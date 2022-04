Britischer Medizinexperte: COVID-Impfung war „Schlüsselfaktor“ beim Tod eines 18-jährigen Auszubildenden zum Rettungssanitäter

Ich glaube, dass der Impfstoff in diesem Fall entscheidend war, und ich glaube, dass er auf dem Totenschein erscheinen sollte“, sagte der Thrombose-Experte Professor Michael Makris.

Ein Mädchen im Teenageralter in England starb letztes Jahr an schweren und plötzlichen „Donnerschlag-Kopfschmerzen“, die vermutlich durch die Einnahme des von AstraZeneca entwickelten mRNA-Impfstoffs gegen COVID-19 ausgelöst wurden, wie eine Untersuchung ergab.

Die 18-jährige Kasey Turner starb am 27. Februar 2021, vier Tage nachdem sie mit „der schlimmsten Migräne, die sie je hatte“ in das Barnsley-Krankenhaus in Süd-Yorkshire eingeliefert worden war. Dies geht aus einer Untersuchung ihres Todes hervor, die am 22. März im Medico Legal Centre in Sheffield stattfand.

Das Gericht hörte, dass Turner aufgrund ihrer so genannten „Donnerschlag-Kopfschmerzen“ vor Schmerzen „schrie“, was laut der beratenden Radiologin des Krankenhauses Barnsley, Dr. Nicola Lee, „am häufigsten mit einer Subarachnoidalblutung“, einer Art Hirnblutung, einhergeht.

Die Yorkshire Post berichtete, dass Turner ihre erste Dosis des AstraZeneca-Präparats, das seit seiner Markteinführung in engem Zusammenhang mit der Gefahr von Blutgerinnseln steht, am 13. Februar erhielt, nur zwei Wochen vor ihrem Tod.

Zu dieser Zeit gab es in England keine nationale COVID-Impfkampagne für Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, aber aufgrund ihres Praktikums als studentische Rettungssanitäterin beim Yorkshire Ambulance Service NHS Trust, der zu dieser Zeit ein Impfprogramm durchführte, wurde ihr die Impfung früher als ihren Altersgenossen angeboten.

Wäre sie nicht als Sanitäterin in der Ausbildung gewesen, hätte sie die Impfung wahrscheinlich nicht erhalten, so der Thromboseexperte Professor Michael Makris, der bei der Anhörung sprach.

Als sie am 23. Februar mit starken Kopfschmerzen ins Krankenhaus kam, diagnostizierten die Ärzte bei Turner zunächst eine Immunthrombozytopenie, d. h. eine niedrige Zahl von Blutplättchen. Eine Untersuchung nach ihrem Tod ergab jedoch, dass sie in Wirklichkeit eine zerebrale venöse Sinusthrombose (CVST) erlitten hatte, ein Blutgerinnsel in der Sinushöhle, das von den Ärzten bei der ursprünglichen CT-Untersuchung übersehen worden war.

Die Untersuchung ergab, dass Turner auch viele „übliche“ Nebenwirkungen der Spritzen erlitten hatte.

Nachdem er im Krankenhaus Krampfanfälle erlitten hatte, erwog das medizinische Personal eine Hirnoperation, entschied sich aber gegen den Eingriff, da man davon ausging, dass dieser „erhebliche Hirnschäden“ verursachen könnte.

Turners Zustand verschlechterte sich rapide, und nach einer neurologischen Untersuchung stellten die Ärzte fest, dass der Teenager „hirnstammtot“ war, woraufhin sie beschlossen, die mechanische Beatmung abzuschalten, was nur wenige Stunden später zum Tod des Mädchens führte.

Makris argumentierte, dass das tödliche Gerinnsel durch die COVID-Spritze verursacht worden war, die seiner Meinung nach bei Turner eine „impfstoffinduzierte immunthrombotische Thrombozytopenie (VITT)“ verursacht hatte.

VITT ist ein Zustand, bei dem ein Patient an zwei verschiedenen Krankheiten gleichzeitig leidet: eine niedrige Anzahl von Blutplättchen und eine durch die Impfung hervorgerufene Blutgerinnung. Makris sagte, die Impfung sei daher die „Hauptursache“ für Turners Tod.

„Ich glaube, dass der Impfstoff hier der Schlüssel war, und ich glaube, dass er auf dem Totenschein erscheinen sollte“, erklärte der Professor der Universität Sheffield.

Die stellvertretende Gerichtsmedizinerin Tanyka Rawden schloss sich Makris‘ Einschätzung an und verurteilte das Gericht in einem narrativen Urteil, dass die COVID-Impfung von AstraZeneca zu Turners Tod führte.

Turners Mutter, Donna Turner, bereitete eine Erklärung für das Gericht vor, in der sie den plötzlichen Tod ihrer Tochter beklagte, „als sie so gesund war und gerade den Weg zu ihrer gewählten Karriere eingeschlagen hatte“, und die sie „absolut gebrochen“ zurückließ.

„Ich wünschte, der Impfstoff von AstraZeneca wäre Kasey nicht angeboten worden“, schrieb Donna und fügte hinzu, dass ein Aufschub der Impfung bis zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr bedeutet hätte, dass das Risiko von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit dem Impfstoff bekannt gewesen wäre und Kasey diesen speziellen Impfstoff aufgrund des erhöhten Risikos und der Tatsache, dass er für Personen unter 30 Jahren zurückgezogen wurde, nicht erhalten hätte“.

„Ich verstehe, dass alle Mitarbeiter an vorderster Front geimpft werden müssen, aber sie war zu diesem Zeitpunkt nicht im Praktikum, da sie nur zu bestimmten Zeiten im Einsatz war. Sie hatte nicht mit Patienten zu tun und das Risiko für sie war nicht groß.

Die britische Regierung gab am 7. April 2021, zwei Monate nachdem Turner die Impfung erhalten hatte, eine Empfehlung heraus, dass Personen unter 30 Jahren die COVID-Impfung von AstraZeneca nicht erhalten sollten, dass sie aber weiterhin die mRNA-Impfung von Pfizer oder Moderna gegen das Virus erhalten könnten. Beide alternativen Impfungen wurden mit schwerwiegenden unerwünschten Nebenwirkungen in Verbindung gebracht, darunter auch Todesfälle.

Einen Monat später, am 7. Mai, aktualisierte die Regierung den Leitfaden und riet allen Personen unter 40 Jahren, die Impfung von AstraZeneca zu vermeiden.

Nach der Verlesung von Donnas Erklärung an das Gericht fügte Rawden hinzu: „Es gibt keine angemessenen Worte, um den Verlust dieser unglaublichen jungen Frau zu erklären, von der ich sicher bin, dass sie ihrer Gemeinde viele Jahre lang als Sanitäterin gedient hat.“