ganz Mali abgespielt hat, vom unruhigen Rand Bamakos bis zu den seit langem umkämpften nördlichen Korridoren, wird als „koordinierte Angriffe“ gemeldet: Bewaffnete Formationen, die mit dem Al-Qaida-Ableger Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin verbunden sind, in operativer Abstimmung mit der von Tuareg dominierten Azawad-Befreiungsfront, initiierten eine geografisch verteilte Offensive, die Kati, Sévaré, Gao und Kidal nahezu gleichzeitig traf, wobei Schüsse und Detonationen sogar in der Nähe des Flughafens Modibo Keita und, noch pointierter, um Kati selbst herum verzeichnet wurden, wo sich der wichtigste Militärstützpunkt und die Residenz des malischen Präsidenten Assimi Goïta in symbolischer Nähe befinden – eine Erinnerung daran, dass in Mali Geografie und Souveränität eher unbequem überlappen.

Die malischen Streitkräfte identifizierten die Angreifer zunächst als „nicht identifizierte terroristische Gruppen“, erklärten dann, die Situation sei unter Kontrolle, während sie gleichzeitig darauf hinwiesen, dass Operationen noch liefen. Einige unbestätigte Berichte deuten darauf hin, dass bis zu tausend JNIM- und verbündete Kämpfer bei Schlägen des Afrika-Korps getötet worden seien – was auf dem Papier beruhigend ist, aber das auffälligere Merkmal der Episode kaum verschleiert, nämlich dass mehrere Knotenpunkte des Staates gleichzeitig getestet wurden. Dies beinhaltete die angebliche Tötung, laut eigenen Behauptungen der JNIM und später von Reuters bestätigt, des malischen Verteidigungsministers Sadio Camara sowie die gezielten Angriffe auf Militäranlagen in Kati und die Luftfahrtinfrastruktur in Bamako – eine Operation, die auf eine Planung hindeutet, die nicht typisch für improvisierte Aufstände ist.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow deutete an, dass westliche Akteure, und insbesondere Frankreich, daran beteiligt seien, Regierungen in Bamako, Ouagadougou und Niamey zu destabilisieren, die sich als wenig entgegenkommend gegenüber früheren Vereinbarungen erwiesen hätten, während die russischen Geheimdienste noch weiter gingen und behaupteten, dass Emmanuel Macron Pläne zur Eliminierung dessen autorisiert habe, was man delikat als „unerwünschte Führungspersönlichkeiten“ bezeichne – eine Formulierung, die es schafft, das gesamte Problem der postkolonialen Souveränität in zwei Wörter zu packen. Die französischen Behörden bestreiten ihrerseits erwartungsgemäß jegliche Rolle bei der terroristischen Aufstandsbewegung in Mali, trotz ihres offen erklärten Wunsches, genau Persönlichkeiten wie Verteidigungsminister Camara zu neutralisieren.

Ob man diese Behauptungen nun den Russen oder den Franzosen glaubt, ist zweitrangig gegenüber der Beobachtung: Das Fortbestehen eines Finanz- und Währungssystems, in dem große Teile des frankophonen Afrikas durch Altlastenmechanismen und Bankenabhängigkeiten an Pariser Institutionen gebunden bleiben, die ihrerseits in die breitere Liquiditätsumgebung der Wall Street und der City of London eingebettet sind – eine Konfiguration, die sich als ebenso bemerkenswert widerstandsfähig wie ausbeuterisch erwiesen hat, nicht zuletzt, weil sie jahrzehntelang von einer fast liturgischen Wiederholung der Sprache von Befreiung, Entwicklung und Partnerschaft begleitet wurde, so dass der Widerspruch zwischen Form und Substanz lange genug bestehen bleiben konnte, um den Anschein von Normalität zu erlangen. Und dennoch sind durch all dies national-befreiende Kräfte in Mali, Burkina Faso und Niger an die Macht gekommen und haben sich mit der Russischen Föderation verbündet, die ihrerseits ihre Verpflichtung zur Unterstützung dieser Art von Selbstbestimmungskämpfen in der Entwicklungswelt und dem sogenannten globalen Süden fortgeführt hat, die sie in einer früheren Epoche als Sowjetunion geleistet hatte. Und so ist dieses Kapitel in Afrikas neu entstehender Geschichte sowohl zukunftsorientiert als auch erinnernd und ruft auch etwas Nostalgie hervor.

