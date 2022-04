Jetzt äußern sich Biowaffenexperte zu den US-Biolaboren in der Ukraine

Mercola.com

Nach Ansicht des Biowaffenexperten Francis Boyle scheint der russische Vorwurf, die Ukraine betreibe von den USA finanzierte Biowaffenforschung, zutreffend zu sein

Wenn dies zutrifft, droht allen Beteiligten eine lebenslange Haftstrafe nach dem Anti-Terrorismus-Gesetz für biologische Waffen von 1989.

Laut Boyle haben die US-Regierung und das Pentagon eine „umfassende Politik“ verfolgt, um Russland mit Labors für biologische Kriegsführung zu umgeben und dort biologische Waffen für den Einsatz gegen Russland bereitzuhalten.

Das Problem bei dem Versuch, eine Unterscheidung zwischen „biologischer Verteidigung“ und „biologischer Kriegsführung“ zu treffen, ist, dass es im Grunde genommen keine gibt. Keine Forschung zur biologischen Verteidigung ist rein defensiv, denn wer biologische Verteidigung betreibt, ist automatisch an der Entwicklung biologischer Waffen beteiligt, und jede Forschung mit doppeltem Verwendungszweck kann für militärische Zwecke genutzt werden. SARS-CoV-2 könnte das Ergebnis einer solchen Forschung mit doppeltem Verwendungszweck sein.

Boyle glaubt, dass wir die Schuldigen hinter der Biowaffe SARS-CoV-2 zur Rechenschaft ziehen können, indem wir die örtlichen Staatsanwälte bitten, eine Grand-Jury einzuberufen, um die Verantwortlichen für die Pandemie wegen Mordes und Verschwörung zum Mord anzuklagen

Im obigen Video interviewt „InfoWars“-Moderator Owen Shroyer Francis Boyle, Ph.D., einen in Harvard ausgebildeten Anwalt und Biowaffenexperten mit einem Doktortitel in Politikwissenschaft, über die Biolabore in der Ukraine, von denen Russland behauptet, dass sie mit US-finanzierter Biowaffenforschung beschäftigt sind.

Boyle setzt sich seit Jahrzehnten gegen die Entwicklung und den Einsatz von Biowaffen ein. Er war derjenige, der im Rahmen des Übereinkommens über biologische Waffen von 1972 Rechtsvorschriften für Biowaffen forderte. Anschließend entwarf er den Biological Weapons Anti-Terrorism Act, der einstimmig von beiden Häusern des Kongresses verabschiedet und vom damaligen Präsidenten George Bush Sr. im Mai 1989 unterzeichnet wurde.

Während die USA die Anschuldigungen Russlands vehement zurückweisen, sagt Boyle, dass nach dem, was er bisher herausgefunden hat, alle Labors in der Ukraine auf Geheiß des US-Pentagons biologische Kriegsführungsforschung betreiben – einschließlich ethnisch-spezifischer biologischer Waffen -, genau wie die russischen Behörden behaupten.

„Das Pentagon leistet keine Missionsarbeit“, sagt er. „Sie töten Menschen, und deshalb sind sie dort“. Er weist auch darauf hin, dass jeder, der daran beteiligt ist, nach dem Anti-Terrorismus-Gesetz für biologische Waffen von 1989 mit lebenslanger Haft bestraft werden kann, was die verrückte Bemühung erklärt, diese Labore als etwas anderes darzustellen, als sie sind.

Ständig wechselndes Narrativ entlarvt die Lügen

Wie Shroyer feststellt, hat sich die offizielle Darstellung der ukrainischen Biolabore in den letzten Wochen mehrfach geändert. Zunächst wurde pauschal geleugnet, dass es in der Ukraine US-Biolabore gibt.

Doch innerhalb weniger Tage machte die Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, diesem Dementi einen Strich durch die Rechnung, indem sie vor dem Kongress zugab, dass „biologische Forschungslabors“ in der Ukraine unter der Leitung der USA finanziert und betrieben wurden, und dass sie „sehr besorgt“ darüber sei, dass der Inhalt dieser Labors von den Russen als Biowaffen eingesetzt werden könnte.

