Britischer Bestattungsunternehmer: Tote Babys stapeln sich in Leichenhallen

Ein britischer Bestattungsunternehmer sagt in einem Interview auf Brighteon.com, dass sich in den Kühlhäusern und Leichenhallen unzählige tote Babys und Neugeborene stapeln, die auf ihre Beerdigung warten.

Die beispiellose Anzahl von Babys, mit denen er und andere Bestatter zu tun haben, wird nur noch von der übermäßigen Anzahl jüngerer Menschen in ihren 30er und 40er Jahren übertroffen, die seit der Einführung des COVID-19-Impfstoffs gestorben sind, sagt er.

Zu Beginn der Pandemie verzeichneten die Bestattungsinstitute eine Flut von Todesfällen, die sich nach einigen Monaten wieder beruhigten, obwohl die Medien weiterhin über die COVID-Todesfälle berichteten. Im Sommer 2020 kam es zu einem Anstieg der Selbstmorde, vor allem bei jüngeren Männern, aber im Herbst 2020 war es dann eher ruhig.

Und dann, sagt er, „im Januar [2021] gingen die Zahlen durch die Decke … und das, weil die Leute geimpft wurden.“ Jetzt hat er die meisten Beerdigungen, die er je in einem Zeitraum von zwei Wochen gesehen hat, und bei jüngeren Menschen sind es im Durchschnitt etwa 12 auf einmal“, während er vor der Impfung nur vier oder fünf Beerdigungen hatte, nicht 12, und nicht alle in dieser Altersgruppe“.

Und jetzt, sagt er, sieht er viele Neugeborene … „wirklich hoch, etwa 30“, während er sonst nur drei oder vier gesehen hat. Mit anderen Worten: Es sterben etwa zehnmal so viele Neugeborene, wie er es normalerweise erlebt hat – so viele, dass sie in der Erwachsenenabteilung untergebracht werden müssen, in der es mehr Platz hat. „Offensichtlich handelt es sich entweder um Fehlgeburten oder Frühgeburten, aber darüber wird nicht viel geredet“, sagt er.

Um die Todesursachen zu relativieren, sagt er, dass es in diesem Jahr nur einen COVID-Todesfall gegeben hat. Bei allen anderen handelt es sich um Myokarditis, Infarkte (Herzinfarkte) und einige Lungenentzündungen. Er weist auch darauf hin, dass jeder, der zu Beginn der Pandemie starb, auf dem Totenschein als COVID-Todesfall vermerkt wurde, was aber seit der Einführung des Impfstoffs nicht mehr der Fall ist.