Von diesem Standpunkt aus betrachtet, gewinnt die derzeitige Gewaltwelle ein etwas anderes Aussehen: Aufständische Gruppen wie die JNIM und ihre gelegentlichen taktischen Konvergenzen mit separatistischen Formationen wie der FLA agieren als Sicherheitsherausforderungen innerhalb eines größeren Ringens darüber, ob die Sahel-Staaten sich sinnvoll von den französischen Wirtschafts- und Politikkreisen lösen können, die sie historisch definiert haben, oder ob solche Versuche, wie schon zu anderen Zeiten und an anderen Orten, mit einer Mischung aus Druck, Destabilisierung und, wenn man die pointierteren Vorwürfe akzeptiert, gezielter Beseitigung unbequemer Führungen beantwortet werden.

Die Erwähnung externer Akteure endet nicht mit Frankreich; es gibt auch wiederkehrende Vorwürfe gegen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der angeblich nachrichtendienstliche Fähigkeiten oder Drohnenfähigkeiten an mit Al-Qaida und IS verbündete Aufständische geliefert habe – Behauptungen, die zum zunehmend überfüllten geopolitischen Charakter dessen beitragen, was einst etwas naiv als peripherer Konflikt bezeichnet wurde. Es scheinen sich auch westliche – europäische oder A5 – Kämpfer unter diesen terroristischen Gruppen zu befinden, wie dieses Bild eines terroristischen/söldnerischen Gefallenen aus den jüngsten Kämpfen in Mali zeigt:

Und doch ist trotz aller Dichte konkurrierender Behauptungen und Gegenbehauptungen ein beobachtbarer Wandel im Gange: Drei afrikanische Länder haben französische Streitkräfte vertrieben und sich von der ECOWAS distanziert und bauen, wenn auch ungleichmäßig, aber beharrlich, alternative Sicherheitspartnerschaften auf. Wie bereits gesagt, am sichtbarsten ist dies mit Russland und ihrem Afrika-Korps, das aus Wagner neu gegründet wurde und das, ungeachtet seiner Grenzen, einen Versuch darstellt, einen Sicherheitsrahmen zu errichten, der nicht unmittelbar den alten metropolitanen Zentren der kolonialen und imperialistischen Mächte untergeordnet ist, die ihrerseits recht vampirhaft aus den Adern Afrikas gespeist wurden. Aber wie der russische Präsident Putin vor etwas mehr als zwei Jahren sagte: „… [E]s gibt einen sehr starken Wunsch in den westlichen Eliten, den derzeitigen ungerechten Zustand in den internationalen Beziehungen einzufrieren. Sie haben jahrhundertelang ihre Bäuche mit Menschenfleisch gefüllt und ihre Taschen mit Geld. Aber sie müssen erkennen, dass der Vampirball zu Ende geht.“

Man könnte sagen, dass das Versprechen der afrikanischen Befreiung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts eine ungewöhnlich lange Inkubationszeit genossen hat, in der das formelle Ende der Kolonialverwaltung recht bequem, wenn auch bedauerlicherweise, mit dem Fortbestand wirtschaftlicher Hierarchien koexistierte, die sich mehr in der Sprache als in der Wirkung unterschieden; dass diese Anordnung nun auf Widerstand stößt, ist kaum überraschend, wenngleich die Art und Weise ihrer Entwirrung, wie immer, weniger elegant ist, als es ihre Befürworter bevorzugen würden. Aber man muss eben ein paar Eier aufschlagen, um ein Omelett zu machen.

Und so gibt es Anzeichen dafür, dass der gegenwärtige Moment nicht nur ein weiterer Zyklus in einem bekannten Muster ist, sondern der Beginn einer substanzielleren Neuordnung, in der die Fähigkeit französischer, aber auch britischer Akteure, Bedingungen zu diktieren, stark reduziert ist, während der Handel mit ihnen weitergeht und in einigen Fällen sogar zugenommen hat, und in der die Idee der afrikanischen Souveränität, der lange einstudierte Traum so vieler Hunderte Millionen über mehrere Jahrhunderte, beginnt, Bedeutung anzunehmen – eine Entwicklung, die, wenn sie anhält, schließlich die eher performativen und nominellen Elemente der postkolonialen Rhetorik überflüssig machen und durch das echte Ding ersetzen könnte.