Trotz Nulands Besorgnis über die Verwendung der Erreger in der Kriegsführung haben die westlichen Medien versucht zu behaupten, dass die Labors eingerichtet wurden, um Biowaffen aus der Sowjet-Ära zu zerstören oder um alte sowjetische Biowaffen zu „sichern“, oder dass es sich um Diagnoselabors, „Gesundheitslabors“, Biodefense-Labors handelt oder dass sie für die Entwicklung von Impfstoffen verwendet werden. Die Geschichte ändert sich, je nachdem, wer sie erzählt.

Boyle glaubt das alles nicht. Boyle zufolge verfolgen die US-Regierung und das Pentagon schon seit geraumer Zeit eine „umfassende Politik“, um Russland mit Labors für biologische Kriegsführung zu umgeben und dort biologische Waffen für den Einsatz gegen Russland vorzubereiten. Die USA verfügen auch über derartige Labors in Zentralasien, sagt er.

So etwas wie „biologische Verteidigung“ gibt es nicht

Eine der jüngsten Erklärungen eines Sprechers des US-Außenministeriums lautet, dass die Ukraine über Labors zur „biologischen Verteidigung“ verfüge, bei denen es sich „nicht um Einrichtungen für biologische Waffen“ handele. Das Problem bei der Unterscheidung zwischen „biologischer Verteidigung“ und „biologischer Kriegsführung“ ist, dass es im Grunde genommen keine gibt.

Die Forschung im Bereich der biologischen Verteidigung ist nicht rein defensiv, denn wer sich mit biologischer Verteidigung befasst, ist automatisch an der Entwicklung biologischer Waffen beteiligt.

Jede Forschung mit doppeltem Verwendungszweck kann für militärische Zwecke genutzt werden und wird dies auch häufig tun. Wie Boyle erläutert, steht hinter der Forschung zur „biologischen Verteidigung“ die Idee, dass es einen natürlichen Erreger geben könnte, der eine Pandemie auslösen kann, oder dass jemand eine künstlich hergestellte biologische Waffe freisetzen könnte, für die wir ein Heilmittel herstellen müssen.

Doch um das Heilmittel – den Impfstoff – zu entwickeln, müssen sie zunächst diese imaginäre Bedrohung schaffen, sei es ein aufgemotzter natürlicher Krankheitserreger durch Funktionserweiterung oder eine synthetische Biowaffe. All diese Arbeiten sind also insofern „offensiv“, als sie für militärische Zwecke genutzt werden können. Keine Forschung zur biologischen Verteidigung ist rein defensiv, denn wer biologische Verteidigung betreibt, ist automatisch an der Herstellung von biologischen Waffen beteiligt.

Laut Boyle ist die Rechtfertigung, dass die Labors der biologischen Verteidigung und der Gesundheit dienen, nichts weiter als eine Fassade für die Tatsache, dass sie offensive Forschung zur biologischen Kriegsführung mit genetischer Forschung, gain-of-function und synthetischer Biologie betreiben.

Was treibt die Biowaffenindustrie an?

Auf die Frage, welche Motive hinter dieser Art von Forschung stehen könnten, nennt Boyle zwei mögliche Gründe. Erstens gebe es einen globalen „Nazi-Kult“, der einfach nicht aufhören wolle. Sie wollen die Welt von bestimmten ethnischen Gruppen befreien, weshalb sie sich auf DNA-basierte, ethnisch spezifische Waffen konzentrieren.

Er weist darauf hin, dass die Vereinigten Staaten das einzige Land der Welt sind, das sich nicht an das Gesetz zur Beseitigung aller biologischen Waffen gehalten hat. Stattdessen haben wir unter dem Deckmantel der Forschung zur biologischen Verteidigung weitere hergestellt.

