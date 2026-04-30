Trotziger Mojtaba Khamenei: Die Zukunft des Golfs wird „ohne US-Präsenz“ sein – Gelobt, das Atomprogramm um jeden Preis zu schützen und weitere aktuelle Entwicklungen

von Tyler Durden

Zusammenfassung

Kein Verzicht auf das Atomprogramm: Iran wird seine „fortschrittlichen Technologien“ so „bewachen“ wie seine eigenen Grenzen, sagte Mojtaba Khamenei in einer schriftlichen Rede, die im Staatsfernsehen verlesen wurde. Man werde „die Region des Persischen Golfs sichern und die Ausbeutung dieser Wasserstraße durch den feindlichen Gegner zerschlagen“.

US-Militär deutet den Einsatz modernster, noch nicht im Kampf getesteter Hyperschallraketen für die Region Nahost an, während der CENTCOM-Chef Trump im Weißen Haus über weitere militärische Optionen informieren soll.

Brent-Rohöl für Juni-Lieferung stieg am Donnerstag im Handel auf bis zu 126 Dollar pro Barrel, bevor es auf 114 Dollar zurückfiel – da die Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2022 gestiegen sind, während Trump eine militärisch durchgesetzte Verlängerung der Iran-Blockade erwägt.

Khamenei: Atomprogramm schützen, Golfregion wird Zukunft ohne Amerika haben

Ayatollah Mojtaba Khamenei hat nie Video- oder Sprachnachrichten veröffentlicht und wurde seit Beginn des Krieges weder gesehen noch fotografiert; es wird angenommen, dass er schwer verletzt ist und sich in Genesung befindet. Das Staatsfernsehen verlas am Donnerstag seine schriftliche Rede, die einen trotzigen Ton anschlug und erklärte, dass der einzige Ort, an dem Amerikaner im Persischen Golf hingehören, „auf dem Grund seiner Gewässer“ sei und dass ein „neues Kapitel“ für die gesamte Region geschrieben werde. Staatsmedien nannten Sicherheitsgründe dafür, dass seine Erklärung verlesen werden musste.

Khamenei sagt, Iran werde seine nuklearen und Raketenfähigkeiten streng bewachen und schützen – eine klare und direkte Zurückweisung der Forderung von Präsident Trump, angereichertes Uran als Grundlage für ein Abkommen zu übergeben. Die Iraner würden an den nuklearen und Raketenfähigkeiten des Landes „als ihrem nationalen Kapital festhalten und sie wie Wasser-, Land- und Luftgrenzen bewachen“, sagte Khamenei.

„Mit Gottes Hilfe und Kraft wird die strahlende Zukunft der Region des Persischen Golfs eine Zukunft ohne Amerika sein – eine, die dem Fortschritt, dem Komfort und dem Wohlstand ihrer Völker dient“, fuhr Khamenei fort. „Wir und unsere Nachbarn jenseits der Gewässer des Persischen Golfs und des (Golfs von) Oman teilen ein gemeinsames Schicksal. Fremde, die aus Tausenden von Kilometern Entfernung kommen, um dort mit Gier und Bosheit zu handeln, haben darin keinen Platz – außer auf dem Grund seiner Gewässer.“ Er gelobte außerdem, dass Irans Streitkräfte „die Region des Persischen Golfs sichern und die Ausbeutung dieser Wasserstraße durch den feindlichen Gegner zerschlagen“ werden.

USA deutet Hyperschallraketen an, CENTCOM informiert Trump

Wie wir am Mittwochabend berichteten, hat das United States Central Command die Stationierung der lange verzögerten Hyperschallrakete „Dark Eagle“ der Armee in den Nahen Osten beantragt, um sie möglicherweise gegen Iran einzusetzen. Ziel ist eine größere Reichweite, um ballistische Raketenabschussrampen tief im Landesinneren zu treffen, wie Bloomberg zuerst berichtete. Sollte dies genehmigt werden, wäre es die erste Stationierung dieses Systems, das weiterhin hinter dem Zeitplan liegt und noch nicht als voll einsatzbereit erklärt wurde, während Russland und China ihre eigenen Versionen bereits seit Längerem im Einsatz haben.

Das Pentagon hat zuletzt wiederholt behauptet, lokale Lufthoheit zu besitzen, was bedeutet, dass seine Flugzeuge in Teilen Irans ohne große Bedrohung operieren können. Dennoch wurden Dutzende MQ-9-Drohnen sowie mehrere bemannte Kampfflugzeuge abgeschossen – ein Hinweis darauf, dass andere Teile des iranischen Luftraums weiterhin gefährlich sind.

Der Bloomberg-Bericht erschien, während Axios einen früheren Bericht aufgriff, wonach Präsident Trump am Donnerstag vom CENTCOM-Kommandeur Admiral Brad Cooper über neue Pläne für mögliche Militäraktionen gegen Iran informiert werden soll. Das Briefing signalisiert, dass „Trump ernsthaft erwägt, größere Kampfoperationen wieder aufzunehmen – entweder um die festgefahrenen Verhandlungen aufzubrechen oder um einen finalen Schlag zu versetzen, bevor der Krieg beendet wird“.

Unterdessen behauptet die iranische Seite, Dutzende ihrer Schiffe hätten die US-Seeblockade durchbrochen – was das Pentagon bestreitet. Andere sagen, dass zwar einige Schiffe die Meerenge passiert haben, die Blockade jedoch nicht vollständig durchbrochen wurde.

Fifty two Iranian vessels have crossed a US-imposed blockade of Iranian waters within a 72-hour period…

https://t.co/mZrwK5qijI — Trita Parsi (@tparsi) April 29, 2026

IAEA-Chef zur globalen Energiekrise, Öl

Der Leiter der Internationalen Energieagentur hat in neuen Aussagen betont, dass die Welt aufgrund des Krieges vor der größten Energiekrise ihrer Geschichte steht.

„Die Öl- und Gasmärkte befinden sich in großen Schwierigkeiten. Als ich zuletzt nachgesehen habe, lag der Ölpreis bei über 120 Dollar, was viele Länder stark unter Druck setzt“, sagte Exekutivdirektor Fatih Birol auf einer Konferenz in Paris. „Unsere Welt steht vor einer großen wirtschaftlichen und energetischen Herausforderung.“

Tatsächlich erreichte das Benchmark-Brent-Rohöl für Juni-Lieferung am Donnerstag im Handel bis zu 126 Dollar pro Barrel, bevor es auf 114 Dollar zurückging – während die Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2022 gestiegen sind, da Trump eine militärisch durchgesetzte Verlängerung der Iran-Blockade erwägt.

Die iranische Führung verspottet derweil die USA wegen der steigenden Öl- und Gaspreise und nutzt ihre erhebliche geografische Hebelwirkung auf die globalen Märkte aus …

3 Tage drin, kein Brunnen explodiert.Wir könnten auf 30 ausdehnen und den Brunnen hier live streamen. Das war genau die Art von Müll-Rat, den die US-Regierung von Leuten wie Bessent bekommt, die auch die Blockade-Theorie vorantreiben und das Öl auf 120+ hochgejagt haben. Nächster Halt: 140. Das Problem ist nicht die Theorie, es ist die Denkweise.

3 days in, no well exploded.We could extend to 30 and livestream the well here.

That was the kind of junk advice the US admin gets from people like Bessent who also push the blockade theory and cranked oil up to $120+. Next stop:140. The issue isn't the theory, it's the mindset. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 29, 2026

Weitere aktuelle Entwicklungen

via Newsquawk