Robert Malone knüpft sich die «New York Times» vor

Die Zeitung diffamierte den Kritiker der Corona-Politik jüngst. Sein Anwalt fordert nun eine öffentliche Entschuldigung und Richtigstellung der Vorwürfe.

Die New York Times hat unlängst einen Hetzartikel gegen Robert Malone verfasst. Die Zeitung bezichtigt Malone, wiederholt «unbegründete Behauptungen» bezüglich SARS-CoV-2 und den mRNA-Injektionen verbreitet zu haben. Auch wird Malone vorgeworfen, dass er sich fälschlicherweise als Erfinder der mRNA-Technologie präsentiere.

Die New York Times zitierte in dem Artikel unter anderem die Kinderärztin Dr. Gyula Acsadi. Acsadi hat gemeinsam mit Malone 1990 eine stark beachtete Arbeit verfasst, in der aufgezeigt wurde, wie durch die Injektion von RNA der Körper selbst Proteine produzieren kann. Acsadis schätzt Malones Beitrag zur mRNA-Forschung jedoch lediglich als geringfügig ein.

Malones Aussage, wonach er der Erfinder der mRNA-«Impfstoffe» sei, bezeichnet Acsadi als