Präsident Reagan beauftragte Dr. Anthony Fauci mit der Leitung des US-Programms für biologische Waffen, und seitdem ist er damit beschäftigt. „Etwa 95 % dieser Biowaffen-Todesforschung wurde von Fauci, dem NIAID und den NIH finanziert, und zwar seit etwa 1984“, sagt Boyle.

In früheren Interviews hat Boyle erklärt, dass er glaubt, dass SARS-CoV-2 eine manipulierte Biowaffe ist, und hier geht er noch einmal auf einige der Gründe dafür ein. Er weist darauf hin, dass Shi Zheng-li, der berühmte Fledermaus-Coronavirus-Forscher am Wuhan-Institut für Virologie in China, im Biolabor in Galveston, Texas, ausgebildet wurde, das „Teil der US-Industrie für biologische Kriegsführung“ ist.

Shi Zheng-li] nahm einen Organismus aus der synthetischen Biologie von Wuhan BSL4, brachte ihn zur Universität von North Carolina, BSL3, und verlieh ihm dann unter der Leitung von Ralph Baric, der ein Experte auf diesem Gebiet ist, und seinem Team Funktionserweiterungseigenschaften. Übrigens war auch die FDA an der Sache beteiligt. Überlegen Sie sich das einmal. Die FDA, die diese Frankenshots zulässt, die Menschen töten und behindern, war an der Entwicklung von COVID-19 beteiligt. Sie haben uns hier also auf beiden Seiten.

Auch [CDC-Direktorin Rochelle] Walensky, die ihre Geschichte auch nicht auf die Reihe kriegt, kommt von der Harvard Medical School. Die Harvard Medical School war an der Entwicklung der biologischen Kriegswaffe COVID-19 beteiligt. Die Harvard Medical School war sogar eine der Sponsorinstitutionen des Wuhan BSL4. Der Vorsitzende der Harvard-Chemieabteilung, [Dr. Charles] Lieber, war ebenfalls dort, mit seinem eigenen Labor, das auf Nanotechnologie spezialisiert war. Und Lieber hatte auch für das Pentagon gearbeitet.

Der zweite motivierende Faktor ist Geld. Sie verdienen nicht nur an der Erforschung und Herstellung dieser biologischen Waffen, sondern auch an den angeblichen Heilmitteln, seien es nun Impfstoffe oder Therapeutika.

Die USA sind natürlich nicht die einzigen, die gefährliche biologische Waffen herstellen. „Die Briten sind auch daran beteiligt, die Franzosen, die Israelis. Wir haben ein Netzwerk und einen Kult von Nazi-Biowaffen-Todesforschern“, sagt Boyle.

Wir müssen Rechenschaftspflicht einfordern

In einem Interview mit mir aus dem Jahr 2021 stellte Boyle einen Fahrplan für die Verfolgung von COVID-Verbrechen und die Beendigung der hochriskanten biologischen Forschung vor. Das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist, dass wir erkannt haben, dass sogar unsere Bundesregierung von Kräften vereinnahmt wurde, die die USA von innen heraus zerstören wollen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass unsere Bundesbehörden – einschließlich der Bundesrichter – jemals versuchen werden, das Anti-Terror-Gesetz für biologische Waffen durchzusetzen.

Die gute Nachricht ist, dass wir dieses Dilemma umgehen können, indem wir uns auf lokal gewählte Staatsanwälte konzentrieren. Je nach Bundesland tragen sie Titel wie Bezirksstaatsanwalt, Staatsanwalt, Staatsanwalt oder Bezirksstaatsanwalt. In diesem Interview erläuterte Boyle den Plan:

Mein Vorschlag lautet wie folgt: Das amerikanische Volk muss sich auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene an die örtlichen Staatsanwälte wenden, d.h. an die Staatsanwälte, die Bezirksanwälte, die Bezirksstaatsanwälte, jeden örtlichen Staatsanwalt. Und als ich das letzte Mal gelesen habe, gab es weit über 400 davon im ganzen Land. Diese lokalen Staatsanwälte sind nicht Teil des föderalen Systems. Sie sind durch den 10. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten ermächtigt worden. Sie werden von den Bürgern ihrer Gemeinde demokratisch gewählt.

Bundesrichter werden von niemandem gewählt. Sie werden vom Präsidenten ernannt, und wenn sie einmal auf Lebenszeit im Amt sind, können sie nur durch ein Amtsenthebungsverfahren abgesetzt werden, was fast unmöglich ist, und ihr Gehalt kann nicht gekürzt werden. Sie sind wie Gott der Allmächtige, der da oben auf diesen Bundesbänken sitzt. Nicht so bei Staatsanwälten auf Landes- und Kommunalebene. Sie sind gegenüber den Bürgern der Gemeinde rechenschaftspflichtig… Ich denke, wenn wir auch nur einen von 400 lokalen Staatsanwälten dazu bringen können, eine Grand-Jury einzuberufen und Anklage wegen Mordes und Verschwörung zum Mord zu erheben, wird dieses ganze Kartenhaus zusammenbrechen.

Strafverfolgung der COVID-Verschwörer

Boyles Plan umfasst einen zweistufigen Strafverfolgungsplan, der sich zum einen gegen die Verantwortlichen für die COVID-Pandemie und zum anderen gegen die COVID-Impfstoffe richtet. Um beim Thema zu bleiben, werde ich hier nur auf die Verfolgung der COVID-Verschwörer eingehen.

Boyle empfiehlt, sich auf lokaler Ebene zu organisieren und zu allen Staatsanwälten vor Ort zu gehen und sie aufzufordern, eine Grand Jury einzuberufen, um die Verantwortlichen für COVID-19 wegen Mordes und Verschwörung zum Mord anzuklagen.

Boyle hat sowohl Strafrecht als auch internationales Menschenrechtsrecht gelehrt. Außerdem ist er nach wie vor als Strafverteidiger und Staatsanwalt tätig. Laut Boyle gibt es im anglo-amerikanischen Common Law eine Definition für „Mord“, die in allen US-Bundesstaaten mit Ausnahme von Louisiana gilt, nämlich „die rechtswidrige Tötung eines Menschen in böswilliger Absicht“. Er erklärte:

Lassen Sie uns das genauer analysieren. Das Wort ‚ungesetzlich‘ – alle diese Personen, die ich gerade in dieser in Auftrag gegebenen Studie erwähnt habe … waren an der Forschung, Entwicklung, Erprobung und Lagerung von biologischen Kriegswaffen beteiligt und haben damit eindeutig gegen mein Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus durch biologische Waffen von 1989 verstoßen. [Der Begriff] ‚Tötung von Menschen‘ – ich denke, die Zahl der Amerikaner, die durch COVID-19 getötet wurden, liegt weit über einer Million … Und dann „in böswilliger Absicht“ – „böswillige Absicht“ ist ein juristischer Kunstbegriff.

Ich bräuchte drei, vier, fünf Unterrichtseinheiten, um das alles durchzugehen, aber ein Element der Vorsätzlichkeit ist die rücksichtslose Gefährdung von Menschen, und das wussten sie eindeutig. Wenn Sie die Verträge und die Studien lesen, dann wussten sie … dass diese Funktionsgewinnungsarbeit existenziell gefährlich war, und sie haben sie trotzdem durchgeführt. Das ist eindeutig eine „rücksichtslose Gefährdung von Menschen“, „böswillige Absicht“. Sie haben also alle Voraussetzungen für einen Mord erfüllt, und dann die „Verschwörung zum Mord“. Im Gewohnheitsrecht bedeutet ‚Verschwörung‘, dass sich zwei [oder mehr] Personen zusammentun, um eine ungesetzliche Handlung – wie die Verletzung meines Gesetzes – oder eine rechtmäßige Handlung mit illegalen Mitteln zu begehen.

Ich denke also, dass wir alle diese Personen zumindest wegen Mordes und Verschwörung zum Mord belangen können, und ich rate Ihnen, wenn Sie einen geliebten Menschen oder einen Freund verloren haben, der im Zuständigkeitsbereich einer dieser lokalen Staatsanwaltschaften lebt, eine Grand-Jury einzuberufen und Anklage wegen Mordes und Verschwörung zum Mord gegen alle diese Personen zu erheben.

Aber wie können wir die Schuldigen identifizieren? Boyle schlägt vor, die Anklageliste mit den 15 Co-Autoren der 2015 veröffentlichten Studie „SARS-Like Cluster of Circulating Bat Coronavirus Pose Threat for Human Emergence“ und denjenigen, die sie finanziert haben, zu beginnen.

Dazu gehören der ehemalige NIH-Direktor Dr. Francis Collins, Fauci, Peter Daszak (Präsident der EcoHealth Alliance), CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky, Ralph Baric, Ph.D., und mehrere andere namentlich genannte Forscher an der University of North Carolina. Laut Boyle ist dieses Papier „der schlagende Beweis dafür, wer hinter COVID-19 steckt“.

Ressourcen

Um Ihnen bei diesen Bemühungen zu helfen, empfiehlt Boyle die Lektüre des Buches der australischen Journalistin Sharri Markson, „What Really Happened in Wuhan?“ „Ich denke, sie hat alles auf den Punkt gebracht“, sagte mir Boyle. „Sie hat eine stichhaltige Zusammenfassung aller Beweise, die bis jetzt zusammengetragen wurden, und die all diese Personen betreffen.“

Ein weiteres ausgezeichnetes Buch ist Robert Kennedy Jr.’s Buch, „The Real Anthony Fauci“. Es gibt auch einen Bericht des House Minority Intelligence Committee vom September 2020, der die damals verfügbaren Beweise über die Ursprünge von COVID-19 zusammenfasst („The Origins of the COVID-19 Global Pandemic, Including the Roles of the Chinese Communist Party and the World Health Organization „4).

Alle diese Hinweise können dem örtlichen Staatsanwalt vorgelegt werden, damit dieser Anklage wegen Mordes und Verschwörung zum Mord erhebt. Boyle kann auch als Berater oder Sachverständiger in Fällen zur Verfügung stehen, in denen eine Grand Jury erfolgreich einberufen wird.

Um Ihren örtlichen Bezirksstaatsanwalt zu ermitteln, können Sie eine Online-Suche durchführen oder einfach den Namen auf Ihrem letzten Wahlzettel nachschlagen. Denken Sie daran, dass Sie persönlich mit den Staatsanwälten in Kontakt treten müssen. Eine E-Mail-Kampagne wird Sie in diesem Fall nicht weiterbringen. Hoffentlich können Sie auch Personen in Ihrer Gemeinde ausfindig machen, die wortgewandt, redegewandt und mit den Fakten vertraut sind.

Nicht zuletzt ist diese Strategie wahrscheinlich weitaus effektiver, wenn Sie in einem Land leben, in dem der Generalstaatsanwalt bereits Klage beim Bundesgericht eingereicht hat. Sehen Sie sich also die folgende Liste an. Wenn Sie in einem dieser Gebiete wohnen, sind die Erfolgsaussichten Ihrer Bemühungen sehr hoch, da die Staatsanwaltschaft bereits Klage vor einem Bundesgericht erhoben hat. Alles, was Sie tun müssen, ist, sie davon zu überzeugen, eine Grand Jury vor Ort einzuberufen und diese Verbrecher wegen Mordes anzuklagen.

Dies sind die Namen und Adressen der 27 Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten, die die Biden-Regierung wegen der COVID-19-Impfvorschriften ab dem 12. November 2021 verklagen. Jeder Staat ist mit einem Hyperlink versehen, da einige zusätzliche Informationen über COVID und ihre Klagen auf ihren Websites haben.

Beispielsweise hat der Generalstaatsanwalt von Arizona ein umfassendes Rechtsgutachten darüber verfasst, warum die Bundesregierung nicht für ein Impfmandat in Arizona zuständig ist. Die Klagen wurden beim 5., 6., 7., 8. und 11. Berufungsgericht eingereicht.

Quellen: